Wybory do Europarlamentu. Oto nowi polscy europosłowie, wśród nich dwóch polityków z Opolszczyzny

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w niedzielę (9 czerwca) wybraliśmy 53 polskich europosłów spośród 1019 kandydatów. Frekwencja wyniosła 40,65 procent. Zagłosowało 11 829 725 Polaków.

- To nie jest niska frekwencja. Nie możemy jej porównywać z wyborami do Sejmu, Senatu, samorządowymi czy prezydenckimi. Punktem odniesienia są poprzedniej wybory do Parlamentu Europejskiego, a warto pamiętać, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego w latach 2004-2014 frekwencja nie przekraczała 25 procent - mówił na konferencji prasowej Sylwester Marciniak, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej.