Burmistrz Prudnika zapłaci rachunek za pomoc dla rolników. Czy to koniec zarzutów o wykorzystywanie gminnej spółki? Ostry spór w kampanii

- To próba zakamuflowania procederu – komentuje Stanisław Mięczakowski, kandydat na burmistrza i radny gminy. – Dlaczego burmistrz nie skorzystał z usług specjalistycznych firm handlujących paliwem, które są tuż obok miejsca protestu? Po co odrywano od innych obowiązków pracowników gminnej spółki? Dlaczego na sesji wiceburmistrz powiedział, że ZUK będzie mógł sobie to zrekompensować drewnem z likwidowanych ogrodów działkowych?