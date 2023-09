Edukacja, technologie, wspólnota, inwestycje i sport - prof. Marcin Lorenc przedstawił pięć punktów, które mają być filarami działań

Kolejny jego postulat wspólnota, rozumiana jako współpraca.

- Ja zawsze tak funkcjonowałem i chcę dalej tak działać, Przykłady to bardzo dobra współpraca z prezydentem Opola Arkadiuszem Wiśniewskim czy Andrzejem Bułą, marszałkiem województwa, gdzie ostatnio udało nam się np. zrealizować inwestycje w ramach RPO za 9 milionów złotych – wymieniał Marcin Lorenc.

Kolejny punkt to inwestycje, które profesor Lorenc określił jako koło zamachowe rozwoju regionu.

Ostatnim punktem jest sport.

- My dziś mamy do czynienia z pokoleniem pochylonych głów, młodych ludzi, których myśli są zatopione głównie w telefonach, zamiast poświęcać czas na ruch. Ważne jest aby budować obiekty sportowe, ale jeszcze ważniejsze jest to, byli tam w stanie ściągnąć młodzież – wskazywał prof. Lorenc.