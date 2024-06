Festiwal Książki 2024. Opole stało się stolicą polskiej literatury! Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami, do wyboru są tysiące książek

Podczas festiwalu mieliśmy okazję porozmawiać z Teresą Kucharską z wydawnictwa BIS, która podkreśliła, jak ważne jest zachęcanie dzieci do czytania książek.

- Czytanie książek to wspaniała przygoda, którą warto pokazywać dzieciom od najmłodszych lat. Zauważyłam, że dzieci, które widzą swoich rodziców i rodzeństwo z książką, same chętniej sięgają po lektury. To naturalne, że naśladują to, co widzą wokół siebie. Rodzinne czytanie może stać się tradycją, która przynosi wiele radości i wspólnego czasu – tłumaczy.