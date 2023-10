Mniejszość Niemiecka na konferencji w Opolu mówiła o największych problemach rolników

- Rolnik chce godnej zapłaty a nie dopłaty, która wiąże się z ogromną biurokracją. Aktualnie w rolnictwie brakuje przede wszystkim stabilności. By wytworzyć żywność coraz częściej borykamy się z wysoką ceną paliw, energii i głównego środka do produkcji rolnej, jakim są nawozy mineralne - mówiła na konferencji Diana Gach, wiceprzewodnicząca Związku Śląskich Rolników i kandydatka Mniejszości Niemieckiej w wyborach do Sejmu RP. - Zmiany klimatu powodują, że bardzo często walczymy z suszą. Wszystko to wraz z absurdalnie niskimi cenami płodów rolnych powoduje, że rolnictwo zmierza ku upadkowi.

Kandydaci Mniejszości Niemieckiej przekonują, że bez rozwiązań systemowych rolnictwo w Polsce upadnie.