Trzecia Droga chce skończyć z betonozą w opolskich miastach. Jaki mają na to plan?

Adam Warzecha, kandydat na radnego miasta Opola zaproponował zwiększenie angażowania mieszkańców w zazielenianie miasta poprzez utworzenie 10 stref, które będą mogły być zagospodarowane z inicjatywy lokalnej społeczności.

Na koniec Marcin Oszańca, prezes PSL w regionie i kandydat do sejmiku, zwrócił uwagę na wykorzystanie środków unijnych dla ochrony klimatu i bioróżnorodności.

- Opowiadamy się za inwestycjami w odnawialne źródła energii, w tym pompy ciepła i panele fotowoltaiczne, oraz przeciwdziałaniem nadmiernej wycince lasów. Najważniejsze jest to, by w tych środkach europejskich znalazły się dofinansowania na wymianę źródeł ciepła wynoszące co najmniej 80% na pompy ciepła czy na panele fotowoltaiczne – dodał Oszańca.