Trzecia Droga z pomysłem na tańszą energię na Opolszczyźnie. Za przykład podali gminę Lądek Zdrój

Na konferencję zaproszono Roman Kaczmarczyka - burmistrza Lądka-Zdroju.

- Gościmy samorządowca, który jako pierwszy w Polsce stworzył spółdzielnie energetyczną, która jest wyposażona w farmę fotowoltaiczną - mówił Marcin Oszańca, lider PSL-u na Opolszczyźnie. - Mamy gotowy wzorzec do wykorzystania. To są kosztowne inwestycje, ale pieniądze można pozyskać ze źródeł zewnętrznych - zaznaczał.

Włodarz gminy Lądek-Zdrój podzielił się swoimi doświadczeniami.

- Mam nadzieję, że województwo opolskie weźmie sobie mocno do serca transformację energetyczną, która zbliża się do Polski - mówił. - Idzie 120 miliardów złotych, z tego 2 miliardy są celowane w spółdzielnie energetyczne, które wytwarzają prąd na potrzeby własne. Doprowadzamy nasz prąd i my go sobie odbieramy, a firmie Tauron płacimy jedynie za dystrybucję po kablach. To świetne rozwiązanie dla mniejszych gmin, takich jak Lądek Zdrój. U nas mieszka niewiele ponad 8 tysięcy ludzi, a oszczędności z tytułu spółdzielni to aż 750 tysięcy złotych rocznie. - dodał Roman Kaczmarczyk.