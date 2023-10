Wybory 2023. Kandydaturę rektora Marcina Lorenca wspierają opolscy naukowcy

Prof. Kisielewicz podkreśliła, że Marcin Lorenc to wybitny naukowiec z dziedziny elektrotechniki i elektroniki, związany z uczelnią od ponad trzydziestu lat. Ma bogate doświadczenie zarówno w dziedzinie nauki, jak i współpracy z przemysłem, w tym w obszarze sztucznej inteligencji.

Decyzja Marcin Lorenca o kandydowaniu do Senatu była poprzedzona szerokimi konsultacjami w kręgach akademickich. Jego decyzję wsparli merytorycznie doświadczeni profesorowie, m.in. prof. Danuta Kisielewicz z Uniwersytetu Opolskiego oraz prof. Jerzy Skubis, były rektor Politechniki Opolskiej.

Marcin Lorenc rozpoczął swoją prezentację od podkreślenia symboliczności miejsca, w którym zorganizowano konferencję, czyli przed budynkiem Politechniki Opolskiej. Uczelnia ta to instytucja o długiej historii, która od czasów swojego założenia ewoluowała w nowoczesną uczelnię o znaczeniu regionalnym i krajowym.

- Jestem przekonana, że Marcin Lorenc to wybitny naukowiec, który może przyczynić się do rozwoju Opolszczyzny. Jego doświadczenie w naukach technicznych oraz współpraca z przemysłem stanowią ogromne atuty. Dlatego gorąco wspieram jego kandydaturę – tłumaczy prof. Kisielewicz.

Prof. Jerzy Skubis, były rektor Politechniki Opolskiej, zwrócił uwagę na potrzebę wprowadzenia świeżego spojrzenia i młodych, dynamicznych liderów do Senatu. Marcin Lorenc jako stosunkowo młody kandydat ma potencjał, by przyczynić się do rozwoju regionu opolskiego i współpracy z innymi ośrodkami akademickimi, takimi jak Wrocław czy Katowice.

- Marcin Lorenc to osoba, która doskonale rozumie potrzeby naszego regionu. Jego zaangażowanie w rozwijanie uczelni i współpracę z biznesem sprawiają, że jest idealnym kandydatem na senatora. Mam pełne przekonanie, że potrafiłby skutecznie reprezentować Opolszczyznę w Senacie – dodał prof. Skubis.

Warto też wspomnieć, że Opole ma już swoją tradycję wysyłania do Senatu wybitnych naukowców, którzy aktywnie działają na rzecz rozwoju regionu i uczelni. W przeszłości byli to m.in. prof. Stanisław S. Nicieja., prof. Dorota Simonides czy prof. Piotr Wach.