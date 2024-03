Wybory 2024. Jan Chabraszewski z PiS został kandydatem na burmistrza Strzelec Opolskich

- Przede wszystkim chciałbym zrezygnować z tego, co słyszeliśmy do tej pory, że w Strzelcach Opolskich nic nie można zrobić i nic się nie udaje, bo nie ma pieniędzy - tłumaczył Jan Chabraszewski. - Co roku budżet gminy Strzelce Opolskie rośnie, patrząc na liczby bezwzględne. W ubiegłym roku było to prawie 150 milionów zł po stronie przychodowej, a w tym roku 180 mln zł. Tylko kwestią dobrego rządzenia pozostaje, by te pieniądze zagospodarować na właściwe cele.