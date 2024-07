- Pielgrzymka to ludzkie życie w soczewce - mówi ks. Daniel Leśniak. 48. Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę 2024 wyruszy w sierpniu

Trwają przygotowania do 48. Pieszej Pielgrzymki Opolskiej na jasną Górę. Tradycyjnie opolscy pątnicy będą zmierzali do Częstochowy w podziale na pięć strumieni. Jako pierwsze wyruszą 11 sierpnia grupy strumienia nyskiego. Kolejnego dnia (12 sierpnia) z Opola, Głubczyc i Raciborza, a strumień kluczborski rozpocznie marsz we wtorek 13 sierpnia.

– To, czym zostaliśmy obdarowani przez sakrament Chrztu świętego, zaprasza nas, aby dzielić się tym z innymi – mówi ks. Daniel Leśniak, główny przewodnik diecezjalnej pielgrzymki na Jasną Górę. – Dzisiaj my, jako ludzie Kościoła, potrzebujemy doświadczenia i przekonania się o tym, ze jesteśmy żywym Kościołem, że nie jesteśmy tylko organizacją, która w niektórych obszarach może się kurczy, ale przede wszystkim jesteśmy organizacją, która żyje życiem bożym i idzie dalej ku wieczności.

„Uczestniczę we wspólnocie Kościoła” to hasło tegorocznej pielgrzymki. Zdanie wpisuje się w tegoroczny program duszpasterski Kościoła w Polsce.

Organizatorzy zachęcają do udziału wszystkich, którzy już byli na pielgrzymce, ale też chcących dopiero spróbować takiej formy. Jak tłumaczą, jest to okazja do poznania i doświadczenia wspólnoty Kościoła z innej strony.

- To co jest bardzo ważne podczas pielgrzymowania to doświadczenie obecności Pana Boga i żywego Kościoła w drodze. Pielgrzymowanie to z jednej strony wspólne pokonywanie konkretnych odległości, dziennych etapów, ale jest to też skupiony w soczewce obraz wędrówki przez ludzkie życie.

Zgłosić udział w pielgrzymce można tradycyjnie, osobiście u przewodników poszczególnych grup, ale też elektronicznie. - W drugiej połowie lipca ruszy możliwość zgłoszenia przez internet – mówi ks. Daniel Leśniak.

Organizatorzy proszą, aby nie odwlekać zgłoszenia do ostatniej chwili. Zachęcają też, aby podjąć wysiłek przejścia całej trasy do Częstochowy. Wpisowe wynosi 50 zł.