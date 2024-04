Oto najmłodszy wójt na Opolszczyźnie i w całej Polsce. Patryk Swoboda, nowy wójt Zębowic

Wyniki wyborów na wójta Zębowic

W tegorocznych wyborach Śląscy Samorządowcy (bo pod takim szyldem mniejszość poszła w tym roku do wyborów) wystawili do wyborów na wójta Patryka Swobodę, młodego współpracownika Edmunda Langosza. I ten niespodziewanie wygrał wybory.

Kim jest Patryk Swoboda, nowy wójt Zębowic? Bo na scenie polityki samorządowej jest pan debiutantem.

Nazywam się Patryk Swoboda, mam 25 lat. Od urodzenia mieszkam w Zębowicach. Jestem piłkarzem i kapitanem drużyny LZS Zębowice. Wcześniej grałem też w LZS Radawie. Od 2021 roku jestem przedsiębiorcą. Razem z Edmundem Langoszem jesteśmy właścicielami spółki Bielang, zajmującej się głównie montażem konstrukcji stalowych na terenie Niemiec i Austrii.

To Edmund Langosz, były wicewójt i kandydat na wójta, namówił pana do startowania?

Nie, to w ogóle nie wyszło z jego inicjatywy. Pomyślałem, że wystartuję w tegorocznych wyborach, żeby spróbować i zdobyć doświadczenie, a jeśli się nie uda, to spróbuję ponownie za 5 lat.

Nie spodziewałem się aż takiego wyniku. Sam jestem zaskoczony!