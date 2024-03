Prasówka 29.03.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wyłączenia prądu w opolskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 29.03”?

📢 Wyłączenia prądu w opolskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 29.03 Gdzie planowane są wyłączenia prądu w opolskim (29.03)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew opolskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w opolskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto i brutto. To jest pewne! Takie będą wypłaty 13. emerytury Zbliża się termin wypłaty trzynastej emerytury. W kwietniu seniorzy dostaną większy przelew na konto. Znając już oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur w 2024 roku, można wyliczyć kwotę trzynastki. Sprawdź, ile pieniędzy dostaną emeryci. To jest pewne! Zobacz wyliczenia netto i brutto 13. emerytury w 2024 roku. Takie pieniądze dostaną seniorzy!

📢 Drużyna Marcina Ociepy walczy o miejsca w radzie miasta i sejmiku. Jakie mają pomysły? Poseł Marcin Ociepa przedstawił kandydatów z list PiS do rady miasta Opola i sejmiku województwa, którzy jego zdaniem najlepiej będą reprezentować interesy mieszkańców. - To grupa ludzi, którzy mają nie tylko wizję rozwoju Opola, ale również konkretny plan działania na rzecz jego mieszkańców – podkreślał Ociepa.

Prasówka 29.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 „Dziurawe drogi i chodniki to codzienność opolan” Opolski PiS chce inwestować w remonty dróg Opolscy politycy PiS zarzucają Arkadiuszowi Wiśniewskiemu, że jako prezydent zbyt wiele uwagi poświęca dużym inwestycjom – takim jak budowa stadionu – a zapomina o podstawowych remontach dróg i chodników. W trakcie czwartkowej konferencji prasowej obiecali, że to się zmieni jeżeli dojdą do władzy.

📢 Miejskie rowery i darmowe autobusy dla uczniów. To pomysły Trzeciej Drogi na udrożnienie ruchu w Opolu Jednymi z najczęściej poruszanych tematów w tegorocznej samorządowej kampanii wyborczej są infrastruktura drogowa i problem korków w Opolu. Swój pomysł na jego rozwiązanie zaprezentowali kandydaci do rady miasta, rady powiatu i sejmiku województwa z Trzeciej Drogi. 📢 Wypadek z udziałem 14 osób. Na Chabrach autobus MZK zderzył się z samochodem Kilka minut przed godziną 17:00 na ulicy Chabrów w Opolu doszło do zderzenia autobusu MZK z samochodem osobowym. Pojazdami poruszało się w sumie 14 osób - 12 w autobusie i 2 w aucie.

📢 Internauci przejmują Prima Aprilis. Oto najlepsze memy o 1 kwietnia. Można się uśmiać! 29.03.2024 1 kwietnia obchodzimy Prima Aprilis. To wyjątkowy dzień, w którym każdy chce błysnąć żartem i nabrać drugą osobę. Z tej okazji internauci przygotowali szereg memów. Zapraszamy do naszej galerii!

📢 Rodzina z Osieka pod Strzelcami Opolskimi straciła dach nad głową. Ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie Do pożaru doszło w Osieku pod Strzelcami Opolskimi w czwartkowe popołudnie około godz. 14.15. W akcji gaśniczej brało udział 12 zastępów strażaków. 📢 Gdzie jeszcze można wyspowiadać się w Opolu, Nysie, Brzegu i Kędzierzynie-Koźlu? Podajemy listę parafii oraz godziny Spowiedź to sakrament pojednania. Każdy katolik powinien przynajmniej raz w roku spowiadać się. Przygotowaliśmy listę miejsc, gdzie jeszcze przed Wielkanocą można się wyspowiadać.

📢 Zadał pytanie kandydatowi na burmistrza Strzelec Opolskich. Sąd uznał, że musi teraz przeprosić W Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu zapadł wyrok w związku z pytaniem, jakie padło na debacie, w której wzięli udział kandydaci na burmistrza Strzelec Opolskich. Adrian Mocek (KWW Działamy) zapytał Jana Wróblewskiego (KWW Koalicja Obywatelska) o hejt w internecie. W pytaniu wymienił z imienia i nazwiska konkretnego kandydata. Sąd nakazał Mockowi przeprosić wskazanego kandydata.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Kolejarz Opole zaczyna sezon w Krajowej Lidze Żużlowej. Ma też nowy terminarz Sobotnim (30.03, godz. 15) wyjazdowym spotkaniem z Polonią Piła, zmagania w sezonie 2024 zainaugurują żużlowcy Kolejarza Opole. W ostatnich dniach, z powodu wycofania się jednej z drużyn, uległ zmianie terminarz ich meczów w Krajowej Lidze Żużlowej. 📢 Piękny dom Tomasza Szczepanika nad oceanem. Tak żyje juror „The Voice Senior”. Tomasz Szczepanik mieszka na rajskiej wyspie – galeria zdjęć Wyjątkowy dom Tomasza Szczepanika zlokalizowany jest na słonecznej wyspie Oceanu Atlantyckiego. Juror „The Voice Senior” może się pochwalić wyjątkową nieruchomością z prywatnym basen, ogromnym tarasem i przepięknym widokiem. Zobacz, gdzie kupił dom Tomasz Szczepanik. Tak pięknie mieszka lider zespołu Pectus.

📢 W takich warunkach będą operowane pacjentki w opolskim szpitalu ginekologicznym. Otwarto nowy blok Pierwsze pacjentki pojawią się tu już w przyszłym tygodniu. Modernizacja bloku operacyjnego trwała 5 miesięcy i kosztowała ponad 6,5 milionów złotych.

📢 Bezpieczna podróż i rozsądny "lany poniedziałek". Opolska policja podpowiada jak przeżyć święta bez komplikacji Święta wielkanocne to tradycyjnie czas licznych spotkań rodzinnych, a one wiążą się często z dalekimi wyjazdami. Policjanci z KWP w Opolu przypominają, jak dobrze przygotować się na długą podróż i zabezpieczyć swój dom przed kradzieżą. Ostrzegają też przed niewłaściwym świętowaniem "lanego poniedziałku".

📢 Autobusy MZK w Opolu od dziś jeżdżą według świątecznego rozkładu jazdy. Co to oznacza dla pasażerów? Jeśli przed Wielkanocą planujecie podróż komunikacją publiczną, lepiej nie robić tego na pamięć. Od czwartku (28.03) autobusy w stolicy regionu będą jeździły według zmienionego rozkładu. 📢 Gotowi na Wielkanoc? Okna już umyte? Ale zostały smugi! Oto najlepsze memy o Wielkanocy Twórcy internetowych memów celnie zauważają, że najważniejszym zwyczajem wielkanocnym od jakiegoś czasu jest... umycie okien przed świętami! A jak zostawisz smugi, to popełnisz grzech. Nastolatki na świątecznym śniadaniu rodzinnym usłyszą znowu: „Masz jakiegoś kawalera?". Przed nami Wielkanoc, zobaczcie najśmieszniejsze memy.

📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 28.03.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL! 📢 Tak złodzieje oznaczają mieszkania, które chcą okraść. Znalazłeś to na drzwiach lub wycieraczce? Uważaj! Liczba włamań do domów i mieszkań stale rośnie a złodzieje są coraz bardziej pomysłowi i wykorzystują coraz to nowsze patenty na sprawdzenie, czy mieszkańcy wyjechali na dłużej. Jak rozpoznać, że ktoś obserwuje nasze mieszkanie?

📢 W opuszczonym dworcu kolejowym w Leśnicy dzieją się dziwne rzeczy. Ludzie skarżą się na nietypowe dźwięki Zabytkowy dworzec kolejowy w Leśnicy został zbudowany w 1936 roku. Jeszcze do 2000 roku obsługiwał on podróżnych na linii kolejowej nr 175 Kłodnica - Kluczbork, łącząc wiele małych opolskich wsi. Ludzie, którzy weszli do opuszczonego dworca, twierdzą, że coś tam straszy... Sprawdziliśmy, jak wygląda w środku. 📢 Dni Kluczborka 2024. Wiemy już, jakie gwiazdy zagrają na stadionie! Impreza będzie w czerwcu Dni Kluczborka 2024 będą trwały przez dwa dni: 14-15 czerwca. Wystąpi kontrowersyjny polski raper, gwiazda muzyki pop znana z wielu przebojów, koszmarne bobasy, a także zwycięzca konkursu muzycznego im. Alexa Popka.

📢 Mickiewicz Kluczbork wygrał 3:1 z drużyną PSG KPS Siedlce. To było ostatnie spotkanie w fazie zasadniczej Mickiewicz Kluczbork wygrał ostatnie spotkanie fazy zasadniczej, pokonując we własnej hali PSG KPS Siedlce 3:1. W play-off czeka go jednak o wiele trudniejsza przeszkoda.

📢 Nutricia z tytułem Lidera Transformacji Energetycznej 2024. Opolska fabryka doceniona za wprowadzane innowacje W konkursie nagrodzono program redukcji zużycia energii i wody oraz emisji dwutlenku węgla wdrożony w opolskich zakładach w latach 2021-2023. To nie pierwszy raz, gdy Nutricia została doceniona za wprowadzane innowacje, przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej. 📢 Dom wczasowy w Szumiradzie dla niektórych wyglądał jak więzienie. Uczestnicy kolonii mówili na niego "Małe Alcatraz" W Szumiradzie w latach PRL-u i jeszcze w latach 90. wypoczywały na koloniach dzieci z Katowic. „Znajdował się na końcu świata, był ogrodzony parkanem, a wokoło tylko las. Takie małe Alcatraz!" - wspomina jedna z osób, które tutaj wypoczywały. Te kolonie letnie w latach PRL-u były obozem z apelami i turniejami współzawodnictwa, np. w zbieraniu jagód w okolicznych gęstych lasach. Jeszcze w latach 90. słynne były dyskoteki w ośrodku wypoczynkowym w Szumiradzie.

📢 Jajecznica z 1200 jajek, nalewki od biskupa i kuchnia molekularna. Takie śniadanie wielkanocne to tylko w Opolu Zapach świątecznych pyszności niósł się w środę (27 marca) po opolskim rynku. Tłum smakoszy gęstniał z minuty na minutę. Oprócz próbowania smakołyków, goście 7. Wielkanocnego Śniadania mogli też zadbać o świąteczny wystrój swoich domów. Czekały na nich również drobne upominki. 📢 Mieszkańcy Opola-Groszowic są przeciwko budowie spalarni odpadów. "W raporcie są błędy” Działacze komitetu Stop Spalarni w Opolu na zwołanej w środę (27 marca) konferencji prasowej poinformowali o nowych dowodach, które w ich ocenie powinny skutkować ponownemu przyjrzeniu się wpływom planowanej inwestycji na środowisko. Zakład komunalny odpiera zarzuty i tłumaczy, że klamka zapadła.

📢 Opole z lotu ptaka. Z tej perspektywy widać, jak bardzo zmienia się miasto Opole w ostatnich latach mocno się zmienia. Pojawia się nowa infrastruktura, a miasto pięknieje, co widać na zdjęciach z lotu ptaka - mówi Zbigniew Chudy. Zazwyczaj fotografuje swój rodzinny Kluczbork. Regularnie wybiera się jednak z dronem do Opola. Zobaczcie efekty jego fotograficznej wyprawy.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - oto tabela podwyżek. Sprawdź oficjalne wyliczenia Od 1 marca 2024 rosną emerytury i renty. Jak podało w lutym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wynosi 112,12 proc. (do obliczenia wskaźnika brana jest inflacja oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia). Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile właśnie urosła twoja emerytura. 📢 Polska awansowała na Euro 2024! Biało-Czerwoni pokonali w barażach po karnych Walię. Wojciech Szczęsny bohaterem. Oto najlepsze memy Polska najpierw w eliminacjach w grupie potrafiła przegrać nawet z Mołdawią, czyli 159. drużyna w światowym rankingu. Ale w barażach nasi piłkarze pokazali charakter. Po rzutach karnych pokonali Walię 5:4. Ostatniego karnego w świetnym stylu obronił Wojciech Szczęsny. Oznacza to, że zagramy na Euro 2024 w Niemczech.

📢 Deweloperzy wycofują się z Nysy. Ludzie nie chcieli tak wysokich budynków mieszkaniowych Drugi deweloper wycofał swój wniosek o specjalną zgodę na budowę bloku w Nysie. Ludzie z sąsiedniego osiedla nie chcieli wieżowca, który miał być dwa razy wyższy od ich budynków.

📢 Opolszczyzna żegna posła Rajmunda Millera. "Wielki patriota Nysy i powiatu" W nocy w środę 27 marca w szpitalu w Katowicach zmarł opolski poseł Rajmund Miller. Przyjaciele, znajomi, współpracownicy, zwykli ludzie dziękują mu za zaangażowanie w sprawy społeczne. 📢 Ludzie łatwiej dojadą do pracy. Strefa przy autostradzie A4 w gminie Ujazd będzie połączona nową drogą Nowa droga połączy Strefę Aktywności Gospodarczej gminy Ujazd z Olszową. Będą z niej korzystać m.in. mieszkańcy okolicznych wsi. 📢 Zadał pytanie kandydatowi na burmistrza Strzelec Opolskich. Dostał odpowiedź i... pozew sądowy Adrian Mocek ze Strzelec Opolskich zapytał kandydata na burmistrza Jana Wróblewskiego (KWW Koalicja Obywatelska) o hejt w internecie. Poza odpowiedzią na pytanie dostał… pozew sądowy. Nie wniósł go jednak Wróblewski, a Edward Popów, kandydat na radnego z ramienia Koalicji Obywatelskiej, który był wymieniony w pytaniu z imienia i nazwiska.

📢 Darmowy transport w całej gminie. "Sołectwa muszą być skomunikowane z Kluczborkiem" Piotr Pośpiech, kandydat na burmistrza Kluczborka, razem ze swoim komitetem wyborczym „Stąd Jesteśmy”, chce wprowadzić w gminie bezpłatną komunikację, która zapewni mieszkańcom wszystkich sołectw dojazd do najważniejszych instytucji w mieście. 📢 Ocynkownia Śląsk planuje rozbudowę zakładu pod Kluczborkiem. Będą nowe miejsca pracy Ocynkownia Śląsk kupiła od gminy Kluczbork kolejną działkę. Zamierza tam zainwestować około 30 milionów złotych.

📢 Skuś się na jedną z tych fryzur damskich, a odmłodniejesz o 10 lat. Oto najlepsze propozycje dla kobiet 40 plus Fryzury odmładzające sprawią, że będziesz pewniejsza siebie, atrakcyjniejsza i wizualnie młodsza niż jesteś. Jeśli twoim celem jest odmładzająca metamorfoza, to koniecznie, zobacz nasze propozycje przygotowane dla czterdziestolatek i starszych pań. Te uczesania zadziałają lepiej, niż lifting.

📢 Oto najśmieszniejsze zdjęcia i memy ze zwierzakami. One wyglądają niesamowicie Cwane koty i słodkie psiaki to wdzięczny temat do memów. Zebraliśmy dla Was najśmieszniejsze obrazki na ten temat z polskiego internetu. Zobacz wyjątkową galerię memów z domowymi zwierzętami. 📢 25-lecie powiatu oleskiego. Na wernisażu w Oleskim Muzeum Regionalnym spotkali się dawni i obecni włodarze Wystawę pt. „25 lat Powiatu Oleskiego” można oglądać w Oleskim Muzeum Regionalnym w Oleśnie do 22 kwietnia. Na wernisażu spotkali się wszyscy samorządowcy, którzy od 1999 roku tworzyli oleski starostwo powiatowe.

📢 Którzy burmistrzowie i wójtowie rządzą najdłużej? Wielu jest na stanowisku już od ponad 20 lat! Prezydent USA może pełnić swój urząd najwyżej 8 lat, prezydent Polski maksymalnie 10 lat. Żaden polski premier nie dotrwał na stanowisku dwóch pełnych kadencji, za to wielu samorządowców ma za sobą już 4-5 kadencji, a do tego są faworytami w wyborach na kolejne pięć lat rządów. Zobaczcie, którzy włodarze rządzą najdłużej.

📢 To wyjątkowe rękodzieło kupisz na 47. Jarmarku Wielkanocnym w Bierkowicach. Ile trzeba wydać? Od niebanalnej biżuterii, przez wyjątkowe, ręcznie robione ozdoby wielkanocne, po produkowane wedle dawnych receptur słodkości. Od rozmaitości, które oferują wystawcy na 47. Jarmarku Wielkanocnym może zakręcić się w głowie. O zawrót głowy przyprawiają też ceny. 📢 Betonowa autostrada, stare zajazdy i stacje paliw, samochody z innej epoki. Tak kiedyś wyglądały nasze drogi Obecna autostrada A4 była kiedyś wykonana z płyt betonowych. Dlatego nazywano ją najdłuższymi schodami Europy. W archiwum reporterów "nto" są też ujęcia z kultowych zajazdów PRL-u czy stacji paliw sprzed wielu dekad. Do tego dochodzą fotografie ulic i samochodów, które kiedyś na nich królowały.

📢 Ponura historia przygranicznej miejscowości. Mieszkańcy musieli opuścić swoje domy. Dlaczego? Przy drodze pomiędzy Opawicą a Dobieszowem stoi sfatygowany krzyż. Nosi ślady po pociskach. Po figurze Chrystusa pozostał już tylko kawałek ręki zwisający z jednego z ramion. Wystarczy wejść pomiędzy drzewa, by natrafić na pozostałości ścian oraz fundamentów budynków. To resztki osady Bursztet. Miejsce owiane jest szeregiem legend. Te ściągają na miejsce m.in. poszukiwaczy skarbów. - Oni potrafią być prawdziwą zmorą tej okolicy - mówi Barbara Piechaczek, dyrektorka Muzeum Powiatowego w Głubczycach.

📢 Diabelskie Głowy pośrodku lasu. Przerażająca atrakcja Czech – znajdziesz ją zaledwie godzinę drogi od polskiej granicy Szukasz ciekawego miejsca na weekend? Niedaleko Polski, w Czechach, znajdziesz niezwykłą atrakcję, która napawa turystów ciekawością, a zarazem lekkim niepokojem. W zachowaniu spokoju nie pomaga także jej nazwa, bowiem obiekt określa się mianem „Diabelskich Głów”. Zobacz, gdzie znajduje się to fascynujące miejsce, jak do niego dotrzeć oraz co zobaczyć w okolicy. 📢 Oni powalczą o stanowiska burmistrzów i wójtów w Kluczborku oraz w powiecie kluczborskim Na cztery stanowiska włodarzy w powiecie kluczborskim kandyduje dziesięciu kandydatów, w tym tylko dwie kobiety. Poznajcie wszystkich kandydatów na włodarzy w Kluczborku, Wołczynie, Byczynie i Lasowicach Wielkich. Zagłosuj także w sondzie internetowej, kto wygra te wybory. 📢 Miss wcale nie musi być młodą dziewczyną. Poznaj finalistki pierwszej edycji konkursu Polska Miss 30+ Ponad 900 kobiet z całej Polski zgłosiło się na pierwsze w historii wybory konkursu piękności Polska Miss 30+. Tylko 30 pań awansowało do finału. Poznajcie je wszystkie, zobaczcie ich zdjęcia w galerii.

📢 Jaja z budownictwa. Oto absurdy budowlane jakich świat nie widział! To wydarzyło się naprawdę? 19.03.2024 Budownictwo to ciężki kawałek chleba. Na rynku możemy znaleźć wielu dobrych fachowców, ale ludzie nieraz chcą zaoszczędzić na kosztach i korzystają z usług mizernych budowlańców albo co jeszcze gorsze... na własną rękę. W naszej galerii znajdziecie największe absurdy budowlane, dobrej zabawy! 📢 Oto najlepsze żarty o kobietach. Te memy rozbawią Was do łez! Znacie panie z tej strony? 16.03.2024 8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. To szczególny dzień, który bez wątpienia mężczyźni mają zapisany w kalendarzu grubą czcionką. Oczywiście ten dzień to również okazja do żartów. Internauci nie zawiedli. Zapraszamy do naszej galerii na solidną dawkę humoru! 📢 Tabela waloryzacji emerytur 2024. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca Waloryzacja 2024 - o ile urosną emerytury i renty w marcu? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot emerytur w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika waloryzacji. W tabelach zamieszczamy wyliczenia do 6500 zł.

📢 Dni Kluczborka 2023. Dżem i Jack Sparrow Band rozgrzali publiczność do czerwoności W sobotę (10.06) odbyły się kolejne trzy koncerty w ramach tegorocznych Dni Kluczborka. Zagrał m.in. legendarny zespół Dżem i choć publiczności nie usłyszała utworu „Czerwony jak cegła” i tak była rozgrzana do czerwoności. Nie obyło się bez bisów.

📢 Farska Stodoła przygotowuje się na przyjęcie gości. Muzeum w Biedrzychowicach szykuje nowe wystawy Wiejskie muzeum w Biedrzychowicach szykuje dwie nowe wystawy tematyczne. 📢 Obóz pracy w Orta Nova. Pomidorowe piekło zamiast raju Mariusz - uciekając z włoskiego obozu pracy w Orta Nova - przeszedł pieszo 80 kilometrów do miejsca, skąd odjeżdżały busy do Polski. Wrócił bez grosza, ale szczęśliwy - bo cały. - Niech moja historia będzie przestrogą dla innych - mówi.