Przegląd prasy 28.03.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto i brutto. To jest pewne! Takie będą wypłaty 13. emerytury”?

Prasówka 28.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto i brutto. To jest pewne! Takie będą wypłaty 13. emerytury Zbliża się termin wypłaty trzynastej emerytury. W kwietniu seniorzy dostaną większy przelew na konto. Znając już oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur w 2024 roku, można wyliczyć kwotę trzynastki. Sprawdź, ile pieniędzy dostaną emeryci. To jest pewne! Zobacz wyliczenia netto i brutto 13. emerytury w 2024 roku. Takie pieniądze dostaną seniorzy!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 29.03.24

📢 W opuszczonym dworcu kolejowym w Leśnicy dzieją się dziwne rzeczy. Ludzie skarżą się na nietypowe dźwięki Zabytkowy dworzec kolejowy w Leśnicy został zbudowany w 1936 roku. Jeszcze do 2000 roku obsługiwał on podróżnych na linii kolejowej nr 175 Kłodnica - Kluczbork, łącząc wiele małych opolskich wsi. Ludzie, którzy weszli do opuszczonego dworca, twierdzą, że coś tam straszy... Sprawdziliśmy, jak wygląda w środku.

📢 Horoskop dzienny na czwartek 28 marca 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na czwartek 28 marca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 28.3.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

Prasówka 28.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dni Kluczborka 2024. Wiemy już, jakie gwiazdy zagrają na stadionie! Impreza będzie w czerwcu Dni Kluczborka 2024 będą trwały przez dwa dni: 14-15 czerwca. Wystąpi kontrowersyjny polski raper, gwiazda muzyki pop znana z wielu przebojów, koszmarne bobasy, a także zwycięzca konkursu muzycznego im. Alexa Popka.

📢 Życzenia wielkanocne 2024. Krótkie wierszyki, zabawne i poważne. Idealne życzenia na Wielkanoc dla rodziny i znajomych. Wyślij SMS-em! Życzenia Wielkanocne 2024. Wyślijcie krótkie i zabawne życzenia dla najbliższych na tegoroczną Wielkanoc. Jakie życzenia złożyć na te święta? Zebraliśmy dla Was piękne życzenia wielkanocne. Warto je wysłać SMS-em, na Facebooku lub przez WhatsAppa. Oto najładniejsze życzenia dla najbliższych, rodziny i przyjaciół. W tym trudnym czasie trzeba o nich pamiętać! Dlatego ściągnijcie też życzenia na Wielkanoc już dziś i wyślijcie je. Poniżej mamy dla Was mnóstwo propozycji. Koniecznie sprawdźcie. 📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela netto. Wiemy, ile wyniosą trzynastki dla seniorów [28.03.2024] Wiemy już, jakie w tym roku będą trzynaste emerytury. Po tym, jak potwierdzono wskaźnik waloryzacji emerytur można też wyliczyć stawki dodatkowych świadczeń dla seniorów. Zobacz, ile wyniesie 13. emerytura 2024 i jaką kwotę dostaniesz.

📢 Nutricia z tytułem Lidera Transformacji Energetycznej 2024. Opolska fabryka doceniona za wprowadzane innowacje W konkursie nagrodzono program redukcji zużycia energii i wody oraz emisji dwutlenku węgla wdrożony w opolskich zakładach w latach 2021-2023. To nie pierwszy raz, gdy Nutricia została doceniona za wprowadzane innowacje, przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej. 📢 Dom wczasowy w Szumiradzie dla niektórych wyglądał jak więzienie. Uczestnicy kolonii mówili na niego "Małe Alcatraz" W Szumiradzie w latach PRL-u i jeszcze w latach 90. wypoczywały na koloniach dzieci z Katowic. „Znajdował się na końcu świata, był ogrodzony parkanem, a wokoło tylko las. Takie małe Alcatraz!" - wspomina jedna z osób, które tutaj wypoczywały. Te kolonie letnie w latach PRL-u były obozem z apelami i turniejami współzawodnictwa, np. w zbieraniu jagód w okolicznych gęstych lasach. Jeszcze w latach 90. słynne były dyskoteki w ośrodku wypoczynkowym w Szumiradzie.

📢 Horoskop dzienny na jutro (28.03, czwartek). Które znaki zodiaku powinny zostać w domu? Przeczytaj horoskop na czwartek dla wszystkich znaków zodiaku. Co przepowiadają gwiazdy dla Ciebie na jutro? Przekonaj się, co zgodnie z horoskopem może się zdarzyć w czwartek 28.03.2024. Czy będzie to coś dobrego? Przeczytaj horoskop na jutro (czwartek, 28.03.2024) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Jajecznica z 1200 jajek, nalewki od biskupa i kuchnia molekularna. Takie śniadanie wielkanocne to tylko w Opolu Zapach świątecznych pyszności niósł się w środę (27 marca) po opolskim rynku. Tłum smakoszy gęstniał z minuty na minutę. Oprócz próbowania smakołyków, goście 7. Wielkanocnego Śniadania mogli też zadbać o świąteczny wystrój swoich domów. Czekały na nich również drobne upominki. 📢 Najlepsze życzenia Wielkanoc. Zobacz gotowe życzenia i wierszyki na Wielkanoc, które możesz przesłać przez SMS Dawniej życzenia wielkanocne przesyłano pocztą na karkach świątecznych. Dzisiaj najczęściej Radosnych Świąt życzy się rodzinie i przyjaciołom drogą internetową: wysyłając SMS-em lub przez popularne komunikatory, jak WhatsApp czy Messenger. Szukasz ciekawych i oryginalnych życzeń? Zobacz nasze propozycje życzeń wielkanocnych.

📢 Mieszkańcy Opola-Groszowic są przeciwko budowie spalarni odpadów. "W raporcie są błędy” Działacze komitetu Stop Spalarni w Opolu na zwołanej w środę (27 marca) konferencji prasowej poinformowali o nowych dowodach, które w ich ocenie powinny skutkować ponownemu przyjrzeniu się wpływom planowanej inwestycji na środowisko. Zakład komunalny odpiera zarzuty i tłumaczy, że klamka zapadła. 📢 Renta wdowia w 2024 roku w modelu kroczącym. Kto spełnia warunki? Jaka będzie kwota? Przepisy dotyczące renty dla wdów i wdowców w Polsce są poddawane ciągłym zmianom. Obecnie planowane są bardzo poważne zmiany, które mogą realnie zmienić postrzeganie tych przepisów. Co warto wiedzieć, o planach rządowych w sprawie tego, jak ma się zmienić renta wdowia? Kiedy głosowanie w sejmie? Jeśli przejdzie to renta wdowia od kiedy będzie obowiązywać na nowych zasadach? Zobacz!

📢 Opole z lotu ptaka. Z tej perspektywy widać, jak bardzo zmienia się miasto Opole w ostatnich latach mocno się zmienia. Pojawia się nowa infrastruktura, a miasto pięknieje, co widać na zdjęciach z lotu ptaka - mówi Zbigniew Chudy. Zazwyczaj fotografuje swój rodzinny Kluczbork. Regularnie wybiera się jednak z dronem do Opola. Zobaczcie efekty jego fotograficznej wyprawy. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - oto tabela podwyżek. Sprawdź oficjalne wyliczenia Od 1 marca 2024 rosną emerytury i renty. Jak podało w lutym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wynosi 112,12 proc. (do obliczenia wskaźnika brana jest inflacja oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia). Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile właśnie urosła twoja emerytura. 📢 Ten produkt został wycofany z Lidla! Fragmenty plastiku w mięsie - Lidl ostrzega klientów Ważne ostrzeżenie dla klientów Lidla. Główny Inspektor Sanitarny informuje o wycofaniu partii produktu, który był dostępny w ofercie sklepów Lidl w całej Polsce. Jak czytamy w ostrzeżeniu, w jednej partii burgera wołowego możliwa jest obecność plastikowych elementów. Ze względów bezpieczeństwa podjęto decyzję o wycofaniu produktu. Można go zwrócić w każdym sklepie Lidl bez konieczności okazywania paragonu. Czytaj więcej!

📢 Polska awansowała na Euro 2024! Biało-Czerwoni pokonali w barażach po karnych Walię. Wojciech Szczęsny bohaterem. Oto najlepsze memy Polska najpierw w eliminacjach w grupie potrafiła przegrać nawet z Mołdawią, czyli 159. drużyna w światowym rankingu. Ale w barażach nasi piłkarze pokazali charakter. Po rzutach karnych pokonali Walię 5:4. Ostatniego karnego w świetnym stylu obronił Wojciech Szczęsny. Oznacza to, że zagramy na Euro 2024 w Niemczech.

📢 Umyłaś już okna na Wielkanoc? Bo bez tego świąt nie będzie! Najlepsze memy o Wielkanocy Według twórców internetowym memów najważniejszym zwyczajem wielkanocnym jest... mycie okien przed świętami! Jak będą smugi, to będzie grzech ciężki. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o Wielkanocy. 📢 Dziwny incydent na drodze przed granicą polsko-czeską. Czescy kierowcy zatrzymali Polaka w ciężarówce. Doszło do awantury Polska ciężarówka została zatrzymana w ramach obywatelskiego ujęcia 2 kilometry przed granicą polsko-czeską w Głuchołazach. Wcześniej ciężarówka uszkodziła pojazd, który próbował zajechać jej drogę.

📢 Wielkanoc 2024. Oto zawartość wielkanocnego koszyczka. Kiedy święci się pokarmy? Symbolika jajka, baranka i chrzanu w święconce Zbliża się najważniejsze dla chrześcijan święto – Wielkanoc. Zanim jednak siądziemy do stołu świętować zmartwychwstanie Chrystusa, najpierw w Wielką Sobotę poświęcimy pokarmy. Okres świąteczny to czas, gdy wiele obrzędów religijnych przeplata się z regionalnymi zwyczajami. Co innego symbolizuje jajko, co innego baranek. Czy Wielkanoc na wsi różni się od tej w mieście? 📢 Horoskop na kwiecień, maj i czerwiec 2024 roku. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP na kwiecień, maj i czerwiec 2024 roku. Co się wydarzy w najbliższych trzech miesiącach u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? Wróźka Expiria ma już odpowiedzi na te pytania.

📢 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu przeprowadziło pierwszą retransplantację serca u dziecka. Lekarze znów dokonali cudu Zespół Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu znowu dokonał cudu. Lekarze przeprowadzili pierwszą retransplantację serca u dziecka. 13-letni Michał 27 marca nareszcie wraca do domu. Jest w trakcie rehabilitacji. 19 maja ma urodziny, które będzie mógł już świętować z rodziną.

📢 Zadał pytanie kandydatowi na burmistrza Strzelec Opolskich. Dostał odpowiedź i... pozew sądowy Adrian Mocek ze Strzelec Opolskich zapytał kandydata na burmistrza Jana Wróblewskiego (KWW Koalicja Obywatelska) o hejt w internecie. Poza odpowiedzią na pytanie dostał… pozew sądowy. Nie wniósł go jednak Wróblewski, a Edward Popów, kandydat na radnego z ramienia Koalicji Obywatelskiej, który był wymieniony w pytaniu z imienia i nazwiska. 📢 Piękny dom Tomasza Szczepanika nad oceanem. Tak żyje juror „The Voice Senior”. Tomasz Szczepanik mieszka na rajskiej wyspie – galeria zdjęć Wyjątkowy dom Tomasza Szczepanika zlokalizowany jest na słonecznej wyspie Oceanu Atlantyckiego. Juror „The Voice Senior” może się pochwalić wyjątkową nieruchomością z prywatnym basen, ogromnym tarasem i przepięknym widokiem. Zobacz, gdzie kupił dom Tomasz Szczepanik. Tak pięknie mieszka lider zespołu Pectus.

📢 Horoskop codzienny na środę 27 marca 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na środę 27.03.2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w środę 27.03.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 To nie żart! Od 1 kwietnia drożeje przejazd autostradą A4 Katowice - Kraków To nie żart na prima aprilis, od 1 kwietnia kierowcy podróżujący autostradą A4 Katowice - Kraków będą musieli przygotować się na wyższe opłaty za przejazd. Koncesjonariusz autostrady ogłosił, że cena dla kierowców osobówek wzrośnie. To decyzja, która wkracza w życie od nowego miesiąca.

📢 Oto rzadkie monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 26.03.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu! 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 26.03.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Siedmioletni Michałek wycierpiał więcej niż niejeden dorosły. Ale dzięki swojemu uporowi ma szansę chodzić Bliscy chłopca zastanawiają się często, skąd w drobnym ciele taka waleczność. Chłopiec, na przekór bólowi, każdego dnia walczy o sprawność, a uśmiech nie schodzi z jego buzi. Martwią się za to rodzice, bo zabrakło pieniędzy na sfinansowanie turnusu rehabilitacyjnego. 📢 Czarna kampania do samorządów. Do sądu wpłynęło już 14 spraw o ochronę dobrego imienia kandydatów Kampania wyborcza nie przebiera w słowach. W siedmiu gminach Opolszczyzny kandydaci do samorządów poczuli się obrażeni i pozwali do sądu swoich przeciwników. Niektórzy wolą dementować kłamstwa we własnym zakresie.

📢 DomExpo w Opolu nie będzie wyburzony! Budynek zostanie wpisany do rejestru zabytków, chcą tego także jego właściciele Stuletni budynek po dawnej cementowni, w którym mieści się domExpo nie zostanie wyburzony – poinformowała Monika Ożóg, opolska wojewódzka konserwator zabytków, która przekonała właścicieli budynku do zmiany planów.

📢 25-lecie powiatu oleskiego. Na wernisażu w Oleskim Muzeum Regionalnym spotkali się dawni i obecni włodarze Wystawę pt. „25 lat Powiatu Oleskiego” można oglądać w Oleskim Muzeum Regionalnym w Oleśnie do 22 kwietnia. Na wernisażu spotkali się wszyscy samorządowcy, którzy od 1999 roku tworzyli oleski starostwo powiatowe. 📢 Nadzwyczaj wymagający test dla Polonii Karłowice. "Spodziewaliśmy się, ale nie w takiej skali" Polonia Karłowice uległa rezerwom Odry Opole aż 0:10 w meczu 18. kolejki BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej. Tyle że drugi zespół opolan ... tak naprawdę wcale nim nie był. O wnioskach związanych z tym spotkaniem porozmawialiśmy z trenerem Polonii Wojciechem Lasotą.

📢 Cztery nowe sklepy w galerii handlowej Turawa Park w Opolu. Powstaną w miejscu po markecie Praktiker Powierzchnia handlowa w galerii handlowej Turawa Park w Opolu zwiększy się o 10 000 metrów kwadratowych, czyli prawie o 40 procent. Znamy już 4 nowe marki, które będą mieć swoje sklepy w Turawa Park.

📢 Najlepsze życzenia na Wielkanoc 2024. Gotowe życzenia wielkanocne: religijne, zabawne i tradycyjne. Jak składać życzenia na święta? Życzenia na Wielkanoc 2024 powinny być wyjątkowe. Pamięć o bliskich, z którymi nie uda się nam spotkać, to ważny element Świąt Wielkiej Nocy. W tym radosnym czasie nie możemy zapominać o rodzinie, przyjaciołach i innych osobach, które są nam bliskie. Wszystkim powinniśmy złożyć wielkanocne życzenia. To także tradycja, o której warto pamiętać w relacjach zawodowych. Wielkanocne życzenia powinny być spersonalizowane, nieważne czy wysyłamy kartkę wielkanocną, SMS czy wiadomość na Messengerze. Ważny jest nie tylko tekst życzeń, gdyż istotne są także ich kształt i oprawa. 📢 Patodeweloperka w polskich miastach ma się dobrze. Nasze osiedla mieszkaniowe są pełne absurdów 27.03.2024 Ławki na których nie da się usiąść, zagrodzone chodniki, zamknięte place zabaw czy nawet sklepy na wyłączność dla lokalnych mieszkańców - tak coraz częściej wyglądają polskie osiedla mieszkaniowe.

📢 32-latek ukrywał się w hotelach w całej Polsce. Mieszkaniec Olesna wpadł, gdy kolejny raz zmieniał miejsce pobytu Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu zatrzymali 32-letniego mieszkańca powiatu oleskiego, który od kilku lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. 📢 Którzy burmistrzowie i wójtowie rządzą najdłużej? Wielu jest na stanowisku już od ponad 20 lat! Prezydent USA może pełnić swój urząd najwyżej 8 lat, prezydent Polski maksymalnie 10 lat. Żaden polski premier nie dotrwał na stanowisku dwóch pełnych kadencji, za to wielu samorządowców ma za sobą już 4-5 kadencji, a do tego są faworytami w wyborach na kolejne pięć lat rządów. Zobaczcie, którzy włodarze rządzą najdłużej.

📢 Horoskop zodiakalny na kwiecień 2024. Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec HOROSKOP zodiakalny na kwiecień 2024. Sprawdź wróżbę na najbliższy miesiąc i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Ksiądz nie będzie miał wyboru. Za te grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia. Lista grzechów ciężkich, których nie rozgrzeszy ksiądz Czasem zdarza się, że ksiądz ma związane ręce. Grzechy - ciężkie i śmiertelne - mogą zostać odpuszczone jedynie w sakramencie pokuty i pojednania. Są takie przypadki, że ksiądz nie ma wyjścia i nie może rozgrzeszyć wiernego. Nawet, gdy ten wyzna mu grzech, żałuje i chce zadośćuczynić. I nie chodzi tu np. o zabójstwo czy zdradę. Zobacz, za jakie grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia.

📢 Osiem wyjątkowych łakoci na wielkanocny stół. Te przysmaki zawsze się udają! Zbliżająca się Wielkanoc to wyzwanie dla gospodyń. Niektóre już od wielu tygodni opracowują menu na ten wyjątkowy czas w roku. Odkurzają przepisy przekazywane w rodzinie z pokolenia na pokolenie. Poznajcie kilka prostych i świetnych przepisów.

📢 Poszerzenie Ozimskiej i remont Wschodniej. To pomysły KO na udrożnienie ruchu w Opolu Poprawa komfortu poruszania się mieszkańców wschodniej części Opola była tematem jednej z poniedziałkowych konferencji kandydatów na radnych Koalicji Obywatelskiej. Pomysły, jakie przedstawili to poszerzenie ulicy Ozimskiej, remont ulicy Wschodniej i przebudowa skrzyżowania Witosa z Ozimską.

📢 Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Bożena Żelazowska odwiedziła Opolszczyznę. Opolska katedra jest dla niej priorytetem Podczas wizyty na Opolszczyźnie Bożena Żelazowska, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego oraz Generalna Konserwator Zabytków zapewniła o dalszym wsparciu finansowym opolskiej katedry. Odniosła się także do kontrowersji związanych z Moniką Ożóg, opolską wojewódzką konserwator zabytków. 📢 Już wkrótce otwarcie nowego DPS-u przy Chmielowickiej. Będzie w nim mieszkało około 100 osób Po dwóch latach budowa nowego DPS-u w Opolu dobiegła końca. Prawdopodobnie jeszcze w kwietniu seniorzy będą mogli wprowadzić się do nowego budynku przy ulicy Chmielowickiej.

📢 Laury Ziemi Strzeleckiej wręczone. W tym roku przyznano siedem nagród. Zobacz do kogo trafiły Nagrody przyznawane są corocznie przez Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka. Trafiają do mieszkańców, którzy pracują dla lokalnej społeczności oraz przyczyniają się do rozwoju i promocji "małej ojczyzny".

📢 Poważny wypadek na ul. Ozimskiej w Opolu. Cztery osoby trafiły do szpitala Do poważnego wypadku doszło w poniedziałek 25 marca na ul. Ozimskiej w Opolu. W zderzeniu dwóch aut ucierpiały cztery osoby. 📢 Memy na Wielkanoc 2024. Mięsny baranek i przedwyborczy small talk przy świątecznym stole. "A Ty, kiedy umyjesz okna?" Wielkanocne żarty, choć powtarzalne, można podać na różne sposoby. Mamy dla Was nową dawkę memów na Wielkanoc 2024. Śmiejemy się z nieumytych okien, Mikołajów przebranych za zające, klasycznego świątecznego przejedzenia i rodzinnych awantur.

📢 To wyjątkowe rękodzieło kupisz na 47. Jarmarku Wielkanocnym w Bierkowicach. Ile trzeba wydać? Od niebanalnej biżuterii, przez wyjątkowe, ręcznie robione ozdoby wielkanocne, po produkowane wedle dawnych receptur słodkości. Od rozmaitości, które oferują wystawcy na 47. Jarmarku Wielkanocnym może zakręcić się w głowie. O zawrót głowy przyprawiają też ceny.

📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje ubrania w wiosennej promocji. Wojskowa jakość za rozsądną cenę. To się nazywa wietrzenie magazynów! Sklep Agencji Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania podczas wiosennej wyprzedaży. Choć AMW kojarzona jest przede wszystkim ze sprzedażą wojskowego sprzętu takiego jak pojazdy, czy narzędzia, to można u niej kupić także wojskowe ubrania. Odzież od wojska cechuje się przede wszystkim wytrzymałością. Do kupienia są m.in. koszule, kurtki, buty, bluzy, czapki, spodnie, płaszcze, noże i wiele innych przedmiotów.

📢 Młodzi inżynierowie odebrali dyplomy Politechniki Opolskiej. Zobacz zdjęcia z sobotniego dyplomatorium Uroczyste dyplomatorium, które odbyło się w sobotę (23.03) w auli Politechniki Opolskiej było zwieńczeniem etapu nauki dla ponad 70 świeżo upieczonych inżynierów. 📢 Betonowa autostrada, stare zajazdy i stacje paliw, samochody z innej epoki. Tak kiedyś wyglądały nasze drogi Obecna autostrada A4 była kiedyś wykonana z płyt betonowych. Dlatego nazywano ją najdłuższymi schodami Europy. W archiwum reporterów "nto" są też ujęcia z kultowych zajazdów PRL-u czy stacji paliw sprzed wielu dekad. Do tego dochodzą fotografie ulic i samochodów, które kiedyś na nich królowały. 📢 Ponura historia przygranicznej miejscowości. Mieszkańcy musieli opuścić swoje domy. Dlaczego? Przy drodze pomiędzy Opawicą a Dobieszowem stoi sfatygowany krzyż. Nosi ślady po pociskach. Po figurze Chrystusa pozostał już tylko kawałek ręki zwisający z jednego z ramion. Wystarczy wejść pomiędzy drzewa, by natrafić na pozostałości ścian oraz fundamentów budynków. To resztki osady Bursztet. Miejsce owiane jest szeregiem legend. Te ściągają na miejsce m.in. poszukiwaczy skarbów. - Oni potrafią być prawdziwą zmorą tej okolicy - mówi Barbara Piechaczek, dyrektorka Muzeum Powiatowego w Głubczycach.

📢 Diabelskie Głowy pośrodku lasu. Przerażająca atrakcja Czech – znajdziesz ją zaledwie godzinę drogi od polskiej granicy Szukasz ciekawego miejsca na weekend? Niedaleko Polski, w Czechach, znajdziesz niezwykłą atrakcję, która napawa turystów ciekawością, a zarazem lekkim niepokojem. W zachowaniu spokoju nie pomaga także jej nazwa, bowiem obiekt określa się mianem „Diabelskich Głów”. Zobacz, gdzie znajduje się to fascynujące miejsce, jak do niego dotrzeć oraz co zobaczyć w okolicy. 📢 Przeprowadzono próby obciążeniowe mostu tymczasowego na Białej Głuchołaskiej w Głuchołazach Opolski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przebuduje prawie kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 40 w Głuchołazach. W ramach inwestycji powstanie też nowy most nad Białą Głuchołaską. 📢 Robiliście zakupy w czasach PRL-u? Tak było na otwarciu marketu Super Sam przy ulicy Niemodlińskiej na Zaodrzu w Opolu Super Sam przy ul. Niemodlińskiej w Opolu otwarto na początku lat siedemdziesiątych. Market miał charakterystyczny kształt, co wyróżniało go mocno w mieście. Na archiwalnych zdjęciach można zobaczyć, jak było wewnątrz słynnego opolskiego Super Samu.

📢 To koniec konfliktu w sprawie odkryć w opolskiej katedrze. Wykopaliska archeologiczne będą godnie wyeksponowane. "Kompromis był kluczowy" Po wielu miesiącach sporu w końcu udało się osiągnąć konsensus w kwestii ekspozycji znalezisk archeologicznych w opolskiej katedrze. Dzięki staraniom i dialogowi prowadzonemu przez dr hab. Monikę Ożóg, opolską wojewódzką konserwator zabytków, znaleziono sposób, by historia i sacrum mogły współistnieć, nie wchodząc sobie w drogę. 📢 Wiosną karma wraca do tych znaków zodiaku. Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby 18.03.2024 HOROSKOP karmiczny dla każdego znaku zodiaku na wiosnę 2024. Co się wydarzy wiosną u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróżka Expiria już to przewidziała.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt warsztatowy i budowlany. Są też rowery i stół do ping-ponga. Zobacz, co kupisz tanio od wojska Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowy przetarg, który odbędzie się już 21 marca 2024 roku. Pierwszego dnia wiosny będzie można tanio nabyć wiele przydatnych dla każdego sprzętów, które były dotąd w posiadaniu wojska. Uwagę zwracają m.in. rowery, ale jest też mnóstwo sprzętu warsztatowego i infrastruktury sanitarnej.

📢 Jubileuszowa gala z okazji 30-lecia Uniwersytetu Opolskiego. Tak świętowano w Teatrze Kochanowskiego w Opolu 8 marca w Teatrze Kochanowskiego w Opolu odbyła się uroczysta gala z okazji 30-lecia Uniwersytetu Opolskiego. Dla zaproszonych gości przygotowano recital Michała Bajora oraz zaprezentowano filmy, które przedstawiały historię i dotychczasowe osiągnięcia uczelni. 📢 Najlepszy horoskop na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj najlepszy HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku.

📢 Wojsko wyprzedaje ciężarówki, auta terenowe, łodzie, a nawet samoloty. Zobacz jak kupić czołg lub transporter opancerzony? Dzięki Agencji Mienia Wojskowego zainteresowanie zakupem pojazdów wojskowych, takich jak czołgi, transportery czy ciężarówki, stało się możliwe. Agencja ta prowadzi wyprzedaż różnorodnych pojazdów, w tym opancerzonych, łodzi oraz samolotów. Przedstawiamy, jakie militarne wyposażenie jest dostępne dla potencjalnych nabywców od polskiej armii, a także jakie warunki należy spełnić przed sfinalizowaniem zakupu.

📢 Róże Powiatu, January i Januarki. W Oleśnie wybitni mieszkańcy oraz zasłużeni wolontariusze odebrali nagrody [ZDJĘCIA] Podczas uroczystej gali Róż Powiatu w Oleśnie starosta oleski Roland Fabianek nagrodził najwybitniejszych mieszkańców, społeczników oraz wolontariuszy. W głównej kategorii nagrody dostali skrzypaczka, proboszcz oraz społeczny opiekun niezwykłego zabytku. Zobaczcie, kto został nagrodzony. 📢 Michał Probierz, czyli polski Guardiola, został nowym trenerem reprezentacji Polski. Kibice tworzą śmieszne memy Michał Probierz został nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski, mimo iż to Marek Papszun był faworytem kibiców. Kibice oczywiście od razu zaczęli tworzyć memy, które często są dowcipnymi, ale trafnymi komentarzami. Zobaczcie najlepsze memy w naszej galerii.

📢 Czeskie memy, czyli Krecik, Pat i Mat, a nawet skoda na wesoło. Tak się śmiejemy z naszych południowych sąsiadów Czeskie memy to fenomen internetu. To, że śmieszą Czechów, wydaje się naturalne. Ale równie mocno bawią one Polaków. Nie tylko z powodu specyficznego brzmienia języka. Czeskie memy służą też bowiem komentowaniu bieżących wydarzeń i otaczającej rzeczywistości, zarówno w Polsce, jak i u naszych południowych sąsiadów. 📢 Śniadanie wielkanocne na opolskim Rynku. Wyjątkowe spotkanie przed świętami. Przyszły tłumy mieszkańców Na opolskim rynku można było poczuć atmosferę Wielkanocy. Wspólne śniadanie wróciło po przerwie spowodowanej pandemią i wybuchem wojny na Ukrainie. 📢 Kartki wielkanocne do wysłania. Zobacz piękne obrazki, grafiki wielkanocne, które możesz wysłać znajomym na Wielkanoc 18.04.22 Kartki wielkanocne, które można wysłać znajomym przez SMS, Whatsup, Messengera lub na Facebooku. Jeszcze kilka lat temu życzenia wielkanocne wysyłaliśmy tradycyjnie pocztą. Dziś technologia pozwala na wysłanie kartki wielkanocnej z życzeniami bez wychodzenia z domu. Wystarczy pobrać na swój telefon lub komputer kartkę wielkanocną z życzeniami i wysłać. Przygotowaliśmy dla Was cały zestaw kartek na Wielkanoc 2022 z życzeniami wielkanocnymi za darmo do pobrania.