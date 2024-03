Przegląd prasy 30.03.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie nie będzie prądu w opolskim 30.03? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie”?

Prasówka 30.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie nie będzie prądu w opolskim 30.03? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie Czy są planowane wyłączenia prądu w opolskim 30.03? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 30.03. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela netto. Wiemy, ile wyniosą trzynastki dla seniorów [30.03.2024] Wiemy już, jakie w tym roku będą trzynaste emerytury. Po tym, jak potwierdzono wskaźnik waloryzacji emerytur można też wyliczyć stawki dodatkowych świadczeń dla seniorów. Zobacz, ile wyniesie 13. emerytura 2024 i jaką kwotę dostaniesz.

📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto i brutto. To jest pewne! Takie będą wypłaty 13. emerytury Zbliża się termin wypłaty trzynastej emerytury. W kwietniu seniorzy dostaną większy przelew na konto. Znając już oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur w 2024 roku, można wyliczyć kwotę trzynastki. Sprawdź, ile pieniędzy dostaną emeryci. To jest pewne! Zobacz wyliczenia netto i brutto 13. emerytury w 2024 roku. Takie pieniądze dostaną seniorzy!

Prasówka 30.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Droga Krzyżowa na Jasnej Górze. Wielu mieszkańców i pielgrzymów przeszło wałami Wielu częstochowian i pielgrzymów w Wielki Piątek przeszło wałami jasnogórskimi, uczestnicząc w tradycyjnej Drodze Krzyżowej. Poprowadził ją i rozważania przy stacjach głosił abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

📢 Stal Nysa odwróciła losy meczu i wygrała 3:2 z wiceliderem Projektem Warszawa. Jest już krok od udział w play-off Chociaż przegrywała już 0:2, PSG Stal Nysa sprawiła niespodziankę i w meczu 28. kolejki wygrała we własnej hali 3:2 z Projektem Warszawa. Przybliżyło ją to play-off. 📢 Życie spędzone na dojazdach. 130 tysięcy Opolan codziennie jedzie do pracy poza swoją gminę Co siódmy mieszkaniec województwa opolskiego rano wsiada w auto lub pociąg i jedzie do pracy poza swoją gminę. Wydajemy na to dziesiątki milionów złotych i tracimy tysiące godzin naszego życia. 📢 Renta wdowia w 2024 roku w modelu kroczącym. Kto spełnia warunki? Jaka będzie kwota? Przepisy dotyczące renty dla wdów i wdowców w Polsce są poddawane ciągłym zmianom. Obecnie planowane są bardzo poważne zmiany, które mogą realnie zmienić postrzeganie tych przepisów. Co warto wiedzieć, o planach rządowych w sprawie tego, jak ma się zmienić renta wdowia? Kiedy głosowanie w sejmie? Jeśli przejdzie to renta wdowia od kiedy będzie obowiązywać na nowych zasadach? Zobacz!

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - oto tabela podwyżek. Sprawdź oficjalne wyliczenia [30.03.2024 r.] Od 1 marca 2024 rosną emerytury i renty. Jak podało w lutym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wynosi 112,12 proc. (do obliczenia wskaźnika brana jest inflacja oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia). Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile właśnie urosła twoja emerytura. 📢 Horoskop dzienny na jutro (sobotę, 30.03). Które znaki zodiaku będą mieć szczęście? Poznaj horoskop na sobotę dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich znajomych przygotowały gwiazdy na jutro? Zobacz, co według horoskopu wydarzy się w sobotę 30.03.2024. Czy dzięki temu zbierzesz się na odwagę? Zobacz horoskop na jutro (sobotę, 30.03.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 MKS Kluczbork wygrał 3:0 wyjazdowe spotkanie z Górnikiem II Zabrze W meczu 23. kolejki III ligi MKS Kluczbork wygrał 3:0 z rezerwami Górnika Zabrze. Nasi zawodnicy awansowali na fotel lidera. Będą w nim zasiadać do soboty, kiedy to swoje spotkania w tej kolejce zagrają ich rywale do awansu.

📢 Opole chce powołać Rzecznika Praw Dziecka. Jakie będzie miał zadania i kto nim zostanie? Wiele wskazuje na to, że będzie to prawnik, którego rolą będzie walka o poszanowanie praw najmłodszych. Jak słyszymy w ratuszu, rzecznik mógłby zacząć działać od nowego roku szkolnego. 📢 Horoskop codzienny na sobotę 30 marca 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na sobotę 30 marca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 30.3.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Życzenia wielkanocne 2024. Krótkie wierszyki, zabawne i poważne. Idealne życzenia na Wielkanoc dla rodziny i znajomych. Wyślij SMS-em! Życzenia Wielkanocne 2024. Wyślijcie krótkie i zabawne życzenia dla najbliższych na tegoroczną Wielkanoc. Jakie życzenia złożyć na te święta? Zebraliśmy dla Was piękne życzenia wielkanocne. Warto je wysłać SMS-em, na Facebooku lub przez WhatsAppa. Oto najładniejsze życzenia dla najbliższych, rodziny i przyjaciół. W tym trudnym czasie trzeba o nich pamiętać! Dlatego ściągnijcie też życzenia na Wielkanoc już dziś i wyślijcie je. Poniżej mamy dla Was mnóstwo propozycji. Koniecznie sprawdźcie.

📢 Zmiana czasu 2024. Kiedy przestawiamy zegarki w marcu? Jak zmiana czasu na letni wpływa na podróżowanie? Zmiana czasu na letni niby ostatecznie potwierdza, że przyszła wiosna, ale dla wielu osób, zwłaszcza podróżnych i turystów, oznacza przede wszystkim problemy organizacyjne. Kiedy nastąpi zmiana czasu w marcu w 2024 r., jak przestawiamy zegarki i na co powinni uważać podróżni, by przez tę zmianę nie napytać sobie biedy? O tym w poniższym poradniku: zmiana czasu na letni dla podróżnych i turystów. 📢 Horoskop na drugi kwartał roku 2024. Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion HOROSKOP na kwiecień, maj i czerwiec 2024 roku. Co się wydarzy w najbliższych trzech miesiącach u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? Wróźka Expiria ma już odpowiedzi na te pytania.

📢 Horoskop na pierwszą połowę kwietnia 2024. Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak HOROSKOP na pierwszą połowę kwietnia 2024 roku. Co może się wydarzyć od 1 do 15 dnia przyszłego miesiąca? Wróźka Expiria ma wyjątkowy horoskop na ten czas.

📢 Karma wróci w kwietniu do tych osób. Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk HOROSKOP karmiczny na kwiecień 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy wiosną u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? Karma wróci do każdego z nas, ale do każdego nieco inaczej! 📢 Podpisano umowę na budowę kolejnego odcinka drogi ekspresowej S11. Chodzi o kawałek aż do Kępna 25-kilometrowa obwodnica Olesna wzdłuż drogi S11 jest już gotowa. Teraz rusza budowa prawie dwa razy dłuższego odcinka w kierunku Kępna. Umowa jest już podpisana. Sprawdziliśmy, kiedy trasa będzie gotowa.

📢 Sanatorium w PRL. Tu się leczy, ale i prowadzi życie towarzyskie. Sentymentalna podróż do sanatorium PRL, zobacz! Pobyt w sanatorium to nie to samo, co picie wody mineralnej w domu. W czasach PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się dużą popularnością. Wtedy łatwiej było uzyskać skierowanie na bezpłatny pobyt w sanatorium i chętnie korzystano z tej możliwości, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i ferii. Za czasów PRL standard pokoi był znacznie niższy niż obecnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wybierz się z nami podróż w czasie. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Horoskop na wielkanocny weekend 2024. Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta HOROSKOP na Wielkanoc 2024. Tak będzie wyglądał najbliższy świąteczny weekend - wypełniony spotkaniami z rodziną i przyjaciółmi. Zobacz, co może Cię czekać!

📢 Życzenia wielkanocne. Krótkie, mądre, religijne i śmieszne wierszyki na Wielkanoc 2024. Sprawdź, czego życzyć nauczycielom i rodzinie Życzenia wielkanocne składamy sobie w gronie rodzinnym, ale też szkolnym. Często organizowane są przedstawienia i akademie związane ze świętem Zmartwychwstania Pańskiego. Czego życzyć z okazji Wielkanocy? Zamieszczamy krótkie i zabawne wierszyki, a także poważniejsze, mądre i religijne życzenia wielkanocne. Sprawdźcie poniższe propozycje. Można się nimi zainspirować przy składaniu życzeń na Wielkanoc 2024. 📢 Sztuczna inteligencja będzie odgrywać coraz większą rolę w biznesie, nauce i w leczeniu. Konferencja "Nauka - Biznes - Samorząd" w Oleśnie W Oleśnie zorganizowano konferencję pod nazwą „Nauka - Biznes - Samorząd". Mówiono o wyzwaniach, jakie stawia przed nami sztuczna inteligencja. Gościem honorowym był Michał Zaremba, brat twórcy ChataGPT Wojciecha Zaremby, który również pracuje nad rozwojem sztucznej inteligencji.

📢 Nocne pożary w Lubrzy w Wielką Środę. Zamiast palenia żuru spłonęła słoma warta 125 tysięcy złotych 20 godzin strażacy z Prudnika walczyli z dwoma dużymi pożarami słomy, składowanej na polach koło Lubrzy (w powiecie prudnickim). Najprawdopodobniej ktoś ją specjalnie podpalił wieczorem w Wielką Środę, nawiązując do śląskiej tradycji palenia żuru. 📢 Krokusy w Tatrach: TPN apeluje do turystów. Gdzie jeszcze rosną krokusy? Miejsca w Beskidach i Karkonoszach, które wiosną usłane są fioletem Drobne listki i niewielkie pąki wypuszczane przez rośliny to oznaka nadejścia jednej z najpiękniejszych pór roku. Jeden gatunek kwiatów szczególnie zachwyca – to krokusy rosnące w Tatrach, Karkonoszach, Beskidach i nie tylko. Pracownicy TPN wystosowali apel dla wszystkich, którzy chcą je podziwiać. Gdzie w Polsce oglądać krokusy? Poznajcie miejsca, które wiosną usłane są fioletem.

📢 Tężnia na Malince w Opolu znowu działa! W ubiegłym sezonie zrobiła furorę wśród mieszkańców Solanka spływająca po ścianach z tarniny tworzy aerozol o właściwościach leczniczych, dlatego miejsce to chętnie odwiedzają nie tylko seniorzy, ale też rodziny z dziećmi. Miasto, spodziewając się pięknej pogody na święta, postanowiło uruchomić tężnie po zimowej przerwie nieco prędzej. Można z niej korzystać za darmo. 📢 Święcenie pokarmów 2024 w Opolu i największych miastach regionu. Podajemy godziny i adresy parafii Tradycyjne święcenie pokarmów odbywa się zawsze w Wielką Sobotę. W tym dniu wierni tłumnie idą do kościoła z koszyczkami po to, aby ksiądz pobłogosławił i poświęcił pokarmy, które w nich przynieśli. O której godzinie można pójść z święconką do opolskich parafii? Odpowiadamy na to pytanie! 📢 Pijany 18-latek próbował uciekać policji. Rozbił się na słupie w Opolu. Samochód rozpadł się na dwie części! 18-latek nie żyje Na ulicy Budowlanych w Opolu kierowca skody stracił panowanie nad kierownicą, zjechał na pobocze i uderzał w słup sygnalizacji świetlnej. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że 18-letni kierowca był pijany. Mimo akcji ratowniczej i przewiezienia do szpitala zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

📢 Najlepsze czeskie MEMY! Zabawne czeskie słówka - sprawdź, czy wiesz, co oznaczają! 29.03.2024 Czeskie memy już od jakiegoś czasu śmieszą Polaków. Podobieństwa w języku, a także rażące różnice sprawiają, że Polacy duszą się ze śmiechu. Sprawdź najlepsze czeskie memy, które udało nam się znaleźć w czeluściach internetu! 📢 Robert Lewandowski i jego życie w Barcelonie. Zobacz jego luksusową posiadłość, na którą mało kogo stać OBSZERNA GALERIA 29.03.2024 Robert Lewandowski jest bez dwóch zdań najlepszym polskim piłkarzem. Od 2022 gra w barwach legendarnego klubu - FC Barcelony, z którym zdążył zdobyć już Mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii.

📢 Przebudowa DW 405 na odcinku Wydrowice – Tułowice Małe. Kolejna droga wojewódzka z nowym asfaltem, chodnikami i ścieżką rowerową Prawie 7 milionów złotych kosztowała przebudowa około kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej 405 w gminach Tułowice i Niemodlin. To dojazd do drogi krajowej nr 45 i obwodnicy Niemodlina.

📢 Nina Andrycz zachwycała na scenie i ekranie. Przeżyła ponad 101 lat! Nie bała się zlekceważyć Józefa Stalina! Nina Andrycz - powiedzieć, że była ikoną, to jak nic nie powiedzieć. Królowa - to już znacznie odpowiedniejsze określenie, które zresztą, na życzenie samej aktorki, trafiło na jej nagrobną płytę. Widzowie ją uwielbiali, a ona żyła według własnych zasad i przeżyła tak ponad 101 lat. Ile dokładnie? Tego nikt nie wie... 📢 Piotr Pośpiech oskarżył o zniesławienie obecne władze powiatu. Sprawa trafiła do sądu Piotr Pośpiech, wicewojewoda i kandydat na burmistrza Kluczborka, pozwał z oskarżenia prywatnego starostę Mirosława Bireckiego i skarbniczkę powiatu Magdalenę Żmudę-Lewald o zniesławienie. 📢 Moim kolegom zabrakło harcerskiego braterstwa Z harcmistrzem Mirosławem Mandrygą, niegdysiejszym komendantem Opolskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego oraz jednym z trzech założycieli Obywatelskiego Komitetu Obrony Opolszczyzny, który doprowadził do zachowania województwa opolskiego podczas reformy administracyjnej w 1998 r., rozmawiamy o okolicznościach w jakich przyszło mu kiedyś działać i o kontrowersjach jakie towarzyszyły jego odejściu z funkcji komendanta chorągwi

📢 Dlaczego Wielkanoc po angielsku to Easter, a nie Big Night? Najlepsze memy o Wielkanocy Twórcy internetowych memów złośliwie, ale z dużą dozą racji zauważają, że najważniejszym zwyczajem wielkanocnym w dzisiejszych dzisiejszych jest... umycie okien przed świętami! Nastolatki na świątecznym śniadaniu rodzinnym usłyszą znowu: „Masz jakiegoś kawalera?". Przed nami Wielkanoc, zobaczcie najśmieszniejsze memy.

📢 Oto najlepsze życzenia na Wielkanoc. Gotowe życzenia i wierszyki na Wielkanoc. Możesz je przesłać przez SMS Życzenia wielkanocne przesyłano tradycyjnie pocztą na kartkach świątecznych. Dzisiaj najczęściej życzymy Radosnych Świąt rodzinie i przyjaciołom drogą internetową. Wysyłamy życzenia lub grafiki wielkanocne SMS-em lub przez popularne komunikatory, jak WhatsApp czy Messenger. Szukasz ciekawych i oryginalnych życzeń? Oto nasze propozycje życzeń wielkanocnych oraz gotowych kartek z życzeniami. 📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 29.03.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 29.03.2024 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 29.03.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90!

📢 Pędził 112 km/h przez miasto. Przed świętami 48-letni mieszkaniec Strzelec Opolskich stracił prawo jazdy 112 km/h przez miasto na obowiązującej „50-tce” to nie jest dobry pomysł. Przekonał się o tym 48-letni mieszkaniec Strzelec Opolskich.

📢 Ci burmistrzowie i wójtowie rządzą najdłużej. Wielu z nich jest na stanowisku już ponad 20 lat! Prezydent Polski może być głową państwa maksymalnie 10 lat. Prezydent USA może rządzić Ameryką jeszcze krócej, bo najwyżej 8 lat. Żaden polski premier nie dotrwał na stanowisku nawet 8 lat, czyli dwóch pełnych kadencji. Za to wielu samorządowców ma za sobą już 4-5 kadencji, a do tego są faworytami w wyborach na kolejne pięć lat rządów. Zobaczcie, którzy włodarze rządzą na Opolszczyźnie najdłużej. 📢 Nowe ostrzeżenie GIS 29.03.2024! o produktach wycofanych ze sklepów POLOmarket, Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto, Auchan 29.03.2024 Nowe ostrzeżenie GIS 28.03.2024! To lista produktów wycofanych przez sklepy POLOmarket, Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne.

📢 Horoskop na Wielkanoc 2024. 3 znaki zodiaku czeka wielkie szczęście w święta. A dla kogo ten czas będzie wyjątkowo pechowy? Sprawdź Horoskop na Wielkanoc to przepowiednia, która zdradzi bardzo dużo. Te święta będą wyjątkowo radosne, ale nie dla wszystkich znaków zodiaku. Niektóre otrzymają zastrzyk pozytywnej energii, a inne wręcz przeciwnie. Osoby urodzone w styczniu czekają wielkie zmiany. Przeczytaj swój indywidualny horoskop na Wielkanoc. 📢 Horoskop dzienny na piątek 29 marca 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na piątek 29 marca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 29.3.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Kolej zagrodziła budynek dworca w Nowym Świętowie. Żeby się podróżnym nie zawalił na głowę Zabytkowy dworzec kolejowy w Nowym Świętowie jest w tak złym stanie technicznym, że kolejowa spółka odgrodziła go metalową siatką przed podróżnymi. Dach dworca już się częściowo zapadł. 📢 Zatruty bielik szczęśliwie wydobrzał. Mógł zachorować przez ludzkie niedbalstwo Bielik, którego znaleziono w lesie pod Opolem w stanie agonalnym, mógł się zatruć z powodu niedbalstwa myśliwych. Po zakończeniu leczenia wrócił na miejsce żerowania, gdzie znajdował się dół z truchłem zwierząt. 📢 Drużyna Marcina Ociepy walczy o miejsca w radzie miasta i sejmiku. Jakie mają pomysły? Poseł Marcin Ociepa przedstawił kandydatów z list PiS do rady miasta Opola i sejmiku województwa, którzy jego zdaniem najlepiej będą reprezentować interesy mieszkańców. - To grupa ludzi, którzy mają nie tylko wizję rozwoju Opola, ale również konkretny plan działania na rzecz jego mieszkańców – podkreślał Ociepa.

📢 „Dziurawe drogi i chodniki to codzienność opolan” Opolski PiS chce inwestować w remonty dróg Opolscy politycy PiS zarzucają Arkadiuszowi Wiśniewskiemu, że jako prezydent zbyt wiele uwagi poświęca dużym inwestycjom – takim jak budowa stadionu – a zapomina o podstawowych remontach dróg i chodników. W trakcie czwartkowej konferencji prasowej obiecali, że to się zmieni jeżeli dojdą do władzy. 📢 Wypadek z udziałem 14 osób. Na Chabrach autobus MZK zderzył się z samochodem Kilka minut przed godziną 17:00 na ulicy Chabrów w Opolu doszło do zderzenia autobusu MZK z samochodem osobowym. Pojazdami poruszało się w sumie 14 osób - 12 w autobusie i 2 w aucie.

📢 Rodzina z Osieka pod Strzelcami Opolskimi straciła dach nad głową. Ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie Do pożaru doszło w Osieku pod Strzelcami Opolskimi w czwartkowe popołudnie około godz. 14.15. W akcji gaśniczej brało udział 12 zastępów strażaków.

📢 Gdzie jeszcze można wyspowiadać się w Opolu, Nysie, Brzegu i Kędzierzynie-Koźlu? Podajemy listę parafii oraz godziny Spowiedź to sakrament pojednania. Każdy katolik powinien przynajmniej raz w roku spowiadać się. Przygotowaliśmy listę miejsc, gdzie jeszcze przed Wielkanocą można się wyspowiadać. 📢 Zadał pytanie kandydatowi na burmistrza Strzelec Opolskich. Sąd uznał, że musi teraz przeprosić W Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu zapadł wyrok w związku z pytaniem, jakie padło na debacie, w której wzięli udział kandydaci na burmistrza Strzelec Opolskich. Adrian Mocek (KWW Działamy) zapytał Jana Wróblewskiego (KWW Koalicja Obywatelska) o hejt w internecie. W pytaniu wymienił z imienia i nazwiska konkretnego kandydata. Sąd nakazał Mockowi przeprosić wskazanego kandydata. 📢 Kolejarz Opole zaczyna sezon w Krajowej Lidze Żużlowej. Ma też nowy terminarz Sobotnim (30.03, godz. 15) wyjazdowym spotkaniem z Polonią Piła, zmagania w sezonie 2024 zainaugurują żużlowcy Kolejarza Opole. W ostatnich dniach, z powodu wycofania się jednej z drużyn, uległ zmianie terminarz ich meczów w Krajowej Lidze Żużlowej.

📢 Piękny dom Tomasza Szczepanika nad oceanem. Tak żyje juror „The Voice Senior”. Tomasz Szczepanik mieszka na rajskiej wyspie – galeria zdjęć Wyjątkowy dom Tomasza Szczepanika zlokalizowany jest na słonecznej wyspie Oceanu Atlantyckiego. Juror „The Voice Senior” może się pochwalić wyjątkową nieruchomością z prywatnym basen, ogromnym tarasem i przepięknym widokiem. Zobacz, gdzie kupił dom Tomasz Szczepanik. Tak pięknie mieszka lider zespołu Pectus.

📢 W takich warunkach będą operowane pacjentki w opolskim szpitalu ginekologicznym. Otwarto nowy blok Pierwsze pacjentki pojawią się tu już w przyszłym tygodniu. Modernizacja bloku operacyjnego trwała 5 miesięcy i kosztowała ponad 6,5 milionów złotych. 📢 Gdzie są najlepsze pierogi w Opolu i okolicach. Internauci radzą, w którym miejscu zjeść ten staropolski przysmak Choć ich ojczyzną są Chiny to Polacy zajadają się nimi na potęgę. Ukraińskie, ze szpinakiem, jagodami czy kaszą - pierogi mają wiele twarzy i dwie potężne zalety. Są tanie i zabójczo smaczne.

📢 Najlepsze życzenia na Wielkanoc 2024. Gotowe życzenia wielkanocne: religijne, zabawne i tradycyjne. Jak składać życzenia na święta? Życzenia na Wielkanoc 2024 powinny być wyjątkowe. Pamięć o bliskich, z którymi nie uda się nam spotkać, to ważny element Świąt Wielkiej Nocy. W tym radosnym czasie nie możemy zapominać o rodzinie, przyjaciołach i innych osobach, które są nam bliskie. Wszystkim powinniśmy złożyć wielkanocne życzenia. To także tradycja, o której warto pamiętać w relacjach zawodowych. Wielkanocne życzenia powinny być spersonalizowane, nieważne czy wysyłamy kartkę wielkanocną, SMS czy wiadomość na Messengerze. Ważny jest nie tylko tekst życzeń, gdyż istotne są także ich kształt i oprawa. 📢 W Kluczborku powstanie dom dziennego pobytu dla seniorów. Są pieniądze na ten cel Gmina Kluczbork otrzymała 3,9 mln zł dotacji z funduszy unijnych na utworzenie domu dziennego pobytu dla osób starszych przy ul. Ligonia. Placówka ma być gotowa już w przyszłym roku.

📢 Reżyser z Głogówka będzie kręcił film fabularny o środowisku graczy LARP. Sławę zdobył na serialu „1670” Konrad Kądziela, pochodzący z Głogówka reżyser kilku odcinków serialu „1670” – przygotowuje zdjęcia do kolejnego filmu fabularnego. Wraca do swojego pomysłu sprzed lat.

📢 Horoskop dzienny na czwartek 28 marca 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na czwartek 28 marca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 28.3.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Rolnicy zwarli szeregi i otworzyli sklep z własnymi produktami w Kluczborku. To wyjątkowa inicjatywa Rolnicy z powiatu kluczborskiego otworzyli sklep stacjonarny w Kluczborku, w którym sprzedają swoje wyroby. To prawdopodobnie jedyna tego typu inicjatywa na Opolszczyźnie.

📢 W opuszczonym dworcu kolejowym w Leśnicy dzieją się dziwne rzeczy. Ludzie skarżą się na nietypowe dźwięki Zabytkowy dworzec kolejowy w Leśnicy został zbudowany w 1936 roku. Jeszcze do 2000 roku obsługiwał on podróżnych na linii kolejowej nr 175 Kłodnica - Kluczbork, łącząc wiele małych opolskich wsi. Ludzie, którzy weszli do opuszczonego dworca, twierdzą, że coś tam straszy... Sprawdziliśmy, jak wygląda w środku. 📢 Dni Kluczborka 2024. Wiemy już, jakie gwiazdy zagrają na stadionie! Impreza będzie w czerwcu Dni Kluczborka 2024 będą trwały przez dwa dni: 14-15 czerwca. Wystąpi kontrowersyjny polski raper, gwiazda muzyki pop znana z wielu przebojów, koszmarne bobasy, a także zwycięzca konkursu muzycznego im. Alexa Popka. 📢 Dom wczasowy w Szumiradzie dla niektórych wyglądał jak więzienie. Uczestnicy kolonii mówili na niego "Małe Alcatraz" W Szumiradzie w latach PRL-u i jeszcze w latach 90. wypoczywały na koloniach dzieci z Katowic. „Znajdował się na końcu świata, był ogrodzony parkanem, a wokoło tylko las. Takie małe Alcatraz!" - wspomina jedna z osób, które tutaj wypoczywały. Te kolonie letnie w latach PRL-u były obozem z apelami i turniejami współzawodnictwa, np. w zbieraniu jagód w okolicznych gęstych lasach. Jeszcze w latach 90. słynne były dyskoteki w ośrodku wypoczynkowym w Szumiradzie.

📢 Jajecznica z 1200 jajek, nalewki od biskupa i kuchnia molekularna. Takie śniadanie wielkanocne to tylko w Opolu Zapach świątecznych pyszności niósł się w środę (27 marca) po opolskim rynku. Tłum smakoszy gęstniał z minuty na minutę. Oprócz próbowania smakołyków, goście 7. Wielkanocnego Śniadania mogli też zadbać o świąteczny wystrój swoich domów. Czekały na nich również drobne upominki. 📢 Opole z lotu ptaka. Z tej perspektywy widać, jak bardzo zmienia się miasto Opole w ostatnich latach mocno się zmienia. Pojawia się nowa infrastruktura, a miasto pięknieje, co widać na zdjęciach z lotu ptaka - mówi Zbigniew Chudy. Zazwyczaj fotografuje swój rodzinny Kluczbork. Regularnie wybiera się jednak z dronem do Opola. Zobaczcie efekty jego fotograficznej wyprawy. 📢 Polska awansowała na Euro 2024! Biało-Czerwoni pokonali w barażach po karnych Walię. Wojciech Szczęsny bohaterem. Oto najlepsze memy Polska najpierw w eliminacjach w grupie potrafiła przegrać nawet z Mołdawią, czyli 159. drużyna w światowym rankingu. Ale w barażach nasi piłkarze pokazali charakter. Po rzutach karnych pokonali Walię 5:4. Ostatniego karnego w świetnym stylu obronił Wojciech Szczęsny. Oznacza to, że zagramy na Euro 2024 w Niemczech.

📢 Horoskop na cztery ostatnie dni marca 2024. Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran HOROSKOP na cztery ostatnie dni marca 2024 roku. Pamiętaj, aby słuchać swojego wnętrza, być otwartym na nowe pomysły i działać z determinacją. 📢 Deweloperzy wycofują się z Nysy. Ludzie nie chcieli tak wysokich budynków mieszkaniowych Drugi deweloper wycofał swój wniosek o specjalną zgodę na budowę bloku w Nysie. Ludzie z sąsiedniego osiedla nie chcieli wieżowca, który miał być dwa razy wyższy od ich budynków.

📢 Ludzie łatwiej dojadą do pracy. Strefa przy autostradzie A4 w gminie Ujazd będzie połączona nową drogą Nowa droga połączy Strefę Aktywności Gospodarczej gminy Ujazd z Olszową. Będą z niej korzystać m.in. mieszkańcy okolicznych wsi. 📢 Ocynkownia Śląsk planuje rozbudowę zakładu pod Kluczborkiem. Będą nowe miejsca pracy Ocynkownia Śląsk kupiła od gminy Kluczbork kolejną działkę. Zamierza tam zainwestować około 30 milionów złotych.

📢 Cztery nowe sklepy w galerii handlowej Turawa Park w Opolu. Powstaną w miejscu po markecie Praktiker Powierzchnia handlowa w galerii handlowej Turawa Park w Opolu zwiększy się o 10 000 metrów kwadratowych, czyli prawie o 40 procent. Znamy już 4 nowe marki, które będą mieć swoje sklepy w Turawa Park.

📢 Patodeweloperka w polskich miastach ma się dobrze. Nasze osiedla mieszkaniowe są pełne absurdów 27.03.2024 Ławki na których nie da się usiąść, zagrodzone chodniki, zamknięte place zabaw czy nawet sklepy na wyłączność dla lokalnych mieszkańców - tak coraz częściej wyglądają polskie osiedla mieszkaniowe. 📢 Horoskop zodiakalny na kwiecień 2024. Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec HOROSKOP zodiakalny na kwiecień 2024. Sprawdź wróżbę na najbliższy miesiąc i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Armia wietrzy magazyny. Na wojskowych przetargach można trafić na prawdziwe perełki 26.03 2024 r. Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta dostawcze, busy, i ciężarówki. Są też rowery, pojazdy specjalistyczne oraz sprzęt rolniczy, ogrodniczy czy budowlany. Do tego dochodzi sprzęt medyczny, a nawet drewno opałowe. Sprawdź najlepsze okazje! 26.03 2024 r. 📢 Ksiądz nie będzie miał wyboru. Za te grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia. Lista grzechów ciężkich, których nie rozgrzeszy ksiądz Czasem zdarza się, że ksiądz ma związane ręce. Grzechy - ciężkie i śmiertelne - mogą zostać odpuszczone jedynie w sakramencie pokuty i pojednania. Są takie przypadki, że ksiądz nie ma wyjścia i nie może rozgrzeszyć wiernego. Nawet, gdy ten wyzna mu grzech, żałuje i chce zadośćuczynić. I nie chodzi tu np. o zabójstwo czy zdradę. Zobacz, za jakie grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia.

📢 Już wkrótce otwarcie nowego DPS-u przy Chmielowickiej. Będzie w nim mieszkało około 100 osób Po dwóch latach budowa nowego DPS-u w Opolu dobiegła końca. Prawdopodobnie jeszcze w kwietniu seniorzy będą mogli wprowadzić się do nowego budynku przy ulicy Chmielowickiej.

📢 Ponura historia przygranicznej miejscowości. Mieszkańcy musieli opuścić swoje domy. Dlaczego? Przy drodze pomiędzy Opawicą a Dobieszowem stoi sfatygowany krzyż. Nosi ślady po pociskach. Po figurze Chrystusa pozostał już tylko kawałek ręki zwisający z jednego z ramion. Wystarczy wejść pomiędzy drzewa, by natrafić na pozostałości ścian oraz fundamentów budynków. To resztki osady Bursztet. Miejsce owiane jest szeregiem legend. Te ściągają na miejsce m.in. poszukiwaczy skarbów. - Oni potrafią być prawdziwą zmorą tej okolicy - mówi Barbara Piechaczek, dyrektorka Muzeum Powiatowego w Głubczycach. 📢 Nie uwierzysz, ile zarabiają policjanci po ostatnich podwyżkach. Warto założyć mundur? Zarobki policjantów sukcesywnie rosną. Na początku tego roku funkcjonariusze otrzymali kolejną podwyżkę płac. Chcesz wykonywać ciekawy zawód, mieć stabilną, dającą satysfakcję oraz dobrze płatną pracę - wstąp w szeregi policji.

📢 Diabelskie Głowy pośrodku lasu. Przerażająca atrakcja Czech – znajdziesz ją zaledwie godzinę drogi od polskiej granicy Szukasz ciekawego miejsca na weekend? Niedaleko Polski, w Czechach, znajdziesz niezwykłą atrakcję, która napawa turystów ciekawością, a zarazem lekkim niepokojem. W zachowaniu spokoju nie pomaga także jej nazwa, bowiem obiekt określa się mianem „Diabelskich Głów”. Zobacz, gdzie znajduje się to fascynujące miejsce, jak do niego dotrzeć oraz co zobaczyć w okolicy. 📢 Znowu się śmieją! Nowe najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Miastowi są bezczelni. Zobacz najlepsze śmieszne obrazki W dzisiejszych czasach trudno uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Oto najlepsze żarty o kobietach. Te memy rozbawią Was do łez! Znacie panie z tej strony? 16.03.2024 8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. To szczególny dzień, który bez wątpienia mężczyźni mają zapisany w kalendarzu grubą czcionką. Oczywiście ten dzień to również okazja do żartów. Internauci nie zawiedli. Zapraszamy do naszej galerii na solidną dawkę humoru! 📢 Kiedyś była to okazała willa bogatych ludzi. Dzisiaj opuszczony dom pod Kluczborkiem wygląda jak z horroru. Balibyście się tutaj wejść W tym budynku można by kręcić horrory, bo scenografia jest już gotowa. Opuszczony dom na wsi pod Kluczborkiem, pełen pozostawionych sprzętów, zakamarków i cieni czających się na ścianie. Kiedyś była to okazała willa, dzisiaj obraca się w ruinę i powoli rozpada - dosłownie. Sami zresztą zobaczcie.

📢 Tabela waloryzacji emerytur 2024. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca Waloryzacja 2024 - o ile urosną emerytury i renty w marcu? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot emerytur w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika waloryzacji. W tabelach zamieszczamy wyliczenia do 6500 zł.

📢 Najlepszy horoskop na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj najlepszy HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku. 📢 Dni Kluczborka 2023. Dżem i Jack Sparrow Band rozgrzali publiczność do czerwoności W sobotę (10.06) odbyły się kolejne trzy koncerty w ramach tegorocznych Dni Kluczborka. Zagrał m.in. legendarny zespół Dżem i choć publiczności nie usłyszała utworu „Czerwony jak cegła” i tak była rozgrzana do czerwoności. Nie obyło się bez bisów.

📢 Opole ma wreszcie swoją tężnię solankową. Tłumy mieszkańców przyszły korzystać z aerozolu Uroczyste otwarcie obiektu odbyło się sobotę (15 kwietnia) w południe na osiedlu Malinka w Opolu. Na wydarzenie przyszły tłumy: całe rodziny i wielu seniorów.

📢 Memy na Wielkanoc 2023. Oto najlepsze memy świąteczne. Śmigus Dyngus, życzenia i inne 10.04.2023 Święta Wielkanocne są dla chrześcijan niezwykle ważnym świętem. Często jednak wielu z nas daje się zatracić w świątecznych przygotowaniach kompletnie zapominając o zadumie i przeżyciach duchowych. Internauci jak zwykle są czujni i w internecie można znaleźć wiele memów związanych z Wielkanocą. Najlepsze z nich znajdziecie w naszej galerii. 📢 Gotowe życzenia wielkanocne 2023: piękne, religijne, wzruszające i mądre. Wybierz i wyślij znajomym oraz rodzinie Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. Życzenia z okazji świąt wielkanocnych przesyłami bliskim i dalszym, co roku. Już tylko kilka dni dzieli nas od Zmartwychwstania Pańskiego, dlatego przygotowaliśmy dla was zbiór krótkich, fajnych, mądrych, oficjalnych oraz wzruszających życzeń. Oryginalne grafiki możecie pobrać, klikając w zdjęcie. Niektóre są naprawdę piękne.

📢 Kartki wielkanocne do wysłania. Zobacz piękne obrazki, grafiki wielkanocne, które możesz wysłać znajomym na Wielkanoc 18.04.22 Kartki wielkanocne, które można wysłać znajomym przez SMS, Whatsup, Messengera lub na Facebooku. Jeszcze kilka lat temu życzenia wielkanocne wysyłaliśmy tradycyjnie pocztą. Dziś technologia pozwala na wysłanie kartki wielkanocnej z życzeniami bez wychodzenia z domu. Wystarczy pobrać na swój telefon lub komputer kartkę wielkanocną z życzeniami i wysłać. Przygotowaliśmy dla Was cały zestaw kartek na Wielkanoc 2022 z życzeniami wielkanocnymi za darmo do pobrania. 📢 Obóz pracy w Orta Nova. Pomidorowe piekło zamiast raju Mariusz - uciekając z włoskiego obozu pracy w Orta Nova - przeszedł pieszo 80 kilometrów do miejsca, skąd odjeżdżały busy do Polski. Wrócił bez grosza, ale szczęśliwy - bo cały. - Niech moja historia będzie przestrogą dla innych - mówi.

