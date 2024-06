Przegląd prasy 23.06.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze MEMY o turystach. Wypoczynek na plaży czy w górach? Wszędzie spotkamy Januszy, czyli Polak na wakacjach”?

Prasówka 23.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najlepsze MEMY o turystach. Wypoczynek na plaży czy w górach? Wszędzie spotkamy Januszy, czyli Polak na wakacjach W sezonie wakacyjnym turyści są zmorą wielu miejscowości wypoczynkowych. Niezależnie, czy pojedziemy nad morze, czy w góry, wszędzie spotkamy prawdziwe tłumy. Niestety, podczas urlopów turyści często pozostawiają dobre maniery w domu, nie przestrzegają przepisów, a nad morzem nieodłącznym elementem są panowie przechadzający się po centrum miejscowości w samych kąpielówkach. Nie uszło to oczywiście uwadze internautów, którzy tworzą o turystach MEMY i inne śmieszne obrazki. Jak turystów widzą internauci? Na pewno się uśmiejecie! Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach!

📢 Cuda natury województwa śląskiego. Tutaj naładujecie baterie. Jest pięknie! Zobaczcie TOP 15 najpiękniejszych miejscówek w regionie Województwo śląskie to niezwykły region, w którym natura odkrywa swoje najpiękniejsze oblicze. Od malowniczych krajobrazów po urokliwe jeziora i majestatyczne góry – te miejsca są prawdziwą oazą spokoju i doskonałym miejscem do relaksu. Odkryjcie TOP 15 najpiękniejszych zakątków, gdzie można naładować baterie i oddać się urokowi przyrody. To doskonałe miejsca dla każdego miłośnika natury.

📢 To była sportowa sobota w Wołczynie. Biegacze ścigali się o puchar burmistrza. W imprezie wzięło udział ok. 270 osób W Wołczynie po raz 21. odbył się Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza. Rywalizowali w nich zawodnicy w różnym wieku - od malucha po seniora.

Strassenfest, czyli niemiecka kultura na opolskim Placu Wolności. Tak bawili się opolanie W sobotnie popołudnie opolski Plac Wolności zamienił się w plac niemieckiej kultury. Opolanie mogli posłuchać tam niemieckiej muzyki i literatury, skosztować niemieckich przysmaków oraz poznać historię naszych zachodnich sąsiadów. Wszystko to w ramach tradycyjnego Strassenfest.

📢 Pałac w Kopicach będzie zadaszony. Są też pieniądze na inne opolskie zabytki Ministerstwo Kultury przekazało pół miliona złotych na zabezpieczenie ruin pałacu w Kopicach koło Grodkowa. To pierwsza ministerialna dotacja na ratowanie tego zabytku. 📢 Prof. Marcin Lorenc: - Współpraca Politechniki Opolskiej z biznesem, przemysłem to jeden z głównych filarów działalności naszej uczelni - Z rektorem Politechniki Opolskiej prof. Marcinem Lorencem rozmawiamy o konkursie Menedżer Roku Opolszczyzny 2023 i współpracy uczelni ze światem biznesu.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 22.06.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Opolscy logistycy obchodzili 25-lecie powstania brygady. Był apel i piknik rodzinny W piątek 10. Opolska Brygada Logistyczna świętowała 25-lecie istnienia. Jednostka została sformowana jako pierwsza w Polsce brygada logistyczna, co było ściśle powiązane z przystąpieniem Polski do NATO. Od ćwierćwiecza opolscy logistycy wykonują zadania zabezpieczenia logistycznego w kraju oraz za granicą.

📢 Szwajcarska willa Jana Kulczyka. Ściany ze złota, podziemne jezioro i teatr - zdjęcia Spa, teatr, sauna himalajska i widok na góry. Szwajcarska willa Jana Kulczyka warta jest ponad 700 milionów złotych! Nie żartujemy! Rezydencja ma siedem pięter, w tym... jezioro w piwnicy. Mamy zdjęcia! Zobaczcie wnętrza posiadłości Jana Kulczyka. 📢 Noc kultury w Opolu. Miasto będzie tętnić życiem do późna Wianki nad Młynówką, kulturalna prywatka na dachu centrum przesiadkowego czy Orkiestra Na Dużym Rowerze to zaledwie fragment propozycji przygotowanych dla mieszkańców stolicy regionu - i nie tylko - na jedyną taką noc w roku. XV edycja Nocy kultury już za tydzień.

📢 Budowa obwodnicy Brzegu. Ważny krok do powstania nowej trasy. Powstanie prawie kilometrowy most Regionalny dyrektor ochrony środowiska w Opolu wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39 o długości 8,7 km. To pierwsza decyzja administracyjna dla tej inwestycji, która definiuje przebieg przyszłej trasy.

📢 Tak się kiedyś handlowało w Opolu. Pamiętacie, co było w Cieplaku, giełdę samochodową czy sklepy Społem? Te zdjęcia zrobiono przed 20, 30, 40 i 50 laty. Tak wyglądały opolskie sklepy: "Opolanin", "Ziemowit", czy "Cieplak" a także opolska giełda samochodowa i targowiska. 📢 IMGW ostrzega. Upały i burze w województwie opolskim. Grad lokalnie o średnicy 6 cm Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych ostrzega przed burzami, które wystąpią na Opolszczyźnie. Drugie ostrzeżenie dotyczy wysokich temperatur. Słupek rtęci przekroczy 30 stopni Celsjusza.

📢 Ostatni dzwonek za nami. Wojewódzkie zakończenie roku szkolnego w Tułowicach W kilkuset opolskich szkołach, podobnie jak w całej Polsce, 21 czerwca zadzwonił ostatni dzwonek roku szkolnego 2023/2024. Świadectwa uczniów odebrane, kwiaty nauczycielom wręczone, plecaki rozpakowane przeleżą najbliższe dwa miesiące. Wakacje rozpoczęło ponad 110 tysięcy uczniów opolskich szkół i 24 tysiące przedszkolaków. 📢 Starosta oleska zaprosiła na spotkanie burmistrzów i wójtów. W powiecie oleskim prawie wszyscy włodarze są nowi! W powiecie oleskim w wyborach samorządowych 7 kwietnia doszło do prawdziwego trzęsienia ziemi. Doszło do wymiany prawie wszystkich burmistrzów i wójtów. W maju zmienił się także starosta oleski. Teraz spotkali się wszyscy na spotkaniu zapoznawczym. 📢 Będzie nowy blok komunalny. Gmina Strzelce Opolskie wybuduje 29 lokali gotowych do zamieszkania W Strzelcach Opolskich przy ul. Moniuszki powstanie nowy blok komunalny, a w nim 29 lokali gotowych do zamieszkania. Ma to skrócić kolejkę oczekujących na mieszkania.

📢 Dni Praszki 2024. To będą trzy dni pełne zabawy i muzyki. Gwiazdami De Mono i Patrycja Markowska W najbliższy weekend (21-23 czerwca) świętować dni miasta będzie Praszka. Na scenie ustawionej w plenerze na placu nad Wyderką wystąpią gwiazdy. Zobaczcie, jaki jest dokładny program Dni Praszki.

📢 Zderzenie dwóch osobówek na DK 46 pomiędzy Ozimkiem a Opolem W czwartek 20 czerwca o godzinie 14:51 służby ratunkowe zostały skierowane do wypadku na drodze krajowej nr 46. Do zdarzenia doszło na wysokości Nowej Schodni na trasie łączącej Ozimek z Opolem. 📢 Polscy turyści będą tam częstymi gośćmi. Pod Jesenikiem powstanie nowoczesny park wodny Władze województwa ołomunieckiego zdecydowały o przekazaniu olbrzymiej dotacji na budowę parku wodnego w miejscu dzisiejszego krytego basenu w Czeskiej Wsi koło Jesenika. W ciągu dwóch lat ma tam powstać aquapark za równowartość 45 milionów złotych. 📢 Rozstrzygnięto przetarg na budowę kolejnego odcinka drogi ekspresowej S11. Chodzi o trasę Kluczbork - Byczyna - Kępno 23-kilometrowy odcinek pomiędzy Siemianicami (w województwie wielkopolskim) do Gotartowa koło Kluczborka ma być gotowy już za cztery lata. Jego budowa pochłonie ponad pół miliarda złotych.

📢 Takie domy można trafić na komorniczych licytacjach. Każdy znajdzie coś dla siebie. 20.06.2024 r. Licytacje komornicze są szansą, by kupić wymarzone cztery kąty po okazyjnych cenach. Komornik, jeśli nie jest w stanie odzyskać długów, bierze pod młotek ruchomości (na przykład sprzęt RTV czy AGD), a nawet domy czy mieszkania. Wielu Opolan śledzi regularnie licytacje komornicze, ponieważ są szansą by kupić atrakcyjne nieruchomości za znacznie mniejsze pieniądze, niż musieliby zapłacić u pośrednika. Szczegóły licytacji, ich warunki oraz kwoty rękojmi na stronie www.licytacje.komornik.pl. 20.06.2024 r. 📢 Na drodze krajowej nr 11 koło Kluczborka skoda zderzyła się ze scanią. Sprawcę sporo to kosztowało Na drodze krajowej nr 11 na wysokości Ligoty Zameckiej 39-letni kierowca skody wymusił pierwszeństwo przejazdu zderzył się z ciężarówką.

📢 Radni PiS z Nysy alarmują, że w mieście jest ok. 60 imigrantów. Ani służby, ani miejskie władze, ani mieszkańcy nic o tym nie wiedzą... Grupa radnych PiS ostrzega przed dużą grupą nielegalnych imigrantów, którzy mają przemieszczać się po Nysie. Mieszkańcy jednak nie alarmowali o tym ani policji, ani Straży Granicznej.

📢 Kandydatki do tytułu Miss Polski 2024 przygotowują się do finału. Sfotografowały się w strojach kąpielowych. Oto efekty sesji Już 5 lipca rozpocznie się 3-dniowy Festiwal Piękna, którego punktem kulminacyjnym będzie gala finałowa miss Polski 2024. Aktualnie najpiękniejszą Polką jest Angelika Jurkowaniec z Namysłowa, a na koronę najpiękniejszej Polki w tym roku mają kolejne dwie Opolanki. Kandydatki przygotowują się do finału. Zobaczcie, jak wypadły w sesji fotograficznej w strojach kąpielowych. 📢 Uzdrowiska w Polsce: mapa wszystkich miejscowości uzdrowiskowych. Gdzie znajdziesz największe uzdrowisko w kraju? Nie wszyscy wiedzą, że są w naszym kraju miejscowości, w których piękne krajobrazy i bogactwo atrakcji to tylko miły dodatek do prawdziwej regeneracji organizmu. Które uzdrowisko wybrać? Jeśli czujesz zmęczenie i potrzebę zadbania o swoje zdrowie, poniższa mapa uzdrowisk w Polsce pozwoli ci wybrać najlepszą lokalizację. Gdzie znajduje się największe uzdrowisko? Wszystkie najważniejsze informacje znajdziesz w tym artykule.

📢 Zabawne czeskie MEMY! Śmieszne czeskie słówka - sprawdź, czy wiesz, co oznaczają! 20.06.2024 Czeskie memy już od jakiegoś czasu śmieszą Polaków. Podobieństwa w języku, a także rażące różnice sprawiają, że Polacy duszą się ze śmiechu. Sprawdź najlepsze czeskie memy, które udało nam się znaleźć w czeluściach internetu! 📢 Kierująca oplem wjechała w motocyklistkę w rejonie Staniszcz Małych. Wezwano śmigłowiec LPR Do wypadku doszło na trasie wojewódzkiej nr 463 w rejonie Staniszcz Małych i Myśliny. 22-latka kierująca oplem najechała na tył motocykla.

📢 Wyprawka szkolna 300 plus. Uwaga rodzice! Zbliża się ważny termin W lipcu startuje kolejna odsłona programu „Dobry Start”. Na każde uczące się dziecko w wieku od 7 do 20 lat rodzice i opiekunowie będą mogli dostać po 300 zł jednorazowego dofinansowania.

📢 Muzeum Wena w Oławie już otwarte! Pierwsi goście są pod wrażeniem kolekcji 300 zabytkowych samochodów Muzeum Motoryzacji w Oławie otwarte! W środę (19 czerwca) pierwsi goście przekroczyli progi Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. To niesamowite miejsce z imponującą kolekcją samochodów, motocykli i przedmiotów z PRL-u. Na pierwszych gościach ogromne wrażenie zrobiła jakość wystawy i jej skala oraz to jak odzwierciedla pasję założyciela – Tomasza Jurczaka.

Groźny wypadek w okolicy centrum handlowego w Opolu. Dwie osoby są ranne Volkswagen golf i mitsubishi carisma zderzyły się na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej i Sandomierskiej w Opolu. Pogotowie ratunkowe zabrało do szpitala obu kierowców.

📢 Ruszyło Euro 2024. Polska w jednym ma przewagę! Polskie WAGs, czyli żony i dziewczyny piłkarzy, są najpiękniejsze! Wśród kibiców krąży żart, że gdy Nicola Zalewski na pewno ożeni się z Nikolą, wtedy ślub wezmą Nicola i Nikola. I naprawdę Zalewski ma dziewczynę o takim imieniu! Najbardziej znana wśród partnerek polskich piłkarzy jest Anna Lewandowska, żona Roberta Lewandowskiego. Poznajcie w naszej galerii polskie WAGs, czyli żony i dziewczyny piłkarzy. 📢 Spory ruch w opolskich inwestycjach. Powstaje hotel, biurowiec, hale produkcyjne i salony samochodowe Kolejne inwestycje prowadzone są w opolskiej strefie ekonomicznej i w jej bliskim sąsiedztwie. Powstają nowe hale magazynowe i produkcyjne, budowany jest hotel znanej sieci, biurowiec i nowe salony samochodowe. Rośnie też nowy stadion. 📢 Na Opolszczyźnie można grać w golfa. W Kamieniu Śląskim otwarto 18-dołkowe pole golfowe 18 dołków pozwala na rozgrywanie profesjonalnych turniejów. Do Opolskiego Klubu Golfowego należy już 80 członków. Ale z pola golfowego w Kamieniu Ślaskim mogą korzystać wszyscy chętni, także ci, którzy po raz pierwszy trzymają w ręku kij golfowy.

📢 350 dzieci wzięło udział w pikniku nad zalewem w Kluczborku. Strażacy uczyli ich bezpiecznego zachowania podczas wakacji Nad zalewem w Kluczborku przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych mieli okazję dowiedzieć się, jakie są podstawowe zasad bezpieczeństwa podczas wakacji. Piknik zorganizowali dla nich funkcjonariusze służb mundurowych oraz kluczborskie firmy. 📢 W Strzelcach Opolskich ruszyła komunikacja miejska. Pasażerowie jeżdżą po mieście autobusami elektrycznymi Autobusy elektryczne jeżdżą nie tylko po Strzelcach Opolskich, ale wyjechały także na ulice Krapkowic i Gogolina. Trasy prowadzą m.in. do przychodni, urzędów, sklepów i dworców kolejowych. 📢 Te zwierzaki szukają domu i prawdziwej miłości. Możesz je przygarnąć za darmo W województwie opolskim wciąż jest mnóstwo zwierząt czekających na adopcję. Przejrzeliśmy popularny portal ogłoszeniowy OLX, gdzie zarówno schroniska, jak i osoby prywatne, zamieszczają informacje o psach i kotach, które chcą oddać zupełnie za darmo. Wybierzcie spośród nich swojego nowego zwierzaka domowego.

📢 W tym pałacu na Opolszczyźnie mieszkał hrabia. Zasłynął jako budowniczy, ale jego ród otacza też ciemna legenda Miłośnicy zwiedzania opuszczonych miejsc mówią, że po wejściu do tego pałacu słyszeli często dźwięki fortepianu. Kiedy wchodzili do salonu na piętrze, widzieli stojący tam fortepian i cień znikający za drzwiami z łuszczącą się futryną. 📢 Miss Polonia 2024 poznamy już 28 czerwca. O bursztynową koronę najpiękniejszej Polki rywalizują 24 kandydatki. Poznajcie je 24 najpiękniejsze dziewczyny z całej Polski awansowały do ścisłego finału Miss Polonia 2024. Wśród nich jest pochodząca z Kluczborka Emily Reng. Najpiękniejsza Polka już 28 czerwca otrzyma koronę z rąk aktualnej Miss Polonia - Ewy Jakubiec ze Słupic koło Nysy.

📢 Modne fryzury dla kobiet dojrzałych. Najlepsze na lato dla pań 50 i 60+. Te cięcia odświeżą i odmłodzą wygląd Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być wcale tradycyjne i nudne. Wręcz przeciwnie, skrywają w sobie ogromny potencjał. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępnych jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet dojrzałych. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 Master Truck Show 2024. Oto kolejne wspaniałe ciężarówki, które przyjadą na tegoroczny zlot. 18.06.2024 r. Jubileuszowy, 20. Zlot Master Truck Show 2024 już coraz bliżej. Impreza zaplanowana jest od 19 do 21 lipca na lotnisku w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem. 📢 150 wiatraków chce postawić na południowo-wschodniej Opolszczyźnie warszawska firma energetyczna Warszawska firma zamierza zbudować na południu Opolszczyzny kilkanaście farm wiatrowych, liczących łącznie 150 wiatraków. Mają się ciągnąć w poprzek Bramy Morawskiej, od Białej po Polską Cerekiew.

📢 Nowe fotoradary stanęły na drogach Opolszczyzny. Mierzą prędkość nawet 32 samochodów naraz! Sprawdź, gdzie stoją Nowe fotoradary rejestrują nie tylko przekroczenie prędkości, ale także niebezpieczne manewry kierowców. Nowoczesne urządzenia śledzą jednocześnie do 32 samochodów naraz, do trrgo na odcinku aż 200 metrów. Zobaczcie, w których miejscach w województwie opolskim zostały ustawione.

📢 Ale to było wystrzałowe święto miasta! Na Dniach Kluczborka 2024 na stadionie bawiły się tysiące ludzi W każdym dniu Dni Kluczborka na stadionie KKS-u bawiły się tysiące ludzi. Publiczność dopisała, zwłaszcza że miała udział w wyborze muzycznych gwiazd, które zagrały na scenie. Zobaczcie najlepsze zdjęcia z tegorocznych Dni Kluczborka. 📢 Ruszyła budowa marketu Aldi w Strzelcach Opolskich. Ruiny po byłych hurtowniach znikną z miejskiego krajobrazu Inwestycja powstaje w Strzelcach Opolskich przy ul. Krakowskiej, w miejscu gdzie znajdowały się pustostany po dawnych hurtowniach. Prace wyburzeniowe już trwają. W tym miejscu stanie Aldi. 📢 Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnie to największa szkoła w mieście. Oto archiwalne zdjęcia absolwentów z dawnych lat Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy to największa szkoła w w Oleśnie. Wypuściła już w świat ponad 11,5 tysiąca absolwentów!. W gronie absolwentów oleskiej zawodówki jest pierwszy polskie zwycięzca słynnego Rajdu Dakar i jednocześnie trzykrotny triumfator najsłynniejszego rajdu świata. W tym roku ślubowanie złożyli uczniowie pierwszej klasy strażackiej w ZSZ w Oleśnie.

📢 Zwolnienia, cięcia płac oraz inne problemy spółki Eko-Okna? Firma z Kornic wyjaśnia, skąd wzięły się takie doniesienia Eko-Okna, polski potentat w produkcji okien z Kornic (powiat raciborski) nie miał ostatnio najlepszej prasy. Pojawiły się informacje o planowanych w związku z optymalizacją zatrudnienia zwolnieniach pracowników, cięciach płac, a nawet plotki, jakoby zarząd przymierzał się do sprzedaży firmy. O sytuacji spółki wypowiedziało się teraz kierownictwo Eko-Okien, w specjalnym oświadczeniu. 📢 Nowy basen odkryty w Oleśnie ze zjeżdżalniami wodnymi jest już prawie gotowy. Wiemy, kiedy zostanie otwarty Nowiutka pływalnia ze zjeżdżalniami wodnymi i wodnym placem zabaw powstaje w Oleśnie. Prace budowlane toczą się w ekspresowym tempie, żeby zdążyć na wakacje. Basen jest już prawie gotowy. Zobaczcie, jak prezentuje się z lotu ptaka.

📢 Nowy basen odkryty w Oleśnie ze zjeżdżalniami wodnymi. Otwarcie basenu jeszcze w czerwcu Na placu budowy prace toczą się w ekspresowym tempie, żeby zdążyć na ten wakacje. Znamy już datę otwarcia nowoczesnego basenu odkrytego w Oleśnie. Kompleks budowany jest na terenie starej poniemieckiej pływalni plenerowej przy ul. Kościuszki. Będzie to pływalnia ze zjeżdżalniami wodnymi oraz innymi wodnymi atrakcjami. 📢 Pielgrzymka mniejszości narodowych na Górę św. Anny 2024. W uroczystościach wzięły udział setki wiernych To było 29. takie spotkanie. Wspólnej modlitwie w Grocie Lurdzkiej przewodniczył biskup Andrzej Czaja. W mszy uczestniczyli m.in. goście z Rumunii. 📢 Wiadomo już, kiedy gotowy będzie cały opolski odcinek drogi ekspresowej S11. Oto jej przebieg na trasie Olesno - Kluczbork - Byczyna Podpisano już umowy na budowę kolejnych dwóch odcinków drogi ekspresowej S11. Są to kolejne etapy drugiej i jednocześnie ostatniej opolskiej części drogi S11. Chodzi o 46-kilometrowy kawałek „jedenastki" od obwodnicy Olesna aż do Kępna. Opolszczyzna zyska do końca tej dekady drugą dwupasmową drogę szybkiego ruchu. Dla regionu to będzie jak druga obwodnica.

📢 Maryla Rodowicz i Varius Manx. Jest program Dni Prudnika 2024 To będzie dobry początek wakacji 2024. Organizatorzy tegorocznych Dni Prudnika zapowiadają masę dobrej muzyki, która połączy pokolenia. 📢 Kiedyś była to okazała willa bogatych ludzi. Dzisiaj opuszczony dom pod Kluczborkiem wygląda jak z horroru. Balibyście się tutaj wejść W tym budynku można by kręcić horrory, bo scenografia jest już gotowa. Opuszczony dom na wsi pod Kluczborkiem, pełen pozostawionych sprzętów, zakamarków i cieni czających się na ścianie. Kiedyś była to okazała willa, dzisiaj obraca się w ruinę i powoli rozpada - dosłownie. Sami zresztą zobaczcie.

📢 Nowy basen odkryty w Oleśnie ma być gotowy już w maju. To będzie rodzinna pływalnia ze zjeżdżalniami wodnymi i atrakcjami Gotowa jest już konstrukcja niecki basenu zewnętrznego na terenie starej poniemieckiej pływalni plenerowej przy ul. Kościuszki w Oleśnie. Trwa montaż technologii uzdatniania wody basenowej. Będzie to basen z wodnymi atrakcjami dla młodszych i starszych, ale bez trampoliny, która okazała się za droga.

📢 Śląski Kopciuszek mieszkał kiedyś w Szombierkach. Potem Joanna wraz z mężem przeniosła się do Kopic. Jak dziś wygląda to miejsce? Joanna Gryzik-Schaffgotsch, czyli "śląski Kopciuszek" to postać nietuzinkowa. Wychowanka Karola Goduli odziedziczyła całą jego fortunę, którą z powodzeniem pomnożyła. Dzieciństwo spędziła w pałacu w Szombierkach, ale już jako mężatka zamieszkała w okazałym pałacu w Kopicach. Zobaczcie, jak dziś wygląda to miejsce!

📢 Przenosiny wikariuszy w Diecezji Opolskiej. Którzy księża zmieniają parafie? 17 wikariuszy pod koniec wakacji zmieni parafie. - Służy to zdobyciu doświadczenia przydatnego w dalszej posłudze kapłańskiej – mówi ks. Joachim Kobienia, rzecznik opolskiej Kurii Diecezjalnej. 📢 Zmiany w parafiach Diecezji Opolskiej. Gdzie będzie zmiana proboszczów? Biskup Andrzej Czaja, ordynariusz Diecezji Opolskiej, wręczył kilkudziesięciu księżom dekrety powołujące bądź odwołujące ich z poszczególnych parafii. Sześciu duchownych przechodzi na emeryturę. Oprócz tego kilkunastu wikariuszy zmieni swoje parafie.