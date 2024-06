Prasówka 28.06.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „28 czerwca to dzień finału konkursu Miss Polonia 2024. Kluczbork ma w nim swoją reprezentantkę. Jest nią Emily Reng”?

Prasówka 28.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 28 czerwca to dzień finału konkursu Miss Polonia 2024. Kluczbork ma w nim swoją reprezentantkę. Jest nią Emily Reng Już dzisiaj wieczorem (28 czerwca) odbędzie się gala finałpwa konkursu Miss Polonia 2024. Startuje w nim Emily Reng, związana z Kluczborkiem najpiękniejsza Polka w Stanach Zjednoczonych.

📢 Gdzie nie będzie prądu w opolskim 28.06? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie Czy są planowane wyłączenia prądu w opolskim 28.06? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 28.06. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

📢 Ceny gazu od lipca 2024 mocno w górę! Tyle zapłacimy za gaz ziemny. Co z LPG, propanem i propan-butanem? Od lipca rachunki za gaz ziemny mogą wzrosnąć od lipca nawet o 60 proc. Natomiast osoby korzystające z LPG, propanu i propan-butanu, prawdopodobnie nie odczują podwyżek. Dlaczego?

Prasówka 28.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop dzienny na piątek 28 czerwca 2024 r. Dla każdego znaku zodiaku HOROSKOP dzienny na piątek 28 czerwca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 28.6.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Najpiękniejsze Polki zostały skoszarowane w jednym miejscu. Pozostaną na zgrupowaniu aż do finału konkursu Miss Polski 2024 5 lipca rozstrzygnięty zostanie finał konkursu piękności Miss Polski 2024. Wśród finalistek są aż dwie Opolanki. Koronę najpiękniejszej Polce przekaże aktualna Miss Polski, którą również jest Opolanka - Angelika Jurkowianiec z Namysłowa. 📢 Cuda natury województwa śląskiego - tu naładujesz baterie. Jest pięknie! Zobacz TOP 15 najpiękniejszych miejscówek w regionie Województwo śląskie to niezwykły region, w którym natura ukazuje swoje najpiękniejsze oblicze. Od malowniczych krajobrazów po urokliwe jeziora i majestatyczne góry – te miejsca to prawdziwe oazy spokoju i doskonałe miejsca do relaksu. Odkryjcie TOP 15 najpiękniejszych zakątków, gdzie można naładować baterie i oddać się urokowi przyrody. To doskonałe miejsca dla każdego miłośnika natury.

📢 Memy o upałach śmieszą do łez, choć wysokie temperatury wielu osobom dają się we znaki. Zobacz i uśmiechnij się! Memy o upałach śmieszą do łez, choć wysokie temperatury wielu osobom dają się we znaki. Jak się okazuje, nie brakuje miłośników gorących klimatów, jednak doświadczanie ich w czasie wolnym bądź podczas wyjazdów wakacyjnych jest znacznie łatwiejsze niż w natłoku codziennych obowiązków. Twórcy humorystycznych grafik z dystansem podchodzą do tematu, skupiając się na komicznych nieraz sytuacjach, jakie spotykają ludzi w upalne dni. Na niektóre kwestie warto więc przymknąć oko, traktując je bardziej pobłażliwie. Zobacz najpopularniejsze obrazki i uśmiechnij się! 📢 Bogacica ma 750 lat. Zobacz, jak wioska koło Kluczborka zmieniła się przez ostatnie stulecie Bogacica (wioska w gminie Kluczbork) obchodzi w tym roku jubileusz 750-lecia powstania. Miejscowość ma bogatą i bardzo dobrze udokumentowaną historię, a tutejsi społecznicy są w posiadaniu archiwalnych zdjęć, które ukazują, jak wieś wyglądała dawniej. Część fotografii znalazło się na wystawie, którą już można oglądać. Stanęła ona przy Restauracji "Nad Stawem".

📢 Z Nysy do Głuchołaz pojedziemy bez wahadła. Prace na DW 411 w Przełęku zmierzają do końca Wkrótce zakończy się przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w Przełęku i kierowcy bez przeszkód przejadą nową, bezpieczną drogą. Jest też wygodna ścieżka dla cyklistów i pieszych. W okolicy trwają inne remonty ważnych dróg krajowych i wojewódzkich. 📢 Taka karma wróci do każdego z nas w lipcu. "Marzenia będą na wyciągnięcie ręki" Horoskop karmiczny na lipiec 2024. Pamiętaj, że karma to nie kara, ale lekcja, która pomaga nam się rozwijać i stawać się lepszymi ludźmi. 📢 Strącił gniazdo jaskółek w Świebodzicach i skazał pisklęta na śmierć. Właśnie dostał wyrok. To pierwsza taka sprawa w Polsce To sprawa absolutnie bezprecedensowa. Mieszkaniec Świebodzic był sądzony za strącenie gniazda z pisklętami jaskółek tak, jak byłby sądzony za każde inne poważne przestępstwo. Był proces, opinie biegłych, zeznania świadków. Pisklęta miały nawet ustawowego przedstawiciela, który reprezentował je w sądzie i "dał im głos", którego z wiadomych przyczyn same nie mają. Właśnie zapadł wyrok w tej sprawie, pierwszy w kraju. 43-latek okazał się winny i został skazany!

📢 Hala Okrąglak w Opolu ma już ponad 50 lat. Zobaczcie, jak powstawała dzisiejsza Stegu Arena Budowa Okrąglaka w Opolu ruszyła w 1967 roku. Futurystyczna hala sportowa była oczkiem w głowie ówczesnego wojewody opolskiego Józefa Buzińskiego. Inwestycję wsparły m.in. przedsiębiorstwa państwowe. Masowo deklarowano popularne w latach PRL-u tzw. czyny społeczne. Halę stawiało całe województwo, a projektanci kierowali się hasłami: prosto i tanio. 📢 Horoskop dzienny na jutro (piątek, 28.06). Które znaki zodiaku powinny odwiedzić lekarza? Poznaj horoskop na piątek dla wszystkich znaków zodiaku. Jakie są przewidywania gwiazd dla Ciebie oraz Twoich bliskich na jutro? Sprawdź, co zgodnie z horoskopem powinno się wydarzyć w piątek 28.06.2024. Czy Cię to ucieszy? Zobacz horoskop na jutro (piątek, 28.06.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Były burmistrz Otmuchowa nie dostał absolutorium i wotum zaufania. Kłopoty finansowe ma jednak nowy burmistrz Jan Woźniak, wieloletni burmistrz Otmuchowa, który przegrał ostatnie wybory samorządowe, nie dostał od nowej rady miejskie absolutorium za ubiegłoroczny budżet. Radni nie dali mu także wotum zaufania za stan gminy. Dla byłego burmistrza uchwała radny ma jednak tylko symboliczne znaczenie. Większe kłopoty ma jego następca.

📢 Nastąpiło parę zmian trenerskich w klubach z BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej Ruch Zdzieszowice, LZS Piotrówka i Polonia Głubczyce - te kluby z BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej będą mieć w sezonie 2024/2025 nowych szkoleniowców. 📢 W taki upał najlepiej wybrać się nad wodę. Te kąpieliska są czynne w województwie opolskim Rozpoczęły się wakacje. Wiele osób będzie chciało spędzić je nad jeziorem lub rzeką, zwłaszcza że pogoda dopisuje. Warto korzystać tylko z tych akwenów, które gwarantują właściwą jakość wody, a na ich brzegach bezpieczeństwa pilnują ratownicy. W województwie opolskim do użytkowania zostało dopuszczonych 14 takich kąpielisk (oprócz działających odkrytych basenów). 📢 Nazwa dla nowego stadionu Odry Opole. Inwestor otwarty na dialog techniczny z firmami zainteresowanymi kupnem praw do nazwy obiektu Jaką nazwę będzie miał nowy stadion Odry Opole? Inwestor jest otwarty na firmy zainteresowane kupnem prawa do nazwy i zapowiada korzyści płynące dla takiego partnera. Wkrótce ruszy również proces, który ma wyłonić najemców lóż biznesowych znajdujących się na terenie nowego stadionu.

📢 Mandaty na milion złotych! Ten dolnośląski fotoradar bije rekordy. To prawdziwy pogromca piratów drogowych Ten fotoradar to prawdziwy kosiarz mandatów i pogromca kierowców, którzy przekraczają dozwoloną prędkość, nawet nieznacznie. Przez niecałe trzy miesiące zarejestrował najwięcej naruszeń prędkości na Dolnym Śląsku. Więcej niż każde inne urządzenie przez pół roku! Kierowcy będą musieli zapłacić w sumie około miliona złotych mandatów!

📢 Zderzenie traktora i rowerzystki na skrzyżowaniu w Opolu. 28-latka trafiła do szpitala Jak informują służby, do wypadku doszło w czwartek, 27 czerwca tuż przed godziną 12:00 na skrzyżowaniu ul. Wschodniej i Mieszka I w Opolu. 📢 Żaneta Skowrońska-Kozubik z LKJ Lewady Zakrzów zakwalifikowała się na igrzyska olimpijskie w Paryżu LKJ Lewada Zakrzów, jeździecki klub z Opolszczyzny, będzie mieć swoją przedstawicielkę na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. W konkurencji ujeżdżenia reprezentować go będzie w stolicy Francji Żaneta Skowrońska-Kozubik.

📢 Pierwsze w tym sezonie poszukiwania na Jeziorze Nyskim. Kajakarka przeceniła swoje siły Nie wierz pięknej pogodzie, bo może się szybko zmienić. Mężczyzna poprosił nyski WOPR o odnalezienie żony, która wybrała się na wycieczkę kajakiem. 📢 Policyjna obława za uzbrojonymi w siekiery i noże bandytami Sceny jak z filmu akcji rozegrały się m.in. na drogach powiatu kluczborskiego. Trzy młode osoby napadły, pobiły i okradły 26-latka. Po godzinie natrafili na kontrolę drogową. Tak zaczęła się ich ucieczka i policyjna obława, w której wzięło udział 80 funkcjonariuszy, policyjne psy służbowe oraz dron z noktowizją. 📢 Tajemniczy dom detektywa Krzysztofa Rutkowskiego i Mai Plich. Tak mieszkają w domu pod Łodzią. Ładnie? ZDJĘCIA 27.06.2024 Słynny detektyw Krzysztof Rutkowski ze swoją rodziną mieszka w luksusowym domu na obrzeżach Łodzi. Większość mebli Rutkowski zaprojektował sam. Na terenie ma również odkryty basen.

📢 Ta giełda to prawdziwy raj dla kolekcjonerów, ale nie tylko. Można tu znaleźć prawdziwe skarby W każdą niedzielę odbywa się giełda w Opolu. Co można na niej znaleźć? Prawie wszystko! Ludzie sprzedają i kupują tam zarówno rzeczy stare jak i nowe przedmioty. Sami zobaczcie, co oferują sprzedający. Zebraliśmy dla Was najlepsze oferty z kilku miesięcy.

📢 Tajne kody do twojego telefonu. Oto TOP 15 najlepszych tricków. Te sztuczki sprawią, że odkryjesz nowe funkcje smartfona z Androidem Chcesz zyskać dostęp do ukrytych funkcji swojego telefonu? To nietrudne, o ile znasz tajne kody do smartfona, które pozwolą odblokować kilka ciekawych funkcji? Smartfony ma niemal każdy z nas, ale niewiele osób wie, jak i gdzie wpisać odpowiednie kombinacje liczb w znaków, by odblokować dodatkowe informacje i możliwości o swoim telefonie.

📢 Najlepsze MEMY o turystach. Wypoczynek na plaży czy w górach? Wszędzie spotkamy Januszy, czyli Polak na wakacjach 27.06.2024 W sezonie wakacyjnym turyści są zmorą wielu miejscowości wypoczynkowych. Niezależnie, czy pojedziemy nad morze, czy w góry, wszędzie spotkamy prawdziwe tłumy. Niestety, podczas urlopów turyści często pozostawiają dobre maniery w domu, nie przestrzegają przepisów, a nad morzem nieodłącznym elementem są panowie przechadzający się po centrum miejscowości w samych kąpielówkach. Nie uszło to oczywiście uwadze internautów, którzy tworzą o turystach MEMY i inne śmieszne obrazki. Jak turystów widzą internauci? Na pewno się uśmiejecie! Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach!

📢 Droga wojewódzka nr 426 w Jemielnicy przestanie niszczeć. Zapada się pod ciężarem samochodów Trasa wojewódzka nr 426, która przecina Jemielnicę, zapada się pod kołami ciężarówek, choć zaprojektowano ją tak, by wytrzymała intensywny ruch. Zarządca drogi chce to naprawić.

📢 Horoskop dzienny na czwartek 27 czerwca 2024 r. Dla każdego znaku zodiaku. "Zaufaj swojej intuicji" HOROSKOP dzienny na czwartek 27 czerwca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 27.6.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Opole z lotu ptaka. Z tej perspektywy doskonale widać, jak zmieniło się miasto po ostatnich inwestycjach Opole w ostatnich latach mocno się zmieniło, głównie dzięki inwestycjom, które zmieniły wygląda wielu miejsc w mieście. Najlepiej widać to na zdjęciach z lotu ptaka. - Miasto pięknieje - uważa Zbigniew Chudy, który regularnie lata dronem nad Opolem, fotografując miasto. Zobaczcie efekty jego fotograficznych eskapad.

📢 IMGW ostrzega przed skwarem w całym województwie. Na największe upały powinni przygotować się mieszkańcy 8 powiatów. Mogą wystąpić też burze Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali właśnie ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia dla naszego województwa. 📢 To była impreza pełne magii. Tak wyglądała Noc Świętojańska w Białej Nyskiej Mieszkańcy Białej Nyskiej oraz okolic spotkali się w malowniczej okolicy rzeki Białej Nyskiej, aby wspólnie celebrować Noc Świętojańską. Wydarzenie jest organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Biała Nyska od 23 lat i co roku przyciąga grono uczestników, gotowych do wspólnej zabawy i pielęgnowania tradycji.

📢 Poważny wypadek na drodze krajowej nr 46. Trasa Paczków - Kamienica jest zablokowana. Nie żyje jedna osoba Do zdarzenia doszło we wtorek (26 czerwca) około godziny 13.30. Na drodze krajowej nr 46 pomiędzy Paczkowem a Złotym Stokiem wydarzył się wypadek z udziałem auta osobowego oraz busa przewożącego dzieci.

📢 Politycy PiS tracą stanowiska. Wojewoda chce zwolnić wojewódzkiego inspektora handlowego Wojewoda Monika Jurek wystąpiła do rady powiatu nyskiego o zgodę na rozwiązanie umowy o pracę z Pawłem Nakoniecznym, wojewódzkim inspektorem Państwowej Inspekcji Handlowej. Jako radny powiatowy podlega on pewnej ochronie. 📢 Tak wyglądały kolonie i obozy w okresie PRL-u. Wyzwania i niełatwe warunki uczyły samodzielności oraz hartowały ducha. Zobacz! Tak wyglądały kolonie i obozy w okresie PRL-u, czyli w czasach, kiedy dzieci oraz młodzież spędzały wakacje głównie ze swoimi rówieśnikami. Wyzwania, jakim trzeba było sprostać na porządku dziennym i niełatwe warunki uczyły samodzielności oraz hartowały ducha. Nie ważne było czy biorący udział w takich wyjazdach byli daleko, czy blisko od domu. Zawsze pozostawali zdani sami na siebie bądź ewentualnie mieli wsparcie w rodzeństwie, o ile brat lub siostra również uczestniczyli w tej samej kolonii albo obozie. Zaletą tego typu wyjazdów były niewątpliwie integracja, współpraca, dyscyplina i nabywanie bezcennych umiejętności życiowych. Dla wielu dzieci oraz młodzieży kolonie i obozy okazywały się istną szkołą życia. Zobacz, jak to było kiedyś!

📢 Opolanie poszukiwani przez policję za kradzieże z włamaniem i wymuszenie rozbójnicze Osoby posiadające jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu poszukiwanych, proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z funkcjonariuszami z Komisariatu I Policji w Opolu, tel. 47 864 25 95 lub z najbliższą jednostką policji pod numerem alarmowym 112. 📢 Źródło w Dobrodzieniu to festiwal jedyny w swoim rodzaju. Tutaj promuje się wielokulturowość i wzajemny szacunek Ogólnopolskie Spotkania Zespołów Artystycznych Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Źródło" w Dobrodzieniu trwały aż cztery dni. Były koncerty, warsztaty i spotkania. Jak podkreślają organizatorzy, dobrodzieńskie Źródło to święto tolerancji, otwartości i wzajemnego szacunku.

📢 Beniaminek ze Starościna nie dał nikomu szans. Następny krok to 4 liga Piłkarze LZS-u Starościn w cuglach wygrali w minionym sezonie zmagania w grupie 1 klasy okręgowej. Tym samym drugi rok z rzędu wywalczyli awans na wyższy poziom rozgrywkowy.

📢 34-latek zaciągnął kobietę do przydrożnego rowu i chciał ją zgwałcić. Policjantów zaalarmował rowerzysta Zebrany przez opolskich policjantów materiał wykazał, że mieszkaniec województwa łódzkiego może odpowiadać również za kolejne usiłowanie gwałtu. Decyzją sądu 34-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 12 lat więzienia. 📢 Michał Szpak będzie gwiazdą tegorocznych Dni Olesna. W amfiteatrze wystąpi także znany kabaret Dni Olesna odbędą się w tym roku w dniach 26-28 lipca. W sobotę gwiazdą wieczoru będzie Michał Szpak, jeden z najpopularniejszych polskich piosenkarzy. W niedzielę publiczność w amfiteatrze tradycyjnie rozśmieszać będzie kabaret. W tym roku będą to kabareciarze znani z serialu „Ranczo”. 📢 Dla reprezentacji Polski Euro 2024 trwało bardzo krótko. Został już tylko mecz o honor z Francją. Zobaczcie memy Przeklęty schemat reprezentacji Polski na Euro i mundialach wygląda tak: najpierw mecz otwarcia (1:2 z Holandią), następnie mecz o wszystko (1:3 z Austrią), a na pożegnanie mecz o honor (zagramy go z Francją 25 czerwca, czyli już dzisiaj). Mistrzostwa Europy w Niemczech rozpoczęły się 14 czerwca, a dla Polski zakończyły się już 21 czerwca, czyli po tygodniu! Polska zakwalifikowała się na Euro jako ostatnia, ale odpadła jako pierwsza. Kibice skomentowali to memami.

📢 Te wspaniałe ciężarówki przyjadą na zlot Master Truck Show 2024 do Polskiej Nowej Wsi pod Opolem Jubileuszowy, 20. Zlot Master Truck Show 2024 już coraz bliżej. Impreza zaplanowana jest od 19 do 21 lipca na lotnisku w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem.

📢 Wakacje na Opolszczyźnie. Tak się kiedyś wypoczywało w Górach Opawskich i nad opolskimi jeziorami Tłumy ludzi nad Jeziorem Otmuchowskim i na kąpielisku w Pokrzywnej. Mnóstwo żaglówek na Jeziorze Dużym w Turawie. Zabawa na placach zabaw i oglądanie wydarzeń sportowych - to były wakacyjne atrakcje sprzed ponad 50 lat. Niby to samo, co obecnie, ale jednak inaczej. Sami zobaczcie. 📢 Tak było na Dniach Praszki. Na scenie De Mono i Patrycja Markowska. Gwiazdy były zachwycone po koncercie Trzy dni koncertów i zabawy. Na scenie gwiazdy: Mateusz Gędek, Dalia Plewa-Sneka, De Mono oraz Patrycja Markowska. Tak wyglądały tegoroczne Dni Praszki. Zobaczcie zdjęcia z koncertów.

📢 Zmysłowa Julia Wieniawa nie stroni od wyzywających stylizacji. Chętnie podkreśla swoją figurę i odsłania ciało. Zobacz koniecznie! Uwodzicielska Julia Wieniawa nie stroni od wyzywających stylizacji. Młoda przedstawicielka świata showbiznesu bardzo chętnie odsłania ciało i podkreśla swoją figurę. Na niejednej fotografii, zamieszczonej przez nią na przykład na Instagramie widać, że aktorka pozuje w bikini, bieliźnie lub nieskromnych kreacjach. Jej urodę, sylwetkę oraz niebanalne stroje komentuje wielu użytkowników sieci. Na Instagramie celebrytkę obserwuje aktualnie ponad dwa miliony internautów. Zobacz koniecznie zdjęcia młodej artystki!

📢 Tak zdaniem sztucznej inteligencji będzie wyglądać Opole za kilkaset lat. Myślicie, że się sprawdzi Właśnie tak za kilka wieków lat ma wyglądać Opole. To opinia sztucznej inteligencji. Przedstawiona wizja przyszłości, choć wydaje się nierealna ma w sobie coś przerażającego, a jednocześnie zachwycającego. Jak myślicie czy przepowiednie komputera mają szanse się spełnić?

📢 Na Placu Wolności w Opolu trwa 29. Festyn Fundacji Dom. Ta impreza wpisała się w serca opolan Hasłem tegorocznej edycji jest “Kolorowy DOM”, który nawiązuje do najnowszego, dużego projektu Fundacji, czyli budowy mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami. 📢 Maryla Rodowicz na Dniach Prudnika. Mieszkańcy i goście bawili się wspaniale Prudniczanie i goście pierwszego dnia święta miasta, w sobotę (22 czerwca), pokazali jak można się pięknie bawić. Były tańce pod sceną i wspólne śpiewanie. I łzy wspomnień do przebojów zaśpiewanych przez Marylę Rodowicz.

📢 Które miasta na Opolszczyźnie są najstarsze? Niektórymi będziecie zaskoczeni. Zapraszamy na wyjątkową podróż w czasie Na Opolszczyźnie mamy obecnie 37 miast. Niektóre są dość młode, założone w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Historia innych sięga natomiast średniowiecza. Zapraszamy do naszej niezwykłej galerii.

📢 Budowa obwodnicy Brzegu. Ważny krok do powstania nowej trasy. Powstanie prawie kilometrowy most Regionalny dyrektor ochrony środowiska w Opolu wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39 o długości 8,7 km. To pierwsza decyzja administracyjna dla tej inwestycji, która definiuje przebieg przyszłej trasy. 📢 Ośrodek w Bąkowie i kąpielisko nad zalewem w Kluczborku przygotowane do wakacji. Od kiedy będą czynne? Już od piątku (21 czerwca) będzie czynny basen w Ośrodku Turystyczno-Wypoczynkowym w Bąkowie oraz kąpielisko i plac rekreacyjny nad zalewem w Kluczborku.

📢 Rozstrzygnięto przetarg na budowę kolejnego odcinka drogi ekspresowej S11. Chodzi o trasę Kluczbork - Byczyna - Kępno 23-kilometrowy odcinek pomiędzy Siemianicami (w województwie wielkopolskim) do Gotartowa koło Kluczborka ma być gotowy już za cztery lata. Jego budowa pochłonie ponad pół miliarda złotych.

📢 Zgłoś swoje zwierzątko do akcji PUPIL ROKU. Jego zdjęcie może trafić na okładkę książki, a Ty możesz wygrać atrakcyjne nagrody Tworzymy wielką galerię zdjęć zwierzaków naszych Czytelników - zarówno tych miauczących, szczekających, jak i latających czy pełzających. Wszystkich tych, którzy w naszych domach i sercach zajmują wyjątkowe miejsca. Zwieńczeniem naszej akcji będzie wydanie albumu NASZE PUPILE. Na właścicieli zwierząt czekają m.in. nagrody finansowe i wyjazdy do SPA. 📢 Kandydatki do tytułu Miss Polski 2024 przygotowują się do finału. Sfotografowały się w strojach kąpielowych. Oto efekty sesji Już 5 lipca rozpocznie się 3-dniowy Festiwal Piękna, którego punktem kulminacyjnym będzie gala finałowa miss Polski 2024. Aktualnie najpiękniejszą Polką jest Angelika Jurkowaniec z Namysłowa, a na koronę najpiękniejszej Polki w tym roku mają kolejne dwie Opolanki. Kandydatki przygotowują się do finału. Zobaczcie, jak wypadły w sesji fotograficznej w strojach kąpielowych.

📢 Ruszyło Euro 2024. Polska w jednym ma przewagę! Polskie WAGs, czyli żony i dziewczyny piłkarzy, są najpiękniejsze! Wśród kibiców krąży żart, że gdy Nicola Zalewski na pewno ożeni się z Nikolą, wtedy ślub wezmą Nicola i Nikola. I naprawdę Zalewski ma dziewczynę o takim imieniu! Najbardziej znana wśród partnerek polskich piłkarzy jest Anna Lewandowska, żona Roberta Lewandowskiego. Poznajcie w naszej galerii polskie WAGs, czyli żony i dziewczyny piłkarzy.

📢 W tym pałacu na Opolszczyźnie mieszkał hrabia. Zasłynął jako budowniczy, ale jego ród otacza też ciemna legenda Miłośnicy zwiedzania opuszczonych miejsc mówią, że po wejściu do tego pałacu słyszeli często dźwięki fortepianu. Kiedy wchodzili do salonu na piętrze, widzieli stojący tam fortepian i cień znikający za drzwiami z łuszczącą się futryną. 📢 Miss Polonia 2024 poznamy już 28 czerwca. O bursztynową koronę najpiękniejszej Polki rywalizują 24 kandydatki. Poznajcie je 24 najpiękniejsze dziewczyny z całej Polski awansowały do ścisłego finału Miss Polonia 2024. Wśród nich jest pochodząca z Kluczborka Emily Reng. Najpiękniejsza Polka już 28 czerwca otrzyma koronę z rąk aktualnej Miss Polonia - Ewy Jakubiec ze Słupic koło Nysy.

📢 Ruszyła budowa marketu Aldi w Strzelcach Opolskich. Ruiny po byłych hurtowniach znikną z miejskiego krajobrazu Inwestycja powstaje w Strzelcach Opolskich przy ul. Krakowskiej, w miejscu gdzie znajdowały się pustostany po dawnych hurtowniach. Prace wyburzeniowe już trwają. W tym miejscu stanie Aldi.

📢 Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnie to największa szkoła w mieście. Oto archiwalne zdjęcia absolwentów z dawnych lat Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy to największa szkoła w w Oleśnie. Wypuściła już w świat ponad 11,5 tysiąca absolwentów!. W gronie absolwentów oleskiej zawodówki jest pierwszy polskie zwycięzca słynnego Rajdu Dakar i jednocześnie trzykrotny triumfator najsłynniejszego rajdu świata. W tym roku ślubowanie złożyli uczniowie pierwszej klasy strażackiej w ZSZ w Oleśnie. 📢 Nowy stadion Odry Opole już prawie gotowy. A kiedy w Opolu będzie aquapark? Już niedługo! Zobacz, jak będzie wyglądać Zaraz jak tylko zakończy się budowa nowego stadionu miejskiego w Opolu, rozpocznie się kolejna wielka opolska inwestycja - budowa aquaparku. 9 zjeżdżalni wodnych, kompleks basenów, w tym zewnętrzny z gorącą wodą, sztuczna fala, rwąca rzeka, sauny, wodny plac zabaw oraz centrum spa - tak ma wyglądać kompleks basenów w Opolu. Jego budowa ma rozpocząć się już w przyszłym roku.

📢 Horoskop tygodniowy 17-23 czerwca 2024. Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna HOROSKOP tygodniowy 17-23 czerwca. Skorpiony wreszcie odetchną, Byki wyjdą z lekkiej depresji a Strzelce muszą uważać na podstępne gry. Oto horoskop na najbliższe dni. 📢 Zwolnienia, cięcia płac oraz inne problemy spółki Eko-Okna? Firma z Kornic wyjaśnia, skąd wzięły się takie doniesienia Eko-Okna, polski potentat w produkcji okien z Kornic (powiat raciborski) nie miał ostatnio najlepszej prasy. Pojawiły się informacje o planowanych w związku z optymalizacją zatrudnienia zwolnieniach pracowników, cięciach płac, a nawet plotki, jakoby zarząd przymierzał się do sprzedaży firmy. O sytuacji spółki wypowiedziało się teraz kierownictwo Eko-Okien, w specjalnym oświadczeniu.

📢 Nowy basen odkryty w Oleśnie ze zjeżdżalniami wodnymi jest już prawie gotowy. Wiemy, kiedy zostanie otwarty Nowiutka pływalnia ze zjeżdżalniami wodnymi i wodnym placem zabaw powstaje w Oleśnie. Prace budowlane toczą się w ekspresowym tempie, żeby zdążyć na wakacje. Basen jest już prawie gotowy. Zobaczcie, jak prezentuje się z lotu ptaka.

📢 Panny pasują do Koziorożców, a Wagi do Strzelców. Sprawdź, jakie znaki zodiaku do siebie pasują [HOROSKOP] Nie wszyscy ludzie spod danego znaku zodiaku są tacy sami, ale charakterystyczne cechy zodiakalne są wyraźnie zauważalne. Poznajcie charakterystyczne cechy poszczególnych znaków zodiaku. Sprawdźcie przy okazji, czy Was ten opis także trafnie opisuje.

📢 Nowy basen odkryty w Oleśnie ma być gotowy już w maju. To będzie rodzinna pływalnia ze zjeżdżalniami wodnymi i atrakcjami Gotowa jest już konstrukcja niecki basenu zewnętrznego na terenie starej poniemieckiej pływalni plenerowej przy ul. Kościuszki w Oleśnie. Trwa montaż technologii uzdatniania wody basenowej. Będzie to basen z wodnymi atrakcjami dla młodszych i starszych, ale bez trampoliny, która okazała się za droga. 📢 Najlepszy horoskop na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj najlepszy HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku.

📢 Przenosiny wikariuszy w Diecezji Opolskiej. Którzy księża zmieniają parafie? 17 wikariuszy pod koniec wakacji zmieni parafie. - Służy to zdobyciu doświadczenia przydatnego w dalszej posłudze kapłańskiej – mówi ks. Joachim Kobienia, rzecznik opolskiej Kurii Diecezjalnej. 📢 Zmiany w parafiach Diecezji Opolskiej. Gdzie będzie zmiana proboszczów? Biskup Andrzej Czaja, ordynariusz Diecezji Opolskiej, wręczył kilkudziesięciu księżom dekrety powołujące bądź odwołujące ich z poszczególnych parafii. Sześciu duchownych przechodzi na emeryturę. Oprócz tego kilkunastu wikariuszy zmieni swoje parafie. 📢 Pożar samochodu na parkingu Solaris Center w Opolu. Ewakuowano 150 osób Trzy zastępy strażaków brały udział w gaszeniu samochodu płonącego na drugim poziomie parkingu galerii Solaris. Ewakuowano około 150 osób. Akcja trwała 20 minut. Na razie nie są znane przyczyny pożaru. Zgłoszenie strażacy otrzymali o godz. 11.20.

ZOBACZ KONIECZNIE Najdziwniejsze festiwale świata, które przyciągają turystów