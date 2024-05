Prasówka 19.05.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mercure Szczyrk Resort - obiekt jest na ostatniej prostej przed otwarciem! Zobaczcie ZDJĘCIA gigantycznego hotelu”?

Prasówka 19.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Mercure Szczyrk Resort - obiekt jest na ostatniej prostej przed otwarciem! Zobaczcie ZDJĘCIA gigantycznego hotelu Zaledwie tygodnie dzielą nas od otwarcia zmodernizowanego Mercure Szczyrk Hotel, który przez lata działał jako hotel Orle Gniazdo. Tak wynika z zapowiedzi inwestora. Luksusowy obiekt, jeden z największych w Beskidach, ma zostać oddany do użytku latem bieżącego roku. Dokładna data nie jest jeszcze znana, ale inwestycja zmierza do końca. Obecnie trwa nabór pracowników do kompleksu hotelowego. Będzie w nim pracować kilkaset osób. Zobaczcie, jak będzie wyglądał największy hotel w Szczyrku. WYSTARCZY KLIKNĄĆ W NASZĄ GALERIĘ!

📢 Noc Muzeów 2024 w Opolu. Tłumy mieszkańców i turystów odwiedzają miejskie instytucje kultury W sobotę (18 maja) w opolskich muzeach zorganizowano najciekawszą noc w roku. Swoje drzwi dla zwiedzających otworzyła rekordowa liczba placówek.

📢 Horoskop codzienny na niedzielę 19 maja 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na niedzielę 19 maja 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w niedzielę 19.5.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

Prasówka 19.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nie uwierzycie! To SUV-y, które bardzo dobrze znoszą upływ czasu. Są najmniej awaryjne SUV-y od kilku lat są najlepiej sprzedającym i się modelami samochodów. Także w Polsce popularność tego typu aut nie słabnie. Także na rynku wtórnym cieszą się wielką popularnością. Kupujący starają się dowiedzieć, które modele są najmniej awaryjne i długo posłużą kierowcom. Jednym z pomocnych elementów przy wyborze auta może być raport awaryjności przygotowywany od lat przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które kilkuletnie SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Horoskop dzienny na 19.05 (jutro, niedzielę). Które znaki zodiaku ucieszy horoskop? Poznaj horoskop na niedzielę dla wszystkich znaków zodiaku. Co przepowiadają gwiazdy dla Ciebie na jutro? Sprawdź, co według horoskopu może się wydarzyć w niedzielę 19.05.2024. Czy zmobilizuje Cię to do działania? Poznaj horoskop na jutro (niedzielę, 19.05.2024) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Sędzia Jarosław Przybył z Kluczborka: - Nie zrobię już takiej kariery jak Szymon Marciniak Kiedyś sam byłem piłkarzem, potem trenerem. I wiem, jakie to jest rozgoryczenie, kiedy przegrywasz przez błąd sędziego. Dlatego najbardziej zadowolony jestem nie wtedy, kiedy nie popełnię żadnego błędu, bo każdy je popełnia, ale kiedy wiem, że nie wypaczyłem wyniku meczu - mówi Jarosław Przybył z Kluczborka, najstarszy i najbardziej doświadczony sędzia piłkarskiej Ekstraklasy.

📢 Mateusz Morawiecki w Opolu i Nysie zachęcał do głosowania na Michała Dworczyka w wyborach do Europarlamentu Rozwój infrastruktury i uczelni, uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych i budowę przemysłu zbrojeniowego w naszym regionie – zapowiedział w Opolu Michał Dworczyk, kandydat do Europarlamentu.

📢 Juwenalia 2024 w Nysie. Tak się bawili studenci z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie, kiedy przejęli miasto To były dwa dni koncertów, imprez, konkursów i wydarzeń sportowych. Juwenalia 2024 przeszły do historii. Tak się bawili studenci z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie 📢 Dno odsłania kolejne tajemnice. W Jeziorze Otmuchowskim jest jeszcze mniej wody Ten malowniczy zbiornik od prawie stu lat przyciąga turystów. W ostatnim czasie wody ubyło tak bardzo, że można się przechadzać po dnie jeziora w poszukiwaniu skarbów. Co się stało z Jeziorem Otmuchowskim? 📢 Młodzi Opolanie podążają śladami bohaterów spod Monte Cassino. Zobacz zdjęcia harcerzy ZHR z rocznicowej wyprawy do Włoch Dokładnie 80 lat temu wśród ruin klasztoru benedyktyńskiego na Monte Cassino zatrzepotała polska flaga, a plutonowy Emil Czech zagrał na trąbce hejnał mariacki, ogłaszając tym czynem zwycięstwo w jednej z najbardziej zaciętych bitew II wojny światowej. W rocznicę wojennych wydarzeń śladami polskich żołnierzy podąża grupa harcerzy z Opolszczyzny.

📢 W Opolu trzech nowych diakonów zostało wyświęconych na kapłanów. Jeden z nich pochodzi z Togo W sobotę (18 maja), w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego – w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu trzech diakonów, alumnów Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu i absolwentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, przyjęło święcenia kapłańskie.

📢 Nie żyje Andriej Kudriaszow, były żużlowiec Kolejarza Opole. Miał 32 lata W wieku 32 lat zmarł znany żużlowiec Andriej Kudriaszow. W swojej karierze reprezentował między innymi barwy Kolejarza Opole. 📢 Jak oni się zmienili! Piosenkarze i piosenkarki w latach 90. a dziś. Niektórych trudno rozpoznać! Lata 90. w polskiej muzyce rozrywkowej to czas takich gwiazd, jak Andrzej Piaseczny, Edyta Górniak, Kayah, Edyta Bartosiewicz czy Agnieszka Chylińska. W tym czasie powstało także mnóstwo hitów, a single, wypuszczane na rynek były mocno inspirowane światową muzyką. Sprawdzamy, jak bardzo zmieniły się znane gwiazdy i jak wyglądały w latach 90. Zobaczcie!

📢 Pomysł na majową wyprawę w góry. Zdobądź Pradziada malowniczą Doliną Białej Opawy Niedawno w Dolinie Białej Opawy pod Pradziadem w Jesenikach zakończył się pozimowy remont kładek i mostków. Szlak zaprasza, emocje gwarantowane. 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! Cofnijmy się w czasie do kolorowych lat 90. [MEMY] 18.05.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90!

📢 Ranking TOP 10 wyjątkowych miejsc na górskie wycieczki: Małopolska i okolice ZDJĘCIA, SZLAKI Ranking TOP 10 górskich wycieczek. Wiosna i lato to najlepszy okres na wyprawy w góry. Wybraliśmy dziesięć miejsc w Małopolsce i okolicach, dotarcie do których przyniesie Wam niesamowitą satysfakcję, przede wszystkim ze względu na widoki, bo zapierają one dech w piersiach. Poznajcie je, przeglądając GALERIĘ i szykujcie się do wyjazdu! Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Horoskop codzienny na sobotę 18 maja 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na sobotę 18 maja 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 18.5.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 18.05.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Włodarze z powiatu oleskiego zorganizowali spotkanie, żeby się zapoznać. Bo w wyborach był tutaj pogrom Po wyborach samorządowych w powiecie oleskim zmiany na stanowiskach włodarzy nastąpiły aż w sześciu na 7 gmin! Nowy burmistrz Olesna Piotr Gręda zaprosił wszystkich na spotkanie zapoznawcze. Po spotkaniu doszło do kolejnej zmiany włodarza, bo wybrano nowego starostę oleskiego.

📢 Mieszkańcy Dobrzenia Wielkiego będą blokować drogę. W ten sposób chcą walczyć o dokończenie budowy obwodnicy. Czy to pomoże? Mieszkańcy Dobrzenia Wielkiego oraz okolicznych miejscowości zjednoczyli się w walce o przedłużenie obwodnicy Czarnowąsów. W czwartek, 23 maja odbędzie się protest i blokowanie jednej z dróg dojazdowych do Elektrowni Opole. Władze wojewódzkie uspakajają: - Robimy wszystko, aby budowa rozpoczęła się jak najszybciej. 📢 Z Mediolanu przyjechała rowerem na pierogi do Opola. Niezwykła historia opolanki, która pokonała 1,3 tys. kilometrów Magdalena Radłowska w światowej stolicy mody żyje od blisko 30 lat. Amatorka pasję do sportu odkryła dzięki... trudnemu rozstaniu. Aby zjeść w domu rodzinnym ulubione danie przemierzyła ponad 1,3 tys. kilometrów, odwiedzając na dwóch kółkach 7 państw.

📢 Mateusz Jankowski po rozstaniu z Gwardią Opole: Musiałem odejść, by móc z czystym sumieniem spojrzeć w lustro Corotop Gwardia Opole miała być ostatnim klubem w karierze zawodniczej piłkarza ręcznego Mateusza Jankowskiego. Tak się jednak nie stanie. Drogi opolskiego zespołu i jego wieloletniego kapitana definitywnie rozeszły się po 10 latach. W tym czasie popularny "Jankes" zrobił dla Gwardii tak wiele, że zapracował sobie na wyjątkowe pożegnanie. Doświadczył w niej dużo dobrych, jak i złych momentów, ale teraz chce pamiętać jedynie te pozytywne.

📢 Najbardziej zadłużone gminy na Opolszczyźnie. Tutaj trzeba zaciskać pasa W niektórych opolskich gminach zadłużenie na jednego mieszkańca sięga nawet kilku tysięcy złotych. To cena, jaką płacimy za rozwój miejskiej infrastruktury. Oto lista najbardziej zadłużonych samorządów w regionie. 📢 Tak jeszcze niedawno wyglądało Opole. Fabryka mebli, pierwszy Burger King, nocne kluby... Tak Opole wyglądało 20 i 30 lat temu. Fotoreporterzy "Nowej Trybuny Opolskiej" zatrzymali w kadrach miasto z tamtych czasów. Dzięki nim możemy odbyć sentymentalną podróż w czasie ulicami stolicy województwa. 📢 Jajcarze śmieją się z polskich miast. Niektóre miejscowości źle im się kojarzą Internauci uwielbiają tworzyć memy. Tym razem oberwało się polskim miastom. Niektóre przewijają się w memach bardzo często. Zapraszamy do naszej galerii, może znajdziecie jakieś odniesienia do Waszego miasta?

📢 Wypadek na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Ciężarówka na boku, droga zablokowana |ZDJĘCIA Wypadek na podwrocławskim odcinku autostrady A4. Przed węzłem Wrocław Wschód, samochód ciężarowy zderzył się z autem osobowym. Podczas zdarzenia, ciężarówka przewróciła się na bok. Droga jest zablokowana, ląduje śmigłowiec LPR. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Horoskop 17-31 maja 2024. Przepowiednie na ostatnie dwa tygodnie miesiąca HOROSKOP na ostatnie dwa tygodnie maja 2024. Co się wydarzy od 16. do 31. dnia miesiąca? Wróżka Expiria przejrzała układ gwiazd oraz planet i ma dla nas garść podpowiedzi. 📢 Dobra aura wróci do tych znaków zodiaku. Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta HOROSKOP karmiczny na drugą połowę maja 2024. Do tych osób wróci karma w tym miesiącu. Jak się objawi i czego powinniśmy się spodziewać? Wszystkie przepowiednie i podpowiedzi znajdziesz w tym artykule.

📢 Zarobki żołnierzy od marca 2024 - tabela wyliczeń. Tyle zarabiają żołnierze zawodowi, WOT i dobrowolni W marcu żołnierze otrzymali podwyżki od 15,2 do 25,4% - z wyrównaniem od stycznia. Wiemy dokładnie, jakie to są kwoty i dodatki dla mundurowych służących na Kujawach i Pomorzu.

📢 Znany opolski ekolog Adam Ulbrych: - Susza stulecia to jest kara Boża. Kara za głupotę Czeka nas klęska nieurodzaju, susze, braki w wodociągach, beczkowozy na ulicach miast i reglamentacja wody typu 5 litrów na głowę na dzień. Kurz i piach pokryje te wszystkie żałosne rozkopy pod megalomańskie projekty typu przekop Mierzei Wiślanej - mówi znany opolski ekolog Adam Ulbrych, któremu kilka lat temu bandyci spalili dom, kiedy alarmował o masowej wycince drzew pod Wołczynem.

📢 Powiat oleski ma nowego starostę. Po raz pierwszy w starostwie powiatowym w Oleśnie rządzić będzie kobieta Bożena Konarska-Markiewicz została nową starostą powiatu oleskiego. Dotychczasowy starosta Roland Fabianek został jej zastępcą. Wybrano także trzech członków zarządu powiatu. 📢 Rozpoczął się remont Heliaszówki w Wołczynie. Już wiadomo, co będzie się tam mieścić Rozpoczął się remont budynku w parku w Wołczynie, czyli tzw. Heliaszówki. Będą się tam odbywać warsztaty artystyczne, ekologiczne, rękodzielnicze, ale nie tylko. 📢 Tajemnica przygranicznej wsi na południu Opolszczyzny. Mieszkańcy musieli opuścić swoje domy z dnia na dzień Przy drodze pomiędzy Opawicą a Dobieszowem stoi sfatygowany krzyż. Nosi ślady po pociskach. Po figurze Chrystusa pozostał już tylko kawałek ręki zwisający z jednego z ramion. Wystarczy wejść pomiędzy drzewa, by natrafić na pozostałości ścian oraz fundamentów budynków. To resztki osady Bursztet. Miejsce owiane jest szeregiem legend. Te ściągają na miejsce m.in. poszukiwaczy skarbów. - Oni potrafią być prawdziwą zmorą tej okolicy - mówi Barbara Piechaczek, dyrektorka Muzeum Powiatowego w Głubczycach.

📢 One są przeurocze. Najśmieszniejsze koty i psy jakie kiedykolwiek widzieliście Wyobraźnia internautów nie ma granic. Ale nie ma się co dziwić, psy i koty to wdzięczny temat dla twórców memów. Zobaczcie najlepsze obrazki, jakie można znaleźć w sieci!

📢 34-latek biegał po Kluczborku z tasakiem. Był m.in. na terenie szkoły. Ranił dwóch policjantów Do niebezpiecznej sytuacji doszło w Kluczborku. Mężczyzna uzbrojony w tasak biegał po mieście, uszkodził samochód, a także ranił dwóch policjantów. 📢 Zabawne czeskie MEMY! Śmieszne czeskie słówka - sprawdź, czy wiesz, co oznaczają! 16.05.2024 Czeskie memy już od jakiegoś czasu śmieszą Polaków. Podobieństwa w języku, a także rażące różnice sprawiają, że Polacy duszą się ze śmiechu. Sprawdź najlepsze czeskie memy, które udało nam się znaleźć w czeluściach internetu!

📢 Zarobki policjantów 2024. Tyle zarabiają funkcjonariusze po ostatnich podwyżkach. To nie są małe pieniądze Zarobki policjantów sukcesywnie rosną. Na początku tego roku funkcjonariusze otrzymali kolejną podwyżkę płac. Chcesz wykonywać ciekawy zawód, mieć stabilną, dającą satysfakcję oraz dobrze płatną pracę - wstąp w szeregi policji. 📢 Patron Polski i specjalistka od spraw trudnych. Wkrótce odpusty niezwykłych świętych. Ich relikwie są na Opolszczyźnie W niedzielę 19 maja na ziemi nyskiej czekają nas dwa cenne wydarzenia religijne. W Głębinowie spotkają się czciciele św. Rity, a w Podlesiu odbędzie się odpust ku czci św. Andrzeja Boboli. 📢 W Oleśnie powstaje Centrum Szkolenia Służb Ratowniczych. To inwestycja za 25 milionów zł W Oleśnie trwa budowa siedziby Centrum Szkolenia Służb Ratowniczych. W 3-kondygnacyjnym budynku będą sale wykładowe i treningowe oraz część hotelowa z zapleczem gastronomicznym. To inwestycja rozpoczęta przez poprzednie władze państwowe i gminne. Centrum ma być gotowe już na przełomie 2024 i 2025 roku.

📢 Już niedługo Dzień Matki. Jajcarze żartują z naszych mam. Oto najlepsze memy 26 maja świętujemy Dzień Matki. Z tej okazji internauci przygotowali dawkę nowych memów o naszych mamach. Znajdziecie je w naszej galerii!

📢 Najciekawsze SELFIE w sieci - straszne i śmieszne. Humor, szaleństwo i mistrzowie drugiego planu. Najlepsze autoportrety wykonane telefonem! Ogromna popularność selfie jest niezaprzeczalna. Autoportrety telefonem wykonują sobie praktycznie wszyscy. Wielu wykazuje się przy tym dużą kreatywnością przez sposób wykonania zdjęcia lub miejsce. Zdarza się, że wyjątkowość zdjęcia jest wynikiem idealnego momentu wykonania. Przegrzebaliśmy internety w poszukiwaniu najśmieszniejszych i najbardziej ciekawych SELFIE. Sprawdź je! 📢 Te opolskie parafie są najbardziej popularne w internecie. Obserwują je tysiące internautów Coraz więcej parafii zakłada konta w mediach społecznościowych za pomocą których komunikują się z wiernymi. Sprawdziliśmy, które opolskie wspólnoty są najbardziej lubiane przez mieszkańców. Na podstawie analizy mediów społecznościowych wszystkich parafii z Opola przygotowaliśmy listę tych najpopularniejszych.

📢 10 najdroższych samochodów używanych w Opolu i w województwie opolskim. Porsche, Mercedes, Audi - jest w czym wybierać Porsche, Mercedes, Audi, BMW - luksusowe samochody używane tych marek możemy kupić na Opolszczyźnie. Kosztują jednak grubo ponad pół miliona złotych, a najdroższe nawet ponad milion złotych. Zobaczcie, jakie najdroższe samochody używane są aktualnie do kupienia w Opolu i w województwie opolskim. 📢 Unikatowe zdjęcia Opola z lat 20. i 30. ubiegłego wieku. Tak wyglądało Opole przed II wojną światową Dziś dajemy możliwość zobaczenia Opola, którego już nie ma: budynków, ulic, mostów i placów, które już nie istnieją lub zmieniły swoje oblicza. Fotografie sprzed 80 i więcej lat pokazują, jak kiedyś żyło się w Oppeln. 📢 Remont drogi na Pradziada. Turyści muszą liczyć się z kilkumiesięcznymi utrudnieniami Turyści planujący wyprawę na Pradziada muszą liczyć się z utrudnieniami. Od 13 maja do 10 września droga z parkingu Hvězda niedaleko Karlovej Studanki do hotelu Ovčárna pod szczytem Pradziada jest częściowo zamknięta. Prowadzone są tam prace remontowe, które ograniczają ruch pojazdów.

📢 Tak wyglądają najpiękniejsze ogrody działkowe na Opolszczyźnie. Mamy ceny i lokalizacje Ogrody działkowe ROD to już nie tylko miejsca relaksu dla emerytów i źródło tanich warzyw. Coraz częściej interesują się nimi ludzie młodzi. Sprawdziliśmy, jakie działki można kupić w tym sezonie na Opolszczyźnie, ile kosztują i jak wyglądają. Przyjrzeliśmy się tym najbardziej okazałym. 📢 Już nie ma malowniczej alei topolowej na przygranicznej trasie pod Paczkowem. Wycięto 300 drzew Na drodze z Ujeźdźca do Dziewiętlic w gminie Paczków na zlecenie władz powiatu nyskiego firma wycięła prawie 300 dorodnych topoli. Zrobiono to już w okresie lęgowym ptaków. 📢 Dni Nysy 2024. Rozpoczęło się wielkie odliczanie. Dwie lokalizacje i mega gwiazdy. Oto szczegółowy program Nysa znów będzie świętować dni miasta. W tym roku impreza odbędzie się w dniach 24-26 maja. W programie występy gwizd, jarmark i wesołe miasteczko dla najmłodszych.

📢 Ten zabytkowy hotel w Byczynie miała kupić Doda. Ma w nim nawet swój apartament Zabytkowy hotel na rynku w Byczynie miała kupić Doda, o czym zapewniał jej menedżer, który mieszka właśnie w tym miasteczku. Obiekt kupił w końcu ktoś inny, ale gwiazda ma tutaj swój apartament. Zobaczcie, jak wygląda. 📢 Tu zjesz najlepszy obiad w Opolskiem. Oto regionalne restauracje skupione wokół Szlaku Kulinarnego „Opolski Bifyj" Kto nie wyobraża sobie niedzieli bez rosołu i schabowego, a na Śląsku bez klusek, rolady i modrej kapusty? A może by tak spróbować Śląskiego Nieba, szpajzy cytrynowej, czy pranzunków? Podpowiadamy, gdzie wybrać się na świąteczny, regionalny obiad. Na zestawienie złożyły się restauracje skupione wokół Szlaku Kulinarnego „Opolski Bifyj”. Tam można bardzo dobrze zjeść. 📢 Oto najlepsze technika w województwie opolskim. Najnowszy ranking na 2024 Wybór szkoły ponadpodstawowej każdego roku stanowi dla uczniów duży problem. Rozterki młodych dotyczą nie tylko kierunku, w którym się będą rozwijać przez następne lata, ale też jakości tego rozwoju. Odpowiedzią na część z nich może być przygotowane przez nas zestawienie. Oto 25 najlepszych techników w regionie.

📢 Tak wyglądała największa impreza w Polsce dla fanów ogrodnictwa. "Wiosna Kwiatów w Łosiowie" W Łosiowie można kupić wszystko, co jest potrzebne do założenia i prowadzenia ogrodu. Asortyment roślin wręcz oszałamia. Są nasiona, cebulki i sadzonki kwiatów, a także flance warzyw, krzewy i drzewka owocowe oraz ozdobne oraz kwiaty doniczkowe. 📢 Szefowie opolskich firm będą walczyć na pięści. Niecodzienna gala odbędzie się w Opolu W ringu stanie 20 biznesmenów oraz menadżerów z regionu, którzy tego wieczoru będą mogli poczuć się jak prawdziwe gwiazdy boksu. Oprócz sportowej rywalizacji i dobrej zabawy, wydarzenie ma też cel charytatywny.

📢 To są najpiękniejsze Ślązaczki. Gala finałowa konkursu Polska Miss Śląska 2024. Ewelina Libner z Kluczborka zdobyła tytuł Miss Foto Galę finałową konkursu Polska Miss Śląska 2024 zorganizowano w Hotelu Diament Arsenal Palace w Chorzowie. Ewelina Libner z Kluczborka zdobyła jeden z tytułów! Poznajcie najpiękniejsze Ślązaczki.

📢 Odbudowują linię kolejową do Karpacza. Tak to dziś wygląda. Kiedy ruszą pociągi? Choć liczy sobie zaledwie nieco ponad 7 kilometrów, to jedna z najpiękniej położonych linii kolejowych na Dolnym Śląsku. Nazywana dawniej Kolejką Karkonoską linia nr 340 z Mysłakowic do Karpacza jest odbudowywana. Według nieaktualnych już zapowiedzi, pociągi Kolei Dolnośląskich do Karpacza miały ruszyć z końcem 2023 roku. Później pojawiała się data - marzec 2024, a ostatnio mówiono już o "wiośnie 2024". Nic z tego! Sprawdziliśmy postęp prac. Nie ma szans na dojazd pociągiem do Karpacza ani wiosną, ani najpewniej latem 2024 roku. To jeden wielki plac budowy. Jeśli uda się uruchomić to połączenie do końca tego roku, trzeba to będzie uznać za sukces. 📢 Oto lista 20 najbogatszych gmin na Opolszczyźnie. Tutaj chce się żyć! Na którym miejscu jest stolica województwa? Na podstawie danych z Ministerstwa Finansów stworzyliśmy listę 20 najbogatszych gmin na Opolszczyźnie. Ranking najbogatszych gmin powstał na bazie tzw. wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

📢 Nowy burmistrz Strzelec Opolskich Jan Wróblewski wskazał swoich zastępców. Zobacz, kto został wiceburmistrzem Jan Wróblewski, nowy burmistrz Strzelec Opolskich, złożył ślubowanie i wskazał swoich zastępców. Zostali nimi Izabela Leś-Borkowska i Mariusz Kurzeja. 📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki.

📢 Trwa przebudowa ulicy Pieloka w centrum Olesna. Tak będzie wyglądać rondo przy urzędzie miejskim i starostwie powiatowym Już latem ulica Pieloka w Oleśnie ma wyglądać całkiem inaczej. Szeroki chodnik, nowe nasadzenia, ławeczki i lampy uliczne, a także rondo w rejonie urzędu i cmentarza. Zobaczcie na wizualizacjach, jak już za niecałe dwa miesiące będzie wyglądać droga w centrum Olesna.

📢 9 niesamowitych i mało znanych miejsc w Europie. Tam jeszcze nie spotkasz tłumów. Oferują zachwycające widoki i ciekawe atrakcje Nasz kontynent wciąż potrafi zadziwiać – trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać. Jeżeli masz już dość powtarzających się wyjazdów do Paryża, Rzymu czy Barcelony, zaczerpnij inspiracji na następną podróż z naszej listy wyjątkowych miejsc w Europie, do których jeszcze nie dotarły tłumy turystów. Dlaczego warto je zwiedzić, zanim zostaną zalane przez falę zwiedzających?

📢 Oto najpiękniejsze Ślązaczki. Wśród nich jest jedna Opolanka - Ewelina Libner. Gala finałowa Polskiej Miss Śląska już 10 maja Finał Miss Województwa Śląskiego 2024 odbędzie się już w najbliższy piątek (10 maja) w Chorzowie. O tytuł rywalizować będzie także przedstawicielka Opolskiego. Jest nią jest nią Ewelina Libner z Kluczborka. 📢 Tak wyglądało Opole przed wejściem do Unii Europejskiej. Miasto mocno się zmieniło Na początek oczywiście jedno zastrzeżenie: fundusze europejskie finansowały tylko część inwestycji w stolicy regionu. Niemniej warto wybrać się w swoistą podróż w czasie i zobaczyć, jak miasto wyglądały przed 20 laty.

📢 Dwie Opolanki wystąpią w finale Miss Polski 2024. Koronę najpiękniejszej Polce przekaże Angelika Jurkowaniec z Namysłowa Alicja Grzejszczak z Krapkowic oraz Sylwia Kowcuń z Opola awansowały do finału konkursu Miss Polski 2024. W półfinale świetnie zaprezentowała się również 20-letnia Julia Marciniszyn z Woskowic Górnych. Koronę najpiękniejszej Polce podczas gali finałowej Festiwalu Piękna przekaże Angelika Jurkowaniec z Namysłowa, aktualna Miss Polski. 📢 Nowe zdjęcia półfinalistek Miss Polski 2024. Awansowały aż trzy Opolanki. Koronę najpiękniejszej przekaże Angelika Jurkowaniec z Namysłowa Wybrano półfinalistki Miss Polska 2024., czyli jednego z najbardziej prestiżowych konkursów miss w Polsce. W gronie półfinalistek są aż 3 Opolanki. Mamy nadzieję, że to właśnie jednej z nich koronę przekaże Angelika Jurkowaniec z Namysłowa. Oto nowe zdjęcia najpiękniejszych kobiet w Polsce. 📢 Oto najpiękniejsze 30-latki w Polsce. To był pierwszy w historii konkurs Polska Miss 30+ Ponad 900 kobiet z całej Polski, 113 półfinalistek i tylko 30 finalistek i wszystkie w wieku + 30 lat - tak w skrócie wyglądały pierwsze w historii wybory Polskiej Miss 30+

📢 Opuszczona wieś jak z horroru. Ludzie mówią, że dzieją się tu dziwne rzeczy Anachów to jeden z kilkunastu opolskich przysiółków i wsi, które określa się mianem "nieistniejących". Niektóre domy wyglądają jakby opuszczono je w pośpiechu. Wokół unosi się tajemnicza aura. 📢 To już dzisiaj! Finał pierwszego w historii konkursu Polska Miss 30+. Poznaj wszystkie finalistki Ponad 900 kobiet z całej Polski zgłosiło się na pierwsze w historii wybory konkursu piękności Polska Miss 30+. Tylko 30 pań awansowało do finału. Finałowa gala zostanie zorganizowana już dzisiaj (6 kwietnia). Poznajcie wszystkie kandydatki. Która Waszym zdaniem zasługuje na tytuł Polskiej Miss 30+? 📢 Panny pasują do Koziorożców, a Wagi do Strzelców. Sprawdź, jakie znaki zodiaku do siebie pasują [HOROSKOP] Nie wszyscy ludzie spod danego znaku zodiaku są tacy sami, ale charakterystyczne cechy zodiakalne są wyraźnie zauważalne. Poznajcie charakterystyczne cechy poszczególnych znaków zodiaku. Sprawdźcie przy okazji, czy Was ten opis także trafnie opisuje.

📢 Najlepszy horoskop na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj najlepszy HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku. 📢 Tak dziś wygląda tajna jednostka wojsk Układu Warszawskiego. Zamieniła się w ruinę Baza powstała w latach 60. minionego wieku pomiędzy Zimną Wódką a Olszową w powiecie strzeleckim na Opolszczyźnie. Przez około 30 lat był wielką tajemnicą, a obiekt był ściśle strzeżony. Po upadku PRL baza straciła jednak na znaczeniu. Po opuszczeniu przez wojsko zaczęła popadać w ruinę.

📢 Bursa przy ulicy Struga w Opolu kiedyś była pełna studentów. Pozostawili po sobie ciekawe ślady [ZDJĘCIA] Bursa przy ulicy Struga w Opolu niegdyś była akademikiem Politechniki Opolskiej. Przez wiele lat budynek stał pusty, ale wewnątrz nadal można znaleźć pozostałości po mieszkańcach. Budynek przy ul. Struga 16 zbudowany został jako internat, potem był bursą, a przed zamknięciem akademikiem. Zobaczcie, jak wygląda w środku. 📢 Tajemnicze miejsca na Opolszczyźnie. Mumie, szkielety, piramida, Sztolnia Trzech Króli i mityczny Ikar W wakacje zachęcamy do zwiedzania tajemniczych i niezwykłych miejsc Opolszczyzny. A jest co u nas oglądać: mumie, szkielety, piramida, Sztolnia Trzech Króli, mityczny Ikar w byłym ośrodku Luftwaffe 📢 Zmiany w parafiach Diecezji Opolskiej. Gdzie będzie zmiana proboszczów? Biskup Andrzej Czaja, ordynariusz Diecezji Opolskiej, wręczył kilkudziesięciu księżom dekrety powołujące bądź odwołujące ich z poszczególnych parafii. Sześciu duchownych przechodzi na emeryturę. Oprócz tego kilkunastu wikariuszy zmieni swoje parafie.