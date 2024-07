Prasówka 2.07.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kąpieliska w woj. opolskim czynne dziś (2.07.2024).Idealne miejsca do spędzenia czasu na świeżym powietrzu”?

Prasówka 2.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kąpieliska w woj. opolskim czynne dziś (2.07.2024).Idealne miejsca do spędzenia czasu na świeżym powietrzu Przekonaj się, które kąpieliska w województwie opolskim dzisiaj (2.07.2024) są czynne. W Polsce sezon kąpieliskowy trwa od 1 czerwca do 30 września. Nie oznacza to jednak, że każde kąpielisko otwierane jest już 1 czerwca, a zamykane 30 września. Z naszego artykułu dowiesz się, jaki jest stan wody i temperatura. Sprawdzisz także, jakie dodatkowe atrakcje oferuje kąpielisko.

📢 Najlepsze nadmorskie miejscowości w Polsce. Musisz odwiedzić je w te wakacje! [RANKING] Jeśli marzysz o idealnym wypoczynku nad polskim morzem, koniecznie odwiedź te nadmorskie perełki! Od malowniczych plaż po tętniące życiem promenady – polskie wybrzeże oferuje niezliczone atrakcje, które zachwycą każdego turystę. Niezależnie od tego, czy szukasz spokoju i relaksu, czy też ekscytujących przygód, te nadmorskie miejscowości na pewno spełnią Twoje oczekiwania. Przygotuj się na niezapomniane wakacje pełne słońca, morskiej bryzy i niezrównanych widoków. Przekonaj się, które miejsca warto odwiedzić tego lata!

📢 Horoskop dzienny na wtorek 2 lipca 2024 r. Dla każdego znaku zodiaku. "Twoja cierpliwość zostanie nagrodzona" HOROSKOP dzienny na wtorek 2 lipca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wtorek 2.7.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

Prasówka 2.07: pozostałe wydarzenia

📢 Horoskop dzienny na 2.07 (jutro, wtorek). Które znaki zodiaku będą miały trudny dzień? Sprawdź horoskop na wtorek dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Ciebie na jutro? Przekonaj się, co zgodnie z horoskopem może Cię spotkać we wtorek 2.07.2024. Czy będzie to coś złego? Przeczytaj horoskop na jutro (wtorek, 2.07.2024) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Horoskop zodiakalny na lipiec 2024. Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta HOROSKOP miesięczny na lipiec 2024. Pierwszy miesiąc wakacji zapowiada się ciekawie, szczególnie w sferze uczuciowej i finansowej. Czego możemy się spodziewać w lipcu? Wróżka Expiria ma garść ciekawych porad i przepowiedni.

📢 To była wyborcza niedziela na Opolszczyźnie. Wybory zorganizowano w trzech gminach, będę następne To była pierwsza tura samorządowych wyborów uzupełniających na Opolszczyźnie. Trzeba bowiem zastąpić radnych, którzy zostali burmistrzami i wójtami. 30 czerwca wybory uzupełniające rozstrzygnięto w Oleśnie, Zawadzkiem i Rudnikach.

📢 Horoskop miesięczny dla Skorpionów. Co czeka Cię w lipcu 2024? Miesięczny horoskop dla Skorpionów na lipiec wyczytaliśmy w gwiazdach. Przekonaj się, co spotka cię w tym miesiącu. Jeśli Skorpiony to twój znak zodiaku, zobacz, czego możesz się spodziewać. Jeśli zależy ci na Skorpionach, sprawdź, jak wygląda ich horoskop miłosny na lipiec 2024. Być może gwiazdy znalazły tu miejsce dla ciebie. 📢 Horoskop dla Raków na lipiec 2024. Co gwiazdy przepowiadają Twojemu znakowi zodiaku w tym miesiącu? Sprawdź horoskop miesięczny dla Raków na lipiec. Co spotka cię w tym miesiącu? Jakie porady mają dla Ciebie gwiazdy w lipcu 2024? Horoskop miesięczny dla Raków pozwoli ci dobrze zaplanować najbliższy okres. Sprawdź również horoskop miesięczny dla Raków dotyczący miłości, pracy i pieniędzy. 📢 Niecodzienne zdarzenie drogowe w powiecie namysłowskim. 20-latek przejażdżkę samochodem zakończył w ogródku Do niecodziennego zdarzenia doszło dzisiaj (1 lipca) około godziny 7:00 w Woskowicach Górnych. Kierujący oplem zakończył swoją podróż w ogrodzie. Został ukarany wysokim mandatem.

📢 Wimbledon 2024: najgorętsze zawodniczki tenisowego turnieju w Londynie. Zachwycają urodą i wysportowanymi ciałami Wielkoszlemowy Wimbledon 2024 rozpoczęty, turniej w Londynie ruszył 1 lipca. Zakończenie planowane jest na 14 lipca. Do rywalizacji w grze pojedynczej kobiet na trawiastych kortach w brytyjskiej stolicy przystąpiło 128 zawodniczek, w tym kwalifikantki. Wybraliśmy najpiękniejsze i najgorętsze tenisistki, które na Instagramie prezentują swoje wysportowane ciała. Zobacz zdjęcia w GALERII.

📢 Wojsko wietrzy magazyny i sprzedaje sprzęt z demobilu. Na przetargach można kupić sporo ciekawych rzeczy Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu, czyli Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Na przetargach można kupić m.in. samochody osobowe, dostawcze, autobusy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne i traktory. Sprawdź najlepsze okazje! 📢 Zaginęła 16-letnia Dominika Sroka z Opola. Czy ktoś wie, gdzie przebywa? Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Opolu poszukują zaginioną Dominikę Srokę. Nastolatka ostatni raz widziana była przez rodzinę kilka dni temu. Wszyscy, którzy mogą pomóc w ustaleniu jej miejsca pobytu, proszeni są o kontakt z policją pod numerem tel. 112 lub 47 864 25 71.

📢 Święto Śląska 2024 w Koszęcinie. Na scenie między innymi Ørganek i Paranienormalni Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny rozpoczął trzydniowe celebrowanie 71. urodzin i przy okazji zakończenie kolejnego sezonu artystycznego. Tradycyjnie publiczność ma w czym wybierać. Przygotowano bowiem zróżnicowany program artystyczny oraz liczne atrakcje towarzyszące. Sobotnie świętowanie zwieńczył koncert Ørganka, a następnie scenę przejął kabaret Paranienormalni. 📢 Horoskop tarot na lipiec 2024. Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion HOROSKOP tarot na lipiec 2024. Karty zostały położone. Co nas czeka w przyszłym miesiącu? Wróżka Expiria zna już odpowiedzi na te pytania. 📢 Sobotni finał Męskiego Grania 2024 w Żywcu. Na scenie aż dwie Orkiestry i premierowo „Wolne Duchy” ZDJĘCIA Za nami Męskie Granie 2024 w Żywcu. W sobotę, 29 czerwca, przed festiwalową publicznością wystąpiły aż dwie Orkiestry. Swój zaległy finał zagrała Męskie Granie Orkiestra 2023 w składzie Igo, Mrozu i Vito Bambino, która ze względu na warunki pogodowe nie mogła wystąpić w ubiegłym roku. Na Scenie Głównej pojawiła się także Męskie Granie Orkiestra 2024 w składzie Daria Zawiałow, Mrozu i Kacperczyk. Premierowo wybrzmiał singiel promujący tegoroczną trasę, czyli „Wolne Duchy”.

📢 Męskie Granie 2024 w Żywcu wystartowało! Tak bawiliście się pierwszego dnia koncertów na terenie amfiteatru „Pod Grojcem” ZDJĘCIA Początek jubileuszowej trasy Męskiego Grania należy do Żywca. Koncerty odbywają się tradycyjnie na terenie amfiteatru „Pod Grojcem”. W piątek, 28 czerwca, goszczą tu m.in. Łona, Konieczny i Krupa, Miuosh z Zespołem Śląsk, Daria Zawiałow oraz Męskie Granie Orkiestra 2017: Brodka, Rogucki i Organek. 📢 - Pielgrzymka to ludzkie życie w soczewce - mówi ks. Daniel Leśniak. 48. Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę 2024 wyruszy w sierpniu Słońce, deszcz, daleka droga, odciski na stopach, ale też prostota, modlitwa, radość, śpiew, życie we wspólnocie i wzajemna pomoc. - Tam ładujemy nasze duchowe akumulatory - mówią uczestnicy Pieszej Pielgrzymki Opolskiej na Jasną Górę. Trwają przygotowania do tegorocznej edycji tego ważnego wydarzenia w życiu diecezji opolskiej. Tradycyjnie będzie 5 strumieni wyruszających z różnych zakątków diecezji. Organizatorzy zachęcają, aby zgłoszenia na pielgrzymkę opolską nie odkładać w czasie.

📢 Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim jest bardzo popularna. Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim. Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim stała się najgłośniejszym kąpieliskiem w województwie łódzkim. Wszystko przez naturystów, którzy tutaj przyjeżdżają poopalać się. Jak będzie tego lata? Poprzednio w weekendy na plaży miłośników naturyzmu było często ponad 200. Przyjeżdżają tu ludzie z Łodzi, Częstochowy, Kielc, Warszawy, Tomaszowa, ale są też mieszkańcy powiatu piotrkowskiego.

📢 Dzisiaj Dzień Psa. Każdy psi obyczaj ma swoją przyczynę. Zobacz, co wiesz o swoim czworonogu. Dlaczego macha ogonem? Każdy właściciel psa jest zdania, że jego zwierzak jest jedyny, niepowtarzalny, najlepszy na świecie i wyjątkowy. I nikt nie zamierza z tym poglądem dyskutować. Jednak niektóre zachowania, które czasem mogą nas zaskoczyć, albo przynajmniej zastanowić, są typowe dla wszystkich piesków świata. - Dlaczego pies podnosi łapę przy sikaniu? Przecież to niewygodne! - myślimy sobie, obserwując, jak Dyzio czy Azor balansuje chwiejnie pod drzewem. Okazuje się, że każdy psi obyczaj ma swoją przyczynę. Zajrzyj do naszej galerii i zobacz, co wiesz o swoim psie. 📢 Reprezentanci Gwiazdy Dobrzeń Wielki przywieźli worek medali z mistrzostw Polski Przedstawiciele Gwiazdy Dobrzeń Wielki zdobyli sześć medali podczas mistrzostw Polski w skokach na trampolinie, ścieżce akrobatycznej i podwójnej mini trampolinie, który odbyły się w Białej Podlaskiej.

📢 Ostrzeżenie GIS 1.07.2024 Produkty wycofane ze sklepów TEDi, Auchan, POLOmarket, Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto 1.07.2024 Ostrzeżenie GIS 1.07.2024! Lista produktów wycofanych przez sklepy POLOmarket, Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne.

📢 Pracowita noc dla opolskich strażaków. Do rana z powodu pogody interweniowali ponad 200 razy Porywisty wiatr i ulewy sprawiły, że najwięcej wyjazdów było związanych z usuwaniem powalonych drzew, zabezpieczaniem zerwanych linii energetycznych czy uszkodzonych dachów. Najniebezpieczniej było w powiecie oleskim i kędzierzyńsko-kozielskim. 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! Cofnijmy się w czasie do kolorowych lat 90. [MEMY] 01.07.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90!

📢 Zapomniana baza wojskowa nieopodal Głuchołaz. Poznajcie historię Muny W pobliżu miejscowości Mikulovice, tuż przy granicy polsko-czeskiej, znajduje się dawna baza wojskowa zwana Muną. W trakcie swojego istnienia była ona wykorzystywana przez Wehrmacht, Armię Czerwoną, oraz czechosłowackie i czeskie siły zbrojne. Obecnie porośnięty lasem obszar jest w większości opuszczony i niewielu zdaje sobie sprawę z jego istnienia. 📢 Miss piękności, które zrobiły niesamowitą karierę telewizyjną – wśród nich nie tylko Ewa Wachowicz i Aneta Kręglicka Miss Polonia, Miss Polski i inne konkursy tej kategorii to szansa stać się nie tylko najpiękniejszą Polką. Panie startujące w takich imprezach muszą także coś sobą reprezentować. Wiele z nich ma wykształcenie, którym nie może się pochwalić statystyczny Polak. Taki plebiscyt okazuje się przepustką do kariery telewizyjnej. Oto lista miss, które dzisiaj oglądasz na małym ekranie.

📢 Pacjenci cenią szpital w Białej za życzliwość i kompetencje. Teraz będą chwalić komfortowe sale Już na początku lipca szpital powiatowy w Białej przeniesie pierwszych swoich pacjentów do nowego budynku. Kadra szpitala św. Elżbiety cieszy się dobrą opinią, teraz placówka zaoferuje także świetne warunki pobytu chorych.

📢 Horoskop codzienny na poniedziałek 1 lipca 2024 r. Dla każdego znaku zodiaku. "Pamiętaj, że szczęściu trzeba pomóc" HOROSKOP dzienny na poniedziałek 1 lipca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w poniedziałek 1.7.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Najlepsze MEMY o turystach. Wypoczynek na plaży czy w górach? Wszędzie spotkamy Januszy, czyli Polak na wakacjach 1.07.2024 W sezonie wakacyjnym turyści są zmorą wielu miejscowości wypoczynkowych. Niezależnie, czy pojedziemy nad morze, czy w góry, wszędzie spotkamy prawdziwe tłumy. Niestety, podczas urlopów turyści często pozostawiają dobre maniery w domu, nie przestrzegają przepisów, a nad morzem nieodłącznym elementem są panowie przechadzający się po centrum miejscowości w samych kąpielówkach. Nie uszło to oczywiście uwadze internautów, którzy tworzą o turystach MEMY i inne śmieszne obrazki. Jak turystów widzą internauci? Na pewno się uśmiejecie! Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach!

📢 Ścisk w autobusach miejskich w Opolu. Jak MZK zareaguje na problem Z początkiem wakacji w opolskiej komunikacji publicznej zaczął funkcjonować letni rozkład jazdy. Mniejsza liczba autobusów i podstawienie krótszych pojazdów doprowadziły do przeciążenia m.in. linii nr 8. Największy ścisk panował na odcinku z zakładów Metalchem do centrum miasta. 📢 Co tutaj się stało? Na betonowej drodze koło Ujazdu powstało wybrzuszenie i trzeba było ją zamknąć Betonowe płyty, z których ułożona jest ulica Starostrzelecka, zmieniły swoje położenie. W efekcie tego powstało wybrzuszenie, które uniemożliwia przejazd samochodem.

📢 Nie ma porozumienia w sprawie wiatraków w gminie Głubczyce. „Tu jest słowo przeciwko słowu” Na początku czerwca informowaliśmy, że jedna z warszawskich firm energetycznych chce postawić w regionie 150 turbin wiatrowych. Część z nich ma zostać zlokalizowana w gminie Głubczyce. Te wieści nie podobają się wielu mieszkańcom podgłubczyckich wsi, którzy boją się konsekwencji mieszkania w pobliżu farmy wiatrowej.

📢 Pożar zboża na polach pod Kluczborkiem. Ogromne straty, spłonęły dziesiątki hektarów 25 hektarów zboża spaliło się na polu w Gotartowie koło Kluczborka. Jeszcze większe połacie zboża na pniu były zagrożone pożarem, ponieważ silny wiatr utrudniał gaszenie i przenosił ogień. Strażacy uporali się jednak z ogniem. W akcji wzięło udział w sumie 66 strażaków.

📢 Tragiczny wypadek pod Korfantowem. Młody kierowca nie opanował auta. Zginęły trzy osoby Czterech podróżnych, trzy ofiary śmiertelne. W nocy z soboty na niedzielę (29 na 30 czerwca) na drodze powiatowej pod Korfantowem doszło do prawdziwego dramatu.

📢 Nowy horoskop na drugie półrocze 2024. Dla każdego znaku zodiaku. "Ciesz się harmonią i satysfakcją w miłości" HOROSKOP na drugie półrocze 2024 dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy do końca 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na resztę roku 2024. Zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 W poniemieckim pałacu w Minkowskiem miały być ukryte skrzynie pełne złota. Poszukiwacze przetrząsnęli wszystko XVIII-wieczny pałac w Minkowskiem koło Namysłowa to dawna posiadłość pruskiego generała Fryderyka Wilhelma von Seydlitza. Niewiele osób widziało pałac w środku, ponieważ jest własnością prywatną, a wstęp do niego jest surowo wzbroniony. Teraz to już w ogóle nie da się nawet zbliżyć do niego, ponieważ poszukiwacze skarbów szukają tam ukrytych skrzyń z hitlerowskim złotem! Co tam znaleźli? Sprawdziliśmy.

📢 Minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak otworzył swoje biura w Oleśnie i w Kędzierzynie-Koźlu Tomasz Siemoniak, Beniamin Godyla oraz Paweł Masełko, czyli politycy Koalicji Obywatelskiej, otworzyli wspólnie biura w Oleśnie oraz w Kędzierzynie-Koźlu. W otwarciu biur uczestniczyli włodarze gmin, władze województwa oraz świeżo upieczony europoseł Andrzej Buła. 📢 Imponujące maszyny przyjechały na Electro Moto Show do Dobrodzienia. Można je przetestować W tych nowoczesnych samochodach nie słychać ryku silnika, ale pod maską mają często smoki i do setki potrafią rozpędzić się w 3,5 sekundy. W Dobrodzieniu do niedzieli trwa Electro Moto Show 2024. 📢 Garbusy, busy, buliki przyjechały do Opola. Motoryzacyjne cacka zaparkowały w rynku Prawie 100 garbusów, busów i bulików zaparkowało w sobotę (29 czerwca) na rynku w Opolu. Za ich sprawą pod ratuszem zrobiło się kolorowo i sentymentalnie.

📢 Emily Reng zdobyła tytuł II Wicemiss Polonia 2024. Mieszka w USA, ale pochodzi z Kluczborka W piątkowy wieczór (28 czerwca) odbył się finał konkursu Miss Polonia 2024. Tytuł drugiej wicemiss zdobyła związana z Kluczborkiem 18-letnia Emily Reng, która w marcu wygrała konkurs Miss Polish America. 📢 Basen odkryty w Strzelcach Opolskich będzie gotowy w połowie wakacji. Czy gmina zdąży go otworzyć w tym sezonie? Generalny remont przechodzą wszystkie trzy niecki na odkrytym basenie w Strzelcach Opolskich. Firma odpowiedzialna za inwestycję planuje zakończyć prace z końcem lipca. Czasu jest naprawdę niewiele. 📢 Memy o upałach śmieszą do łez, choć wysokie temperatury wielu osobom dają się we znaki. Zobacz i uśmiechnij się! Memy o upałach śmieszą do łez, choć wysokie temperatury wielu osobom dają się we znaki. Jak się okazuje, nie brakuje miłośników gorących klimatów, jednak doświadczanie ich w czasie wolnym bądź podczas wyjazdów wakacyjnych jest znacznie łatwiejsze niż w natłoku codziennych obowiązków. Twórcy humorystycznych grafik z dystansem podchodzą do tematu, skupiając się na komicznych nieraz sytuacjach, jakie spotykają ludzi w upalne dni. Na niektóre kwestie warto więc przymknąć oko, traktując je bardziej pobłażliwie. Zobacz najpopularniejsze obrazki i uśmiechnij się!

📢 W wakacyjny weekend najlepiej odpoczywać nad wodą. Oto najlepsze baseny odkryte na Opolszczyźnie Na Opolszczyźnie działa 15 basenów odkrytych. Większość z nich już jest otwarta, a pozostałe zaczną funkcjonować w lipcu. Wiele obiektów w ostatnich latach przeszło remont, dzięki czemu mogą jeszcze lepiej służyć mieszkańcom. Zobaczcie listę najlepszych basenów odkrytych w województwie opolskim. 📢 86-latka potrącona na pasach w Rudnikach. Niebezpieczny piątek (28 czerwca) na drogach regionu. Wcześniej poważne zdarzenia w całym regionie W Rudnikach śmiertelne potrącenie 83-latki. To nie jedyne tragiczne zdarzenie w piątek (28 czerwca) na drogach regionu. Nie żyje mężczyzna pracujący na DK 39 przy cięciu krzewów pod słupami linii wysokiego napięcia. Natomiast w Markotowie Małym (DK 46) poszkodowane zostały 4 osoby. To nie wszystkie wydarzenia, do których doszło na Opolszczyźnie w ten piątek.

📢 Ta giełda to prawdziwy raj dla kolekcjonerów, ale nie tylko. Można tu znaleźć prawdziwe skarby W każdą niedzielę odbywa się giełda w Opolu. Co można na niej znaleźć? Prawie wszystko! Ludzie sprzedają i kupują tam zarówno rzeczy stare jak i nowe przedmioty. Sami zobaczcie, co oferują sprzedający. Zebraliśmy dla Was najlepsze oferty z kilku miesięcy. 📢 Ponura historia przygranicznej miejscowości. Ludzie zniknęli, zostały tylko zgliszcza Przy drodze pomiędzy Opawicą a Dobieszowem stoi sfatygowany krzyż. Nosi ślady po pociskach. Po figurze Chrystusa pozostał już tylko kawałek ręki zwisający z jednego z ramion. Wystarczy wejść pomiędzy drzewa, by natrafić na pozostałości ścian oraz fundamentów budynków. To resztki osady Bursztet. Miejsce owiane jest szeregiem legend. Te ściągają na miejsce m.in. poszukiwaczy skarbów. - Oni potrafią być prawdziwą zmorą tej okolicy - mówi Barbara Piechaczek, dyrektorka Muzeum Powiatowego w Głubczycach.

📢 Kandydatki do tytułu Miss Polski 2024 przygotowują się do finału. Sfotografowały się w strojach kąpielowych. Oto efekty sesji Już 5 lipca rozpocznie się 3-dniowy Festiwal Piękna, którego punktem kulminacyjnym będzie gala finałowa miss Polski 2024. Aktualnie najpiękniejszą Polką jest Angelika Jurkowaniec z Namysłowa, a na koronę najpiękniejszej Polki w tym roku mają kolejne dwie Opolanki. Kandydatki przygotowują się do finału. Zobaczcie, jak wypadły w sesji fotograficznej w strojach kąpielowych. 📢 W tym pałacu na Opolszczyźnie mieszkał hrabia. Zasłynął jako budowniczy, ale jego ród otacza też ciemna legenda Miłośnicy zwiedzania opuszczonych miejsc mówią, że po wejściu do tego pałacu słyszeli często dźwięki fortepianu. Kiedy wchodzili do salonu na piętrze, widzieli stojący tam fortepian i cień znikający za drzwiami z łuszczącą się futryną. 📢 Miss Polonia 2024 poznamy już 28 czerwca. O bursztynową koronę najpiękniejszej Polki rywalizują 24 kandydatki. Poznajcie je 24 najpiękniejsze dziewczyny z całej Polski awansowały do ścisłego finału Miss Polonia 2024. Wśród nich jest pochodząca z Kluczborka Emily Reng. Najpiękniejsza Polka już 28 czerwca otrzyma koronę z rąk aktualnej Miss Polonia - Ewy Jakubiec ze Słupic koło Nysy.

📢 Ruszyła budowa marketu Aldi w Strzelcach Opolskich. Ruiny po byłych hurtowniach znikną z miejskiego krajobrazu Inwestycja powstaje w Strzelcach Opolskich przy ul. Krakowskiej, w miejscu gdzie znajdowały się pustostany po dawnych hurtowniach. Prace wyburzeniowe już trwają. W tym miejscu stanie Aldi. 📢 W Opolu powstaje nowe centrum handlowe. Market sieci Lidl jest już gotowy, obok budowany jest park handlowo-usługowy Wewnątrz sklepu trwa już meblowanie i ostatnie prace kosmetyczne. Powstał też parking, drogi wewnętrzne, zamontowana została wiata na wózki, kosz na śmieci oraz tablica informacyjna. Kończy się też budowa parku handlowego.

📢 Pożegnanie ze zdrojowym hotelem. Kultowe miejsce przechodzi do historii Zburzono liczący ponad 80 lat budynek hotelu i restauracji Leśna w Głuchołazach. Tu wypoczywały tysiące Opolan. Inwestor na razie nie zdradza swoich planów.

📢 Wojsko wietrzy magazyny. Armia sprzedaje samochody, elektronarzędzia, sprzęt ogrodowy i wiele innych rzeczy. 27.05.2024 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu, czyli Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Na przetargach można kupić m.in. auta osobowe, dostawcze, autobusy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne oraz sprzęt ogrodniczy, medyczny i sportowy. Nie brakuje też elektronarzędzi. Sprawdź najlepsze okazje! 27.05.2024 r.

📢 To tutaj przed wojną była granica między Polską a Niemcami. Zobacz, jak dzisiaj wygląda przejście na rzece Prośnie w Praszce Praszka przez wiele lat była miastem nadgranicznym. Granicę między państwami wyznaczała przepływająca przez miasto rzeka Prosna. Rzeka i granica dzieliła Polskę od Niemiec i miasto Praszka od wioski Zawisna. Teraz dawna granica leży w granicach miasta. 📢 W Opolu trzech nowych diakonów zostało wyświęconych na kapłanów. Jeden z nich pochodzi z Togo W sobotę (18 maja), w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego – w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu trzech diakonów, alumnów Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu i absolwentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, przyjęło święcenia kapłańskie.

📢 Zobacz, jak wyglądają dzisiaj Miss Polski sprzed lat. Spotkały się na zlocie byłych miss. Wśród nich była piękna Opolanka Każda miss nosi koronę najpiękniejszej Polki tylko przez rok. Po roku miss koronuje swoją następczynię. Aktualną Miss Polski jest Angelika Jurkowaniec z Namysłowa. Zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądają dzisiaj misski sprzed lat? Możecie zobaczyć w naszej galerii, ponieważ spotkały się na bankiecie w Warszawie. 📢 Wojsko wietrzy magazyny i sprzedaje sprzęt. Nowe przetargi, nowe niższe ceny 8.05.2024 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu, czyli Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Na przetargach można kupić m.in. auta osobowe, dostawcze i ciężarówki. Są też ciągniki rolnicze, pojazdy specjalistyczne a nawet łodzie motorowe oraz sprzęt ogrodniczy, medyczny i sportowy. Nie brakuje też elektronarzędzi. Sprawdź najlepsze okazje! 8.05.2024 r.

📢 To już nie jest to samo miasto. Tak zmieniły się Głubczyce przez ostatnie dwanaście lat To w jaki sposób zmienia się najbliższa okolica, zauważamy często dopiero z perspektywy czasu. W naszej galerii zdjęć porównaliśmy, jak odmieniły się Głubczyce od roku 2012 do dzisiaj.

📢 Najlepszy horoskop na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj najlepszy HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku.

📢 Zlot volkswagenów garbusów, ogórków i bulików. Właścicielka żółtego garbusa wybrała się na dwa zloty [ZDJĘCIA] Co jest najlepszego w garbusie? Kierowca Garbusa nie spotyka się w ogóle z agresją na drodze. Wszyscy się uśmiechają na widok tego autka! - mówi Iwona Mirga z Olesna, która żółtym Garbusem jeździ od dwóch lat. 📢 Przenosiny wikariuszy w Diecezji Opolskiej. Którzy księża zmieniają parafie? 17 wikariuszy pod koniec wakacji zmieni parafie. - Służy to zdobyciu doświadczenia przydatnego w dalszej posłudze kapłańskiej – mówi ks. Joachim Kobienia, rzecznik opolskiej Kurii Diecezjalnej. 📢 Zmiany w parafiach Diecezji Opolskiej. Gdzie będzie zmiana proboszczów? Biskup Andrzej Czaja, ordynariusz Diecezji Opolskiej, wręczył kilkudziesięciu księżom dekrety powołujące bądź odwołujące ich z poszczególnych parafii. Sześciu duchownych przechodzi na emeryturę. Oprócz tego kilkunastu wikariuszy zmieni swoje parafie.

