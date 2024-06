Przegląd prasy 17.06.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Emocje w meczu Polska - Holandia. Tak opolanie kibicowali reprezentacji Polski w strefie kibica w Stegu Arenie”?

Prasówka 17.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Emocje w meczu Polska - Holandia. Tak opolanie kibicowali reprezentacji Polski w strefie kibica w Stegu Arenie Strefa Kibica, zlokalizowana w dawnym Okrąglaku, przyciągnęła w niedzielne (16 czerwca) popołudnie amatorów piłki nożnej. Polakom, którzy zmierzyli się z reprezentacją Holandii, kibicowały całe rodziny.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 17.06.24

📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki [17.06.2024] Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami.

📢 Szwajcarska willa Jana Kulczyka. Ściany ze złota, podziemne jezioro i teatr - zdjęcia [17.06.2024 r.] Spa, teatr, sauna himalajska i widok na góry. Szwajcarska willa Jana Kulczyka warta jest ponad 700 milionów złotych! Nie żartujemy! Rezydencja ma siedem pięter, w tym... jezioro w piwnicy. Mamy zdjęcia! Zobaczcie wnętrza posiadłości Jana Kulczyka.

Prasówka 17.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop dzienny na jutro (poniedziałek, 17.06). Które znaki zodiaku będą miały pod górkę? Poznaj horoskop na poniedziałek dla wszystkich znaków zodiaku. Co przewidują gwiazdy dla Ciebie na jutro? Przekonaj się, co według horoskopu może Ci się przytrafić w poniedziałek 17.06.2024. Czy doda Ci to odwagi? Przeczytaj horoskop na jutro (poniedziałek, 17.06.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 79. urodziny Odry Opole. Był bieg, odsłonięcie muralu i zacięty turniej piłkarski Na sportowo uczczono 79. rocznicę powstania Odry Opole. Tegoroczne obchody trwały w sobotę i niedzielę (15-16 czerwca). Najwytrwalsi wbiegli na Górkę Śmierci w parku na osiedlu Armii Krajowej. Było również odsłonięcie muralu i turniej piłkarski. 📢 Magda Umer odsłoniła swoją gwiazdę w Alei Gwiazd na opolskim Rynku Padający deszcz nie odstraszył fanów, którzy chcieli zobaczyć swoją idolkę, a także zrobić sobie z nią zdjęcie. Wyjątkową oprawę muzyczną zapewnił Akademicki Chór Politechniki Opolskiej na czele z dyrygentką Ludmiłą Wocial. 📢 Kąpieliska w woj. opolskim dziś (16.06.2024) otwarte. Zobacz, gdzie można korzystać z kąpielisk Przekonaj się, które kąpieliska w województwie opolskim 16.06.2024 są czynne. W całej Polsce sezon na kąpieliska trwa od 1 czerwca do 30 września. Nie oznacza to jednak, że każde kąpielisko otwierane jest już 1 czerwca, a zamykane 30 września. Publikujemy informacje dotyczące stanu wody i temperatury. Podajemy również informacje na temat godzin otwarcia czy dodatkowych atrakcji.

📢 W Laskowicach rywalizowały dziecięce i młodzieżowe drużyny pożarnicze. Ale była walka! 14 drużyn młodzieżowych oraz 4 dziecięce rywalizowały w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych, które odbyły się w Laskowicach (gm. Lasowice Wielkie). 📢 Korpo w krzywym zwierciadle. Zobaczcie najlepsze memy o korporacjach Praca w korporacji nie zawsze bywa łatwa i przyjemna. Czasami bywa ciężko, a środowisko i koledzy z pracy bywają niezwykle specyficzni. Internauci przygotowali na ten temat serię memów, która rozbawi Was do łez. Zapraszamy do naszej galerii! 📢 Z Morza Sargassowego do Jeziora Nyskiego. Fascynująca historia węgorza Polski Związek Wędkarski (PZW) w Opolu przeprowadził kolejne zarybianie Jeziora Nyskiego. Do akwenu trafiły młode węgorze, które urodziły się w głębinach Morza Sargassowego, po drugiej stronie ziemskiego globu. Część kosztu wpuszczonych do akwenu młodych węgorzy pokryła Bioagra.

📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 16.06.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL! 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 16.06.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! Cofnijmy się w czasie do kolorowych lat 90. [MEMY] 16.06.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90! 📢 Najdziwniejsze łazienki w Polsce. Co za pomysły! Kąpiel tylko dla odważnych Łazienka z pomysłem to chwytliwe hasło. Szczególnie w blokach, gdzie do dyspozycji mamy małe klitki trzeba sobie jakoś radzić, ale pomysły uwiecznione na zdjęciach to chyba jednak za dużo. Łóżko piętrowe nad wanną? Pralka wmurowana w ścianę? Zobaczcie sami!

📢 W Kamieniu Śląskim otwarto pierwsze na Opolszczyźnie 18-dołkowe pole golfowe Osiemnaście dołków pozwala na rozgrywanie profesjonalnych turniejów. Teraz do Opolskiego Klubu należy 80 członków, ale z pola mogą korzystać wszyscy chętni, także Ci którzy nigdy nie trzymali w ręku kija golfowego.

📢 Horoskop dzienny na niedzielę 16 czerwca 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na niedzielę 16 czerwca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w niedzielę 16.6.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Ostrzeżenie GIS 16.06.2024 Produkty wycofane ze sklepów Auchan, POLOmarket, Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto 16.06.2024 Ostrzeżenie GIS 16.06.2024! Lista produktów wycofanych przez sklepy POLOmarket, Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne.

📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 16.06.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez! 📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 16.06.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Publika szalała na Dniach Kluczborka do białego rana. Ależ to była super zabawa! W sobotę (15 czerwca) Dni Kluczborka miały swoją rockową odsłonę. Publiczność nie zawiodła. Znów na imprezie bawiły się tłumy kluczborczan i gości z zewnątrz. 📢 Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim jest bardzo popularna. Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim. Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim stała się najgłośniejszym kąpieliskiem w województwie łódzkim. Wszystko przez naturystów, którzy tutaj przyjeżdżają poopalać się. Jak będzie tego lata? Poprzednio w weekendy na plaży miłośników naturyzmu było często ponad 200. Przyjeżdżają tu ludzie z Łodzi, Częstochowy, Kielc, Warszawy, Tomaszowa, ale są też mieszkańcy powiatu piotrkowskiego. 📢 Trwają Dni Głuchołaz 2024. W programie koncerty gwiazd dla starszych i młodszych W sobotę 15 czerwca rozpoczęła się dwudniowa impreza pod nazwą Dni Głuchołaz 2024. Na scenie Muszli Leśnej w Parku Zdrojowym w Głuchołazach wystąpią m.in. Vix.N, Izabela Trojanowska z zespołem, Ewelina Lisowska, Mesajah.

📢 Zwolnienia, cięcia płac oraz inne problemy spółki Eko-Okna? Firma z Kornic wyjaśnia, skąd wzięły się takie doniesienia Eko-Okna, polski potentat w produkcji okien z Kornic (powiat raciborski) nie miał ostatnio najlepszej prasy. Pojawiły się informacje o planowanych w związku z optymalizacją zatrudnienia zwolnieniach pracowników, cięciach płac, a nawet plotki, jakoby zarząd przymierzał się do sprzedaży firmy. O sytuacji spółki wypowiedziało się teraz kierownictwo Eko-Okien, w specjalnym oświadczeniu. 📢 34-letni wspinacz spod Nysy Bartek Węgrzyn zginął w Alpach. Trwa zbiórka na sprowadzenie ciała do Polski 34-letni Bartek Węgrzyn z Kałkowa w gminie Otmuchów zginął podczas wspinaczki na najwyższy szczyt Niemiec, leżący w Alpach Zugspitze. Do tragedii doszło 11 czerwca. Trwa zbiórka na sprowadzenie ciała do Polski.

📢 Na Dniach Opola nawet największe marudy nie skarżą się na nudy! Program wydarzenia pęka w szwach, dlatego na ulicach stolicy regionu od południa ruch jest jak w ulu. W propozycjach mogą przebierać zarówno dorośli jak i dzieci. Uczestnicy, z którymi rozmawialiśmy, chwalą m.in. to, że atrakcje są za darmo.

📢 Chcesz poczuć się jak strażak? Te atrakcje w Opolu są tylko dla odważnych Na placu Kopernika w Opolu trwa piknik oraz widowiskowe zawody strażackie. Najodważniejsi mogą poczuć adrenalinę, niemal jak ci, którzy na co dzień walczą z ogniem, ratując ludzkie życie. 📢 Opolski Teatr Lalki i Aktora od kuchni. Nie uwierzycie, co zobaczyli widzowie Za sprawą zorganizowanego w sobotę (15.06) dnia otwartego, opolanie mogli zajrzeć tam, gdzie zwykle wzrok widowni nie sięga. Emocji było mnóstwo, zwłaszcza wśród najmłodszych.

📢 Horoskop na przyszły tydzień. Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna HOROSKOP tygodniowy 17-23 czerwca 2024. Skorpiony wreszcie odetchną, Byki wyjdą z lekkiej depresji a Strzelce muszą uważać na podstępne gry. Oto horoskop na najbliższe dni.

📢 Nowe najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Znowu się śmieją! Zobacz najlepsze śmieszne obrazki Stereotypowe myślenie o rolnikach to podstawa, jeśli chcesz zrobić mema na ich temat. W dzisiejszych czasach trudno uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? 📢 Azyl dla zwierząt dostał wsparcie. Dzięki tym pieniądzom może uratować kolejnych 170 pacjentów Ośrodek otrzymał 50 tys. złotych dofinansowania z urzędu marszałkowskiego. – Cieszy mnie to, że potrzeby dzikich pacjentów zostały dostrzeżone – mówi założycielka nietypowego szpitala. 📢 Euro 2024: One były miss poprzednich mistrzostw! Nadal wyglądają zjawiskowo! Poznajcie wszystkie miss euro z ubiegłych lat Euro 2024 to nie tylko sportowe emocje, ale także okazja do wspomnień i przypomnienia sobie najpiękniejszych chwil z poprzednich mistrzostw. Na przestrzeni lat turniejowi piłkarskiemu towarzyszyły nie tylko zacięte mecze, ale i wyjątkowe osobowości, które zdobywały serca kibiców na całym świecie. Wśród nich były miss Euro, które zachwycały urodą i charyzmą, stając się ikonami swoich edycji mistrzostw. Pamiętacie najpiękniejsze miss Euro z ubiegłych lat? W tym Natalię Siwiec, Martę Barczok, Dominikę Huzvarovą i Tanię Miroszinę. Sprawdźcie, jak wyglądają dzisiaj i jak wpłynął na nie czas.

📢 Rozpoczęły się Dni Kluczborka. Na imprezie były tłumy. Znajdźcie się na zdjęciach! W piątek (14 czerwca) rozpoczęły się Dni Kluczborka. Frekwencja na stadionie KKS-u udowodniła, że wybór gwiazd był strzałem w dziesiątkę. Na imprezie bawiło się mnóstwo ludzi. 📢 Opolska Nagroda Jakości 2024. Nagrodzono najlepsze firmy z regionu W piątek wieczorem (14.06) Opolska Izba Gospodarcza wręczyła nagrody podczas uroczystej gali XXI edycji konkursu Opolskiej Nagrody Jakości. Jednocześnie rozstrzygnięto także XVII edycję konkursu Znakomity Przywódca. 📢 Jeszcze nie gwizdnął, a kibice już się śmieją. Najlepsze memy z Szymonem Marciniakiem Szymon Marciniak czeka na decyzję UEFA dotyczącą pierwszego swojego meczu na Euro 2024. Polski arbiter jest także wymieniany jako kandydat to prowadzenia wielkiego finału. Internauci już jednak "obsadzili" sędziego z Płocka w swoich memach. Zobaczcie najlepsze z nich.

📢 Horoskop codzienny na sobotę 15 czerwca 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na sobotę 15 czerwca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 15.6.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Fentanyl zabija już w Polsce! Ten niebezpieczny opiat zamienia ludzi w zombie. Są pierwsze ofiary narkotyku Fentanyl, który zbiera śmiertelne żniwo w Stanach Zjednoczonych, zabija także w Polsce. Ten opioidowy lek przeciwbólowy uzależnia i łatwo zabija. Przedawkowała go 19-latka z Poznania. Po Internecie krąży przerażające nagranie, na którym dwaj mężczyźni słaniają się na nogach. Zachowują się jak zombie, co jest objawem zażywania fentanylu. Specjaliści alarmują!

📢 W lipcu wróci karma do każdego z tych znaków. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby Horoskop karmiczny na lipiec 2024. Pamiętaj, że karma to nie kara, ale lekcja, która pomaga nam się rozwijać i stawać się lepszymi ludźmi. 📢 Żywa historia w Głogówku. Z okazji 800-lecia swojego miasta mieszkańcy odgrywają historyczne wydarzenia O tym, że na zamku w Głogówku gościł król Jan Kazimierz i kompozytor Ludwig van Beethoven, to wie każdy miłośnik historii. Ale, że jednego dnia po kolei robili sobie zdjęcia z mieszkańcami? To wiedzą tylko wtajemniczeni w akcję „kalendarz z historią”.

📢 Gala wręczenia nagród „Primus inter Pares i Primus 2024″. Nagrodzono najlepszych uczniów z brzeskich szkół Uroczysta gala wręczenia statuetek Primus i Primus Inter Pares dla najlepszych uczniów szkół podstawowych odbyła się w brzeskim ratuszu. Nagrodzono uczniów, którzy przyczynili się do uświetnienia miasta na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.

📢 Pożar domu jednorodzinnego w Tarnowie Opolskim. W środku znaleziono zwłoki Podczas gaszenia pożaru domu jednorodzinnego w Tarnowie Opolskim strażacy natknęli się na zwęglone zwłoki. W akcji gaśniczej brało udział osiem jednostek straży pożarnej. 📢 Elektrownia Opole od środka. Zapraszamy na wycieczkę po tym energetycznym gigancie Zapraszamy na wycieczkę po Elektrowni Opole. Dzięki uprzejmości holdingu PGE mogliśmy zajrzeć w miejsca, do których dostęp mają nieliczni. Zobaczcie, jak zakład wygląda od środka i jaki jest widok z jego bloków i kominów chłodni. 📢 Te MEMY o Śląsku i Ślązakach robią prawdziwą furorę w sieci. Uśmiejesz się do rozpuku Śląskie memy robią w internecie furorę. Nie bez powodu. Z jednej strony wynika to z charakterystycznego brzmienia śląskiej gwary. Z drugiej mieszkańcy Śląska oraz pozostali mieszkańcy kraju mogą za ich pośrednictwem wzajemnie z siebie żartować.

📢 Horoskop na ostatnie dwa tygodnie czerwca 2024. Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik Emocje Skorpionów sięgną zenitu, Wodniki mogą otrzymać wyjątkową prośbę o pomoc, a Wagi będą miały szansę odmienić swoje życie. Oto horoskop zodiakalny na drugą połowę czerwca 2024. 📢 Domy na każdą kieszeń. Co sprzedają komornicy? Mamy najnowsze oferty 14.06.2024 r. Licytacje komornicze są szansą, by kupić wymarzone cztery kąty po okazyjnych cenach. Komornik, jeśli nie jest w stanie odzyskać długów, bierze pod młotek ruchomości (na przykład sprzęt RTV czy AGD), a nawet domy czy mieszkania. Wielu Opolan śledzi regularnie licytacje komornicze, ponieważ są szansą by kupić atrakcyjne nieruchomości za znacznie mniejsze pieniądze, niż musieliby zapłacić u pośrednika. Szczegóły licytacji, ich warunki oraz kwoty rękojmi na stronie www.licytacje.komornik.pl. 14.06.2024 r.

📢 Na klubowym parkiecie aż wszystko wiruje! Zobacz 33 najpiękniejsze dziewczyny z Magnum Clubu Zbliża się lato i w końcu wakacje! Latem będzie dużo więcej czasu na imprezy, zabawy i koncerty. Przygotowaliśmy galerię 33 najpiękniejszych i najlepiej bawiących się dziewczyn w Magnum Clubie. 📢 Kradzieże i włamania na ogródkach działkowych w Opolu. Rozpoznajesz swoje rzeczy? Kryminalni z Opola zatrzymali włamywacza, który okradał altany na ogródkach działkowych i odzyskali skradzione fanty. Teraz zwracają się do osób, które rozpoznają swoje rzeczy o kontakt z Komendą Miejską Policji w Opolu. Można to zrobić osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 47 864 35 16. 📢 Kolejne zmiany w organizacji ruchu na DK45 między Jełową i Bierdzanami Przypominamy, że w ramach trwającej rozbudowy prawie 11-kilometrowego odcinka DK45 pomiędzy Jełową i Bierdzanami, wykonawca wprowadził już zmiany w organizacji ruchu – na kilku odcinkach obowiązuje ruch wahadłowy. Prace prowadzone są na zajętych pasach ruchu w Bierdzanach (na wysokości skrzyżowania z DW494) oraz w Jełowej.

📢 Rozpoczęło się zgrupowanie przed finałem Miss Polski 2024. Oto 32 finalistki w strojach kąpielowych. Wśród nich dwie piękne Opolanki W Hotelu Willa Tatrzańska rozpoczęło się zgrupowanie finalistek Miss Polski 2024. Do ścisłego finału dostały się 32, które będą rywalizować o tytuł najpiękniejszej Polki. W tym gronie są dwie reprezentantki Opolszczyzny. 📢 Złote czy Srebrne Gody zna każdy. Ale jak nazywają się wszystkie rocznice ślubu? Jedwabna, kwiatowa czy koronkowa Nie każda rocznica ślubu ma swoją nazwę, za to niektóre mają po kilka nazw. Nazwy jubileuszy małżeńskich są bardzo ciekawe. Jaką rocznicę świętujecie Wy albo Wasi rodzice?

📢 To będzie intensywny okres dla drogowców. Trwają rozbudowy dróg w regionie W Opolu oraz powiecie opolskim trwają intensywne prace polegające na modernizacji infrastruktury drogowej. Zarówno Zarząd Dróg Powiatowych, jak i Miejski Zarząd Dróg prowadzą szereg inwestycji, mających na celu poprawę jakości dróg i bezpieczeństwa mieszkańców.

📢 Bogacica ma już 750 lat. Zobacz, jak miejscowość zmieniła się przez ostatnie stulecie Bogacica (gm. Kluczbork) obchodzi w tym roku jubileusz 750-lecia powstania. Miejscowość ma bogatą i bardzo dobrze udokumentowaną historię, a tutejsi społecznicy są w posiadaniu archiwalnych zdjęć, które ukazują, jak wieś wyglądała dawniej. Część fotografii znalazło się na wystawie, którą już można oglądać. Stanęła ona przy Restauracji "Nad Stawem".

📢 Więcej seksu! Jak kochają się Polacy? Najlepiej pokazują to MEMY o seksie. Zobaczcie - są genialne! Jak kochają się Polacy? Odpowiedzi na to pytanie szukają naukowcy, regularnie prowadzący badania i publikując raporty. Z ostatniego "Narodowego Raportu o Seksualności 2024" wynika, że ze swojego życia seksualnego zadowolonych jest tylko 46 proc. Polaków. Doskonale ilustrują to MEMY, które mówią o oczekiwaniach, marzeniach, rzeczywistości i rozczarowaniach w tym temacie. Oczywiście na wesoło. Zobaczcie najlepsze w naszej galerii.

📢 Dzień Otwarty w Cementowni Odra. Mieszkańcy zgłębili tajemnice produkcji cementu Cementownia Odra otworzyła swoje bramy dla ponad setek odwiedzających podczas Dnia Otwartego, który stał się nie tylko okazją do zobaczenia zakładu od środka, ale także do zgłębienia tajników produkcji cementu. Podobnie jak w latach ubiegłych, wydarzenie przyciągnęło tłumy zainteresowanych, którzy mieli szansę poznać z bliska procesy technologiczne oraz skorzystać z wielu atrakcji przygotowanych specjalnie na tę okazję.

📢 Opolagra 2024. Największa wystawa rolnicza w Polsce zgromadziła tłumy odwiedzających. Tak było drugiego dnia imprezy Na lotnisku w Kamieniu Śląskim trwa 19. edycja Opolagry, największej wystawy rolniczej w Polsce, która zakończy się w niedzielę. Tłumy odwiedzających przybyły zobaczyć najnowsze innowacje w technice rolniczej i skorzystać z licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Ta impreza udowadnia, że nie trzeba być rolnikiem, aby z całą rodziną miło spędzić dzień na targach rolniczych.

📢 Tego nie wiedziałeś o najwyższej górze Opolszczyzny. Biskupia Kopa skrywa wiele tajemnic Kiedy u jej podnóża kwitną drzewa, na szczycie zalega śnieg. Przypomina węgierską górę Tokaj, a nawet japońską Fudżijamę. Nic dziwnego, że dla fotografów jest ciągle ciekawym obiektem. 📢 Kosmiczna energia wróci do tych ludzi. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec Horoskop karmiczny na drugą połowę czerwca 2024. To miesiąc, w którym karma wróci do większości z nas, przynosząc zarówno przyjemne nagrody jak i wymagające skupienia oraz cierpliwości wyzwania. Kto na co może liczyć? Wróżka Expiria już to wie.

📢 Poznaliśmy cennik nowego basenu odkrytego w Brzegu. Otwarcie już niedługo, ale ceny nie będą niskie Sezon letni coraz bliżej, a to oznacza, że czeka nas otwarcie basenu odkrytego przy ul. Korfantego w Brzegu. Długo wyczekiwana inwestycja dobiegła końca i mieszkańcy będą mogli w końcu wskoczyć tego lata do wody. Wszystko wskazuje jednak na to, że na tle innych basenów i kąpielisk w okolicy, w Brzegu tanio nie będzie.

📢 Wiadomo już, kiedy w Opolu zbudowany zostanie aquapark. Powstanie przy ul. Oleskiej. Tak będzie wyglądać 9 zjeżdżalni wodnych, kompleks basenów, w tym zewnętrzny z gorącą wodą, sztuczna fala, rwąca rzeka, sauny, wodny plac zabaw oraz centrum spa - tak ma wyglądać aquapark w Opolu, którego budowa ma rozpocząć się już w przyszłym roku.

📢 Nowy basen odkryty w Oleśnie ze zjeżdżalniami wodnymi. Otwarcie basenu jeszcze w czerwcu Na placu budowy prace toczą się w ekspresowym tempie, żeby zdążyć na ten wakacje. Znamy już datę otwarcia nowoczesnego basenu odkrytego w Oleśnie. Kompleks budowany jest na terenie starej poniemieckiej pływalni plenerowej przy ul. Kościuszki. Będzie to pływalnia ze zjeżdżalniami wodnymi oraz innymi wodnymi atrakcjami. 📢 Jak pozbyć się rdestowca? To jeden z najgorszych chwastów. Jest groźny dla przyrody i twojego ogrodu. Sprawdź, jak go zwalczyć i co stosować Rdestowiec japoński (czyli rdestowiec ostrokończysty) to jeden z najbardziej imponujących chwastów, jakie mogą pojawić się w ogrodzie. Te rośliny mogą dorastać do 3-4 m wysokości i to w ciągu jednego sezonu! Rdestowiec ma wprawdzie cenne właściwości lecznicze, ale jest rośliną inwazyjną, która stwarza zagrożenie dla polskiej przyrody. Tak samo dla naszych ogrodów. Sprawdź, jak się pozbyć rdestowca i jak skutecznie walczyć z tą rośliną.

📢 Joanna Garbos, córka Teresy Werner - urodę odziedziczyła po matce. Kim jest i co robi na co dzień? Teresa Werner to niekwestionowana królowa śląskich szlagierów. Artystka zachwyca talentem i przepięknym głosem oraz uwodzi urodą. Artystka wciąż koncertuje, a bilety na jej występy rozchodzą się jak świeże bułeczki. Teresa Werner ma jedną córkę, Joannę. Zobaczcie, jak wygląda, kim jest i czym się pasjonuje. 📢 Piękno w stylu topless. Moda na topless, tolerancja nagości, emancypacja czy przyjemność bez ograniczeń? [ZDJĘCIA] Opalanie się topless dawno już wyszło z mody, ale w latach 70. i 80. XX wieku było symbolem wyzwolenia kobiet, oznaką emancypacji i źródłem inspiracji dla wielu pań. Rewolucja plażowa dotarła do Polski, kiedy na ekrany kinowe wszedł film „I Bóg stworzył kobietę” z Brigitte Bardot w roli głównej, francuską seksbombą, która stała się obiektem pożądania milionów mężczyzn i niechęci kobiet na całym świecie.

📢 Nowy basen odkryty w Oleśnie ma być gotowy już w maju. To będzie rodzinna pływalnia ze zjeżdżalniami wodnymi i atrakcjami Gotowa jest już konstrukcja niecki basenu zewnętrznego na terenie starej poniemieckiej pływalni plenerowej przy ul. Kościuszki w Oleśnie. Trwa montaż technologii uzdatniania wody basenowej. Będzie to basen z wodnymi atrakcjami dla młodszych i starszych, ale bez trampoliny, która okazała się za droga. 📢 Najlepszy horoskop na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj najlepszy HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku.

📢 Zmiany w parafiach Diecezji Opolskiej. Gdzie będzie zmiana proboszczów? Biskup Andrzej Czaja, ordynariusz Diecezji Opolskiej, wręczył kilkudziesięciu księżom dekrety powołujące bądź odwołujące ich z poszczególnych parafii. Sześciu duchownych przechodzi na emeryturę. Oprócz tego kilkunastu wikariuszy zmieni swoje parafie.