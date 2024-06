Przegląd prasy 18.06.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Woj. opolskie - kąpieliska czynne 18.06.2024. Sprawdź, gdzie możesz korzystać z kąpielisk”?

📢 Woj. opolskie - kąpieliska czynne 18.06.2024. Sprawdź, gdzie możesz korzystać z kąpielisk Sprawdź, które kąpieliska w województwie opolskim dzisiaj (18.06.2024) są czynne. W całej Polsce sezon pływacki na otwartych obiektach trwa od 1 czerwca do 30 września. Terminy otwarcia i zamknięcia poszczególnych kąpielisk różnią się między sobą. Publikujemy informacje dotyczące stanu wody i temperatury. Przekazujemy także informacje na temat dodatkowych atrakcji czy godzin otwarcia.

📢 Marcina Patyka z Szyszkowa nikt nie pokona w siłowaniu na rękę. Właśnie został wicemistrzem Europy! Marcin Patyk kiedyś był kulomiotem, wicemistrzem Polski. Na armwrestling przerzucił się po tym, jak na pokazie jako totalny amator pokonał mistrza świata! Teraz 27-latek spod Praszki sam został mistrzem Europy i zakwalifikował się na Mistrzostwa Świata.

📢 Najsłynniejsza serialowa kamienica znajduje się we Wrocławiu. Jak mieszkali bohaterowie "Kiepskich"? Kultowy polski serial, "Świat według Kiepskich", swoją historię zaczął w jednej z wrocławskich kamienic. Jak teraz wygląda słynna kamienica i podwórze Ćwiartki 3/4? Zobaczcie zdjęcia.

📢 Ale to było wystrzałowe święto miasta! Na Dniach Kluczborka 2024 na stadionie bawiły się tysiące ludzi W każdym dniu Dni Kluczborka na stadionie KKS-u bawiły się tysiące ludzi. Publiczność dopisała, zwłaszcza że miała udział w wyborze muzycznych gwiazd, które zagrały na scenie. Zobaczcie najlepsze zdjęcia z tegorocznych Dni Kluczborka.

📢 Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnie to największa szkoła w mieście. Oto archiwalne zdjęcia absolwentów z dawnych lat Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy to największa szkoła w w Oleśnie. Wypuściła już w świat ponad 11,5 tysiąca absolwentów!. W gronie absolwentów oleskiej zawodówki jest pierwszy polskie zwycięzca słynnego Rajdu Dakar i jednocześnie trzykrotny triumfator najsłynniejszego rajdu świata. W tym roku ślubowanie złożyli uczniowie pierwszej klasy strażackiej w ZSZ w Oleśnie.

📢 Właściciel wykopał psu grób i czekał aż zwierzę skona. Psie piekło w Opolu Szokujące w tej sprawie jest to, że mężczyzna był przed laty szefem organizacji prozwierzęcej. Twierdził, że przekonania nie pozwoliły mu skrócić pupilowi cierpienia. Zrobili to wolontariusze Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, którzy dotarli na miejsce, gdy na ratunek było już za późno. 📢 Wypadek na drodze krajowej nr 45 w Zimnicach Wielkich. Trzy ranne osoby, w tym małe dziecko Dwa samochody osobowe oraz bus zderzyły się na drodze w Zimnicach Wielkich koło Opola. Aż trzy osoby są ranne, w tym małe dziecko. Na miejscu lądowało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. 📢 Euro 2024 już trwa. Polska wciąż ma szansę na wyjście z grupy. Poznajcie polskie WAGs, czyli żony i dziewczyny piłkarzy Najbardziej znana wśród partnerek polskich piłkarzy jest Anna Lewandowska, żona Roberta Lewandowskiego. Ale wśród ukochanych kobiet naszych reprezentantów jest wiele piękności, także Włoszek czy Francuzek. Oby na Euro 2024 polscy piłkarze olśnili swoją grą równie mocno, jak ich wybranki olśniewają swoją urodą. Poznajcie w naszej galerii polskie WAGs.

📢 Nowy stadion Odry Opole już prawie gotowy. A kiedy w Opolu będzie aquapark? Już niedługo! Zobacz, jak będzie wyglądać Zaraz jak tylko zakończy się budowa nowego stadionu miejskiego w Opolu, rozpocznie się kolejna wielka opolska inwestycja - budowa aquaparku. 9 zjeżdżalni wodnych, kompleks basenów, w tym zewnętrzny z gorącą wodą, sztuczna fala, rwąca rzeka, sauny, wodny plac zabaw oraz centrum spa - tak ma wyglądać kompleks basenów w Opolu. Jego budowa ma rozpocząć się już w przyszłym roku.

📢 Najładniej stuningowane ciężarówki z całej Europy przyjadą na zlot Master Truck Show 2024. 17.04.2024 r. Jubileuszowy, 20. Zlot Master Truck Show 2024 już coraz bliżej. Impreza zaplanowana jest od 19 do 21 lipca na lotnisku w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem. 17.06.2024 r. 📢 Minister nauki z wizytą w Opolu. Rozmawiał z przedstawicielami opolskich uczelni W ramach zapoznania się z problemami środowisk akademickich minister nauki Dariusz Wieczorek postawił sobie za cel odwiedzenie wyższych uczelni we wszystkich województwach. W poniedziałek (17.06) przystankiem na jego trasie było Opole. 📢 Najlepsze cosplaye z Pyrkonu 2024. Zobacz zaskakujące i robiące wrażenie stylizacje uczestników polskiego konwentu fantastyki Pyrkon 2024 już za nami, a podczas wydarzenia – jak co roku – mogliśmy oglądać wyjątkowe i często zaskakujące cosplaye. W tłumie oraz podczas konkursów nie brakowało osób, które wyróżniały się swoimi stylizacjami inspirowanymi słynnymi bohaterami gier, książek, filmów i nie tylko. Zobacz ciekawsze cosplay’e z wydarzenia i przekonaj się, jak barwnie było na tegorocznym Pyrkonie.

📢 Oferty domów z licytacji komorniczych. Każdy znajdzie coś dla siebie. 17.06.2024 r. Licytacje komornicze są szansą, by kupić wymarzone cztery kąty po okazyjnych cenach. Komornik, jeśli nie jest w stanie odzyskać długów, bierze pod młotek ruchomości (na przykład sprzęt RTV czy AGD), a nawet domy czy mieszkania. Wielu Opolan śledzi regularnie licytacje komornicze, ponieważ są szansą by kupić atrakcyjne nieruchomości za znacznie mniejsze pieniądze, niż musieliby zapłacić u pośrednika. Szczegóły licytacji, ich warunki oraz kwoty rękojmi na stronie www.licytacje.komornik.pl. 17.06.2024 r. 📢 W Kluczborku wędkarze walczyli o mistrzostwo okręgu opolskiego. Łowili taaaakie ryby! 73 wędkarzy rywalizowało w Mistrzostwach Okręgu Opolskiego w Wędkarstwie Spławikowym. Zawody odbyły się w miniony weekend (15 i 16 czerwca) w Kluczborku. 📢 Awaria w cudzie techniki. Ludzie uwięzieni w podziemnym tunelu. Do akcji wkroczyły służby ratunkowe Cztery godziny trwała akcja ratowania czterech pracowników elektrowni szczytowo pompowej Dlouha Strane w Jesenikach. To jedna z największych atrakcji turystycznych w Republice Czeskiej.

📢 Nowy hotel w Opolu rośnie w oczach. Spory ruch w strefie ekonomicznej i okolicy Kolejne inwestycje prowadzone są w opolskiej strefie ekonomicznej i w jej bliskim sąsiedztwie. Powstają nowe hale magazynowe i produkcyjne, budowany jest hotel znanej sieci, biurowiec i nowe salony samochodowe. Rośnie też nowy stadion. 📢 5 tys. złotych mandatu za przekroczenie prędkości w warunkach recydywy Prudniccy policjanci zatrzymali do kontroli kierującego volkswagenem, który jechał w obszarze zabudowanym 125 km/h. Pirat drogowy był już wcześniej karany za znaczne przekroczenie prędkości... 📢 Te wspaniałe zwierzaki szukają domu i prawdziwej miłości. Możesz je przygarnąć za darmo W województwie opolskim wciąż jest mnóstwo zwierząt czekających na adopcję. W ich poszukiwaniu przejrzeliśmy popularny portal ogłoszeniowy OLX, gdzie zarówno schroniska, jak i osoby prywatne, zamieszczają informacje o psach i kotach, które chcą oddać zupełnie za darmo.

📢 Na Opolszczyźnie są 103 Rodzinne Ogrody Działkowe. Czy grozi im likwidacja przez zmianę przepisów? Rodzinne Ogrody Działkowe w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Szacuje się, że w Polsce korzysta z nich prawie 4 mln osób. Wiele z nich nie wyobraża sobie życia bez własnej działki. Ale przyszłość ROD-ów jest niepewna. Wszystko przez zmianę przepisów dotyczących planowania terenów miejskich i gminnych. 📢 Prognoza pogody na czerwiec, lipiec i sierpień. Lada moment ruszy fala upałów. Kiedy najlepiej wziąć urlop? Wielu Polaków myśli już o wakacjach. W głowach rodzą się pomysły na rodzinny lub samotny wyjazd z dala od miejsca zamieszkania i pracy. W jakim miesiącu najlepiej wziąć wolne, aby trafić na idealną pogodę? Okazuje się, że całe lato może przyjemnie zaskoczyć.

📢 Rywalizacja, zabawa i pomaganie. Za nami 10. edycja Biegu Malucha Jubileuszowa, 10. edycja „Biegu Malucha” odbyła się 16 czerwca na Stadionie Miejskim w Brzegu. Na starcie ustawiło się ponad 200 uczestników w różnym wieku. Rywalizacji sportowej towarzyszyła akcja charytatywna, której celem było wsparcie leczenia małego Bogusia.

📢 Magda Umer odsłoniła swoją gwiazdę w Alei Gwiazd na opolskim Rynku Padający deszcz nie odstraszył fanów, którzy chcieli zobaczyć swoją idolkę, a także zrobić sobie z nią zdjęcie. Wyjątkową oprawę muzyczną zapewnił Akademicki Chór Politechniki Opolskiej na czele z dyrygentką Ludmiłą Wocial. 📢 W Laskowicach rywalizowały dziecięce i młodzieżowe drużyny pożarnicze. Ale była walka! 14 drużyn młodzieżowych oraz 4 dziecięce rywalizowały w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych, które odbyły się w Laskowicach (gm. Lasowice Wielkie).

📢 Publika szalała na Dniach Kluczborka do białego rana. Ależ to była super zabawa! W sobotę (15 czerwca) Dni Kluczborka miały swoją rockową odsłonę. Publiczność nie zawiodła. Znów na imprezie bawiły się tłumy kluczborczan i gości z zewnątrz.

📢 Trwają Dni Głuchołaz 2024. W programie koncerty gwiazd dla starszych i młodszych W sobotę 15 czerwca rozpoczęła się dwudniowa impreza pod nazwą Dni Głuchołaz 2024. Na scenie Muszli Leśnej w Parku Zdrojowym w Głuchołazach wystąpią m.in. Vix.N, Izabela Trojanowska z zespołem, Ewelina Lisowska, Mesajah. 📢 Zwolnienia, cięcia płac oraz inne problemy spółki Eko-Okna? Firma z Kornic wyjaśnia, skąd wzięły się takie doniesienia Eko-Okna, polski potentat w produkcji okien z Kornic (powiat raciborski) nie miał ostatnio najlepszej prasy. Pojawiły się informacje o planowanych w związku z optymalizacją zatrudnienia zwolnieniach pracowników, cięciach płac, a nawet plotki, jakoby zarząd przymierzał się do sprzedaży firmy. O sytuacji spółki wypowiedziało się teraz kierownictwo Eko-Okien, w specjalnym oświadczeniu.

📢 Jeszcze nie gwizdnął, a kibice już się śmieją. Najlepsze memy z Szymonem Marciniakiem Szymon Marciniak czeka na decyzję UEFA dotyczącą pierwszego swojego meczu na Euro 2024. Polski arbiter jest także wymieniany jako kandydat to prowadzenia wielkiego finału. Internauci już jednak "obsadzili" sędziego z Płocka w swoich memach. Zobaczcie najlepsze z nich. 📢 Fentanyl zabija już w Polsce! Ten niebezpieczny opiat zamienia ludzi w zombie. Są pierwsze ofiary narkotyku Fentanyl, który zbiera śmiertelne żniwo w Stanach Zjednoczonych, zabija także w Polsce. Ten opioidowy lek przeciwbólowy uzależnia i łatwo zabija. Przedawkowała go 19-latka z Poznania. Po Internecie krąży przerażające nagranie, na którym dwaj mężczyźni słaniają się na nogach. Zachowują się jak zombie, co jest objawem zażywania fentanylu. Specjaliści alarmują!

📢 Rynek nieruchomości w Opolu jest w kryzysie. Rekordowe ceny i mała skala budownictwa. Kogo dziś stać na zakup mieszkania za gotówkę? Sytuacja na rynku nieruchomości w Opolu i województwie opolskim staje się coraz bardziej napięta. Drastyczny wzrost cen mieszkań, spadek aktywności deweloperów i rosnąca liczba pustostanów to tylko niektóre z problemów, które dotykają rynek.

📢 Gala wręczenia nagród „Primus inter Pares i Primus 2024″. Nagrodzono najlepszych uczniów z brzeskich szkół Uroczysta gala wręczenia statuetek Primus i Primus Inter Pares dla najlepszych uczniów szkół podstawowych odbyła się w brzeskim ratuszu. Nagrodzono uczniów, którzy przyczynili się do uświetnienia miasta na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.

📢 Pożar domu jednorodzinnego w Tarnowie Opolskim. W środku znaleziono zwłoki Podczas gaszenia pożaru domu jednorodzinnego w Tarnowie Opolskim strażacy natknęli się na zwęglone zwłoki. W akcji gaśniczej brało udział osiem jednostek straży pożarnej. 📢 Elektrownia Opole od środka. Zapraszamy na wycieczkę po tym energetycznym gigancie Zapraszamy na wycieczkę po Elektrowni Opole. Dzięki uprzejmości holdingu PGE mogliśmy zajrzeć w miejsca, do których dostęp mają nieliczni. Zobaczcie, jak zakład wygląda od środka i jaki jest widok z jego bloków i kominów chłodni.

📢 Drogowcy wyremontują i wyprostują ulicę Sienkiewicza w Oleśnie. To dojazd do drogi ekspresowej S11 Przez prawie 1,5 roku trwać będzie przebudowa ul. Sienkiewicza w Oleśnie, czyli fragmentu drogi wojewódzkiej nr 487. Pełna zakrętów i nierówna droga zostanie wyprostowana, co wymagać będzie przesunięcia bocznicy kolejowej.

📢 Wypadek w Strojcu. BMW zderzyło się z fordem. Po ranną kobietę lądował śmigłowiec LPR Oboma samochodami osobowymi, które się zderzyły, jechali sami kierowcy. Odnieśli obrażenia w wyniku wypadku. 54-letnia kobieta została przetransportowana do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 📢 Największy dom spokojnej starości na Opolszczyźnie ma 10 lat. Złote Borki to dawny hotel i dyskoteka, a dziś to rezydencja dla seniorów Największy dom spokojnej starości na Opolszczyźnie ma 10 lat. Złote Borki to dawny hotel, a dziś to rezydencja dla seniorów. Oddział rehabilitacyjny zrobiono w dawnej dyskotece!

📢 Bandyci byli wyjątkowo zuchwali i bezczelni. Wysadzili bankomat naprzeciwko komisariatu policji w Niemodlinie Mieszkańców Niemodlina wystraszył głośny wybuch w centrum miasta. Okazało się, że to złodzieje wysadzili bankomat. Sprawców ścigają policjanci, którzy do miejsca zdarzenia nie mieli daleko, ponieważ wysadzony bankomat znajduje się naprzeciwko komisariatu! 📢 Na klubowym parkiecie aż wszystko wiruje! Zobacz 33 najpiękniejsze dziewczyny z Magnum Clubu Zbliża się lato i w końcu wakacje! Latem będzie dużo więcej czasu na imprezy, zabawy i koncerty. Przygotowaliśmy galerię 33 najpiękniejszych i najlepiej bawiących się dziewczyn w Magnum Clubie. 📢 Kolejne zmiany w organizacji ruchu na DK45 między Jełową i Bierdzanami Przypominamy, że w ramach trwającej rozbudowy prawie 11-kilometrowego odcinka DK45 pomiędzy Jełową i Bierdzanami, wykonawca wprowadził już zmiany w organizacji ruchu – na kilku odcinkach obowiązuje ruch wahadłowy. Prace prowadzone są na zajętych pasach ruchu w Bierdzanach (na wysokości skrzyżowania z DW494) oraz w Jełowej.

📢 Najładniejsze policjantki w Polsce. Oto one! Ich uroda robi wrażenie Z naszego obszernego archiwum zdjęć wybraliśmy fotografie najładniejszych policjantek w Polsce! Zobaczcie ładniejszą stronę polskiej policji!

📢 Romowie z całych Czech zjeżdżają na polsko - czeskie pogranicze. Tylko tu znajdują mieszkania Miasteczko Osoblaha pomiędzy Prudnikiem a Głubczycami, zmaga się z problemami demograficznymi. Miejscowi właściciele mieszkań znaleźli sposób na wykorzystanie pustych domów. Ściągają Romów z całej Republiki Czeskiej. 📢 Bogacica ma już 750 lat. Zobacz, jak miejscowość zmieniła się przez ostatnie stulecie Bogacica (gm. Kluczbork) obchodzi w tym roku jubileusz 750-lecia powstania. Miejscowość ma bogatą i bardzo dobrze udokumentowaną historię, a tutejsi społecznicy są w posiadaniu archiwalnych zdjęć, które ukazują, jak wieś wyglądała dawniej. Część fotografii znalazło się na wystawie, którą już można oglądać. Stanęła ona przy Restauracji "Nad Stawem". 📢 Więcej seksu! Jak kochają się Polacy? Najlepiej pokazują to MEMY o seksie. Zobaczcie - są genialne! Jak kochają się Polacy? Odpowiedzi na to pytanie szukają naukowcy, regularnie prowadzący badania i publikując raporty. Z ostatniego "Narodowego Raportu o Seksualności 2024" wynika, że ze swojego życia seksualnego zadowolonych jest tylko 46 proc. Polaków. Doskonale ilustrują to MEMY, które mówią o oczekiwaniach, marzeniach, rzeczywistości i rozczarowaniach w tym temacie. Oczywiście na wesoło. Zobaczcie najlepsze w naszej galerii.

📢 Opolagra 2024. Największa wystawa rolnicza w Polsce zgromadziła tłumy odwiedzających. Tak było drugiego dnia imprezy Na lotnisku w Kamieniu Śląskim trwa 19. edycja Opolagry, największej wystawy rolniczej w Polsce, która zakończy się w niedzielę. Tłumy odwiedzających przybyły zobaczyć najnowsze innowacje w technice rolniczej i skorzystać z licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Ta impreza udowadnia, że nie trzeba być rolnikiem, aby z całą rodziną miło spędzić dzień na targach rolniczych.

📢 Trawa już się zieleni na murawie, montowane są panele słoneczne. Tak wygląda postęp prac przy budowie nowego stadionu w Opolu Wykonawca nowego stadionu w Opolu przygotowuje się do naciągnięcia na obiekt tzw. sukienki, czyli specjalnej membrany, która będzie zarazem jego elewacją. Wykonana zostanie ona z ażurowego materiału z włóka szklanego pokrytego teflonem.

📢 Nowy basen odkryty w Oleśnie ma być gotowy już w maju. To będzie rodzinna pływalnia ze zjeżdżalniami wodnymi i atrakcjami Gotowa jest już konstrukcja niecki basenu zewnętrznego na terenie starej poniemieckiej pływalni plenerowej przy ul. Kościuszki w Oleśnie. Trwa montaż technologii uzdatniania wody basenowej. Będzie to basen z wodnymi atrakcjami dla młodszych i starszych, ale bez trampoliny, która okazała się za droga.

📢 Przenosiny wikariuszy w Diecezji Opolskiej. Którzy księża zmieniają parafie? 17 wikariuszy pod koniec wakacji zmieni parafie. - Służy to zdobyciu doświadczenia przydatnego w dalszej posłudze kapłańskiej – mówi ks. Joachim Kobienia, rzecznik opolskiej Kurii Diecezjalnej. 📢 Zmiany w parafiach Diecezji Opolskiej. Gdzie będzie zmiana proboszczów? Biskup Andrzej Czaja, ordynariusz Diecezji Opolskiej, wręczył kilkudziesięciu księżom dekrety powołujące bądź odwołujące ich z poszczególnych parafii. Sześciu duchownych przechodzi na emeryturę. Oprócz tego kilkunastu wikariuszy zmieni swoje parafie.

