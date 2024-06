Przegląd prasy 30.06.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Męskie Granie 2024 w Żywcu wystartowało! Tak bawiliście się pierwszego dnia koncertów na terenie amfiteatru „Pod Grojcem” ZDJĘCIA”?

Prasówka 30.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Męskie Granie 2024 w Żywcu wystartowało! Tak bawiliście się pierwszego dnia koncertów na terenie amfiteatru „Pod Grojcem” ZDJĘCIA Początek jubileuszowej trasy Męskiego Grania należy do Żywca. Koncerty odbywają się tradycyjnie na terenie amfiteatru „Pod Grojcem”. W piątek, 28 czerwca, goszczą tu m.in. Łona, Konieczny i Krupa, Miuosh z Zespołem Śląsk, Daria Zawiałow oraz Męskie Granie Orkiestra 2017: Brodka, Rogucki i Organek.

Prasówka 30.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Niedziele handlowe w 2024 roku. Czy 30 czerwca maja to niedziela handlowa? W te dni sklepy będą otwarte W całym 2024 roku będzie już tylko 7 niedziel handlowych. W Polsce od kilku lat ograniczany jest handel w niedzielę i święta. Sprawdź, w jakie dokładnie dni będą niedziele z czynnymi sklepami i czy 30 czerwca to niedziela handlowa.

📢 O.S.T.R. oraz Sixkiller zagrali na Dniach Wołczyna. Nie obyło się bez kontrowersji Wczoraj gwiazdą był O.S.T.R, dzisiaj będzie Nowator. Wstęp na koncerty jest darmowy, dlatego warto pojechać do Wołczyna na święto miasta. 📢 Wielki horoskop na drugie półrocze 2024. Dla każdego znaku zodiaku. "Otwarcie rozmawiaj o swoich uczuciach" HOROSKOP na drugie półrocze 2024 dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy do końca 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na resztę roku 2024. Zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 W tym pałacu w Minkowskiem miał być ukryty skarb Niemców. Poszukiwacze przetrząsnęli wszystko XVIII-wieczny pałac w Minkowskiem koło Namysłowa to dawna posiadłość pruskiego generała Fryderyka Wilhelma von Seydlitza. Niewielu szczęśliwców widziało pałac w środku, ponieważ jest własnością prywatną, a wstęp do niego jest surowo wzbroniony. Zwłaszcza że poszukiwacze skarbów szukają tam ukrytych skrzyń z hitlerowskim złotem! Co tam znaleźli? Sprawdziliśmy.

📢 Kolejarz Opole wygrał u siebie z Unią Tarnów. Zwrot akcji godny uznania Kolejarz Opole pokonał na własnym stadionie Unię Tarnów 49:41 w meczu 7. kolejki Krajowej Ligi Żużlowej. Opolanie w imponującym stylu odwrócili losy tego spotkania. 📢 Minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak otworzył swoje biura w Oleśnie i w Kędzierzynie-Koźlu Tomasz Siemoniak, Beniamin Godyla oraz Paweł Masełko, czyli politycy Koalicji Obywatelskiej, otworzyli wspólnie biura w Oleśnie oraz w Kędzierzynie-Koźlu. W otwarciu biur uczestniczyli włodarze gmin, władze województwa oraz świeżo upieczony europoseł Andrzej Buła.

📢 Imponujące maszyny przyjechały na Electro Moto Show do Dobrodzienia. Można je przetestować W tych nowoczesnych samochodach nie słychać ryku silnika, ale pod maską mają często smoki i do setki potrafią rozpędzić się w 3,5 sekundy. W Dobrodzieniu do niedzieli trwa Electro Moto Show 2024.

📢 Garbusy, busy, buliki przyjechały do Opola. Motoryzacyjne cacka zaparkowały w rynku Prawie 100 garbusów, busów i bulików zaparkowało w sobotę (29 czerwca) na rynku w Opolu. Za ich sprawą pod ratuszem zrobiło się kolorowo i sentymentalnie. 📢 Emily Reng zdobyła tytuł II Wicemiss Polonia 2024. Mieszka w USA, ale pochodzi z Kluczborka W piątkowy wieczór (28 czerwca) odbył się finał konkursu Miss Polonia 2024. Tytuł drugiej wicemiss zdobyła związana z Kluczborkiem 18-letnia Emily Reng, która w marcu wygrała konkurs Miss Polish America.

📢 Basen odkryty w Strzelcach Opolskich będzie gotowy w połowie wakacji. Czy gmina zdąży go otworzyć w tym sezonie? Generalny remont przechodzą wszystkie trzy niecki na odkrytym basenie w Strzelcach Opolskich. Firma odpowiedzialna za inwestycję planuje zakończyć prace z końcem lipca. Czasu jest naprawdę niewiele.

Atrakcje turystyczne i najcenniejsze zabytki Olesna. Te miejsca trzeba zobaczyć Jednodniowa wycieczka w weekend to świetny pomysł. Na Opolszczyźnie jest wiele urokliwych miasteczek. Jednym z nich jest Olesno. Sprawdź, gdzie wybrać się na spacer. Największe atrakcje i najcenniejsze zabytki w Oleśnie i okolicach. Radzimy, co najlepiej zwiedzić.

📢 Ledwie zaczęły się żniwa, już strażacy walczą z pożarami pól. Pierwsze akcje za nimi Rozpoczęły się żniwa. W województwie opolskim co roku w trakcie prac polowych dochodzi do setek pożarów. Płoną ścierniska, zboża na pniu, słoma, a także maszyny rolnicze. Straż pożarna przypomina, co robić, kiedy na polu pojawi się ogień. Dzięki wypełnianiu tych zasad przez rolników, jej praca będzie bardziej efektywna.

📢 Uwiódł zakonnicę i oszukał dziesiątki innych osób. Tulipan skazany na 14 lat więzienia Historią amanta, który okazał się oszustem, żyła cała Polska. 46-letni dziś Piotr K. miał rozmach. Prokuratura zarzuciła mu, że z przestępstw uczynił sobie stałe źródło utrzymania. Naciągnął ponad 100 osób na dwa miliony złotych. Właśnie zapadł prawomocny wyrok w tej sprawie. 📢 W wakacyjny weekend najlepiej odpoczywać nad wodą. Oto najlepsze baseny odkryte na Opolszczyźnie Na Opolszczyźnie działa 15 basenów odkrytych. Większość z nich już jest otwarta, a pozostałe zaczną funkcjonować w lipcu. Wiele obiektów w ostatnich latach przeszło remont, dzięki czemu mogą jeszcze lepiej służyć mieszkańcom. Zobaczcie listę najlepszych basenów odkrytych w województwie opolskim.

Garbusy, ogórki i buliki zjechały pod Opole. Te motoryzacyjne cacka można będzie zobaczyć także w Opolu Organizatorzy spodziewają się ponad 100 wyjątkowych pojazdów z całej Polski. Będzie je można podziwiać w Luboszycach i Opolu. Nietypowy zlot starych volkswagenów chłodzonych powietrzem zrodził się z miłości nie tylko do tych wyjątkowych samochodów, ale również do śląskiego folkloru. Będzie co oglądać!

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 29.06.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 29.06.2024 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów! 📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy [29.06.2024 r.] Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez [29.06.2024 r.] Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Najlepsze MEMY o turystach. Wypoczynek na plaży czy w górach? Wszędzie spotkamy Januszy, czyli Polak na wakacjach [29.06.2024 r.] W sezonie wakacyjnym turyści są zmorą wielu miejscowości wypoczynkowych. Niezależnie, czy pojedziemy nad morze, czy w góry, wszędzie spotkamy prawdziwe tłumy. Niestety, podczas urlopów turyści często pozostawiają dobre maniery w domu, nie przestrzegają przepisów, a nad morzem nieodłącznym elementem są panowie przechadzający się po centrum miejscowości w samych kąpielówkach. Nie uszło to oczywiście uwadze internautów, którzy tworzą o turystach MEMY i inne śmieszne obrazki. Jak turystów widzą internauci? Na pewno się uśmiejecie! Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach!

📢 Mamo, gdzie jesteś, czyli jak znana lekarka sfingowała ciążę. Są opolskie wątki Monika o tym, że nie jest biologiczną córką wpływowej, krakowskiej pani doktor dowiedziała się tuż przed swoimi 52. urodzinami. Kobieta, która ją adoptowała, zadała sobie wiele trudu, by mistyfikacja nigdy nie wyszła na jaw. Na podstawie tej pełnej zwrotów akcji historii, można by nakręcić trzymający w napięciu film. Monika zawodowo poszła w ślady mamy. Wierzy, że uda jej się ustalić, kim była studentka, która oddała ją przed laty. Tropy prowadzą m.in. na Opolszczyznę. 📢 Wiesław Kopterski wiceburmistrzem Prudnika. Ma przygotować zmiany w oświacie Wiesław Kopterski, dotychczas dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku, od 1 lipca obejmuje stanowisko wiceburmistrza Prudnika. Powołał go burmistrz Grzegorz Zawiślak. 📢 To kuźnia naukowców i profesorów. Najstarsze koło naukowe na PO obchodzi 25-lecie Koło naukowe "Eledyn" to najstarsze koło na Politechnice Opolskiej. W piątek (28.06) obchodziło ono swój jubileusz. Jak podają wykładowcy uczelni największą zaletą koła nie jest jednak data powstania, ale sukcesy jego studentów.

📢 Tragiczny wypadek na DK94 pod Brzegiem. Nie żyje mężczyzna pracujący przy wycince krzewów przy drodze Do tragicznego w skutkach wypadku doszło przed południem na drodze krajowej nr 94 pomiędzy Brzegiem a miejscowością Gać. Nie żyje mężczyzna, który pracował przy wycince krzewów pod słupami linii wysokiego napięcia. 📢 Naczepa spadła z ciężarówki i uderzyła w samochód jadący za nią. Groźny wypadek w Opolu W piątek (28.06) po godzinie 13:00 na ulicy Szarych Szeregów w Opolu doszło do niebezpiecznego wypadku z udziałem dwóch pojazdów. Z ciężarówki zsunęła się częściowo załadowana naczepa i uderzyła w jadący za nią pojazd.

📢 Cuda natury województwa śląskiego - tu naładujesz baterie. Jest pięknie! Zobacz TOP 15 najpiękniejszych miejscówek w regionie Województwo śląskie to niezwykły region, w którym natura ukazuje swoje najpiękniejsze oblicze. Od malowniczych krajobrazów po urokliwe jeziora i majestatyczne góry – te miejsca to prawdziwe oazy spokoju i doskonałe miejsca do relaksu. Odkryjcie TOP 15 najpiękniejszych zakątków, gdzie można naładować baterie i oddać się urokowi przyrody. To doskonałe miejsca dla każdego miłośnika natury.

📢 Dziś rozpoczynają się Dni Wołczyna. Święto miasta wraca po kilkuletniej przerwie. Będzie moc atrakcji Już dziś (piątek 28.06) rozpoczynają się Dni Wołczyna. Organizatorzy przygotowali bardzo różnorodny program dla odbiorców w każdym wieku. Będzie się działo!

Horoskop dzienny na piątek 28 czerwca 2024 r. Dla każdego znaku zodiaku HOROSKOP dzienny na piątek 28 czerwca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 28.6.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Hala Okrąglak w Opolu ma już ponad 50 lat. Zobaczcie, jak powstawała dzisiejsza Stegu Arena Budowa Okrąglaka w Opolu ruszyła w 1967 roku. Futurystyczna hala sportowa była oczkiem w głowie ówczesnego wojewody opolskiego Józefa Buzińskiego. Inwestycję wsparły m.in. przedsiębiorstwa państwowe. Masowo deklarowano popularne w latach PRL-u tzw. czyny społeczne. Halę stawiało całe województwo, a projektanci kierowali się hasłami: prosto i tanio. 📢 Były burmistrz Otmuchowa nie dostał absolutorium i wotum zaufania. Kłopoty finansowe ma jednak nowy burmistrz Jan Woźniak, wieloletni burmistrz Otmuchowa, który przegrał ostatnie wybory samorządowe, nie dostał od nowej rady miejskie absolutorium za ubiegłoroczny budżet. Radni nie dali mu także wotum zaufania za stan gminy. Dla byłego burmistrza uchwała radny ma jednak tylko symboliczne znaczenie. Większe kłopoty ma jego następca.

📢 Nastąpiło parę zmian trenerskich w klubach z BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej Ruch Zdzieszowice, LZS Piotrówka i Polonia Głubczyce - te kluby z BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej będą mieć w sezonie 2024/2025 nowych szkoleniowców. 📢 Nazwa dla nowego stadionu Odry Opole. Inwestor otwarty na dialog techniczny z firmami zainteresowanymi kupnem praw do nazwy obiektu Jaką nazwę będzie miał nowy stadion Odry Opole? Inwestor jest otwarty na firmy zainteresowane kupnem prawa do nazwy i zapowiada korzyści płynące dla takiego partnera. Wkrótce ruszy również proces, który ma wyłonić najemców lóż biznesowych znajdujących się na terenie nowego stadionu. 📢 Bateria w twoim telefonie bardzo szybko się rozładowuje? Wyłącz te 5 rzeczy w smartfonie Bateria w twoim telefonie zbyt szybko się rozładowuje? Zatem z pewnością wiesz, jak potrafi to utrudniać codzienne życie. Powodów takiego stanu rzeczy może być cała masa, jednak najczęściej winne są energożerne funkcje smartfonu. Zobacz, z których opcji najlepiej zrezygnować, by oszczędzić baterię. Wyłącz te 5 funkcji w swoim telefonie z Androidem.

📢 Ta giełda to prawdziwy raj dla kolekcjonerów, ale nie tylko. Można tu znaleźć prawdziwe skarby W każdą niedzielę odbywa się giełda w Opolu. Co można na niej znaleźć? Prawie wszystko! Ludzie sprzedają i kupują tam zarówno rzeczy stare jak i nowe przedmioty. Sami zobaczcie, co oferują sprzedający. Zebraliśmy dla Was najlepsze oferty z kilku miesięcy. 📢 Tajne kody do twojego telefonu. Oto TOP 15 najlepszych tricków. Te sztuczki sprawią, że odkryjesz nowe funkcje smartfona z Androidem Chcesz zyskać dostęp do ukrytych funkcji swojego telefonu? To nietrudne, o ile znasz tajne kody do smartfona, które pozwolą odblokować kilka ciekawych funkcji? Smartfony ma niemal każdy z nas, ale niewiele osób wie, jak i gdzie wpisać odpowiednie kombinacje liczb w znaków, by odblokować dodatkowe informacje i możliwości o swoim telefonie.

📢 Coraz więcej ruchów kadrowych w klubach siatkarskich. Oto zmiany, jakie nastąpiły w ZAKSIE, Stali, Uni i Mickiewiczu Powoli klarują się składy na sezon 2024/2025 w czołowych klubach siatkarskich na Opolszczyźnie, czyli ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle, PSG Stali Nysa, Uni Opole i Mickiewiczu Kluczbork. W niektórych dojdzie do znaczących zmian. 📢 Zmysłowa Julia Wieniawa nie stroni od wyzywających stylizacji. Chętnie podkreśla swoją figurę i odsłania ciało. Zobacz koniecznie! Uwodzicielska Julia Wieniawa nie stroni od wyzywających stylizacji. Młoda przedstawicielka świata showbiznesu bardzo chętnie odsłania ciało i podkreśla swoją figurę. Na niejednej fotografii, zamieszczonej przez nią na przykład na Instagramie widać, że aktorka pozuje w bikini, bieliźnie lub nieskromnych kreacjach. Jej urodę, sylwetkę oraz niebanalne stroje komentuje wielu użytkowników sieci. Na Instagramie celebrytkę obserwuje aktualnie ponad dwa miliony internautów. Zobacz koniecznie zdjęcia młodej artystki!

📢 Budowa obwodnicy Brzegu. Ważny krok do powstania nowej trasy. Powstanie prawie kilometrowy most Regionalny dyrektor ochrony środowiska w Opolu wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39 o długości 8,7 km. To pierwsza decyzja administracyjna dla tej inwestycji, która definiuje przebieg przyszłej trasy.

Tworzymy wielką galerię zdjęć zwierzaków naszych Czytelników - zarówno tych miauczących, szczekających, jak i latających czy pełzających. Wszystkich tych, którzy w naszych domach i sercach zajmują wyjątkowe miejsca.

📢 Kandydatki do tytułu Miss Polski 2024 przygotowują się do finału. Sfotografowały się w strojach kąpielowych. Oto efekty sesji Już 5 lipca rozpocznie się 3-dniowy Festiwal Piękna, którego punktem kulminacyjnym będzie gala finałowa miss Polski 2024. Aktualnie najpiękniejszą Polką jest Angelika Jurkowaniec z Namysłowa, a na koronę najpiękniejszej Polki w tym roku mają kolejne dwie Opolanki. Kandydatki przygotowują się do finału. Zobaczcie, jak wypadły w sesji fotograficznej w strojach kąpielowych.

📢 Ruszyło Euro 2024. Polska w jednym ma przewagę! Polskie WAGs, czyli żony i dziewczyny piłkarzy, są najpiękniejsze! Wśród kibiców krąży żart, że gdy Nicola Zalewski na pewno ożeni się z Nikolą, wtedy ślub wezmą Nicola i Nikola. I naprawdę Zalewski ma dziewczynę o takim imieniu! Najbardziej znana wśród partnerek polskich piłkarzy jest Anna Lewandowska, żona Roberta Lewandowskiego. Poznajcie w naszej galerii polskie WAGs, czyli żony i dziewczyny piłkarzy. 📢 Miss Polonia 2024 poznamy już 28 czerwca. O bursztynową koronę najpiękniejszej Polki rywalizują 24 kandydatki. Poznajcie je 24 najpiękniejsze dziewczyny z całej Polski awansowały do ścisłego finału Miss Polonia 2024. Wśród nich jest pochodząca z Kluczborka Emily Reng. Najpiękniejsza Polka już 28 czerwca otrzyma koronę z rąk aktualnej Miss Polonia - Ewy Jakubiec ze Słupic koło Nysy.

📢 Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnie to największa szkoła w mieście. Oto archiwalne zdjęcia absolwentów z dawnych lat Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy to największa szkoła w w Oleśnie. Wypuściła już w świat ponad 11,5 tysiąca absolwentów!. W gronie absolwentów oleskiej zawodówki jest pierwszy polskie zwycięzca słynnego Rajdu Dakar i jednocześnie trzykrotny triumfator najsłynniejszego rajdu świata. W tym roku ślubowanie złożyli uczniowie pierwszej klasy strażackiej w ZSZ w Oleśnie.

📢 Nowy basen odkryty w Oleśnie ze zjeżdżalniami wodnymi. Otwarcie basenu jeszcze w czerwcu Na placu budowy prace toczą się w ekspresowym tempie, żeby zdążyć na ten wakacje. Znamy już datę otwarcia nowoczesnego basenu odkrytego w Oleśnie. Kompleks budowany jest na terenie starej poniemieckiej pływalni plenerowej przy ul. Kościuszki. Będzie to pływalnia ze zjeżdżalniami wodnymi oraz innymi wodnymi atrakcjami.

Tak kiedyś wyglądały opolskie pałace i zamki. Niektóre możemy podziwiać do dziś Fotografie pochodzą z Krajowego Urzędu Dokumentacji Fotograficznej - Górny Śląsk, którego pracownicy przed wojną fotografowali cały region. Teraz dzięki nim możemy zobaczyć, jak dawniej wyglądały dawniej pałace i zamki na Śląsku Opolskim.

📢 Fly With Us Festival. Zabawa pod gołym niebem w Kamieniu Śląskim. Takiej imprezy jeszcze u nas nie było Pierwszy dzień Fly With Us Festival 2023 na lotnisku w Kamieniu Śląskim przyciągnął tłumy. To największe tego typu impreza na Opolszczyźnie. Wystąpi na niej w sumie 20 artystów. Zobaczcie w naszej fotogalerii, jak było na imprezie. 📢 Śląsk to nie tylko węgiel i kopalnie. Kiedyś Pałac w Kopicach zamieszkiwał "Śląski Kopciuszek"... Nie, to nie bajka! Przekonajcie się sami Dawno, dawno temu w pałacu na Śląsku mieszkał Kopciuszek... Nie, wcale nie opowiadamy Wam bajki na dobranoc dla małych dzieci. Wręcz przeciwnie! Ta historia, choć faktycznie trudno w nią uwierzyć, wydarzyła się naprawdę. Dziś zabierzemy Was, drodzy czytelnicy, do Kopic, gdzie stoją magiczne ruiny pałacu, który zamieszkiwała hrabina Joanna von Schaffgotsch, nazywana "Śląskim Kopciuszkiem". Skąd wziął się ten przydomek? Jakie jeszcze tajemnice skrywa pałac w Kopicach? Zapraszamy do lektury!

📢 FERIE NA ŚLĄSKU: Zabierz dziecko do aquaparku. Mamy TOP 7 parków wodnych. Gdzie warto jechać w weekend? Zobacz Doskonała zabawa o każdej porze roku. Sprawdź listę najlepszych, krytych aquaparków w regionie. Zobacz, gdzie warto wybrać się podczas weekendu.Przedstawiamy wam miejsca, które koniecznie musicie odwiedzić. Wizyta w aquaparku to doskonały pomysł, zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych, aby aktywnie spędzić czas w zimne i pochmurne dni. Nie każdy lubi śnieg. Baseny oferują nie tylko atrakcje dla najmłodszych, tutaj niezależnie od wieku, nikt nie będzie się nudził. 📢 Przenosiny wikariuszy w Diecezji Opolskiej. Którzy księża zmieniają parafie? 17 wikariuszy pod koniec wakacji zmieni parafie. - Służy to zdobyciu doświadczenia przydatnego w dalszej posłudze kapłańskiej – mówi ks. Joachim Kobienia, rzecznik opolskiej Kurii Diecezjalnej.

📢 Zmiany w parafiach Diecezji Opolskiej. Gdzie będzie zmiana proboszczów? Biskup Andrzej Czaja, ordynariusz Diecezji Opolskiej, wręczył kilkudziesięciu księżom dekrety powołujące bądź odwołujące ich z poszczególnych parafii. Sześciu duchownych przechodzi na emeryturę. Oprócz tego kilkunastu wikariuszy zmieni swoje parafie.

