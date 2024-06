Prasówka 15.06.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Eko-Okna, polski potentat w produkcji okien z Kornic (powiat raciborski) nie miał ostatnio najlepszej prasy. Pojawiły się informacje o planowanych w związku z optymalizacją zatrudnienia zwolnieniach pracowników, cięciach płac, a nawet plotki, jakoby zarząd przymierzał się do sprzedaży firmy. O sytuacji spółki wypowiedziało się teraz kierownictwo Eko-Okien, w specjalnym oświadczeniu.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

O tym, że na zamku w Głogówku gościł król Jan Kazimierz i kompozytor Ludwig van Beethoven, to wie każdy miłośnik historii. Ale, że jednego dnia po kolei robili sobie zdjęcia z mieszkańcami? To wiedzą tylko wtajemniczeni w akcję „kalendarz z historią”.

Horoskop karmiczny na lipiec 2024. Pamiętaj, że karma to nie kara, ale lekcja, która pomaga nam się rozwijać i stawać się lepszymi ludźmi.

Zobacz horoskop na sobotę dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Twoich znajomych na jutro? Przekonaj się, co według horoskopu może się wydarzyć w sobotę 15.06.2024. Czy dzięki temu zbierzesz się na odwagę? Sprawdź horoskop na jutro (sobotę, 15.06.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

HOROSKOP dzienny na sobotę 15 czerwca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 15.6.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

Uroczysta gala wręczenia statuetek Primus i Primus Inter Pares dla najlepszych uczniów szkół podstawowych odbyła się w brzeskim ratuszu. Nagrodzono uczniów, którzy przyczynili się do uświetnienia miasta na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.

Teraz o dalszej opiece nad dziewczynką zadecyduje Sąd Rodzinny w Kędzierzynie-Koźlu. Funkcjonariusze sprawdzają również, czy w rodzinie nie dochodziło do przemocy.

Jego budowa ma kosztować blisko 8 milionów złotych. Placówka powinna być gotowa na przyjęcie maluchów we wrześniu za rok.

HOROSKOP na drugie półrocze 2024 dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy do końca 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na resztę roku 2024 i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!