Przegląd prasy (24.05.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Prasówka 24.05: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Najmodniejsze fryzury na 2024 rok. Ten bob jest tegorocznym hitem Bob jest jedną z najpopularniejszych klasycznych fryzur damskich, która ma wiele odsłon. W 2024 roku w trendach znalazł się między innymi barokowy bob. Poza nim inne odmiany tego uczesania nadal królują w salonach fryzjerskich. I nic dziwnego. Bob to nie tylko bardzo kobieca ale przede wszystkim wygodna fryzura dla pań. Zobaczcie kilka propozycji na wiosnę.

📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami.

📢 Rolnictwo w czasach PRL-u. Tak wyglądała kiedyś polska wieś Fury, pługi i inne maszyny rolnicze ciągnięte przez konie to była codzienność na opolskiej wsi. Z nastającą mechanizacją zastępowały je traktory. Zapraszamy do galerii czarno-białych fotografii.

Prasówka 24.05: pozostałe wydarzenia

📢 Będzie duży protest w obronie Walcowni Rur Andrzej w Zawadzkiem. Hutnicy wyjdą na ulice 4 czerwca 2024 r. Hutnicy z Walcowni Rur Andrzej nie zamierzają czekać bezczynnie aż ich zakład będzie zamknięty. Zapowiedzieli dużą manifestację na ulicach miasta i konferencję na temat piętrzących się problemów w przemyśle ciężkim.

📢 Wielkie święto w parafii w Kostowie. Miejscowa świątynia zyskała dodatkową patronkę. To orędowniczka od trudnych spraw W środę 22 maja wierni z parafii Kostów (diecezja kaliska) przeżywali wielką uroczystość. Ksiądz biskup Damian Bryl wprowadził do miejscowej świątyni relikwie świętej Rity i poświęcił kaplicę z nową figurą orędowniczki w sprawach trudnych i beznadziejnych.

📢 Mieszkańcy Domaszkowic nie chcą biogazowni. Protest pod urzędem miasta w Nysie. "Jak będzie trzeba pójdziemy do samego Pana Boga" Kilkudziesięciu mieszkańców Domaszkowic, Kubic, Niwnicy Wyszkowa Śląskiego i Wierzbięcic w czwartek (22 maja) protestowało przed urzędem miasta w Nysie. Ludzie chcą zablokować budowę jednej z największych biogazowni w Polsce, którą na terenie Domaszkowic postanowiła wybudować spółka BZK Energy.

📢 Beka z informatyków. Oto najlepsze memy, które podbijają internet Polacy uwielbiają memy, a internauci uwielbiają je tworzyć. Tym razem oberwało się informatykom. Najlepsze żarty o nich znajdziecie w naszej galerii! 📢 "Opole" opłynie Islandię. Wkrótce początek morskiej wyprawy na północ W niespełna trzy miesiące chcą pokonać 4 tysiące mil morskich (około 7 tysięcy kilometrów). Jacht „Opole” wkrótce wyruszy w rejs na północ.

📢 Wypdek na DK 46 pomiędzy Nysą a Niemodlinem. Dwie osoby zostały ranne, droga jest zablokowana W czwartek (23.05) tuż przed godziną 16 doszło do zderzenia czołowego samochodów osobowych na drodze krajowej nr 46 pomiędzy Niemodlinem a Nysą w miejscowości Sidzina. Dwie osoby zostały ranne. Droga jest zablokowana. 📢 Matka zamordowała w Opolu dwójkę swoich dzieci nożem tapicerskim. Śledczy: to była zemsta Ustalenia w tej sprawie są szokujące. Śledczy uważają, że Krystyna Sz. zaplanowała zbrodnię, ponieważ nie dogadywała się z ojcem dzieci, a swoim partnerem. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił właśnie do sądu. 📢 Konflikt między lekarzami a szpitalem. Głos zabrał konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii Kryzys trwa od ubiegłego tygodnia, gdy lekarze oddziału chirurgii Szpitala Wojewódzkiego w Opolu odeszli z pracy w trybie natychmiastowy. W ich ocenie punktem zapalnym była kwestia organizacji dyżurów. Kierownictwo szpitala zapewnia, że wkrótce sytuacja wróci do normy, ale wątpliwości ma zarówno konsultant wojewódzki, jak i krajowy.

📢 Te osoby będą miały powodzenie w finansach. Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Bliźnięta, Rak HOROSKOP finansowy na czerwiec 2024. W przyszłym miesiącu wielu z nas stanie przed trudnymi wyborami. Jakie rozwiązania wybrać, czym się kierować i czego się spodziewać? Wróżka Expiria zna już odpowiedzi na te pytania.

📢 Najtragiczniejsze wypadki samochodowe sprzed lat. Warto zobaczyć te zdjęcia ku przestrodze Z roku na rok drogi Opolszczyzny są coraz bezpieczniejsze. Jest mniej wypadków śmiertelnych, ginie też mniej ludzi. Ale nie zawsze tak było. Najtragiczniejsza była końcówka lat 90. i początek lat dwutysięcznych. 📢 Tak wygląda edukacja z wojskiem. Pani kapitan przyjechała na zajęcia do szkoły Trzy tysiące szkół w całej Polsce odwiedzą do końca tego roku szkolnego wojskowi, aby poprowadzić zajęcia z obronności. W poniedziałek do szkoły w Goświnowicach pod Nysą zapukała pani kapitan z Brzegu.

📢 Kultowe drogi i stare zajazdy. Tak kiedyś wyglądała nasza motoryzacja Obecna autostrada A4 była kiedyś wykonana z płyt betonowych. Dlatego nazywano ją najdłuższymi schodami Europy. W archiwum reporterów "nto" są też ujęcia z kultowych zajazdów PRL-u czy stacji paliw sprzed wielu dekad. Do tego dochodzą fotografie ulic i samochodów, które kiedyś na nich królowały. 📢 Zbigniew Szczepanowski nowym ordynatorem chirurgii w szpitalu wojewódzkim. Wkrótce ruszą planowe przyjęcia Oddział chirurgii ogólnej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu ma już ordynatora. Jest nim dr n. med. Zbigniew Szczepanowski. Nowy zespół lekarzy jest w fazie kompletowania. Praca oddziału zostanie odwieszona w poniedziałek 27 maja. 📢 Mafia śmieciowa zatruła życie mieszkańcom Krapkowic. Nie ma komu uprzątnąć góry cuchnących odpadów Mafia śmieciowa podrzuciła do Krapkowic ogromne ilości odpadów. Dwie osoby związane z tą sprawą trafiły do aresztu, ale minie najprawdopodobniej wiele miesięcy zanim staną przed sądem. Tymczasem śmieci zatruwają życie mieszkańcom - cuchną i stanowią pożywkę dla plagi much.

📢 Pieszy zginął na drodze do przejścia granicznego w Trzebini. Został potrącony przez ciężarówkę Do godziny 14.00 mogą potrwać utrudnienia na drodze krajowej 41 Prudnik - Trzebina, tuż przed przejściem granicznym z Republiką Czeską. Samochód potrącił tam pieszego, która zginął na miejscu.

📢 Piotr Duda: Rozważamy złożenie pozwu sądowego, aby wstrzymać likwidację walcowni w Zawadzkiem Likwidacja walcowni będzie miała katastrofalne skutki dla lokalnej społeczności. To nie tylko utrata miejsc pracy, ale także spadek dochodów wielu rodzin i destabilizacja lokalnego rynku pracy - mówi w rozmowie z nto.pl Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, który był gościem 31. Walnego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Śląska Opolskiego. 📢 Dziś wyjątkowa pełnia Księżyca! Będzie kolorowy i dużo większy niż zwykle. Warto obserwować niebo Jeśli zachwyciła was zorza polarna z początku maja lub regularnie oglądacie latające po niebie Starlinki od Elona Muska, to w czwartek (23 maja) będzie kolejna, idealna okazja, aby obserwować niebo. Od godziny 15:20 Księżyc znajdzie dokładnie na przeciwko Słońca z perspektywy naszej planety. Co to oznacza? 100-procentową pełnię naszego satelity. Ponadto Księżyc będzie wydawał się większy niż zazwyczaj!

📢 Zabawne czeskie MEMY! Śmieszne czeskie słówka - sprawdź, czy wiesz, co oznaczają! 23.05.2024 Czeskie memy już od jakiegoś czasu śmieszą Polaków. Podobieństwa w języku, a także rażące różnice sprawiają, że Polacy duszą się ze śmiechu. Sprawdź najlepsze czeskie memy, które udało nam się znaleźć w czeluściach internetu! 📢 Wojsko wietrzy magazyny. Można kupić sporo fajnych rzeczy w atrakcyjnych cenach. 23.05.2024 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu, czyli Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Na przetargach można kupić m.in. auta osobowe, dostawcze, autobusy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne oraz sprzęt ogrodniczy, medyczny i sportowy. Nie brakuje też elektronarzędzi. Sprawdź najlepsze okazje! 23.05.2024 r.

📢 Tyle trzeba mieć, żeby kupić tani dom na Opolszczyźnie. Niektóre duże nieruchomości są w cenie kawalerki Czy w roku szalejących cen nieruchomości można kupić dom z działką za małe pieniądze? Okazuje się, że tak, chociaż dysponując kwotą poniżej 200 tysięcy złotych znajdziemy w zasadzie jedynie nieruchomości do kapitalnego remontu.

📢 Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim jest bardzo popularna. Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim. Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim stała się najgłośniejszym kąpieliskiem w województwie łódzkim. Wszystko przez naturystów, którzy tutaj przyjeżdżają poopalać się. Jak będzie tego lata? Poprzednio w weekendy na plaży miłośników naturyzmu było często ponad 200. Przyjeżdżają tu ludzie z Łodzi, Częstochowy, Kielc, Warszawy, Tomaszowa, ale są też mieszkańcy powiatu piotrkowskiego. 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! Cofnijmy się w czasie do kolorowych lat 90. [MEMY] 23.05.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90!

📢 Horoskop dzienny na czwartek 23 maja 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na czwartek 23 maja 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 23.5.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Expiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Historyczne trofeum MKS-u Kluczbork. Po raz pierwszy zdobył wojewódzki Puchar Polski Piłkarze 3-ligowego MKS-u Kluczbork wygrali 3:0 z 4-ligowym Ruchem Zdzieszowice w finale wojewódzkiego Pucharu Polski. 📢 Kotłownia ma być ekologiczna i służyć mieszkańcom. Ale jeden radny jest przeciwko Do rady miejskiej w Nysie trafiła petycja, skierowana przez Sławomira Siwego, jednego z nowych radnych gminy. Domaga się w niej przeniesienia poza miasto lokalizacji nowej kotłowni na paliwo uzyskiwane z odpadów komunalnych. Albo zorganizowania referendum wśród mieszkańców.

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 23.05.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii. 📢 Najlepsze MEMY o kucharzach i gotowaniu. Każdy może być mistrzem kuchni? Gotować każdy może! Kucharze w oczach internautów 23.05.2024 Kucharz z pewnością jest jednym z najbardziej niedocenianych zawodów. Schowany w kuchni, często zupełnie nie mamy pojęcia, kto nam przygotował pyszne danie w restauracji. W ostatnich latach sporą popularnością cieszą się programy kulinarne, po których wiele osób "zarażanych" jest bakcylem do gotowania. Czy każdy może gotować? Z pewnością każdy z nas zna osobę, która uważa się za mistrza kuchni. Zobaczcie najlepsze MEMY o kucharzach i gotowaniu!

📢 Pierwsi uczniowie zasiedli tu w szkolnych ławkach 120 lat temu. Kędzierzyńsko-kozielska "Jedynka" obchodzi jubileusz W związku z jubileuszem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu nauczyciele, dyrekcja, uczniowie i rodzice przygotowali festyn, który zaplanowany jest na sobotę 25 maja od godz. 10:00 do 14:00 na terenie szkoły przy ul. Kościelnej 19.

📢 Piotr Duda na walnym zjeździe delegatów opolskiej "S". Mówił o referendum ws. Zielonego Ładu i likwidacji zakładu w Zawadzkiem Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda był gościem 31. Walnego Zjazdu Delegatów Śląska Opolskiego. Wspierał opolskich związkowców, mówił o zagrożeniach związanych z tzw. Zielonym Ładem a także odniósł się do zapowiedzi ściągania krzyży w przestrzeni publicznej. 📢 Dzień Matki na wesoło. Jajcarze żartują z naszych mam. Oto najlepsze memy! 23.05.2024 26 maja świętujemy Dzień Matki. Z tej okazji internauci przygotowali dawkę nowych memów o naszych mamach. Znajdziecie je w naszej galerii!

📢 Internauci mają bekę ze studentów prawa. Oto najlepsze żarty o studiach prawniczych. Uśmiejecie się! 23.05.2024 Studenci prawa to często specyficzna grupa studentów. Lubią się przechwalać i podkreślać w rozmowach towarzyskich swoim kierunkiem studiów. Zapraszamy do naszej galerii. Tam czekają Was najśmieszniejsze memy!

📢 Jajcarze śmieją się z polskich miast. Oto najlepsze memy o Sosnowcu, Ciechocinku, Bydgoszczy i innych miejscowościach 23.05.2024 Internauci uwielbiają tworzyć memy. Tym razem oberwało się polskim miastom. Niektóre przewijają się w memach bardzo często. Zapraszamy do naszej galerii, może znajdziecie jakieś odniesienia do Waszego miasta? 📢 Dusili i szarpali 14-latka. Tak bandyci zmusili chłopca do wydania telefonu komórkowego, pieniędzy i zakupów Sprawcy to 17-latek z gminy Ozimek oraz 20-latek z gminy Kolonowskie. Obaj zostali już doprowadzeni do prokuratury gdzie usłyszeli zarzut rozboju. Grozi im teraz do 15 lat więzienia. Podejrzani dostali też policyjny dozór oraz zakaz zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzonym.

📢 Muzyczne Święto Kwitnących Azalii w Mosznej. Melomani z kocykami mile widziani To już czterdziesta edycja wydarzenia, które – niezmiennie – odbędzie się na terenie Zamku w Mosznej, ale tym razem w nieco zmienionej formule. 📢 Pierwsza amerykańska stypendystka fundacji Fullbrighta na nyskiej czelni: Będę tęsknić za Polską Zaraz po przyjeździe do Polski chodząc po ulicach uśmiechała się do ludzi i przyjaźnie mówiła: Hallo. Teraz już wie, że jesienią i zimą Polacy chodzą smutni i nie wdają się w pogaduszki z nieznajomymi. Wiosną stają się pogodniejsi. 📢 Wypadek na ul. Piastowskiej w Opolu. Autobus elektryczny zderzył się z osobówką Do zdarzenia doszło w środę (22.05) około godziny 7:00 na skrzyżowaniu ulicy Piastowskiej z ulicą Barlickiego. Konsekwencją zdarzenia są opóźnienia autobusów miejskich.

📢 Motoryzacyjne perełki zjechały do Strzelec Opolskich. Na zlocie w sołectwie Mokre Łany można było podziwiać 120 pojazdów Cuda techniki zaparkowały w Strzelcach Opolskich w sołectwie Mokre Łany. Zlot zabytkowych samochodów (i nie tylko) zorganizowali właściciele tych pojazdów. To była druga taka impreza. 📢 Mercure Szczyrk Resort - obiekt jest na ostatniej prostej przed otwarciem! Zobaczcie ZDJĘCIA gigantycznego hotelu Zaledwie tygodnie dzielą nas od otwarcia zmodernizowanego Mercure Szczyrk Hotel, który przez lata działał jako hotel Orle Gniazdo. Tak wynika z zapowiedzi inwestora. Luksusowy obiekt, jeden z największych w Beskidach, ma zostać oddany do użytku latem bieżącego roku. Dokładna data nie jest jeszcze znana, ale inwestycja zmierza do końca. Obecnie trwa nabór pracowników do kompleksu hotelowego. Będzie w nim pracować kilkaset osób. Zobaczcie, jak będzie wyglądał największy hotel w Szczyrku. WYSTARCZY KLIKNĄĆ W NASZĄ GALERIĘ!

📢 Opolszczyzna jest kobietą! Nasze panie spotkały się na Forum Kobiecości W sobotę, 18 maja, w Kinie Meduza w Opolu odbyło się Forum Kobiecości, które przyciągnęło liczne grono kobiet z całego regionu. W trakcie dnia pełnego wykładów i warsztatów, jury przyznało nagrody specjalne w trzech kategoriach wiekowych: Córki, Matki oraz Kobiety Dojrzałe.

📢 Zabawa w słusznej sprawie. Piknik charytatywny dla „Takich Samych” w Głubczycach Prawie 600 nagród zostało rozlosowanych między uczestników loterii fantowej podczas niedzielnej, charytatywnej majówki na rzecz stowarzyszenia „Tacy Sami” w Głubczycach. Zebrane na wydarzeniu pieniądze wykorzystane zostaną na sprzęt i rehabilitację dla osób z niepełnosprawnościami.

📢 Mieszkańcy interweniowali u władz Kluczborka. Nie chcą budowy spalarni odpadów Famak, czyli jedna z największych firm w Kluczborku, przymierza się do modernizacji zakładowej kotłowni. Zamiast węgla miałoby w niej być spalane paliwo pochodzące z odpadów. Inwestycja budzi spore zaniepokojenie mieszkańców miasta, którzy w tej sprawie interweniowali u burmistrza. 📢 Horoskop tygodniowy 20-26 maja 2024. Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew Horoskop na najbliższy tydzień 20-26 maja 2024. Co się wydarzy od poniedziałku do niedzieli? Wróżka Expiria ma kilka porad na te ciekawie zapowiadające się dni.

📢 Oto najlepsze regionalne restauracje na Opolszczyźnie. Wskazali je sami internauci Wiele osób nie wyobraża sobie niedzieli bez rosołu i schabowego, a na Śląsku bez klusek, rolady i modrej kapusty. Podpowiadamy, gdzie wybrać się na świąteczny obiad. Zestawienie powstało na bazie porad internautów, którzy chętnie odwiedzają opolskie restauracje. 📢 Trzej kuzyni pojechali na motocyklach z Byczyny do Afryki. Przygód mieli co nie miara Miłosz Mendel oraz Patryk i Dawid Łyczyńscy zamarzyli o przejechaniu na motocyklach słynnej trasy rajdu Paryż - Dakar. Zaczęło się pechowo, bo jednego z nich ukąsił pająk i wylądował w szpitalu. Ale teraz trzech polskich motocyklistów wróciło na bezdroża Afryki. 📢 TOP15. Najtańsze na rynku nowe samochody z automatyczną skrzynią biegów Czasy, gdy skrzynia automatyczna oznaczała spory komfort, ale kosztem wyższej ceny zakupu, serwisu, większego spalania i gorszych osiągów, dawno minęły. To również nie synonim luksusu, bowiem automatyczne skrzynie biegów pojawiają się nawet w samochodach miejskich. Przedstawiamy TOP15 najtańszych aut z automatyczną skrzynią biegów na polskim rynku.

📢 W Opolu trzech nowych diakonów zostało wyświęconych na kapłanów. Jeden z nich pochodzi z Togo W sobotę (18 maja), w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego – w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu trzech diakonów, alumnów Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu i absolwentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, przyjęło święcenia kapłańskie. 📢 Jak oni się zmienili! Piosenkarze i piosenkarki w latach 90. a dziś. Niektórych trudno rozpoznać! Lata 90. w polskiej muzyce rozrywkowej to czas takich gwiazd, jak Andrzej Piaseczny, Edyta Górniak, Kayah, Edyta Bartosiewicz czy Agnieszka Chylińska. W tym czasie powstało także mnóstwo hitów, a single, wypuszczane na rynek były mocno inspirowane światową muzyką. Sprawdzamy, jak bardzo zmieniły się znane gwiazdy i jak wyglądały w latach 90. Zobaczcie! 📢 Internat na Struga został sprzedany za 7 milionów zł. Jednak remont wciąż się nie rozpoczął. Tak wygląda w środku opuszczona bursa Po latach starań w styczniu 2023 roku miasto Opole znalazło w końcu kupca na dawną bursę, a potem dom studencki „Archimedes". Inwestor zapłacił ponad 7 milionów zł za budynek, ale do dzisiaj remont się nie rozpoczął. Weszliśmy do środka, żeby zobaczyć, jak wygląda opuszczony od lat słynny internat przy ulicy Struga w Opolu.

📢 Tak jeszcze niedawno wyglądało Opole. Fabryka mebli, pierwszy Burger King, nocne kluby... Tak Opole wyglądało 20 i 30 lat temu. Fotoreporterzy "Nowej Trybuny Opolskiej" zatrzymali w kadrach miasto z tamtych czasów. Dzięki nim możemy odbyć sentymentalną podróż w czasie ulicami stolicy województwa. 📢 Horoskop na czerwiec 2024. Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak HOROSKOP na czerwiec 2024 dla każdego znaku zodiaku. Co wydarzy się w przyszłym miesiącu i jak zareagować na pojawiające się szanse i problemy? Wróżka Expiria przygotowała horoskop na ten czas.

📢 Zarobki żołnierzy od marca 2024 - tabela wyliczeń. Tyle zarabiają żołnierze zawodowi, WOT i dobrowolni W marcu żołnierze otrzymali podwyżki od 15,2 do 25,4% - z wyrównaniem od stycznia. Wiemy dokładnie, jakie to są kwoty i dodatki dla mundurowych służących na Kujawach i Pomorzu.

📢 Tajemnica przygranicznej wsi na południu Opolszczyzny. Mieszkańcy musieli opuścić swoje domy z dnia na dzień Przy drodze pomiędzy Opawicą a Dobieszowem stoi sfatygowany krzyż. Nosi ślady po pociskach. Po figurze Chrystusa pozostał już tylko kawałek ręki zwisający z jednego z ramion. Wystarczy wejść pomiędzy drzewa, by natrafić na pozostałości ścian oraz fundamentów budynków. To resztki osady Bursztet. Miejsce owiane jest szeregiem legend. Te ściągają na miejsce m.in. poszukiwaczy skarbów. - Oni potrafią być prawdziwą zmorą tej okolicy - mówi Barbara Piechaczek, dyrektorka Muzeum Powiatowego w Głubczycach. 📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

📢 To są najpiękniejsze Ślązaczki. Gala finałowa konkursu Polska Miss Śląska 2024. Ewelina Libner z Kluczborka zdobyła tytuł Miss Foto Galę finałową konkursu Polska Miss Śląska 2024 zorganizowano w Hotelu Diament Arsenal Palace w Chorzowie. Ewelina Libner z Kluczborka zdobyła jeden z tytułów! Poznajcie najpiękniejsze Ślązaczki.

📢 Zderzenie motocykla z samochodem pod Namysłowem. 28-letni kierowca jednośladu jest w stanie ciężkim Motocyklistę do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mężczyzna jest ciężko ranny. 📢 Wojsko wietrzy magazyny i sprzedaje sprzęt. Nowe przetargi, nowe niższe ceny 8.05.2024 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu, czyli Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Na przetargach można kupić m.in. auta osobowe, dostawcze i ciężarówki. Są też ciągniki rolnicze, pojazdy specjalistyczne a nawet łodzie motorowe oraz sprzęt ogrodniczy, medyczny i sportowy. Nie brakuje też elektronarzędzi. Sprawdź najlepsze okazje! 8.05.2024 r.

📢 Te psy uznano za najpiękniejsze. W zamku w Mosznej zakończyła się międzynarodowa wystawa psów rasowych Prawie 3 tysiące wystawców przyjechało w miniony weekend (20-21 kwietnia) do pałacu w Mosznej na Międzynarodową Wystawę Psów Rasowych. Ich pupile rywalizowały tam o miano najpiękniejszych w kilkunastu różnych kategoriach.

📢 Zdziwisz się, co można kupić na wojskowych wyprzedażach. Wiemy, kiedy jest najbliższy przetarg. Mamy oferty. 16.04.2024 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu, czyli Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Na przetargach można kupić m.in. auta osobowe, dostawcze i ciężarówki. Są też ładowarki, pojazdy specjalistyczne a nawet łodzie motorowe oraz sprzęt ogrodniczy, medyczny i sportowy. Do kupienia jest nawet cała siłownia. Nie brakuje też elektronarzędzi. Sprawdź najlepsze okazje! 16.04.2021 r. 📢 Armia wietrzy magazyny. Na wojskowych przetargach można trafić na prawdziwe perełki 26.03 2024 r. Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta dostawcze, busy, i ciężarówki. Są też rowery, pojazdy specjalistyczne oraz sprzęt rolniczy, ogrodniczy czy budowlany. Do tego dochodzi sprzęt medyczny, a nawet drewno opałowe. Sprawdź najlepsze okazje! 26.03 2024 r.

📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje ubrania w wiosennej promocji. Wojskowa jakość za rozsądną cenę. To się nazywa wietrzenie magazynów! Sklep Agencji Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania podczas wiosennej wyprzedaży. Choć AMW kojarzona jest przede wszystkim ze sprzedażą wojskowego sprzętu takiego jak pojazdy, czy narzędzia, to można u niej kupić także wojskowe ubrania. Odzież od wojska cechuje się przede wszystkim wytrzymałością. Do kupienia są m.in. koszule, kurtki, buty, bluzy, czapki, spodnie, płaszcze, noże i wiele innych przedmiotów. 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt warsztatowy i budowlany. Są też rowery i stół do ping-ponga. Zobacz, co kupisz tanio od wojska Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowy przetarg, który odbędzie się już 21 marca 2024 roku. Pierwszego dnia wiosny będzie można tanio nabyć wiele przydatnych dla każdego sprzętów, które były dotąd w posiadaniu wojska. Uwagę zwracają m.in. rowery, ale jest też mnóstwo sprzętu warsztatowego i infrastruktury sanitarnej.

📢 Wojsko wyprzedaje ciężarówki, auta terenowe, łodzie, a nawet samoloty. Zobacz jak kupić czołg lub transporter opancerzony? Dzięki Agencji Mienia Wojskowego zainteresowanie zakupem pojazdów wojskowych, takich jak czołgi, transportery czy ciężarówki, stało się możliwe. Agencja ta prowadzi wyprzedaż różnorodnych pojazdów, w tym opancerzonych, łodzi oraz samolotów. Przedstawiamy, jakie militarne wyposażenie jest dostępne dla potencjalnych nabywców od polskiej armii, a także jakie warunki należy spełnić przed sfinalizowaniem zakupu.

📢 Wojsko wietrzy magazyny i sprzedaje sprzęt w okazyjnych cenach. Są m.in. samochody, sprzęt sportowy, narzędzia czy drewno na opał 13.11.2023 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne, części samochodowe, elektronarzędzia, drewno opałowe, sprzęt sportowy i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje! 13.11.2023

📢 Piastonalia 2023 w Opolu. Na After Party działy się niesamowite rzeczy. Te zdjęcia mówią wszystko Najpierw koncerty rockowe, a potem taneczne After Party. Tak wyglądają Piastonalia 2023 w Opolu. Zobaczcie najlepsze zdjęcia z imprezy. 📢 Zmiany w parafiach Diecezji Opolskiej. Gdzie będzie zmiana proboszczów? Biskup Andrzej Czaja, ordynariusz Diecezji Opolskiej, wręczył kilkudziesięciu księżom dekrety powołujące bądź odwołujące ich z poszczególnych parafii. Sześciu duchownych przechodzi na emeryturę. Oprócz tego kilkunastu wikariuszy zmieni swoje parafie.

