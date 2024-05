Przegląd prasy 26.05.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Niedziele handlowe 2024. W te niedziele sklepy będą otwarte - zobacz kalendarz niedziel handlowych 2024”?

Prasówka 26.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Niedziele handlowe 2024. W te niedziele sklepy będą otwarte - zobacz kalendarz niedziel handlowych 2024 Niedziele handlowe 2024. Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku określają przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. W 2024 roku będzie siedem niedziel handlowych. Sprawdź, w które niedziele sklepy będą otwarte i gdzie można zrobić zakupy. Zobacz, w które dni wypadną niedziele handlowe w 2024 roku. Oto kalendarz niedziel handlowych, czyli lista niedziel, gdy sklepy będą otwarte.

📢 Najlepsze MEMY o kucharzach i gotowaniu. Każdy może być mistrzem kuchni? Gotować każdy może! Kucharze w oczach internautów Kucharz z pewnością jest jednym z najbardziej niedocenianych zawodów. Schowany w kuchni, często zupełnie nie mamy pojęcia, kto nam przygotował pyszne danie w restauracji. W ostatnich latach sporą popularnością cieszą się programy kulinarne, po których wiele osób "zarażanych" jest bakcylem do gotowania. Czy każdy może gotować? Z pewnością każdy z nas zna osobę, która uważa się za mistrza kuchni. Zobaczcie najlepsze MEMY o kucharzach i gotowaniu!

📢 Jak mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich?

Prasówka 26.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kluczbork daje stypendia przyszłym medykom. Niebawem ruszy kolejna edycja programu Gmina Kluczbork już po raz czwarty ogłosiła nabór na stypendia dla studentów kierunków lekarskich, pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego. Można zdobyć 1000, 1200, a nawet 2000 złotych miesięcznie.

📢 Horoskop dzienny na niedzielę (jutro, 26.05). Które znaki zodiaku nie ucieszą przewidywania gwiazd? Sprawdź horoskop na niedzielę dla wszystkich znaków zodiaku. Co przygotowały dla Ciebie gwiazdy na jutro? Sprawdź, co według horoskopu może się wydarzyć w niedzielę 26.05.2024. Czy doda Ci to odwagi? Poznaj horoskop na jutro (niedzielę, 26.05.2024) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Horoskop dzienny na niedzielę 26 maja 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na niedzielę 26 maja 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w niedzielę 26.5.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Gdzie na wakacje? W słowackie Tatry! Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy na herbatę do najwyżej położonego schroniska w Tatrach Jakiś czas temu poprowadziliśmy czytelników kilkoma trasami po polskiej stronie Tatr. Dzisiaj zapraszamy na drugą część wycieczki – wędrujemy szlakami na Słowacji. To świetna propozycja na aktywne wakacje. Sprawdź, gdzie dostaniesz niezwykłą herbatę i pokonaj z nami najtrudniejszy szlak Tatr Zachodnich. 📢 Trwają XIV Opolskie Spotkania Fantastyczne. Tu poczujesz się jak postać z anime. Skosztujesz dobrej zabawy, a nawet… prawdziwego świerszcza W sobotę (25 maja) Opole zamieniło się w prawdziwą stolicę fantastyki. XIV edycja Opolskich Spotkań Fantastycznych, organizowana przez Stowarzyszenie OKF Fenix, przyciągnęła tłumy miłośników literatury, gier, cosplayu i wszystkiego, co wiąże się z szeroko pojętą fantastyką.

📢 Mężczyźni nie chcą brać urlopu na dziecko. Opolski ZUS podał najnowsze dane w tej kwestii. Jakie zasiłki przysługują rodzicom? Tylko w ciągu pierwszych czterech miesięcy tego roku z urlopu macierzyńskiego skorzystało w województwie opolskim niecałe 2,7 tys. pań i tylko 47 mężczyzn. W całym kraju jest to 115 tys. kobiet, a zaledwie 2,4 tys. mężczyzn.

📢 Wójt gminy Lubrza pomylił rotę ślubowania i musiał ślubować drugi raz. Oj, będą z tego duże problemy Na nadzwyczajnej sesji rady gminy Lubrza w powiecie prudnickim nowy wójt Damian Drabik złożył po raz drugi ślubowanie i faktycznie objął urząd. Nie chce jednak powiedzieć, dlaczego pierwsze ślubowanie było nieważne. 📢 Wymyśliła Dzień Matki, a potem prowadziła przeciwko niemu walkę Fascynująca historia Amerykanki, która latami walczyła o ustanowienie Dnia Matki. Kiedy w końcu wygrała batalię, zmieniła front. Zaczęła walczyć z dniem honorującym matki.

📢 Horoskop dzienny na sobotę 25 maja 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na sobotę 25 maja 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 25.5.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Expiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Pieseł, król internetu. Najbardziej znany pies na świecie nie żyje. Zostały po nim tysiące MEMÓW, zobaczcie najlepsze! W piątek (24 maja) świat obiegła smutna informacja o śmierci Kabosu, psa rasy shiba. Psa wyjątkowego, któremu popularność przyniosło jedno zdjęcie i setki tysięcy memów stworzonych przez internautów z całego świata. Zobaczcie najlepsze memy z piesełem w roli głównej w naszej galerii zdjęć. 📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 25.05.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 25.05.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Znów zapalą znicze dla rotmistrza Pileckiego w rocznicę jego śmierci. Zaproszenie do Głubczyc i Głuchołaz W sobotę 25 maja przypada kolejna, 76. rocznica rotmistrza Witolda Pileckiego. O polskim bohaterze przypomną m.in. w Głubczycach i Głuchołazach. 📢 Trwa Studencka Wiosna Kulturalna. W Opolu studenci bawią się na Piastonaliach Piątek 24 maja to kolejny dzień Piastonaliów. Studencka Wiosna Kulturalna 2024 odbywa się teraz na kampusie Uniwersytetu Opolskiego. W galerii prezentujemy zdjęcia z trwających koncertów.

📢 Nawałnica przeszła przez Opole. Na ulicę wleciała trampolina, zalane są niektóre wiadukty W piątek 24 maja około godziny 13.00 przez Opole przeszła burza z deszczem i gradem. Kilkunastominutowe intensywne opady spowodowały wiele szkód. Strażacy prowadzą co najmniej kilkanaście interwencji. Ruch samochodowy w niektórych rejonach miasta może być utrudniony.

📢 Rusza remont ul. Wrocławskiej w Opolu. Prace potrwają trzy miesiące. Szykują się spore utrudnienia Odcinek ulicy Wrocławskiej w Opolu, o którym tu mowa, jest z jednym z najbardziej zniszczonych w mieście po ostatniej zimie. W jezdni pełno jest dziur i wyrw. Tu nie pomoże już zwykłe łatanie. Dlatego potrzebne jest frezowanie i wymiana większych połaci nawierzchni. 📢 Agnieszka Osiecka w interpretacji młodych wykonawców. Trwa ogólnopolski konkurs w Niemodlinie W Niemodlinie po raz 16. odbywa się Ogólnopolski Konkurs na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej OCEANY. Koncert laureatów zwieńczy występ Krzysztofa Iwaneczki, polskiego muzyka jazzowego.

📢 Na Opolszczyźnie powstanie 14 kolejnych murali. A mamy ich już sporo ZDJĘCIA Ludzie, tradycje, lokalna historia, wyjątkowe atrakcje - to główne malowideł na ścianach budynków, które licznie powstają na Opolszczyźnie. Marszałek dofinansuje kolejnych 14 murali.

📢 Najmodniejsze fryzury na 2024 rok. Ten bob jest tegorocznym hitem Bob jest jedną z najpopularniejszych klasycznych fryzur damskich, która ma wiele odsłon. W 2024 roku w trendach znalazł się między innymi barokowy bob. Poza nim inne odmiany tego uczesania nadal królują w salonach fryzjerskich. I nic dziwnego. Bob to nie tylko bardzo kobieca ale przede wszystkim wygodna fryzura dla pań. Zobaczcie kilka propozycji na wiosnę. 📢 Zabawne czeskie MEMY! Śmieszne czeskie słówka - sprawdź, czy wiesz, co oznaczają! 24.05.2024 Czeskie memy już od jakiegoś czasu śmieszą Polaków. Podobieństwa w języku, a także rażące różnice sprawiają, że Polacy duszą się ze śmiechu. Sprawdź najlepsze czeskie memy, które udało nam się znaleźć w czeluściach internetu!

📢 Najpiękniejsze miejsca we Włoszech, o których mogłeś nie słyszeć. Te zakątki trzeba zobaczyć choć raz z życiu – to ukryte skarby Italii Włochy aż pękają w szwach od pięknych miejsc stworzonych zarówno przez człowieka, jak i Matkę Naturę. Niektóre pozostają mało znane – to ukryte skarby Italii, omijane przez polskich turystów. Przedstawiam 20 najpiękniejszych miejsc we Włoszech, o których mogłeś nie słyszeć, a które koniecznie trzeba odwiedzić choć raz w życiu. To gotowa lista inspiracji na urlopy i wakacyjne wycieczki do Włoch. 📢 Te znaki zodiaki mają szansę na przypływ gotówki. Horoskop finansowy na czerwiec 2024 HOROSKOP finansowy na czerwiec 2024. W przyszłym miesiącu wielu z nas stanie przed trudnymi wyborami. Jakie rozwiązania wybrać, czym się kierować i czego się spodziewać? Wróżka Expiria zna już odpowiedzi na te pytania.

📢 Horoskop dzienny na piątek 24 maja 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na piątek 24 maja 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 24.5.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Expiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Niemcy przyjechali do Kluczborka w sprawach sercowych. Zaprosili chętnych na trening Współpraca Kluczborka i Bad Dürkheim trwa od 2001 roku. Jego elementem są wizyty partnerskie. Tym razem jednak do Kluczborka nie przyjechali przedstawiciele władz niemieckiego miasta a członkowie Herzgruppe. Zaprosili kluczborczan na specjalny trening.

📢 Dzień Dziecka na wesoło. Oto najlepsze memy na 1 czerwca, które rozbawiły internautów 1 czerwca świętujemy Dzień Dziecka. Z tego okazji internauci przygotowali dużo nowych memów, które podbiły serca internautów. Znajdziecie je w naszej galerii!

📢 To jedna z piękniejszych plaż na Dolnym Śląsku. Polskie Hawaje zaledwie godzinę drogi z Wrocławia Polskie Hawaje - takim mianem niektórzy określają jedną z plaż w podlegnickich Kunicach. Znajduje się ona na terenie ośrodka wypoczynkowego Skibińscy. Obiekt już kilka tygodni temu rozpoczął nowy sezon, ale wraz z nadejściem słonecznego weekendu postanowiliśmy tam zajrzeć. Znajdziemy tu plażę ze złotym piaskiem, charakterystyczne, słomiane parasole, pyszną rybę i sporą strefę dla dzieci. W upalny, letni dzień ściągają tu ludzie z całego Dolnego Śląska. Plaże znajduje się mniej niż godzinę jazy z Wrocławia.

📢 Kultowa dyskoteka Eden w Nakle pod Opolem będzie reaktywowana już w tę sobotę. Cel jest charytatywny Dyskoteka Eden, która działała niegdyś w Nakle będzie reaktywowana już w najbliższą sobotę 25 maja br.. Nowy właściciel uruchomi ponownie lokal, żeby zorganizować imprezę charytatywną.

📢 Mieszkańcy Domaszkowic nie chcą biogazowni. Protest pod urzędem miasta w Nysie. "Jak będzie trzeba pójdziemy do samego Pana Boga" Kilkudziesięciu mieszkańców Domaszkowic, Kubic, Niwnicy Wyszkowa Śląskiego i Wierzbięcic w czwartek (22 maja) protestowało przed urzędem miasta w Nysie. Ludzie chcą zablokować budowę jednej z największych biogazowni w Polsce, którą na terenie Domaszkowic postanowiła wybudować spółka BZK Energy. 📢 Beka z informatyków. Oto najlepsze memy, które podbijają internet Polacy uwielbiają memy, a internauci uwielbiają je tworzyć. Tym razem oberwało się informatykom. Najlepsze żarty o nich znajdziecie w naszej galerii! 📢 Kultowe drogi i stare zajazdy. Tak kiedyś wyglądała nasza motoryzacja Obecna autostrada A4 była kiedyś wykonana z płyt betonowych. Dlatego nazywano ją najdłuższymi schodami Europy. W archiwum reporterów "nto" są też ujęcia z kultowych zajazdów PRL-u czy stacji paliw sprzed wielu dekad. Do tego dochodzą fotografie ulic i samochodów, które kiedyś na nich królowały.

📢 Mafia śmieciowa zatruła życie mieszkańcom Krapkowic. Nie ma komu uprzątnąć góry cuchnących odpadów Mafia śmieciowa podrzuciła do Krapkowic ogromne ilości odpadów. Dwie osoby związane z tą sprawą trafiły do aresztu, ale minie najprawdopodobniej wiele miesięcy zanim staną przed sądem. Tymczasem śmieci zatruwają życie mieszkańcom - cuchną i stanowią pożywkę dla plagi much. 📢 Piotr Duda: Rozważamy złożenie pozwu sądowego, aby wstrzymać likwidację walcowni w Zawadzkiem Likwidacja walcowni będzie miała katastrofalne skutki dla lokalnej społeczności. To nie tylko utrata miejsc pracy, ale także spadek dochodów wielu rodzin i destabilizacja lokalnego rynku pracy - mówi w rozmowie z nto.pl Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, który był gościem 31. Walnego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Śląska Opolskiego.

📢 Odra Opole wciąż ma szansę zagrać w barażach o PKO Ekstraklasę, ale jej sytuacja jest skomplikowana Piłkarze Odry Opole wciąż mogą zagrać w barażach o awans do PKO Ekstraklasy. Muszą jednak wygrać niedzielny mecz u siebie ze Zniczem Pruszków i czekać na wyniki innych gier.

📢 Dzień Matki na wesoło. Jajcarze żartują z naszych mam. Oto najlepsze memy! 23.05.2024 26 maja świętujemy Dzień Matki. Z tej okazji internauci przygotowali dawkę nowych memów o naszych mamach. Znajdziecie je w naszej galerii! 📢 Polacy uwielbiają spać. Oto najlepsze memy o spaniu, które rozbawiły internautów 23.05.2024 Polacy uwielbiają memy. Tym razem internauci skupili się na śpiochach. Kto z nas nie lubi dłużej poleżeć w łóżku, zwłaszcza gdy ma dzień wolny? Zapraszamy do naszej galerii.

📢 Internauci mają bekę ze studentów prawa. Oto najlepsze żarty o studiach prawniczych. Uśmiejecie się! 23.05.2024 Studenci prawa to często specyficzna grupa studentów. Lubią się przechwalać i podkreślać w rozmowach towarzyskich swoim kierunkiem studiów. Zapraszamy do naszej galerii. Tam czekają Was najśmieszniejsze memy! 📢 Jajcarze śmieją się z polskich miast. Oto najlepsze memy o Sosnowcu, Ciechocinku, Bydgoszczy i innych miejscowościach 23.05.2024 Internauci uwielbiają tworzyć memy. Tym razem oberwało się polskim miastom. Niektóre przewijają się w memach bardzo często. Zapraszamy do naszej galerii, może znajdziecie jakieś odniesienia do Waszego miasta?

📢 Do tych osób w czerwcu wróci karma. Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Baran, Byk, Bliźnięta Horoskop karmiczny na czerwiec 2024. To miesiąc, w którym karma wróci do większości z nas, przynosząc zarówno przyjemne nagrody jak i wymagające skupienia oraz cierpliwości wyzwania. Kto na co może liczyć? Wróżka Expiria już to wie.

📢 Motoryzacyjne perełki zjechały do Strzelec Opolskich. Na zlocie w sołectwie Mokre Łany można było podziwiać 120 pojazdów Cuda techniki zaparkowały w Strzelcach Opolskich w sołectwie Mokre Łany. Zlot zabytkowych samochodów (i nie tylko) zorganizowali właściciele tych pojazdów. To była druga taka impreza. 📢 Mercure Szczyrk Resort - obiekt jest na ostatniej prostej przed otwarciem! Zobaczcie ZDJĘCIA gigantycznego hotelu Zaledwie tygodnie dzielą nas od otwarcia zmodernizowanego Mercure Szczyrk Hotel, który przez lata działał jako hotel Orle Gniazdo. Tak wynika z zapowiedzi inwestora. Luksusowy obiekt, jeden z największych w Beskidach, ma zostać oddany do użytku latem bieżącego roku. Dokładna data nie jest jeszcze znana, ale inwestycja zmierza do końca. Obecnie trwa nabór pracowników do kompleksu hotelowego. Będzie w nim pracować kilkaset osób. Zobaczcie, jak będzie wyglądał największy hotel w Szczyrku. WYSTARCZY KLIKNĄĆ W NASZĄ GALERIĘ!

📢 Koncert z okazji 20-lecia Polski w Unii Europejskiej. W Opolu zagrają Enej oraz Cleo Niedziela za tydzień (26 maja) to Dzień Matki. W tym dniu będziemy mogli zabrać swoje mamy do Opola na niezwykły koncert. Na błoniach Politechniki Opolskiej zagrają gwiazdy polskiej muzyki. Znamy cały program tej imprezy. 📢 Zarobki żołnierzy od marca 2024 - tabela wyliczeń. Tyle zarabiają żołnierze zawodowi, WOT i dobrowolni W marcu żołnierze otrzymali podwyżki od 15,2 do 25,4% - z wyrównaniem od stycznia. Wiemy dokładnie, jakie to są kwoty i dodatki dla mundurowych służących na Kujawach i Pomorzu. 📢 Opolscy łowcy głów zatrzymali 27-letniego przestępcę. Był poszukiwany czerwoną notą Interpolu 27-letni Denys K. był poszukiwany za ciężki uszczerbek na zdrowiu. Uciekł z Ukrainy do Polski. Zmieniał samochody i miejsca zamieszkania, ale w końcu wpadł na jednej z ulic Opola. Zatrzymali go policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób.

📢 Dni Nysy 2024. Rozpoczęło się wielkie odliczanie. Dwie lokalizacje i mega gwiazdy. Oto szczegółowy program Nysa znów będzie świętować dni miasta. W tym roku impreza odbędzie się w dniach 24-26 maja. W programie występy gwizd, jarmark i wesołe miasteczko dla najmłodszych. 📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

📢 Zderzenie motocykla z samochodem pod Namysłowem. 28-letni kierowca jednośladu jest w stanie ciężkim Motocyklistę do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mężczyzna jest ciężko ranny.

📢 Ladies Night, New Year Party i Warsaw Shore. Kiedyś to były dyskoteki Cina w Opolu oraz Ferre w Kamieniu Śląskim to opolskie kluby muzyczne i dyskoteki, w których bawiły się (w Cinie wciąż bawią) pokolenia imprezowiczów z Opolszczyzny i spoza niej. W naszej galerii można zobaczyć, jak jeszcze niedawno balowaliście na imprezach: Ladies Night, New Year Party i Warsaw Shore. 📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki. 📢 Jaja z Harrego Pottera. Oto najlepsze memy o słynnym czarodzieju, które rozśmieszają internautów 8.05.2024 Internauci przygotowali solidną dawkę humoru dla fanów Harrego Pottera! Zapraszamy do naszej galerii. Zobaczcie czy znacie wszystkie wątki i czy któryś z obrazków Was zaskoczył.

📢 Gdzie można kupić bilety na 61. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu? Sprawdź, ile kosztują wejściówki Bilety na 61. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu można kupić osobiście albo przez internet. Sprawdziliśmy, ile kosztują i podajemy link, gdzie można je kupić. Zobacz, jakie gwiazdy wystąpią na tegorocznym festiwalu. Wraca także Kabareton. 📢 Kultowe dyskoteki pękały kiedyś w szwach. Przed laty bawiły się w nich tłumy. Wy też tu bywaliście? Przed laty kluby pękały w szwach, nie brakowało też imprez tematycznych. Tak bawiliście się na dyskotekach w dyskotekach: Cina Club, Aquarium i Drake w Opolu oraz Discoplex A4 w Pietnej pod Krapkowicami.

📢 Panny pasują do Koziorożców, a Wagi do Strzelców. Sprawdź, jakie znaki zodiaku do siebie pasują [HOROSKOP] Nie wszyscy ludzie spod danego znaku zodiaku są tacy sami, ale charakterystyczne cechy zodiakalne są wyraźnie zauważalne. Poznajcie charakterystyczne cechy poszczególnych znaków zodiaku. Sprawdźcie przy okazji, czy Was ten opis także trafnie opisuje.

📢 Kiedyś to była zabawa. Tak wyglądały imprezy w kultowych opolskich dyskotekach Dziś przypominamy imprezy w Klubie Muzycznym Ferre w Kamieniu Śląskim. Przez lata przyjeżdżali tu miłośnicy dobrej zabawy z całej Opolszczyzny oraz spoza niej. Z koncertami występowały też znane zespoły.

📢 Tak Opolanie bawili się na kultowych dyskotekach. U Papy Musioła i w Protectorze zawsze było odlotowo U Papy Musioła w Opolu to był lokal z historią. Otwarto go w 1975 roku i szybko zaczęto określać mianem "Musiołówki", od nazwiska Karola Musioła, inicjatora Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki Opola oraz twórcy Towarzystwa Przyjaciół Opola. Z kolei Protector był jedną z największych dyskotek na Opolszczyźnie. Zobaczcie, jak kiedyś bawiło się Opole. Znajdźcie się na archiwalnych zdjęciach. 📢 Pierwsze od lat Targi Hobbystyczne NiuCon we Wrocławiu. Tłumy fanów fantastyki w Czasoprzestrzeni W sobotę (12 sierpnia) w Czasoprzestrzeni we Wrocławiu rozpoczęły się Targi Hobbystyczne Niucon. Zajezdnia Dąbie wypełniła się stoiskami z gadżetami i ubraniami anime, manga i fantasy. To pierwsza od lat edycja tego wydarzenia. Jest kontynuacją konwentów o tej samej nazwie. Wydarzenie przyciągnęło tłumy fantastycznych postaci. Rozpoznasz je?

📢 Kultowe opolskie dyskoteki. Tak przed laty bawiliście się w GalaxyPlanet w Kamieniu Śląskim. Zobaczcie archiwalne zdjęcia Dziś prezentujemy zdjęcia z kolejnej kultowej dyskoteki w województwie opolskim, tym razem GalaxyPlanet w Kamieniu Śląskim. 📢 Zmiany w parafiach Diecezji Opolskiej. Gdzie będzie zmiana proboszczów? Biskup Andrzej Czaja, ordynariusz Diecezji Opolskiej, wręczył kilkudziesięciu księżom dekrety powołujące bądź odwołujące ich z poszczególnych parafii. Sześciu duchownych przechodzi na emeryturę. Oprócz tego kilkunastu wikariuszy zmieni swoje parafie.

