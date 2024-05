Prasówka 10.05.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto Paweł Kaźmierski mąż Dagmary ZDJĘCIA. Kim był mąż Dagmary Kaźmierskiej? Prawda o jej pierwszej miłości”?

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. 📢 Oto Paweł Kaźmierski mąż Dagmary ZDJĘCIA. Kim był mąż Dagmary Kaźmierskiej? Prawda o jej pierwszej miłości Celebrytka Dagmara Kaźmierska miała 19 lat gdy poznała swojego pierwszego męża. Kim był Paweł Kaźmierski?

📢 Elvis Presley, Freddie Mercury, księżna Diana. Te gwiazdy zmarły przedwcześnie. Tak wyglądałyby dzisiaj Fotograf Alper Yesiltas jest autorem niezwykłego projektu „As if nothing happened" (czyli „Tak jakby nic się nie stało"). Za pomocą sztucznej inteligencji stworzył wirtualne zdjęcia gwiazd, które przedwcześnie odeszły z tego świata. Zobacz w naszej galerii, jak wyglądaliby dzisiaj. 📢 Horoskop dzienny na piątek 10 maja 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na piątek 10 maja 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 10.5.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

Prasówka 10.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Piękna zieleń i lazurowa woda otoczona klifem. Nie, to nie zagranica - to polskie Malediwy, czyli Park Gródek w Jaworznie. Zobacz! Piękna pogoda zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Gdzie warto spędzić czas? Położony w sercu Jaworzna, Park Gródek, nazywany również "polskimi Malediwami", to jeden z najbardziej malowniczych zakątków województwa śląskiego. Ten niezwykły ogród botaniczny, przyciąga swoim urokiem mieszkańców okolic i osoby z dalszych okolic. Zobaczcie piękne lazurowe wody otoczone klifem i niesamowitą zielenią! Jeśli jeszcze tam nie byliście, koniecznie musicie się wybrać.

📢 61. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu już niedługo. Poznaliśmy program wydarzeń okołofestiwalowych Tegoroczny Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu zapowiada się niezwykle interesująco. Poznaliśmy program wydarzeń okołofestiwalowych, który jest przepełniony atrakcjami z najwyższej półki. Festiwal potrwa od 30 maja do 2 czerwca (od czwartku do niedzieli). 📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów! 📢 Seria wypadków na Opolszczyźnie. Oszukać przeznaczenie na opolskiej drodze! Z wielkiej ciężarówki odpadło koło Najgroźniej wyglądał wypadek na DK46 na wysokości miejscowości Prądy. Drogą jechała ciężarówka przewożąca na niskopodwoziowej przyczepie zbiornik o dużych rozmiarach. Nagle z ciężarówki odpadło koło, potoczyło się do tyłu i uderzyło w jadącą z tyłu osobową skodę!

📢 Jeśli kobieta ma zawsze rację, to co jej facet ma zrobić? Najlepsze memy o kobietach Kiedy kobieta mówi: „Rób , co chcesz", to pod żadnym pozorem nie wolno robić tego, co chcesz! A co powiedzieć, kiedy żona się wścieka? Powiedz jej, że trochę przesadza, a wtedy na pewno się uspokoi. Takich złotych myśli dowiecie się z internetowych memów. W naszej galerii obejrzycie najśmieszniejsze memy o kobietach. 📢 Kolejny muzyczny mural w Opolu jest już gotowy. Jego bohaterem jest Michał Bajor Na ścianie w Opolu powstało kolejne ogromne malowidło w ramach trasy Muzycznych Murali. Tym razem bohaterem jest Michał Bajor, którego ogromny wizerunek zdobi ścianę kamienicy przy ulicy Oleskiej 36 (na skrzyżowaniu z ul. Czaplaka, obok Uniwersytetu Opolskiego).

📢 Horoskop dzienny na piątek (jutro, 10.05). Które znaki zodiaku powinny odwiedzić lekarza? Sprawdź horoskop na piątek dla wszystkich znaków zodiaku. Jakie są przewidywania gwiazd dla Ciebie oraz Twoich bliskich na jutro? Przekonaj się, co według horoskopu powinno się wydarzyć w piątek 10.05.2024. Czy zmobilizuje Cię to do działania? Przeczytaj horoskop na jutro (piątek, 10.05.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Zburzono XIX-wieczny szpital w Oleśnie. Dzisiaj na jego miejscu stoi supermarket Stary szpital w Oleśnie był zabytkowym gmachem z XIX wieku. Biznesmeni, którzy kupili tę nieruchomość od starostwa, mieli zachować budynek lecznicy.Jednak finał był taki, że zburzyli wszystko oprócz małego kawałka frontowej ściany, a w miejscu zabytku dzisiaj supermarket. Tylko jedna część zabytkowego szpitala jednak ocalała. 📢 Dni Kędzierzyna-Koźla 2024. Znamy gwiazdy tegorocznego święta miasta Miejski Ośrodek Kultury odkrył wszystkie karty i przedstawił program Dni Kędzierzyna-Koźla 2024. W tym roku na scenie pojawią się jedni z najpopularniejszych artystów w Polsce, a wszystko to podczas dwóch dni pełnych muzyki i zabawy. 📢 To nie serial Breaking Bad. Policja odkryła laboratorium narkotykowe w opuszczonym domu pod Namysłowem 70-litrów chemikaliów, 1 kilogram gotowego mefedronu o wartości 100.000 zł na czarnym rynku - takie laboratorium narkotyków policjanci znaleźli w Świerczowie koło Namysłowa. Kryminalni do tej sprawy zatrzymali 3 osoby. 33-latek spod Opola został aresztowany.

📢 Siedem ton nielegalnego tytoniu wartego 5 milionów złotych jechało tirem opolskim odcinkiem autostrady A4 Opolska Krajowa Administracja Skarbowa na autostradzie A4 udaremniła próbę przewozu nielegalnego tytoniu. Gdyby towar trafił do sprzedaży, straty dla budżetu państwa wyniosłyby ponad 8 milionów złotych!

📢 Wiemy, które wyspy świata są najlepsze na urlop. Nowy ranking uwzględnia także europejskie lądy Wakacje na wyspie to niemal zawsze dobry pomysł. Zanim zarezerwujesz wczasy na oblanym lazurową wodą lądzie, musisz poznać ten ranking! Eksperci zdecydowali, które wyspy świata są tymi najlepszymi – spędzisz na nich niezapomniane wczasy, odkryjesz zachwycające plaże i zobaczysz mnóstwo atrakcji. 📢 Integracyjna spartakiada w Kluczborku. Na starcie stanęli uczestnicy z całego powiatu kluczborskiego Ponad 200 zawodników z całego powiatu kluczborskiego uczestniczyło w integracyjnej spartakiadzie, która odbyła się w czwartek 9 maja w Ośrodku Sportu i Rekreacji.

📢 Protesty nie pomogły. Opolski cis obumarł. Teraz właściciel KFC musi liczyć się z konsekwencjami Cis pospolity rosnący w Opolu przy ulicy Niemodlińskiej obumarł w wyniku prac związanych z budową nowej restauracji sieci KFC. Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze złożyło wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego przeciwko inwestorowi, domagając się nałożenia kary za zniszczenie drzewa. Własne kroki prawne zapowiedział także urząd miasta.

📢 Horoskop finansowy na czerwiec 2024. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP finansowy na czerwiec 2024. W przyszłym miesiącu wielu z nas stanie przed trudnymi wyborami. Jakie rozwiązania wybrać, czym się kierować i czego się spodziewać? Wróżka Expiria zna już odpowiedzi na te pytania. 📢 Na COVID zmarło 49 mieszkańców Opolszczyzny. Sanepid podał dane. Niepokoją też zgony związane z gruźlicą Liczba stwierdzonych zachorowań na Covid-19 spadła w ubiegłym roku do niecałych 7 tysięcy przypadków - podał sanepid. W szczytowym roku 2021 było ich dziesięć razy więcej.

📢 Jest nowy zarząd województwa opolskiego. Wiemy, kto pokieruje regionem. Są nowe twarze Zarząd Województwa Opolskiego rozpoczął nową kadencję, zachowując dotychczasowy skład, z jednym istotnym wyjątkiem. Andrzej Buła ponownie objął stanowisko marszałka, a jego zastępcami pozostają Zuzanna Donath-Kasiura i Zbigniew Kubalańca. W składzie zarządu doszło do zmiany – miejsce Antoniego Konopki zajął Robert Węgrzyn. Członkiem zarządu nadal pozostanie Szymon Ogłaza. 📢 Komunia 2024. Ile do koperty na komunię 2024? Ile pieniędzy powinien dać chrzestny, rodzic, babcia i pozostali goście? 9.05.2024 Pierwsza Komunia Święta to duże wydarzenie pod względem duchowym w życiu każdego dziecka. Oprócz życzeń i pamiątek od rodziców chrzestnych komunijne dzieci czekają na prezenty lub kopertę z pieniędzmi. Ile na komunię powinni dać dziadkowie, rodzice, chrzestni i inni goście? Ile włożyć do koperty na komunię 2024?

📢 Pana Andrzeja od marca okradziono już pięć razy. "Policjanci powiedzieli, że takich spraw mają na pęczki". Złodzieja złapał w końcu szwagier Ja zgłaszałem kolejne kradzieże, a policjanci mnie zbywali, mówiąc, że i bez tego mają mnóstwo pracy. Nie pomogło ani to, że dałem im paszport, który wypadł jednemu z tych ludzi, spisanie numerów rejestracyjnych auta, ani nawet to, że rozpoznaliśmy i wskazaliśmy jednego ze sprawców z imienia i nazwiska – skarży się Andrzej Wendziłowicz. Sprawa nabrała tempa dopiero wtedy, gdy zainteresowała się nią Nowa Trybuna Opolska.

📢 Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim jest bardzo popularna. Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim. Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim stała się najgłośniejszym kąpieliskiem w województwie łódzkim. Wszystko przez naturystów, którzy tutaj przyjeżdżają poopalać się. Jak będzie tego lata? Poprzednio w weekendy na plaży miłośników naturyzmu było często ponad 200. Przyjeżdżają tu ludzie z Łodzi, Częstochowy, Kielc, Warszawy, Tomaszowa, ale są też mieszkańcy powiatu piotrkowskiego.

📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 09.05.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL! 📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 09.05.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 09.05.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90! 📢 Do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie trafiły właśnie cztery łóżka od Fundacji Ronalda McDonalda Darowiznę sfinansował Marek Borowy, franczyzobiorca McDonald’s Polska. W sumie fundacja przekazała już 1393 łóżka do 93 szpitali w całej Polsce. 📢 Kradzieże samochodów na Opolszczyźnie. Pojazdy najczęściej rozbierane są na części Co ciekawe, z policyjnych statystyk wynika, że w latach 2022-2023 policjanci z Opolszczyzny odzyskali łącznie 183 pojazdy, podczas gdy na terenie województwa skradziono 113 aut. To efekt aktywności przestępców mieszkających na naszym terenie, którzy wyprawiają się po łupy poza Opolszczyznę.

📢 Horoskop dzienny na czwartek 9 maja 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na czwartek 9 maja 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 9.5.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 9.05.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 9.05.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii. 📢 Weekendowa wycieczka blisko Wrocławia. Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich gwarantuje nieziemskie widoki Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich to miejsce idealne dla miłośników górskich wycieczek, ciszy i spokoju. Park położony jest w Sudetach Środkowych, na południe od Wałbrzycha (stąd nazwa, mimo, iż nie ma pasma górskiego o nazwie Sudety Wałbrzyskie). Dlaczego warto się tam wybrać? Zobaczcie sami.

📢 Czy wiatraki popsują krajobraz Płaskowyżu Głubczyckiego? Mieszkańcy boją się negatywnego wpływu farmy wiatrowej 800 mieszkańców wiosek pod Głubczycami podpisało się pod protestem przeciwko planowanej budowie farmy wiatrowej. W ich okolicy inwestor z branży energetycznej chce zbudować 24 duże turbiny wiatrowe.

📢 Uzbrojeni żołnierze na terenie urzędu w Lasowicach Wlk. Wojskowi pilnują go całą dobę Urząd Gminy w Lasowicach Wielkich jest jednym z najlepiej chronionych budynków władz samorządowych w Polsce. Przez 24 godziny na dobę strzeże go kilkudziesięciu uzbrojonych żołnierzy. 📢 Politechnika Opolska będzie miała swojego Newtona. Na uczelni rusza bardzo ważna inwestycja Politechnika Opolska buduje kolejny nowoczesny obiekt. Newton – bo tak będzie się nazywał budynek – pomieści m.in.: bibliotekę, aulę i nowoczesną serwerownię.

📢 Piotr Gręda oficjalnie został burmistrzem Olesna. Jest też wielu nowych radnych Po 18 latach Olesno ma nowego włodarza. Został nim Piotr Gręda, do niedawna radny opozycyjny. Na uroczystości zaprzysiężenia był również były burmistrz Jerzy Dzierżon, który rządził w Oleśnie w latach 1994-1998. 📢 W ogólnopolskim finale Pucharu Tymbarku wystąpią drużyny z Kluczborka, Brzegu i Grodkowa Poznaliśmy cztery drużyny, które będą reprezentować Opolszczyznę w ogólnopolskim finale Pucharu Tymbarku.

📢 Kierowca spuszczał paliwo. Przypadkiem nagrały go kamery a zdjęcia trafiły do sieci Nie wiadomo, czy kierowca ciężarówki robił coś nielegalnego, ale zdjęcia są hitem w sieci. To jedne z wielu fotografii zamieszczonych na Google Street View, których wielu nie chciałoby oglądać. 📢 Wojsko wietrzy magazyny i sprzedaje sprzęt. Nowe przetargi, nowe niższe ceny 8.05.2024 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu, czyli Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Na przetargach można kupić m.in. auta osobowe, dostawcze i ciężarówki. Są też ciągniki rolnicze, pojazdy specjalistyczne a nawet łodzie motorowe oraz sprzęt ogrodniczy, medyczny i sportowy. Nie brakuje też elektronarzędzi. Sprawdź najlepsze okazje! 8.05.2024 r. 📢 Andrzej Buła walczy o Parlament Europejski. "Opolszczyzna zasługuje na reprezentanta w Brukseli" Andrzej Buła, dotychczasowy marszałek województwa opolskiego: - Nadszedł czas, by nasz region miał swojego przedstawiciela w Parlamencie Europejskim. Zapewnia, że będzie tam skutecznie walczył o interesy woj. opolskiego.

📢 Matura 2024 z matematyki. Tak wyglądał egzamin dojrzałości w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich Uczniowie szkół średnich ze Strzelec Opolskich, podobnie jak w całym kraju, zdają maturę. W środę czekało na nich spore wyzwanie związane z "królową nauk", czyli matematyką.

📢 Dziś na maturze matematyka. Uczniowie z Kluczborka w dobrych nastrojach, ale czują respekt przed królową nauk Dziś (środa 8 maja) drugi dzień tegorocznych matur. Uczniowie mierzą się z matematyką, czyli królową nauk. Ten egzamin wzbudza u nich więcej stresu niż z języka polskiego. 📢 Włochy w Polsce? Srebrna Góra przypomina włoskie miasteczko! Zobacz, czym zachwyciła turystów z całego świata Srebrna góra jest magicznym i pięknym miejscem na Dolnym Śląsku. Skrywa o wiele więcej niż słynną twierdzę! Tamtejsze widoki należą do najbardziej spektakularnych w regionie. Wiele osób porównuje jej klimat do włoskiego miasteczka, co z pewnością cię ucieszy, jeśli kochasz słoneczną Italię. Zobacz, dlaczego warto spędzić tam weekend.

📢 Życie rodzinne bywa mega ciężkie. Zobaczcie memy z rodzicami i dziećmi, które podbijają internet 8.05.2024 Wszyscy kochamy naszych rodziców, ale czasami nie nie da się z nich nie żartować. Nierzadko śmiejemy się także z dzieci, które dostarczają rodzicom wieczną rozrywkę. Polacy uwielbiają tworzyć memy, a tym razem padło właśnie na rodziców i dzieci. 📢 Jaja z Harrego Pottera. Oto najlepsze memy o słynnym czarodzieju, które rozśmieszają internautów 8.05.2024 Internauci przygotowali solidną dawkę humoru dla fanów Harrego Pottera! Zapraszamy do naszej galerii. Zobaczcie czy znacie wszystkie wątki i czy któryś z obrazków Was zaskoczył.

📢 Tak wygląda życie od wypłaty do wypłaty. Oto najlepsze memy o naszych wynagrodzeniach 8.05.2024 Polacy uwielbiają memy, a internauci kochają je tworzyć. Tym razem przedstawiamy Wam nową dawkę memów o wypłatach Polaków. Można się uśmiać. Zapraszamy do naszej galerii!

📢 Pierwsza sesja rady powiatu oleskiego. W prezydium rady jest mniejszość, PO i PiS Powiatem oleskim w kadencji 2024-2029 rządzić będzie koalicja dwóch ugrupowań Koalicja 15 października Działamy Lokalnie - Śląscy Samorządowcy. Koalicja DL to ugrupowanie senatora Beniamina Godyli, który poprzednią kadencję sam rozpoczynał jako radny powiatu oleskiego. 📢 Horoskop na czerwiec 2024. Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta HOROSKOP na czerwiec 2024 dla każdego znaku zodiaku. Co wydarzy się w przyszłym miesiącu i jak zareagować na pojawiające się szanse i problemy? Wróżka Expiria przygotowała horoskop na ten czas.

📢 Premierowa sesja sejmiku województwa za nami. Rafał Bartek nadal przewodniczącym. Skład zarządu poznamy dopiero w czwartek Rafał Bartek ze Śląskich Samorządowców został przewodniczącym sejmiku województwa opolskiego. Skład zarządu województwa poznamy jednak dopiero we czwartek, ponieważ nadal toczą się rozmowy na szczeblu centralnym.

📢 Matura z języka polskiego w ZSO w Kluczborku. Na giełdzie tematów "Potop" i "Dziady" 151 uczniów przystąpiło dziś do matury z języka polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kluczborku. Nastroje przed wejściem na salę były optymistyczne. 📢 Ruszyły matury 2024 z języka polskiego. Opolscy maturzyści wchodzili na sale w świetnych humorach W regionie egzamin dojrzałości pisze we wtorek (7 maja) ponad 5,8 tys. osób z 115 szkół i placówek. Dziś pierwszy dzień zmagań, czyli język polski. Opolscy maturzyści, jako przedmiot dodatkowy, najchętniej wybierali geografię. Na kolejnych miejscach znalazła się biologia i język niemiecki.

📢 7 maja ruszają matury 2024. Tak wyglądały egzaminy w Opolu i w regionie w przeszłości. Zdjęcia z archiwum NTO Od 7 maja maturzyści będą zdawać egzamin dojrzałości. Zobaczcie w naszej galerii, jak opolskie matury wyglądały kilka i kilkanaście lat temu.

📢 Pijana kobieta jechała na samych felgach. W pościg za nią ruszyli strażacy z Byczyny Strażacy z Byczyny po pościgu zatrzymali nietrzeźwą kobietę. Jechała autem na felgach. Druhowie gonili ją kilkadziesiąt kilometrów.

📢 Oto finalistki konkursu Miss Polonia 2024. Komu koronę przekaże nasza opolska miss Ewa Jakubiec? Ponad 100 pięknych dziewczyn z całej Polski dostało się do półfinału, ale do ścisłego finału awansowały tylko 24 z nich. Poznaj je wszystkie i oceń, która z nich powinna dostać koronę z rąk aktualnej Miss Polonia - Ewy Jakubiec ze Słupic koło Nysy. 📢 Najpiękniejsza tułowicka porcelana sprzed 1945 roku. Cacka Frankenbergów i Schlegelmilchów z Tillowitz. To trzeba zobaczyć Około trzy tysiące eksponatów znajduje się w zbiorach Muzeum Porcelany im. Reinholda Schlegelmilcha w Tułowicach. Ryszard Wittke i Jakub Faron kolekcjonują tułowicką porcelanę wyprodukowaną do 1945 roku i co najważniejsze udostępniają zwiedzającym. To trzecie muzeum porcelany w tym małym mieście. 📢 Te kościoły i sanktuaria są najpiękniejsze w regionie. Warto je dzisiaj odwiedzić Kościół katolicki na Śląsku Opolskim ma wielowiekową i niezwykle bogatą tradycję. Najstarsze świątynie w regionie mają nawet 800 lat. Nic więc dziwnego, że nie brakuje tu wspaniałych i majestatycznych budowli sakralnych.

📢 Nielegalny zlot fanów samochodów po tuningu w Strzelcach Opolskich. Na imprezie Illegal Night OST było naprawdę głośno Fani tuningowanych samochodów po raz kolejny zjechali do Strzelec Opolskich, żeby na imprezie Illegal Night OST pokazać swoje samochody. Na zlot, który odbył się bez jakichkolwiek zezwoleń, przyszły tłumy zainteresowanych. 📢 Życie na emeryturze wcale nie musi być nudne! Zmysłowe zdjęcia seniorów to udowadniają Nie dali sobie wmówić, że strojenie się w zmysłową bieliznę – w ich wieku nie wypada. Swoją fantazją mogliby zawstydzić niejednego trzydziestolatka. Fotografie powstające w studiu Ewy Mikety dowodzą, że wiek to tylko cyfra. Najstarsza pozująca przed jej obiektywem para była blisko dziewięćdziesiątki. 📢 2 godziny od Katowic zobaczyć można zamek z czołówki Disneya? Pałac w Mosznej wygląda jak filmowe dzieło sztuki! WIDEO i ZDJĘCIA 2 godziny od Katowic zobaczyć można zamek z czołówki Disneya? Pałac w Mosznej doskonale sprawdziłby się w tej roli! Posiada aż 365 pomieszczeń oraz 99 wież i wieżyczek, a dodatkowo otacza go baśniowy ogród. To zdecydowanie jedno z najpiękniejszych i wartych odwiedzenia miejsc. Wybierzecie się z nami? Przygotowaliśmy dla Was porcję zdjęć i film wideo!

📢 W Kluczborku uczczono rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja i wybuch III powstania śląskiego Mieszkańcy Kluczborka tłumnie wzięli udział w obchodach 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Rozpoczęły się one od Mszy świętej w kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, której przewodniczył ksiądz proboszcz Wojciech Wąchała. 📢 Niegrzeczne dziewczyny na imprezie w Wachowie. W Magnum Clubie wystąpiła Fagata Kontrowersyjna influencerka i freak fighterka Fagata przyciągnęła tłumy publiczności. Zdjęcia z imprezy mówią jedno: było naprawdę grubo

📢 Koszmarne wpadki budowlańców. Mnóstwo sprzętu, nic talentu! Tak robić to trzeba umieć Dobry fachowiec to prawdziwy skarb. Trzeba mu sporo zapłacić, ale, jak zobaczycie na tych zdjęciach, lepsze to niż zmierzenie się ze skutkami pracy kiepskich majstrów. Stracone pieniądze, materiały i czas. Kilka razy solidnie złapiesz się za głowę. Oby nigdy was to nie spotkało! Zobacz efekty pracy najmniej utalentowanych budowlańców.

📢 Wiosna Kwiatów w Łosiowie. Kiedy w tym roku odbędzie się kultowa impreza ogrodnicza i co będzie można kupić? Wiosna i lato to idealna pora dla miłośników ogrodnictwa. Nic dziwnego, że imprezy branżowe ściągają tłumy pasjonatów. Wkrótce odbędą się na Opolszczyźnie kolejne kultowe targi ogrodnicze, na które przyjeżdżają setki wystawców i dziesiątki tysięcy kupujących. Można tu kupić wszystko, co jest potrzebne do założenia i prowadzenia ogrodu. 📢 Oto lista 20 najbiedniejszych gmin na Opolszczyźnie. Tutaj się nie przelewa Na podstawie danych z Ministerstwa Finansów stworzyliśmy listę 20 najbiedniejszych gmin na Opolszczyźnie. Ranking najbiedniejszych gmin powstał na bazie tzw. wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. 📢 Ludzie mówili, że to stary psychiatryk. Tak wyglądał w środku stary szpital w Oleśnie. Niektórzy mówili, że to nawiedzone miejsce Stary szpital w Oleśnie jest słynny w internecie jako nawiedzone miejsce. Wielu miłośników urbexu chce zwiedzić ten budynek jak z horroru. Szukają adresu i nie potrafią znaleźć. Bo po przebudowie z budynku właściwie nic już nie zostało. Dzisiaj mieści się tutaj... supermarket, jednak została jedna część starej lecznicy i można ją zwiedzić.

📢 To już dzisiaj! Finał pierwszego w historii konkursu Polska Miss 30+. Poznaj wszystkie finalistki Ponad 900 kobiet z całej Polski zgłosiło się na pierwsze w historii wybory konkursu piękności Polska Miss 30+. Tylko 30 pań awansowało do finału. Finałowa gala zostanie zorganizowana już dzisiaj (6 kwietnia). Poznajcie wszystkie kandydatki. Która Waszym zdaniem zasługuje na tytuł Polskiej Miss 30+?

📢 Głosowanie w wielkim plebiscycie Osobowość Roku 2023 rozpoczęte! Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Znasz osobę, która w 2023 roku zasłużyła się dla lokalnej społeczności? Osobę, która bezinteresownie działała dla dobra innych? A może kogoś, kto osiągnął sukces rozsławiając jednocześnie Twoje miasto, gminę lub powiat albo nasze województwo? Nominuj kandydatów do nagród Osobowość Roku w kategoriach: Działalność społeczna i charytatywna, Kultura, Nauka, Biznes oraz Polityka, samorządność i społeczność lokalna.

📢 Poznaj finalistki konkursu Polska Miss Województwa Śląskiego. W ich gronie jest jedna Opolanka. Jest nią Ewelina Libner z Kluczborka Już w maju poznamy Polską Miss Województwa Śląskiego. Podczas półfinału w Chorzowie wybrano 30 finalistek konkursu Miss Województwa Śląskiego 2024 oraz 18 finalistek konkursu Miss Nastolatek. Poznajcie je wszystkie. Wśród nich jest również jedna Opolanka: to Ewelina Libner z Kluczborka. 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt warsztatowy i budowlany. Są też rowery i stół do ping-ponga. Zobacz, co kupisz tanio od wojska Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowy przetarg, który odbędzie się już 21 marca 2024 roku. Pierwszego dnia wiosny będzie można tanio nabyć wiele przydatnych dla każdego sprzętów, które były dotąd w posiadaniu wojska. Uwagę zwracają m.in. rowery, ale jest też mnóstwo sprzętu warsztatowego i infrastruktury sanitarnej.

📢 Najlepszy horoskop na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj najlepszy HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku.

📢 Wojsko wyprzedaje ciężarówki, auta terenowe, łodzie, a nawet samoloty. Zobacz jak kupić czołg lub transporter opancerzony? Dzięki Agencji Mienia Wojskowego zainteresowanie zakupem pojazdów wojskowych, takich jak czołgi, transportery czy ciężarówki, stało się możliwe. Agencja ta prowadzi wyprzedaż różnorodnych pojazdów, w tym opancerzonych, łodzi oraz samolotów. Przedstawiamy, jakie militarne wyposażenie jest dostępne dla potencjalnych nabywców od polskiej armii, a także jakie warunki należy spełnić przed sfinalizowaniem zakupu.

📢 Tak parkują w Oleśnie. Internetowy bicz na kierowców Anonimowy internauta utworzył na Facebooku stronę pod nazwą “Olesno parkuje". Publikuje na niej zdjęcia samochodów, które kierowcy zaparkowali na dziko.

