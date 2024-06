Przegląd prasy (16.06.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Horoskop codzienny na niedzielę 16 czerwca 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec”?

Prasówka 16.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Horoskop codzienny na niedzielę 16 czerwca 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na niedzielę 16 czerwca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w niedzielę 16.6.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Trwają Dni Głuchołaz 2024. W programie koncerty gwiazd dla starszych i młodszych W sobotę 15 czerwca rozpoczęła się dwudniowa impreza pod nazwą Dni Głuchołaz 2024. Na scenie Muszli Leśnej w Parku Zdrojowym w Głuchołazach wystąpią m.in. Vix.N, Izabela Trojanowska z zespołem, Ewelina Lisowska, Mesajah.

📢 Zwolnienia, cięcia płac oraz inne problemy spółki Eko-Okna? Firma z Kornic wyjaśnia, skąd wzięły się takie doniesienia Eko-Okna, polski potentat w produkcji okien z Kornic (powiat raciborski) nie miał ostatnio najlepszej prasy. Pojawiły się informacje o planowanych w związku z optymalizacją zatrudnienia zwolnieniach pracowników, cięciach płac, a nawet plotki, jakoby zarząd przymierzał się do sprzedaży firmy. O sytuacji spółki wypowiedziało się teraz kierownictwo Eko-Okien, w specjalnym oświadczeniu.

Prasówka 16.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wiekowe auta, które nie zawodzą na drodze. Mają ponad 10 lat i są najmniej awaryjne. Sprawdź konkrety! Czy samochody, które mają ponad 10 lat ciągle mogą zachwycać bezawaryjnością i służyć kierowcom praktycznie bezproblemowo? Okazuje się, że tak. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. O tym, że task jest świadczy chociażby raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Zobacz, które samochody najlepiej znoszą upływ czasu i są najmniej awaryjne.

📢 Na Dniach Opola nawet największe marudy nie skarżą się na nudy! Program wydarzenia pęka w szwach, dlatego na ulicach stolicy regionu od południa ruch jest jak w ulu. W propozycjach mogą przebierać zarówno dorośli jak i dzieci. Uczestnicy, z którymi rozmawialiśmy, chwalą m.in. to, że atrakcje są za darmo. 📢 Wielki horoskop na drugie półrocze 2024 dla każdego znaku zodiaku. "To czas nowego otwarcia" HOROSKOP na drugie półrocze 2024 dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy do końca 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na resztę roku 2024 i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Pchli Targ w Nysie to prawdziwy fenomen. Przybyli poszukiwacze skarbów z całego powiatu. Co można było tam kupić? Pod Halą Nysa odbyła się kolejna edycja Pchlego Targu. To była gratka dla poszukiwaczy staroci i kolekcjonerów cennych przedmiotów.

📢 Horoskop na przyszły tydzień. Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna HOROSKOP tygodniowy 17-23 czerwca 2024. Skorpiony wreszcie odetchną, Byki wyjdą z lekkiej depresji a Strzelce muszą uważać na podstępne gry. Oto horoskop na najbliższe dni. 📢 Tych parówek nie można kupować ani jeść! Nie dawaj też dzieciom. Co szkodzi? Oto, czego MUSISZ unikać Śniadanie bez parówek? Kolacja bez ciepłych frankfurterek? Kochają je dzieci, smakują dorosłym. Parówki wydają się idealnym dopełnieniem posiłku dla wielu z nas. I moglibyśmy je jeść często. Plusem jest szybkość i łatwość ich przyrządzenia. Jakie są minusy jedzenia parówek? Nie zawsze są dobrym wyborem na posiłek - zwłaszcza dla dzieci. Dlaczego nie powinieneś często jeść parówek? Sprawdź, co mówią o tym dietetycy i specjaliści od żywienia.

📢 Azyl dla zwierząt dostał wsparcie. Dzięki tym pieniądzom może uratować kolejnych 170 pacjentów Ośrodek otrzymał 50 tys. złotych dofinansowania z urzędu marszałkowskiego. – Cieszy mnie to, że potrzeby dzikich pacjentów zostały dostrzeżone – mówi założycielka nietypowego szpitala. 📢 Euro 2024: One były miss poprzednich mistrzostw! Nadal wyglądają zjawiskowo! Poznajcie wszystkie miss euro z ubiegłych lat Euro 2024 to nie tylko sportowe emocje, ale także okazja do wspomnień i przypomnienia sobie najpiękniejszych chwil z poprzednich mistrzostw. Na przestrzeni lat turniejowi piłkarskiemu towarzyszyły nie tylko zacięte mecze, ale i wyjątkowe osobowości, które zdobywały serca kibiców na całym świecie. Wśród nich były miss Euro, które zachwycały urodą i charyzmą, stając się ikonami swoich edycji mistrzostw. Pamiętacie najpiękniejsze miss Euro z ubiegłych lat? W tym Natalię Siwiec, Martę Barczok, Dominikę Huzvarovą i Tanię Miroszinę. Sprawdźcie, jak wyglądają dzisiaj i jak wpłynął na nie czas.

📢 Ostrzeżenie GIS 15.06.2024 Produkty wycofane ze sklepów Auchan, POLOmarket, Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto 15.06.2024 Ostrzeżenie GIS 15.06.2024! Lista produktów wycofanych przez sklepy POLOmarket, Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne. 📢 Mieszkania jak z horroru. Trzeba mieć odwagę, by tam zamieszkać! Najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Zdjęcia niektórych mieszkań po prostu budzą grozę. Szukając mieszkania do wynajęcia można trafić na niezwykłe ogłoszenia. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce.

📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 15.06.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez! 📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 15.06.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Opolska Nagroda Jakości 2024. Nagrodzono najlepsze firmy z regionu W piątek wieczorem (14.06) Opolska Izba Gospodarcza wręczyła nagrody podczas uroczystej gali XXI edycji konkursu Opolskiej Nagrody Jakości. Jednocześnie rozstrzygnięto także XVII edycję konkursu Znakomity Przywódca. 📢 Jeszcze nie gwizdnął, a kibice już się śmieją. Najlepsze memy z Szymonem Marciniakiem Szymon Marciniak czeka na decyzję UEFA dotyczącą pierwszego swojego meczu na Euro 2024. Polski arbiter jest także wymieniany jako kandydat to prowadzenia wielkiego finału. Internauci już jednak "obsadzili" sędziego z Płocka w swoich memach. Zobaczcie najlepsze z nich. 📢 Horoskop codzienny na sobotę 15 czerwca 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na sobotę 15 czerwca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 15.6.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Fentanyl zabija już w Polsce! Ten niebezpieczny opiat zamienia ludzi w zombie. Są pierwsze ofiary narkotyku Fentanyl, który zbiera śmiertelne żniwo w Stanach Zjednoczonych, zabija także w Polsce. Ten opioidowy lek przeciwbólowy uzależnia i łatwo zabija. Przedawkowała go 19-latka z Poznania. Po Internecie krąży przerażające nagranie, na którym dwaj mężczyźni słaniają się na nogach. Zachowują się jak zombie, co jest objawem zażywania fentanylu. Specjaliści alarmują! 📢 Dobry sąsiad wyręcza gminę w opiece nad bezpańskimi psami. I tak już od dwóch tygodni Mam nadzieję, że nie będę się musiał zajmować pieskami mojego sąsiada do czasu, że wróci z więzienia - zastanawia się pan Tomasz spod Pakosławic. To miała być tylko chwilowa przysługa, ale do piesków nikt się długo nie przyznawał.

📢 Rynek nieruchomości w Opolu jest w kryzysie. Rekordowe ceny i mała skala budownictwa. Kogo dziś stać na zakup mieszkania za gotówkę? Sytuacja na rynku nieruchomości w Opolu i województwie opolskim staje się coraz bardziej napięta. Drastyczny wzrost cen mieszkań, spadek aktywności deweloperów i rosnąca liczba pustostanów to tylko niektóre z problemów, które dotykają rynek.

📢 W lipcu wróci karma do każdego z tych znaków. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby Horoskop karmiczny na lipiec 2024. Pamiętaj, że karma to nie kara, ale lekcja, która pomaga nam się rozwijać i stawać się lepszymi ludźmi.

📢 Żywa historia w Głogówku. Z okazji 800-lecia swojego miasta mieszkańcy odgrywają historyczne wydarzenia O tym, że na zamku w Głogówku gościł król Jan Kazimierz i kompozytor Ludwig van Beethoven, to wie każdy miłośnik historii. Ale, że jednego dnia po kolei robili sobie zdjęcia z mieszkańcami? To wiedzą tylko wtajemniczeni w akcję „kalendarz z historią”. 📢 Gala wręczenia nagród „Primus inter Pares i Primus 2024″. Nagrodzono najlepszych uczniów z brzeskich szkół Uroczysta gala wręczenia statuetek Primus i Primus Inter Pares dla najlepszych uczniów szkół podstawowych odbyła się w brzeskim ratuszu. Nagrodzono uczniów, którzy przyczynili się do uświetnienia miasta na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.

📢 Domy na każdą kieszeń. Co sprzedają komornicy? Mamy najnowsze oferty 14.06.2024 r. Licytacje komornicze są szansą, by kupić wymarzone cztery kąty po okazyjnych cenach. Komornik, jeśli nie jest w stanie odzyskać długów, bierze pod młotek ruchomości (na przykład sprzęt RTV czy AGD), a nawet domy czy mieszkania. Wielu Opolan śledzi regularnie licytacje komornicze, ponieważ są szansą by kupić atrakcyjne nieruchomości za znacznie mniejsze pieniądze, niż musieliby zapłacić u pośrednika. Szczegóły licytacji, ich warunki oraz kwoty rękojmi na stronie www.licytacje.komornik.pl. 14.06.2024 r. 📢 Pierwszoklasiści z klasy mundurowej w Opolu złożyli ślubowanie. Liczy się "dyscyplina, odpowiedzialność i zdolność do pracy zespołowej" Ponad 30 uczniów I LO w Opolu, którzy kończą właśnie I klasę, wzięło udział w apelu na placu Wolności w Opolu. Towarzyszyli im koledzy ze starszych roczników. Punktem kulminacyjnym było ślubowanie.

📢 Mubi Dub it Tuning Festival 2024. Program, bilety, atrakcje W weekend 22 i 23 czerwca 2024 roku Kielce bez wątpienia będą stolicą tuningu. A wszystko dzięki organizowanemu przez targi Kielce Mubi Dub it Tuning Festival 2024. Coś dla siebie znajdą tam jednak nie tylko miłośnicy zmodyfikowanych pojazdów. Nie zabraknie także atrakcji dla fanów motorsportu, a impreza stanie się okazją do spotkania gwiazd związanych z motoryzacją. Swoją obecność zapowiedzieli Patryk Mikiciuk, Grzegorz Duda i Robert Michalski, prowadzący programy motoryzacyjne w TVN Turbo oraz Karol Jagoda, znany jako Jagodowy TV. Wydarzeniem towarzyszącym będzie koncert zespołu hiphopowego PRO8L3M. 📢 Nastolatkowie mogą za darmo skorzystać z pomocy psychologa i psychiatry. Ale brakuje chętnych Program sfinansował samorząd Opola. Miał on służyć wczesnemu rozpoznaniu problemów u dzieci i młodzieży. Pomysł wydawał się strzałem w dziesiątkę, bo na prywatną wizytę u specjalisty mali pacjenci czasami muszą czekać wiele miesięcy. Tymczasem na razie ze 100 wolnych miejsc udało się wykorzystać nieco ponad 1/3.

📢 Startują Dni Opola 2024. Artur Rojek, Piotr Bukartyk, Magda Umer i Opole Toughest Firefighter. Poznaj cały program Tegoroczne Dni Opola wypełnione będą po brzegi propozycjami dla małych i dużych. Impreza rozpoczyna się już dzisiaj (14 czerwca) koncertem Artura Rojka i potrwa do niedzieli. Będą wydarzenia muzyczne, park zabaw dla dzieci, targ rękodzieła, piknik strażacki i wiele innych. 📢 Wypadek w Strojcu. BMW zderzyło się z fordem. Po ranną kobietę lądował śmigłowiec LPR Oboma samochodami osobowymi, które się zderzyły, jechali sami kierowcy. Odnieśli obrażenia w wyniku wypadku. 54-letnia kobieta została przetransportowana do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

📢 Największy dom spokojnej starości na Opolszczyźnie ma 10 lat. Złote Borki to dawny hotel i dyskoteka, a dziś to rezydencja dla seniorów Największy dom spokojnej starości na Opolszczyźnie ma 10 lat. Złote Borki to dawny hotel, a dziś to rezydencja dla seniorów. Oddział rehabilitacyjny zrobiono w dawnej dyskotece!

📢 Brutalne pobicie w jednym z klubów nocnych w Opolu. Ofiara trafiła do szpitala Policjanci z Opola zatrzymali do sprawy dwie osoby w wieku 27 i 37 lat. Sąd Rejonowy w Opolu aresztował agresorów na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwo grozi im do 5,5 roku więzienia. 📢 Kradzieże i włamania na ogródkach działkowych w Opolu. Rozpoznajesz swoje rzeczy? Kryminalni z Opola zatrzymali włamywacza, który okradał altany na ogródkach działkowych i odzyskali skradzione fanty. Teraz zwracają się do osób, które rozpoznają swoje rzeczy o kontakt z Komendą Miejską Policji w Opolu. Można to zrobić osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 47 864 35 16.

📢 Odra Opole zacznie sezon hitowym spotkaniem. Znamy pełny terminarz jej gier w Fortuna 1 Lidze 2024/2025 Ruch Chorzów będzie pierwszym rywalem Odry Opole w nowym sezonie Fortuna 1 Ligi, który opolanie, za nieco ponad miesiąc, rozpoczną na własnym stadionie. Prezentujemy pełny harmonogram ich gier w nadchodzących rozgrywkach.

📢 Armia pozbywa się sprzętu z demobilu. Na przetargach można kupić sporo ciekawych rzeczy. 13.06.2024 r. Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu, czyli Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Na przetargach można kupić m.in. auta osobowe, dostawcze, autobusy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne oraz sprzęt ogrodniczy, medyczny i sportowy. Nie brakuje też elektronarzędzi. Sprawdź najlepsze okazje! 13.06.2024 r. 📢 W Opolu powstaje nowe centrum handlowe. Market sieci Lidl jest już gotowy, obok budowany jest park handlowo-usługowy Wewnątrz sklepu trwa już meblowanie i ostatnie prace kosmetyczne. Powstał też parking, drogi wewnętrzne, zamontowana została wiata na wózki, kosz na śmieci oraz tablica informacyjna. Kończy się też budowa parku handlowego.

📢 Pożegnanie ze zdrojowym hotelem. Kultowe miejsce przechodzi do historii Zburzono liczący ponad 80 lat budynek hotelu i restauracji Leśna w Głuchołazach. Tu wypoczywały tysiące Opolan. Inwestor na razie nie zdradza swoich planów.

📢 Najmodniejsze fryzury na 2024 rok. Ten bob jest tegorocznym hitem Bob jest jedną z najpopularniejszych klasycznych fryzur damskich, która ma wiele odsłon. W 2024 roku w trendach znalazł się między innymi barokowy bob. Poza nim inne odmiany tego uczesania nadal królują w salonach fryzjerskich. I nic dziwnego. Bob to nie tylko bardzo kobieca ale przede wszystkim wygodna fryzura dla pań. Zobaczcie kilka propozycji na wiosnę. 📢 Śląsk Łubniany awansował do BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej. LZS Walce i 1. FC Chronstau Chrząstowice wywalczyły utrzymanie Rewanżowe potyczki barażowe, w których brali udział piłkarze z drużyn rywalizujących w BS Leśnica 4 Lidze Opolskiej i klasie okręgowej dostarczyły ogromnych emocji. Dwa z trzech spotkań nie zakończyły się w regulaminowym czasie gry. 📢 Gmina Strzelce Opolskie zbuduje cztery nowe bloki mieszkalne. Prace mają ruszyć w tym roku Gmina Strzelce Opolskie wskazała, gdzie staną nowe bloki w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Będą to działki przy ulicy Azaliowej za Osiedlem Piastów Śląskich. W pierwszym etapie ma tam powstać jeden blok SIM, ale docelowo powstaną aż cztery budynki wielorodzinne.

📢 Gorzów Śląski, Kluczbork i Olesno na filmie z 1940 roku! Odnaleziono archiwalną taśmę Film z 1940 roku ma 10 minut. Nagranie odnalazł i zdigitalizował miłośnik historii lokalnej z Gorzowa Śląskiego. Na filmie możemy obejrzeć, jak ponad 80 lat temu wyglądał Gorzów Śląski, Olesno oraz Kluczbork. Zapraszamy do podróży w czasie.

📢 Rozpoczęło się zgrupowanie przed finałem Miss Polski 2024. Oto 32 finalistki w strojach kąpielowych. Wśród nich dwie piękne Opolanki W Hotelu Willa Tatrzańska rozpoczęło się zgrupowanie finalistek Miss Polski 2024. Do ścisłego finału dostały się 32, które będą rywalizować o tytuł najpiękniejszej Polki. W tym gronie są dwie reprezentantki Opolszczyzny. 📢 Złote czy Srebrne Gody zna każdy. Ale jak nazywają się wszystkie rocznice ślubu? Jedwabna, kwiatowa czy koronkowa Nie każda rocznica ślubu ma swoją nazwę, za to niektóre mają po kilka nazw. Nazwy jubileuszy małżeńskich są bardzo ciekawe. Jaką rocznicę świętujecie Wy albo Wasi rodzice?

📢 Bogacica ma już 750 lat. Zobacz, jak miejscowość zmieniła się przez ostatnie stulecie Bogacica (gm. Kluczbork) obchodzi w tym roku jubileusz 750-lecia powstania. Miejscowość ma bogatą i bardzo dobrze udokumentowaną historię, a tutejsi społecznicy są w posiadaniu archiwalnych zdjęć, które ukazują, jak wieś wyglądała dawniej. Część fotografii znalazło się na wystawie, którą już można oglądać. Stanęła ona przy Restauracji "Nad Stawem". 📢 Więcej seksu! Jak kochają się Polacy? Najlepiej pokazują to MEMY o seksie. Zobaczcie - są genialne! Jak kochają się Polacy? Odpowiedzi na to pytanie szukają naukowcy, regularnie prowadzący badania i publikując raporty. Z ostatniego "Narodowego Raportu o Seksualności 2024" wynika, że ze swojego życia seksualnego zadowolonych jest tylko 46 proc. Polaków. Doskonale ilustrują to MEMY, które mówią o oczekiwaniach, marzeniach, rzeczywistości i rozczarowaniach w tym temacie. Oczywiście na wesoło. Zobaczcie najlepsze w naszej galerii.

📢 Wieże osobliwości w Mosznej zaintrygowały zwiedzających. Tu promowano najlepsze atrakcje turystyczne W parku przy Pałacu w Mosznej zorganizowano Międzynarodowe Targi Turystyki i Dziedzictwa Kulturowego. Była to okazja do promocji najlepszych atrakcji turystycznych w kraju. 📢 Najpiękniejsza Polka w USA związana jest z Kluczborkiem. Teraz wystąpi w finale konkursu Miss Polonia Emily Reng to zwyciężczyni konkursu Miss Polish America. W Kluczborku ma liczną rodzinę, m.in. babcię. Przyjeżdżała tu jako kilkuletnia dziewczynka. Pod koniec czerwca wystąpi w finale konkursu Miss Polonia. 📢 Opolagra 2024. Największa wystawa rolnicza w Polsce zgromadziła tłumy odwiedzających. Tak było drugiego dnia imprezy Na lotnisku w Kamieniu Śląskim trwa 19. edycja Opolagry, największej wystawy rolniczej w Polsce, która zakończy się w niedzielę. Tłumy odwiedzających przybyły zobaczyć najnowsze innowacje w technice rolniczej i skorzystać z licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Ta impreza udowadnia, że nie trzeba być rolnikiem, aby z całą rodziną miło spędzić dzień na targach rolniczych.

📢 Największe i najdroższe maszyny rolnicze w Polsce. Takie ciągniki, kombajny i inne pojazdy przyjechały na targi Opolagra 2024 Tysiące mieszkańców regionu zwiedzają targi rolnicze Opolagra 2024, które trwają w Kamieniu Śląskim. Uwagę zwiedzających przykuwają największe i najdroższe maszyny rolnicze. 📢 Kosmiczna energia wróci do tych ludzi. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec Horoskop karmiczny na drugą połowę czerwca 2024. To miesiąc, w którym karma wróci do większości z nas, przynosząc zarówno przyjemne nagrody jak i wymagające skupienia oraz cierpliwości wyzwania. Kto na co może liczyć? Wróżka Expiria już to wie.

📢 Horoskop na lato 2024 dla wszystkich znaków. Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion HOROSKOP na lato 2024. Co się wydarzy w letnie miesiące w naszym życiu? Jakie nieoczekiwane zwroty akcji, szanse i zagrożenia nas czekają? Wróżka Expiria przygotowała wyjątkowy horoskop na ten czas.

📢 Wiadomo już, kiedy w Opolu zbudowany zostanie aquapark. Powstanie przy ul. Oleskiej. Tak będzie wyglądać 9 zjeżdżalni wodnych, kompleks basenów, w tym zewnętrzny z gorącą wodą, sztuczna fala, rwąca rzeka, sauny, wodny plac zabaw oraz centrum spa - tak ma wyglądać aquapark w Opolu, którego budowa ma rozpocząć się już w przyszłym roku. 📢 Jak pozbyć się rdestowca? To jeden z najgorszych chwastów. Jest groźny dla przyrody i twojego ogrodu. Sprawdź, jak go zwalczyć i co stosować Rdestowiec japoński (czyli rdestowiec ostrokończysty) to jeden z najbardziej imponujących chwastów, jakie mogą pojawić się w ogrodzie. Te rośliny mogą dorastać do 3-4 m wysokości i to w ciągu jednego sezonu! Rdestowiec ma wprawdzie cenne właściwości lecznicze, ale jest rośliną inwazyjną, która stwarza zagrożenie dla polskiej przyrody. Tak samo dla naszych ogrodów. Sprawdź, jak się pozbyć rdestowca i jak skutecznie walczyć z tą rośliną.

📢 Wiadomo już, kiedy gotowy będzie cały opolski odcinek drogi ekspresowej S11. Oto jej przebieg na trasie Olesno - Kluczbork - Byczyna Podpisano już umowy na budowę kolejnych dwóch odcinków drogi ekspresowej S11. Są to kolejne etapy drugiej i jednocześnie ostatniej opolskiej części drogi S11. Chodzi o 46-kilometrowy kawałek „jedenastki" od obwodnicy Olesna aż do Kępna. Opolszczyzna zyska do końca tej dekady drugą dwupasmową drogę szybkiego ruchu. Dla regionu to będzie jak druga obwodnica.

📢 Nowy basen odkryty w Oleśnie ma być gotowy już w maju. To będzie rodzinna pływalnia ze zjeżdżalniami wodnymi i atrakcjami Gotowa jest już konstrukcja niecki basenu zewnętrznego na terenie starej poniemieckiej pływalni plenerowej przy ul. Kościuszki w Oleśnie. Trwa montaż technologii uzdatniania wody basenowej. Będzie to basen z wodnymi atrakcjami dla młodszych i starszych, ale bez trampoliny, która okazała się za droga.

📢 Najlepszy horoskop na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj najlepszy HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku.

📢 Przenosiny wikariuszy w Diecezji Opolskiej. Którzy księża zmieniają parafie? 17 wikariuszy pod koniec wakacji zmieni parafie. - Służy to zdobyciu doświadczenia przydatnego w dalszej posłudze kapłańskiej – mówi ks. Joachim Kobienia, rzecznik opolskiej Kurii Diecezjalnej. 📢 Zmiany w parafiach Diecezji Opolskiej. Gdzie będzie zmiana proboszczów? Biskup Andrzej Czaja, ordynariusz Diecezji Opolskiej, wręczył kilkudziesięciu księżom dekrety powołujące bądź odwołujące ich z poszczególnych parafii. Sześciu duchownych przechodzi na emeryturę. Oprócz tego kilkunastu wikariuszy zmieni swoje parafie.

