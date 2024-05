Przegląd prasy 23.05.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane!”?

Prasówka 23.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Piotr Duda na walnym zjeździe delegatów opolskiej "S". Mówił o referendum ws. Zielonego Ładu i likwidacji zakładu w Zawadzkiem Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda był gościem 31. Walnego Zjazdu Delegatów Śląska Opolskiego. Wspierał opolskich związkowców, mówił o zagrożeniach związanych z tzw. Zielonym Ładem a także odniósł się do zapowiedzi ściągania krzyży w przestrzeni publicznej.

📢 Horoskop codzienny na czwartek 23 maja 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na czwartek 23 maja 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 23.5.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Expiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

Prasówka 23.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dzień Matki na wesoło. Jajcarze żartują z naszych mam. Oto najlepsze memy! 23.05.2024 26 maja świętujemy Dzień Matki. Z tej okazji internauci przygotowali dawkę nowych memów o naszych mamach. Znajdziecie je w naszej galerii!

📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki [23.05.24 r.] Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami. 📢 Najmodniejsze fryzury na 2024 rok. Ten bob jest tegorocznym hitem [23.05.24 r.] Bob jest jedną z najpopularniejszych klasycznych fryzur damskich, która ma wiele odsłon. W 2024 roku w trendach znalazł się między innymi barokowy bob. Poza nim inne odmiany tego uczesania nadal królują w salonach fryzjerskich. I nic dziwnego. Bob to nie tylko bardzo kobieca ale przede wszystkim wygodna fryzura dla pań. Zobaczcie kilka propozycji na wiosnę.

📢 Ruszają Opolskie Konfrontacje Teatralne, czyli uczta dla miłośników teatru Jeden z najważniejszych festiwali teatralnych w kraju od 48. lat gości klasykę polską na scenach Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu.

📢 Osobowość Roku 2023. Oto kolejni liderzy prestiżowej akcji. Poznaj Ich! Nominowani do tytułu Osobowość Roku 2023 to wyjątkowi liderzy. To osoby, które swoim zaangażowaniem i sukcesami wyróżniają się na tle społeczności. Ich praca na rzecz lokalnych środowisk zdobyła uznanie nie tylko mieszkańców, ale również naszej redakcji. 📢 Ich stroje były niesamowite! Ulicami Opola przeszła studencka żakinada Piastonalia, czyli trwające tydzień święto opolskich studentów rozpoczęły się na dobre. Oficjalnie zainaugurowane zostały kolorową żakinadą, która przeszła ulicami miasta. Zobaczcie, w jakich strojach w tym roku przyszli na nią studenci. 📢 Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim jest bardzo popularna. Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim. Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim stała się najgłośniejszym kąpieliskiem w województwie łódzkim. Wszystko przez naturystów, którzy tutaj przyjeżdżają poopalać się. Jak będzie tego lata? Poprzednio w weekendy na plaży miłośników naturyzmu było często ponad 200. Przyjeżdżają tu ludzie z Łodzi, Częstochowy, Kielc, Warszawy, Tomaszowa, ale są też mieszkańcy powiatu piotrkowskiego.

📢 Lustro wody obniżyło się o kilka metrów. Jezioro Otmuchowskie odsłania to co, kryło się na dnie Ten malowniczy zbiornik od prawie stu lat przyciąga turystów. W ostatnim czasie wody ubyło tak bardzo, że można się przechadzać po dnie jeziora w poszukiwaniu skarbów. Co się stało z Jeziorem Otmuchowskim? 📢 Ostrzeżenie GIS 21.05.2024 Produkty wycofane ze sklepów POLOmarket, Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto, Auchan 22.05.2024 Ostrzeżenie GIS 21.05.2024! Lista produktów wycofanych przez sklepy POLOmarket, Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne.

📢 Muzyczne Święto Kwitnących Azalii w Mosznej. Melomani z kocykami mile widziani To już czterdziesta edycja wydarzenia, które – niezmiennie – odbędzie się na terenie Zamku w Mosznej, ale tym razem w nieco zmienionej formule.

📢 Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Rewolwer i różaniec przy łóżku detektywa. Zobacz spiżarnię i meble które zaprojektował Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Najsławniejszy detektyw w Polsce oprowadza nas po swoim domu. Detektyw Rutkowski śpi z rewolwerem i różańcem przy łóżku, a latem relaksuje się w basenie, a w spiżarni ma słoiki z grzybkami od mamy. 📢 Pierwsza amerykańska stypendystka fundacji Fullbrighta na nyskiej czelni: Będę tęsknić za Polską Zaraz po przyjeździe do Polski chodząc po ulicach uśmiechała się do ludzi i przyjaźnie mówiła: Hallo. Teraz już wie, że jesienią i zimą Polacy chodzą smutni i nie wdają się w pogaduszki z nieznajomymi. Wiosną stają się pogodniejsi. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Jakie imiona znalazły się na liście? Ezoterycy wskazują dokładne cechy charakteru! Decyzja o ślubie podejmowana jest najczęściej raz w życiu. Warto więc, aby dobrze dobrać się w parze. Czy po imieniu można stwierdzić, że ktoś jest złym lub dobrym kandydatem na męża? Są cechy charakteru, jak wskazują eksperci, które bardziej lub mniej predysponują nas do bycia dobrym współmałżonkiem. Sprawdź listę imion. Zobacz, kto znalazł się w zestawieniu!

📢 Towarzystwo Przyjaciół Głuchołaz ma od nowego prezesa. Poprzedni prezes został burmistrzem Paweł Szymkowicz po 25 latach zrezygnował z prezesowania Towarzystwu Przyjaciół Głuchołaz, bo wygrał wybory na burmistrza miasta. Zastąpi go Roman Gąsior.

📢 Tyle zarabiają Polacy. GUS podał najnowsze dane o wynagrodzeniach. Zarobki poszły w górę? Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2024 r. w porównaniu z kwietniem 2023 r. wzrosło nominalnie o 11,3% i wyniosło 8271,99 zł brutto. Spadło natomiast przeciętne zatrudnienie. W porównaniu z kwietniem 2023 r. było niższe o 0,4% i wyniosło 6499,4 tys. etatów. 📢 Zabawne czeskie MEMY! Śmieszne czeskie słówka - sprawdź, czy wiesz, co oznaczają! 22.05.2024 Czeskie memy już od jakiegoś czasu śmieszą Polaków. Podobieństwa w języku, a także rażące różnice sprawiają, że Polacy duszą się ze śmiechu. Sprawdź najlepsze czeskie memy, które udało nam się znaleźć w czeluściach internetu!

📢 Studenci przejmują władze w mieście. Przed nami kolejne koncerty i zabawa do białego rana. Co z programie Piastonaliów 2024? Kampus Uniwersytetu Opolskiego w najbliższych dniach stanie się centrum kulturalnym Opola, goszcząc dwudziestu ośmiu artystów na dwóch scenach. Oprócz koncertów, odbędą się także warsztaty taneczne, zawody sportowe czy turnieje gier. 📢 Zabójstwo dziennikarza Marka Pomykały. Sprawa trafiła do sądu. Ma aż 35 tomów akt. Oskarżonym jest były milicjant Wiemy już, co się stało z Markiem Pomykałą. Dziennikarz zaginął 27 lat temu. Portal i.pl ustalił, że mężczyzna został uduszony przez byłego milicjanta. Tadeusz P. odpowie przed sądem także za utopienie innego człowieka oraz za podtruwanie byłej żony. Miał bowiem wstrzykiwąć kobiecie do papierosów śmiertelną dawkę rtęci. - Sam akt oskarżenia liczy 235 stron, zaś akta sprawy to aż 35 tomów! - przyznaje w rozmowie z i.pl Janusz Kowalski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

📢 MKS Kluczbork i Ruch Zdzieszowice powalczą o prymat na Opolszczyźnie w wojewódzkim Pucharze Polski Czas na decydujące rozdanie w tegorocznej edycji wojewódzkiego Pucharu Polski. W środowym (22.05, godz. 19) finale zmierzą się ze sobą MKS Kluczbork i Ruch Zdzieszowice. 📢 Mercure Szczyrk Resort - obiekt jest na ostatniej prostej przed otwarciem! Zobaczcie ZDJĘCIA gigantycznego hotelu Zaledwie tygodnie dzielą nas od otwarcia zmodernizowanego Mercure Szczyrk Hotel, który przez lata działał jako hotel Orle Gniazdo. Tak wynika z zapowiedzi inwestora. Luksusowy obiekt, jeden z największych w Beskidach, ma zostać oddany do użytku latem bieżącego roku. Dokładna data nie jest jeszcze znana, ale inwestycja zmierza do końca. Obecnie trwa nabór pracowników do kompleksu hotelowego. Będzie w nim pracować kilkaset osób. Zobaczcie, jak będzie wyglądał największy hotel w Szczyrku. WYSTARCZY KLIKNĄĆ W NASZĄ GALERIĘ!

📢 Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski: "Krzyże zostaną w urzędzie. To kwestia tolerancji i tradycji" Arkadiusz Wiśniewski zapewnił, że nie będzie szedł w ślady prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w sprawie obecności symboli religijnych w urzędach. Wyjaśnił także, dlaczego swojej zastępczyni nie będzie nazywał "prezydentką". 📢 Setki uczestników wzięły udział w biegu "Od jeziora do jeziora" w Dobrzeniu Wielkim 220 dorosłych oraz 200 dzieci i nastolatków wystartowało w 9. edycji biegu "Od jeziora do jeziora" w Dobrzeniu Wielkim. Pokonali oni trasę pomiędzy kąpieliskiem letnim Balaton a stawem Okoniówka. 📢 Budowlanka ruszyła na Opolszczyźnie. Deweloperzy chcą stawiać kolejne bloki Liczba wydawanych pozwoleń na budowę mieszkań w budynkach wielorodzinnych skoczyła trzykrotnie w ciągu roku. Rozwija się też budownictwo komunalne i społeczno-czynszowe. Tak dobrych danych o budownictwie mieszkaniowym w województwie nie było od lat.

📢 Z orkiestrą po Odrze, czyli rejs dla melomanów już w najbliższą sobotę w Opolu Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego na pokład wejdzie jedynie około 30 osób. Dobra informacja jest jednak taka, że miłośnicy dobrej muzyki będą mogli usłyszeć koncert również z bulwarów nadodrzańskich. 📢 Kierowca: „Ograniczenie prędkości w tym miejscu jest bardziej niebezpieczne niż same dziury” Odcinek obwodnicy północnej Opola przypomina szwajcarski ser, ale to nie dziury są największym utrapieniem kierowców. – Mam do wyboru: łamać przepisy, albo ryzykować bezpieczeństwo swoje i moich bliskich – mówi jeden z czytelników.

📢 Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem do likwidacji. Prawie pół tysiąca pracowników może trafić na bruk Zarząd spółki Alchemia zdecydował o rozpoczęciu procesu likwidacji swojego zakładu w Zawadzkiem. To jedna z firm-żywicielek dla mieszkańców tej gminy.

📢 Mieszkańcy Opola poszukiwani listami gończymi. Wiesz, gdzie się ukrywają? Zgłoś to policji Jeśli ktoś rozpoznaje osoby ze zdjęć, proszony jest o kontakt z policjantami z Komisariatu I Policji w Opolu, tel. 47 864 25 95 lub z najbliższą jednostką policji pod numerem alarmowym 112. 📢 Startuje nowy program dopłat dla właścicieli i współwłaścicieli budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Chodzi o nawet 30 tys. zł Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zapowiedział start programu „Moja elektrownia wiatrowa" w drugim lub trzecim kwartale 2024 roku. Program ma na celu wsparcie osób fizycznych w zakupie przydomowych wiatraków lub do zakupu i montażu przydomowej siłowni wiatrowej wraz z magazynem energii elektrycznej. Budżet całego programu, który będzie realizowany do 2029 roku, ma wynieść 400 mln zł. Sprawdź, ile wyniosą dopłaty.

📢 Oto najlepsze regionalne restauracje na Opolszczyźnie. Wskazali je sami internauci Wiele osób nie wyobraża sobie niedzieli bez rosołu i schabowego, a na Śląsku bez klusek, rolady i modrej kapusty. Podpowiadamy, gdzie wybrać się na świąteczny obiad. Zestawienie powstało na bazie porad internautów, którzy chętnie odwiedzają opolskie restauracje. 📢 Trzej kuzyni pojechali na motocyklach z Byczyny do Afryki. Przygód mieli co nie miara Miłosz Mendel oraz Patryk i Dawid Łyczyńscy zamarzyli o przejechaniu na motocyklach słynnej trasy rajdu Paryż - Dakar. Zaczęło się pechowo, bo jednego z nich ukąsił pająk i wylądował w szpitalu. Ale teraz trzech polskich motocyklistów wróciło na bezdroża Afryki. 📢 Mateusz Morawiecki w Opolu i Nysie zachęcał do głosowania na Michała Dworczyka w wyborach do Europarlamentu Rozwój infrastruktury i uczelni, uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych i budowę przemysłu zbrojeniowego w naszym regionie – zapowiedział w Opolu Michał Dworczyk, kandydat do Europarlamentu.

📢 TOP15. Najtańsze na rynku nowe samochody z automatyczną skrzynią biegów Czasy, gdy skrzynia automatyczna oznaczała spory komfort, ale kosztem wyższej ceny zakupu, serwisu, większego spalania i gorszych osiągów, dawno minęły. To również nie synonim luksusu, bowiem automatyczne skrzynie biegów pojawiają się nawet w samochodach miejskich. Przedstawiamy TOP15 najtańszych aut z automatyczną skrzynią biegów na polskim rynku. 📢 Młodzi Opolanie podążają śladami bohaterów spod Monte Cassino. Zobacz zdjęcia harcerzy ZHR z rocznicowej wyprawy do Włoch Dokładnie 80 lat temu wśród ruin klasztoru benedyktyńskiego na Monte Cassino zatrzepotała polska flaga, a plutonowy Emil Czech zagrał na trąbce hejnał mariacki, ogłaszając tym czynem zwycięstwo w jednej z najbardziej zaciętych bitew II wojny światowej. W rocznicę wojennych wydarzeń śladami polskich żołnierzy podąża grupa harcerzy z Opolszczyzny.

📢 W Opolu trzech nowych diakonów zostało wyświęconych na kapłanów. Jeden z nich pochodzi z Togo W sobotę (18 maja), w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego – w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu trzech diakonów, alumnów Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu i absolwentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, przyjęło święcenia kapłańskie. 📢 Jak oni się zmienili! Piosenkarze i piosenkarki w latach 90. a dziś. Niektórych trudno rozpoznać! Lata 90. w polskiej muzyce rozrywkowej to czas takich gwiazd, jak Andrzej Piaseczny, Edyta Górniak, Kayah, Edyta Bartosiewicz czy Agnieszka Chylińska. W tym czasie powstało także mnóstwo hitów, a single, wypuszczane na rynek były mocno inspirowane światową muzyką. Sprawdzamy, jak bardzo zmieniły się znane gwiazdy i jak wyglądały w latach 90. Zobaczcie! 📢 Internat na Struga został sprzedany za 7 milionów zł. Jednak remont wciąż się nie rozpoczął. Tak wygląda w środku opuszczona bursa Po latach starań w styczniu 2023 roku miasto Opole znalazło w końcu kupca na dawną bursę, a potem dom studencki „Archimedes". Inwestor zapłacił ponad 7 milionów zł za budynek, ale do dzisiaj remont się nie rozpoczął. Weszliśmy do środka, żeby zobaczyć, jak wygląda opuszczony od lat słynny internat przy ulicy Struga w Opolu.

📢 Pomysł na majową wyprawę w góry. Zdobądź Pradziada malowniczą Doliną Białej Opawy Niedawno w Dolinie Białej Opawy pod Pradziadem w Jesenikach zakończył się pozimowy remont kładek i mostków. Szlak zaprasza, emocje gwarantowane. 📢 Jasna Góra na archiwalnych fotografiach - zobacz, jak wyglądała prawie 100 lat temu! Bardzo się zmieniło od tamtego czasu? Jasna Góra to wyjątkowe miejsce. Jest jednym z najważniejszych ośrodków kultu maryjnego na świecie oraz największym centrum pielgrzymkowym w Polsce. Co roku kilka milionów pątników z różnych zakątków globu odwiedza to sanktuarium w Częstochowie. Na zdjęciach sprzed prawie 100 lat możemy zobaczyć charakterystyczną budowlę klasztoru, tłumy modlących się wiernych i wnętrza świątyni. Zobaczcie archiwalne zdjęcia!

📢 Najbardziej zadłużone gminy na Opolszczyźnie. Tutaj trzeba zaciskać pasa W niektórych opolskich gminach zadłużenie na jednego mieszkańca sięga nawet kilku tysięcy złotych. To cena, jaką płacimy za rozwój miejskiej infrastruktury. Oto lista najbardziej zadłużonych samorządów w regionie.

📢 Tajemnica przygranicznej wsi na południu Opolszczyzny. Mieszkańcy musieli opuścić swoje domy z dnia na dzień Przy drodze pomiędzy Opawicą a Dobieszowem stoi sfatygowany krzyż. Nosi ślady po pociskach. Po figurze Chrystusa pozostał już tylko kawałek ręki zwisający z jednego z ramion. Wystarczy wejść pomiędzy drzewa, by natrafić na pozostałości ścian oraz fundamentów budynków. To resztki osady Bursztet. Miejsce owiane jest szeregiem legend. Te ściągają na miejsce m.in. poszukiwaczy skarbów. - Oni potrafią być prawdziwą zmorą tej okolicy - mówi Barbara Piechaczek, dyrektorka Muzeum Powiatowego w Głubczycach.

📢 One są przeurocze. Najśmieszniejsze koty i psy jakie kiedykolwiek widzieliście Wyobraźnia internautów nie ma granic. Ale nie ma się co dziwić, psy i koty to wdzięczny temat dla twórców memów. Zobaczcie najlepsze obrazki, jakie można znaleźć w sieci! 📢 Tak wyglądała największa impreza w Polsce dla fanów ogrodnictwa. "Wiosna Kwiatów w Łosiowie" W Łosiowie można kupić wszystko, co jest potrzebne do założenia i prowadzenia ogrodu. Asortyment roślin wręcz oszałamia. Są nasiona, cebulki i sadzonki kwiatów, a także flance warzyw, krzewy i drzewka owocowe oraz ozdobne oraz kwiaty doniczkowe. 📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

