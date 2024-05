Przegląd prasy 25.05.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Trwa Studencka Wiosna Kulturalna. W Opolu studenci bawią się na Piastonaliach”?

Prasówka 25.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Trwa Studencka Wiosna Kulturalna. W Opolu studenci bawią się na Piastonaliach Piątek 24 maja to kolejny dzień Piastonaliów. Studencka Wiosna Kulturalna 2024 odbywa się teraz na kampusie Uniwersytetu Opolskiego. W galerii prezentujemy zdjęcia z trwających koncertów.

📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami.

📢 Zabytkowe mury miejskie w Byczynie w blasku reflektorów wyglądają fenomenalnie. To gratka dla mieszkańców i turystów Zabytkowe mury w Byczynie zostały podświetlone. Była to na razie tylko próba, ale po zakończeniu prac renowacyjnych oświetlenie będzie na stałe.

Prasówka 25.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop dzienny na sobotę 25 maja 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na sobotę 25 maja 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 25.5.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Expiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Horoskop dzienny na sobotę (jutro, 25.05). Które znaki zodiaku powinny na siebie uważać? Zobacz horoskop na sobotę dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Ciebie na jutro? Zobacz, co według horoskopu może się wydarzyć w sobotę 25.05.2024. Czy dzięki temu zbierzesz się na odwagę? Sprawdź horoskop na jutro (sobotę, 25.05.2024) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Plaga szczurów na osiedlu Dambonia w Opolu. „Ciągniemy losy, na kogo padnie w danym dniu” Mieszkańcy skarżą się, że gryzonie nie boją się ludzi, za to pracownicy gastronomii ciągną losy, kto w danym dniu pójdzie wyrzucić śmieci. To właśnie kubły z resztkami jedzenia stały się dla szczurów wymarzoną stołówką. 📢 Przejazd pod wiaduktem na ul. Powstańców Śląskich w Opolu otwarty. Uwaga! Wróciła stara organizacja ruchu Tymczasowa organizacja ruchu była wprowadzona ze względu na zamknięcie skrzyżowania ul. Jana Dobrego i Powstańców Śląskich w Opolu. PKP Polskie Linie Kolejowe budowały tam bowiem nowe wiadukty, przebudowane zostały też pobliskie skrzyżowania.

📢 Nawałnica przeszła przez Opole. Na ulicę wleciała trampolina, zalane są niektóre wiadukty W piątek 24 maja około godziny 13.00 przez Opole przeszła burza z deszczem i gradem. Kilkunastominutowe intensywne opady spowodowały wiele szkód. Strażacy prowadzą co najmniej kilkanaście interwencji. Ruch samochodowy w niektórych rejonach miasta może być utrudniony. 📢 Horoskop na na kolejny miesiąc. Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak HOROSKOP na czerwiec 2024 dla każdego znaku zodiaku. Co wydarzy się w przyszłym miesiącu i jak zareagować na pojawiające się szanse i problemy? Wróżka Expiria przygotowała horoskop na ten czas.

📢 Rusza remont ul. Wrocławskiej w Opolu. Prace potrwają trzy miesiące. Szykują się spore utrudnienia Odcinek ulicy Wrocławskiej w Opolu, o którym tu mowa, jest z jednym z najbardziej zniszczonych w mieście po ostatniej zimie. W jezdni pełno jest dziur i wyrw. Tu nie pomoże już zwykłe łatanie. Dlatego potrzebne jest frezowanie i wymiana większych połaci nawierzchni.

📢 Agnieszka Osiecka w interpretacji młodych wykonawców. Trwa ogólnopolski konkurs w Niemodlinie W Niemodlinie po raz 16. odbywa się Ogólnopolski Konkurs na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej OCEANY. Koncert laureatów zwieńczy występ Krzysztofa Iwaneczki, polskiego muzyka jazzowego. 📢 Volvo EX90. Oto nowy, w pełni elektryczny 7-miejscowy SUV klasy premium To flagowy SUV koncernu, którym w komfortowych warunkach może podróżować siedem osób. EX90 jako pierwszy model Volvo powstał w oparciu o nową generację modułowej platformy SPA2. Do jego budowy wykorzystane zostało aluminium oraz stal, przy których pozyskiwaniu położono nacisk na surowce z recyklingu. 📢 Tak przed laty bawiliście się w tej największej dyskotece na Opolszczyźnie. Znajdźcie się na zdjęciach Dziś prezentujemy zdjęcia z kolejnej kultowej dyskoteki w województwie opolskim, tym razem Discopexu A4 w Pietnej pod Krapkowicami.

📢 Najtragiczniejsze wypadki na naszych drogach sprzed lat. Warto zobaczyć te zdjęcia ku przestrodze Z roku na rok drogi Opolszczyzny są coraz bezpieczniejsze. Jest mniej wypadków śmiertelnych, ginie też mniej ludzi. Ale nie zawsze tak było. Najtragiczniejsza była końcówka lat 90. i początek lat dwutysięcznych. 📢 Nie uwierzycie, co sprzedaje wojsko. Mamy dla Was najnowsze oferty z przetargów Agencji Mienia Wojskowego. 24.05.2024 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu, czyli Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Na przetargach można kupić m.in. auta osobowe, dostawcze, autobusy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne oraz sprzęt ogrodniczy, medyczny i sportowy. Nie brakuje też elektronarzędzi. Sprawdź najlepsze okazje! 24.05.2024 r.

📢 Na Opolszczyźnie powstanie 14 kolejnych murali. A mamy ich już sporo ZDJĘCIA Ludzie, tradycje, lokalna historia, wyjątkowe atrakcje - to główne malowideł na ścianach budynków, które licznie powstają na Opolszczyźnie. Marszałek dofinansuje kolejnych 14 murali.

📢 Modne fryzury dla dojrzałych kobiet. Te cięcia odświeżą wygląd i sprawdzą się dla pań po 50 i 60+. Zobacz najlepsze uczesania na lato 2024 Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być wcale tradycyjne i nudne. Wręcz przeciwnie, skrywają w sobie ogromny potencjał. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępnych jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet dojrzałych. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 Najmodniejsze fryzury na 2024 rok. Ten bob jest tegorocznym hitem Bob jest jedną z najpopularniejszych klasycznych fryzur damskich, która ma wiele odsłon. W 2024 roku w trendach znalazł się między innymi barokowy bob. Poza nim inne odmiany tego uczesania nadal królują w salonach fryzjerskich. I nic dziwnego. Bob to nie tylko bardzo kobieca ale przede wszystkim wygodna fryzura dla pań. Zobaczcie kilka propozycji na wiosnę. 📢 Zabawne czeskie MEMY! Śmieszne czeskie słówka - sprawdź, czy wiesz, co oznaczają! 24.05.2024 Czeskie memy już od jakiegoś czasu śmieszą Polaków. Podobieństwa w języku, a także rażące różnice sprawiają, że Polacy duszą się ze śmiechu. Sprawdź najlepsze czeskie memy, które udało nam się znaleźć w czeluściach internetu!

📢 Do tych restauracji opolanie najczęściej jeżdżą w weekendy. Wskazali je internauci Wiele osób nie wyobraża sobie niedzieli bez rosołu i schabowego, a na Śląsku bez klusek, rolady i modrej kapusty. Podpowiadamy, gdzie wybrać się na świąteczny obiad. Zestawienie powstało na bazie porad internautów, którzy chętnie odwiedzają opolskie restauracje.

📢 Oto tajemniczy dom detektywa Krzysztofa Rutkowskiego i Mai Plich. Tak mieszkają w domu pod Łodzią. Ładnie? ZDJĘCIA 24.05.2024 Słynny detektyw Krzysztof Rutkowski ze swoją rodziną mieszka w luksusowym domu na obrzeżach Łodzi. Większość mebli Rutkowski zaprojektował sam. Na terenie ma również odkryty basen. 📢 Najpiękniejsze miejsca we Włoszech, o których mogłeś nie słyszeć. Te zakątki trzeba zobaczyć choć raz z życiu – to ukryte skarby Italii Włochy aż pękają w szwach od pięknych miejsc stworzonych zarówno przez człowieka, jak i Matkę Naturę. Niektóre pozostają mało znane – to ukryte skarby Italii, omijane przez polskich turystów. Przedstawiam 20 najpiękniejszych miejsc we Włoszech, o których mogłeś nie słyszeć, a które koniecznie trzeba odwiedzić choć raz w życiu. To gotowa lista inspiracji na urlopy i wakacyjne wycieczki do Włoch.

📢 Ostrzeżenie GIS 23.05.2024 Produkty wycofane ze sklepów POLOmarket, Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto, Auchan 24.05.2024 Ostrzeżenie GIS 24.05.2024! Lista produktów wycofanych przez sklepy POLOmarket, Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne. 📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 24.05.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Niemcy przyjechali do Kluczborka w sprawach sercowych. Zaprosili chętnych na trening Współpraca Kluczborka i Bad Dürkheim trwa od 2001 roku. Jego elementem są wizyty partnerskie. Tym razem jednak do Kluczborka nie przyjechali przedstawiciele władz niemieckiego miasta a członkowie Herzgruppe. Zaprosili kluczborczan na specjalny trening.

📢 Model kroczący renty wdowiej 2024. Kto spełnia warunki? Jaka będzie kwota? Oto szczegóły! Przepisy dotyczące renty dla wdów i wdowców w Polsce są poddawane ciągłym zmianom. Obecnie planowane są bardzo poważne zmiany, które mogą realnie zmienić postrzeganie tych przepisów. Co warto wiedzieć, o planach rządowych w sprawie tego, jak ma się zmienić renta wdowia? Kiedy głosowanie w sejmie? Jeśli przejdzie to renta wdowia od kiedy będzie obowiązywać na nowych zasadach? Zobacz!

📢 Wielkie święto w parafii w Kostowie. Miejscowa świątynia zyskała dodatkową patronkę. To orędowniczka od trudnych spraw W środę 22 maja wierni z parafii Kostów (diecezja kaliska) przeżywali wielką uroczystość. Ksiądz biskup Damian Bryl wprowadził do miejscowej świątyni relikwie świętej Rity i poświęcił kaplicę z nową figurą orędowniczki w sprawach trudnych i beznadziejnych.

📢 "Opole" opłynie Islandię. Wkrótce początek morskiej wyprawy na północ W niespełna trzy miesiące chcą pokonać 4 tysiące mil morskich (około 7 tysięcy kilometrów). Jacht „Opole” wkrótce wyruszy w rejs na północ. 📢 Wypdek na DK 46 pomiędzy Nysą a Niemodlinem. Dwie osoby zostały ranne, droga jest zablokowana W czwartek (23.05) tuż przed godziną 16 doszło do zderzenia czołowego samochodów osobowych na drodze krajowej nr 46 pomiędzy Niemodlinem a Nysą w miejscowości Sidzina. Dwie osoby zostały ranne. Droga jest zablokowana.

📢 Matka zamordowała w Opolu dwójkę swoich dzieci nożem tapicerskim. Śledczy: to była zemsta Ustalenia w tej sprawie są szokujące. Śledczy uważają, że Krystyna Sz. zaplanowała zbrodnię, ponieważ nie dogadywała się z ojcem dzieci, a swoim partnerem. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił właśnie do sądu.

📢 Konflikt między lekarzami a szpitalem. Głos zabrał konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii Kryzys trwa od ubiegłego tygodnia, gdy lekarze oddziału chirurgii Szpitala Wojewódzkiego w Opolu odeszli z pracy w trybie natychmiastowy. W ich ocenie punktem zapalnym była kwestia organizacji dyżurów. Kierownictwo szpitala zapewnia, że wkrótce sytuacja wróci do normy, ale wątpliwości ma zarówno konsultant wojewódzki, jak i krajowy. 📢 Kultowe drogi i stare zajazdy. Tak kiedyś wyglądała nasza motoryzacja Obecna autostrada A4 była kiedyś wykonana z płyt betonowych. Dlatego nazywano ją najdłuższymi schodami Europy. W archiwum reporterów "nto" są też ujęcia z kultowych zajazdów PRL-u czy stacji paliw sprzed wielu dekad. Do tego dochodzą fotografie ulic i samochodów, które kiedyś na nich królowały. 📢 Zbigniew Szczepanowski nowym ordynatorem chirurgii w szpitalu wojewódzkim. Wkrótce ruszą planowe przyjęcia Oddział chirurgii ogólnej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu ma już ordynatora. Jest nim dr n. med. Zbigniew Szczepanowski. Nowy zespół lekarzy jest w fazie kompletowania. Praca oddziału zostanie odwieszona w poniedziałek 27 maja.

📢 Mafia śmieciowa zatruła życie mieszkańcom Krapkowic. Nie ma komu uprzątnąć góry cuchnących odpadów Mafia śmieciowa podrzuciła do Krapkowic ogromne ilości odpadów. Dwie osoby związane z tą sprawą trafiły do aresztu, ale minie najprawdopodobniej wiele miesięcy zanim staną przed sądem. Tymczasem śmieci zatruwają życie mieszkańcom - cuchną i stanowią pożywkę dla plagi much.

📢 Pieszy zginął na drodze do przejścia granicznego w Trzebini. Został potrącony przez ciężarówkę Do godziny 14.00 mogą potrwać utrudnienia na drodze krajowej 41 Prudnik - Trzebina, tuż przed przejściem granicznym z Republiką Czeską. Samochód potrącił tam pieszego, która zginął na miejscu. 📢 Piotr Duda: Rozważamy złożenie pozwu sądowego, aby wstrzymać likwidację walcowni w Zawadzkiem Likwidacja walcowni będzie miała katastrofalne skutki dla lokalnej społeczności. To nie tylko utrata miejsc pracy, ale także spadek dochodów wielu rodzin i destabilizacja lokalnego rynku pracy - mówi w rozmowie z nto.pl Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, który był gościem 31. Walnego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Śląska Opolskiego.

📢 Polacy uwielbiają spać. Oto najlepsze memy o spaniu, które rozbawiły internautów 23.05.2024 Polacy uwielbiają memy. Tym razem internauci skupili się na śpiochach. Kto z nas nie lubi dłużej poleżeć w łóżku, zwłaszcza gdy ma dzień wolny? Zapraszamy do naszej galerii.

📢 Mercure Szczyrk Resort - obiekt jest na ostatniej prostej przed otwarciem! Zobaczcie ZDJĘCIA gigantycznego hotelu Zaledwie tygodnie dzielą nas od otwarcia zmodernizowanego Mercure Szczyrk Hotel, który przez lata działał jako hotel Orle Gniazdo. Tak wynika z zapowiedzi inwestora. Luksusowy obiekt, jeden z największych w Beskidach, ma zostać oddany do użytku latem bieżącego roku. Dokładna data nie jest jeszcze znana, ale inwestycja zmierza do końca. Obecnie trwa nabór pracowników do kompleksu hotelowego. Będzie w nim pracować kilkaset osób. Zobaczcie, jak będzie wyglądał największy hotel w Szczyrku. WYSTARCZY KLIKNĄĆ W NASZĄ GALERIĘ! 📢 Tak kiedyś wyglądały opolskie pałace i zamki. Niektóre możemy podziwiać do dziś Fotografie pochodzą z Krajowego Urzędu Dokumentacji Fotograficznej - Górny Śląsk, którego pracownicy przed wojną fotografowali cały region. Teraz dzięki nim możemy zobaczyć, jak dawniej wyglądały dawniej pałace i zamki na Śląsku Opolskim.

📢 Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem do likwidacji. Prawie pół tysiąca pracowników może trafić na bruk Zarząd spółki Alchemia zdecydował o rozpoczęciu procesu likwidacji swojego zakładu w Zawadzkiem. To jedna z firm-żywicielek dla mieszkańców tej gminy. 📢 Mieszkańcy Opola poszukiwani listami gończymi. Wiesz, gdzie się ukrywają? Zgłoś to policji Jeśli ktoś rozpoznaje osoby ze zdjęć, proszony jest o kontakt z policjantami z Komisariatu I Policji w Opolu, tel. 47 864 25 95 lub z najbliższą jednostką policji pod numerem alarmowym 112. 📢 Startuje nowy program dopłat dla właścicieli i współwłaścicieli budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Chodzi o nawet 30 tys. zł Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zapowiedział start programu „Moja elektrownia wiatrowa" w drugim lub trzecim kwartale 2024 roku. Program ma na celu wsparcie osób fizycznych w zakupie przydomowych wiatraków lub do zakupu i montażu przydomowej siłowni wiatrowej wraz z magazynem energii elektrycznej. Budżet całego programu, który będzie realizowany do 2029 roku, ma wynieść 400 mln zł. Sprawdź, ile wyniosą dopłaty.

📢 W Opolu trzech nowych diakonów zostało wyświęconych na kapłanów. Jeden z nich pochodzi z Togo W sobotę (18 maja), w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego – w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu trzech diakonów, alumnów Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu i absolwentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, przyjęło święcenia kapłańskie.

📢 Jak oni się zmienili! Piosenkarze i piosenkarki w latach 90. a dziś. Niektórych trudno rozpoznać! Lata 90. w polskiej muzyce rozrywkowej to czas takich gwiazd, jak Andrzej Piaseczny, Edyta Górniak, Kayah, Edyta Bartosiewicz czy Agnieszka Chylińska. W tym czasie powstało także mnóstwo hitów, a single, wypuszczane na rynek były mocno inspirowane światową muzyką. Sprawdzamy, jak bardzo zmieniły się znane gwiazdy i jak wyglądały w latach 90. Zobaczcie! 📢 Jasna Góra na archiwalnych fotografiach - zobacz, jak wyglądała prawie 100 lat temu! Bardzo się zmieniło od tamtego czasu? Jasna Góra to wyjątkowe miejsce. Jest jednym z najważniejszych ośrodków kultu maryjnego na świecie oraz największym centrum pielgrzymkowym w Polsce. Co roku kilka milionów pątników z różnych zakątków globu odwiedza to sanktuarium w Częstochowie. Na zdjęciach sprzed prawie 100 lat możemy zobaczyć charakterystyczną budowlę klasztoru, tłumy modlących się wiernych i wnętrza świątyni. Zobaczcie archiwalne zdjęcia!

📢 Tak jeszcze niedawno wyglądało Opole. Fabryka mebli, pierwszy Burger King, nocne kluby... Tak Opole wyglądało 20 i 30 lat temu. Fotoreporterzy "Nowej Trybuny Opolskiej" zatrzymali w kadrach miasto z tamtych czasów. Dzięki nim możemy odbyć sentymentalną podróż w czasie ulicami stolicy województwa. 📢 Zarobki żołnierzy od marca 2024 - tabela wyliczeń. Tyle zarabiają żołnierze zawodowi, WOT i dobrowolni W marcu żołnierze otrzymali podwyżki od 15,2 do 25,4% - z wyrównaniem od stycznia. Wiemy dokładnie, jakie to są kwoty i dodatki dla mundurowych służących na Kujawach i Pomorzu.

📢 Dni Nysy 2024. Rozpoczęło się wielkie odliczanie. Dwie lokalizacje i mega gwiazdy. Oto szczegółowy program Nysa znów będzie świętować dni miasta. W tym roku impreza odbędzie się w dniach 24-26 maja. W programie występy gwizd, jarmark i wesołe miasteczko dla najmłodszych.

📢 Ten zabytkowy hotel w Byczynie miała kupić Doda. Ma w nim nawet swój apartament Zabytkowy hotel na rynku w Byczynie miała kupić Doda, o czym zapewniał jej menedżer, który mieszka właśnie w tym miasteczku. Obiekt kupił w końcu ktoś inny, ale gwiazda ma tutaj swój apartament. Zobaczcie, jak wygląda. 📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

📢 To są najpiękniejsze Ślązaczki. Gala finałowa konkursu Polska Miss Śląska 2024. Ewelina Libner z Kluczborka zdobyła tytuł Miss Foto Galę finałową konkursu Polska Miss Śląska 2024 zorganizowano w Hotelu Diament Arsenal Palace w Chorzowie. Ewelina Libner z Kluczborka zdobyła jeden z tytułów! Poznajcie najpiękniejsze Ślązaczki. 📢 Zderzenie motocykla z samochodem pod Namysłowem. 28-letni kierowca jednośladu jest w stanie ciężkim Motocyklistę do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mężczyzna jest ciężko ranny.

📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki.

📢 Kultowe dyskoteki pękały kiedyś w szwach. Przed laty bawiły się w nich tłumy. Wy też tu bywaliście? Przed laty kluby pękały w szwach, nie brakowało też imprez tematycznych. Tak bawiliście się na dyskotekach w dyskotekach: Cina Club, Aquarium i Drake w Opolu oraz Discoplex A4 w Pietnej pod Krapkowicami. 📢 Panny pasują do Koziorożców, a Wagi do Strzelców. Sprawdź, jakie znaki zodiaku do siebie pasują [HOROSKOP] Nie wszyscy ludzie spod danego znaku zodiaku są tacy sami, ale charakterystyczne cechy zodiakalne są wyraźnie zauważalne. Poznajcie charakterystyczne cechy poszczególnych znaków zodiaku. Sprawdźcie przy okazji, czy Was ten opis także trafnie opisuje.

📢 Kultowe opolskie dyskoteki. To były najlepsze imprezy. Pamiętacie, jak się bawiliście? Lata dwutysięczne upływały na Opolszczyźnie pod znakiem hucznych imprez. Nie brakowało klubów, w których bawiliście się do białego rana. Zobaczcie zdjęcia z dyskotek w klubach Protector i Aqarium w Opolu, Ferre w Kamieniu Śląskim czy Discoplex A4 w Pietnej.

📢 Najpiękniejsza hokeistka świata bije rekordy popularności ZDJĘCIA Kanadyjka Mikayla Demaiter była bramkarką, teraz jest modelką Mikayla Demaiter ma 23 lata i po zakończeniu zawodniczej przygody z hokejem na lodzie robi karierę jako modelka. Jej konta w mediach społecznościowych biją rekordy popularności. Piękna i seksowna Kanadyjka ma rzeszę fanów! Zobacz ZDJĘCIA! 📢 Najlepszy horoskop na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj najlepszy HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku.

📢 Kiedyś to była zabawa. Tak wyglądały imprezy w kultowych opolskich dyskotekach Dziś przypominamy imprezy w Klubie Muzycznym Ferre w Kamieniu Śląskim. Przez lata przyjeżdżali tu miłośnicy dobrej zabawy z całej Opolszczyzny oraz spoza niej. Z koncertami występowały też znane zespoły. 📢 Tak Opolanie bawili się na kultowych dyskotekach. U Papy Musioła i w Protectorze zawsze było odlotowo U Papy Musioła w Opolu to był lokal z historią. Otwarto go w 1975 roku i szybko zaczęto określać mianem "Musiołówki", od nazwiska Karola Musioła, inicjatora Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki Opola oraz twórcy Towarzystwa Przyjaciół Opola. Z kolei Protector był jedną z największych dyskotek na Opolszczyźnie. Zobaczcie, jak kiedyś bawiło się Opole. Znajdźcie się na archiwalnych zdjęciach.

📢 Gwałtowne opady deszczu nad Opolszczyzną. Strażacy odnotowali blisko 100 zgłoszeń. Przed nimi pracowita noc W związku z ulewnym deszczem, który przeszedł w czwartkowe (8 września) popołudnie przez województwo opolskie, strażacy do godz. 21 odnotowali 92 zgłoszenia.

ZOBACZ KONIECZNIE Stan alarmowy: naukowcy ostrzegają przed kataklizmem